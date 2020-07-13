УКР
Поліція Харківщини розшукує чотирьох підлітків, які напередодні пішли з дому сімейного типу та досі не повернулися. ФОТО

Співробітниками Лозівського відділу поліції встановлюється місцезнаходження 14-річного Максима Кучеренка, 17-річного Віталія Фольтова, 13-річної Карини і 12-річного Івана Іващенків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

За даними відомства, неповнолітні 12 липня близько 21:00 пішли з дому сімейного типу, розташованого в селі Зелений Гай Лозівського району, і дотепер не повернулися.

Поліція Харківщини розшукує чотирьох підлітків, які напередодні пішли з дому сімейного типу та досі не повернулися 01

Прикмети Максима: зріст 162-169 см, худорлявої статури, волосся каштанове.

Був одягнений у футболку, спортивні штани, синьо-сірі кросівки.

Хлопець має порізи на руках, татуювання "хрестики-нулики", маленькі татуювання.

Поліція Харківщини розшукує чотирьох підлітків, які напередодні пішли з дому сімейного типу та досі не повернулися 02

Прикмети Віталія: зріст 162-169 см, повної статури, волосся коротке.

На правій руці палець в гіпсі.

Також читайте: Хлопець напав із ножем на галасливих підлітків у Києві: двоє неповнолітніх госпіталізовані. ФОТО

Поліція Харківщини розшукує чотирьох підлітків, які напередодні пішли з дому сімейного типу та досі не повернулися 03

Прикмети Карини: зріст 152 см, повної статури, чорне волосся.

Із собою  у неї був зелений рюкзак.

Поліція Харківщини розшукує чотирьох підлітків, які напередодні пішли з дому сімейного типу та досі не повернулися 04

Фото: сайт поліції

Прикмети Івана: маленького зросту, волосся коротке, повної статури.

На руці має сліди від пошкодження сіткою.

"Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місцезнаходження неповнолітніх, просимо повідомити Лозівський відділ поліції за телефонами: (05745) 9-00-64 - чергова частина або" 102 ", 0959441288 і 0669340346 - інспектори поліції, 0966029870 - опікун Наталія Ківалко", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Видно не очень сладко им жилось в доме семейного типа.
показати весь коментар
13.07.2020 11:12 Відповісти
несладко..- но как-то так все плотного телосложения получились, даже не худощавого...)))
показати весь коментар
14.07.2020 01:26 Відповісти
Что это за фигня такая - дом семейного типа? У меня на районе начали такой строить и через месяц все закончилось не начавшись, ограничились котлованом и забором.
показати весь коментар
13.07.2020 12:20 Відповісти
гугла в поміч
показати весь коментар
13.07.2020 13:15 Відповісти
 
 