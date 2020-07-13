УКР
3 545 21

Чотириповерхова виробнича будівля горить у Чернівцях. Площа пожежі - 2 тис. кв.м. ФОТО

У понеділок, 13 липня, в Держслужбу України з НС надійшла інформація, що в м.Чернівці по вул. Прутська, 29, на 3-му і 4-му поверхах чотириповерхового виробничої будівлі ТОВ "Розма" виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Площа пожежі становить близько 2 тис. кв. м", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 30 рятувальників особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.

Чотириповерхова виробнича будівля горить у Чернівцях. Площа пожежі - 2 тис. кв.м 02
Фото: сайт ДСНС

пожежа (4404) Чернівці (574)
Топ коментарі
+2
Дурдом там... со всего города дым виден...
показати весь коментар
13.07.2020 14:45 Відповісти
+2
Зеля там был недавно?
показати весь коментар
13.07.2020 14:53 Відповісти
+2
А сенс, там навпкаи машини треба позабирати, вона ж не сквозна.
показати весь коментар
13.07.2020 15:06 Відповісти
Дурдом там... со всего города дым виден...
показати весь коментар
13.07.2020 14:45 Відповісти
Резина сильно дымит.))
показати весь коментар
13.07.2020 14:53 Відповісти
Я не бачу.
показати весь коментар
13.07.2020 15:01 Відповісти
онлайн *Чернiвецький промiнь*
показати весь коментар
13.07.2020 15:08 Відповісти
Я теж не бачу, у мене вікна на другій бік виходять, але сморід відчувається.
Це неподалік Централкі.
показати весь коментар
13.07.2020 15:15 Відповісти
Зеля там был недавно?
показати весь коментар
13.07.2020 14:53 Відповісти
Був пару днів назад.
показати весь коментар
13.07.2020 15:02 Відповісти
8-го липня! Через п"ять днів, 13-го....
Це якесь прокляття.....
показати весь коментар
13.07.2020 15:05 Відповісти
А там ведь и "Черновцыоблэнерго" по соседству находится...
показати весь коментар
13.07.2020 14:57 Відповісти
И Машзавод.
показати весь коментар
13.07.2020 15:01 Відповісти
Машзавод хотя бы через дорогу, а "Облэнерго" практически впритык.
показати весь коментар
13.07.2020 15:04 Відповісти
Так там сзаду колись ще були склади з китайським барахлом.
показати весь коментар
13.07.2020 15:05 Відповісти
Там багато чого було, і водолікарня, і ще щось. А напроти був млин і текстильно-галантерейна фабрика, поруч з машзаводом..
Навіть не знаю, що там зараз.
показати весь коментар
13.07.2020 15:20 Відповісти
перекрыли Прутскую...
показати весь коментар
13.07.2020 15:04 Відповісти
А сенс, там навпкаи машини треба позабирати, вона ж не сквозна.
показати весь коментар
13.07.2020 15:06 Відповісти
По дамбі об'їхати можна. ))
показати весь коментар
13.07.2020 15:22 Відповісти
Смысла нет, какое там сейчас движение...
показати весь коментар
13.07.2020 15:23 Відповісти
ну так бідоносець тут в четвер був. Напастило
показати весь коментар
13.07.2020 15:07 Відповісти
Херсону і Чонгару приготуватися
показати весь коментар
13.07.2020 15:15 Відповісти
В Хмельницком все заводы без пожаров закрыли. Осталась десятая часть от одного завода "Новатор".
показати весь коментар
13.07.2020 15:32 Відповісти
Чотириповерхова виробнича будівля горить у Чернівцях. Площа пожежі - 2 тис. кв.м - Цензор.НЕТ 6998
показати весь коментар
13.07.2020 16:03 Відповісти
 
 