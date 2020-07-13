Чотириповерхова виробнича будівля горить у Чернівцях. Площа пожежі - 2 тис. кв.м. ФОТО
У понеділок, 13 липня, в Держслужбу України з НС надійшла інформація, що в м.Чернівці по вул. Прутська, 29, на 3-му і 4-му поверхах чотириповерхового виробничої будівлі ТОВ "Розма" виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Площа пожежі становить близько 2 тис. кв. м", - йдеться в повідомленні.
До гасіння пожежі залучено 30 рятувальників особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.
Це неподалік Централкі.
Це якесь прокляття.....
Навіть не знаю, що там зараз.