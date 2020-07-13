Чотириповерхова виробнича будівля горить у Чернівцях. Площа пожежі - 2 тис. кв.м. ФОТО

У понеділок, 13 липня, в Держслужбу України з НС надійшла інформація, що в м.Чернівці по вул. Прутська, 29, на 3-му і 4-му поверхах чотириповерхового виробничої будівлі ТОВ "Розма" виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Площа пожежі становить близько 2 тис. кв. м", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 30 рятувальників особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.

Фото: сайт ДСНС