Озброєну групу, яка спеціалізувалася на розбоях, затримали на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
До складу злочинного угруповання входило четверо мешканців м.Каменськ віком від 19-ти до 30-ти років. Зараз зловмисникам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.
У повідомленні зазначається: "Так, у квітні 2019 року біля одного з кафе у м. Кам’янське зловмисники напали на двох перехожих. Нападники побили потерпілих, відібрали гроші та цінні речі, після чого втекли. Завдяки оперативним заходам, проведеним співробітниками управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчими слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області, вдалося встановити не лише безпосередніх нападників, але й інших учасників, котрі входили до складу злочинної групи. Правоохоронці встановили, що зловмисники "спеціалізувалися" на розбійних нападах. Учасниками угруповання були вихідці з іншої країни віком від 19-ти до 30-ти років, які мають посвідки на тимчасове проживання в Україні.
У понеділок, 13 липня, на підставі отриманих доказів причетності осіб до скоєння злочину, правоохоронці за силової підтримки полку особливого призначення поліції провели заходи для затримання зловмисників. Також були проведені санкціоновані обшуки у місцях їх проживання. Поліцейські вилучили зброю, набої до неї та наркотичні речовини.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. В межах досудового розслідування зловмисників перевірятимуть на можливу причетність їх до скоєння інших злочинів.
Працівники прокуратури Дніпропетровської області звернулися з клопотанням до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За вчинення кримінальних правопорушень зловмисникам може загрожувати до п'ятнадцяти років розбавлення волі з конфіскацією майна".
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Простому громадянину зась, а в урок, повний фарш.
"Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователями следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области, удалось установить..." Источник: https://censor.net.ua/p3207838
Это ж какие органы возбудились на борьбу с пятью зверьками лохматыми... Рюкзаков, брависссимоооо!!!
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