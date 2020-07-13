Поліція Харківщини розшукує чотирьох підлітків, які напередодні пішли з дому сімейного типу та досі не повернулися. ФОТО

Співробітниками Лозівського відділу поліції встановлюється місцезнаходження 14-річного Максима Кучеренка, 17-річного Віталія Фольтова, 13-річної Карини і 12-річного Івана Іващенків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

За даними відомства, неповнолітні 12 липня близько 21:00 пішли з дому сімейного типу, розташованого в селі Зелений Гай Лозівського району, і дотепер не повернулися.







Прикмети Максима: зріст 162-169 см, худорлявої статури, волосся каштанове.

Був одягнений у футболку, спортивні штани, синьо-сірі кросівки.

Хлопець має порізи на руках, татуювання "хрестики-нулики", маленькі татуювання.

Прикмети Віталія: зріст 162-169 см, повної статури, волосся коротке.

На правій руці палець в гіпсі.

Прикмети Карини: зріст 152 см, повної статури, чорне волосся.

Із собою у неї був зелений рюкзак.

Фото: сайт поліції

Прикмети Івана: маленького зросту, волосся коротке, повної статури.

На руці має сліди від пошкодження сіткою.

"Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місцезнаходження неповнолітніх, просимо повідомити Лозівський відділ поліції за телефонами: (05745) 9-00-64 - чергова частина або" 102 ", 0959441288 і 0669340346 - інспектори поліції, 0966029870 - опікун Наталія Ківалко", - сказано в повідомленні.