Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр. ФОТОрепортаж

З молодшим лейтенантом 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим, який загинув на Донбасі, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, попрощалися в рідній бригаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "У 24-ій ОМБр імені короля Данила відбулася церемонія прощання з загиблим напередодні Героєм України - молодшим лейтенантом Матвіївим Тарасом Тарасовичем.

Також всі можуть попрощатися із Тарасом завтра, 14 липня:

- у Києві, на Майдані Незалежності о 08:00;

- у Львові, в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, о 19-30

У середу, 15 липня, о 12:00, відбудеться прощання і похорон Тараса Матвіїва в рідному Жидачеві, Львівської області, у церкві Воскресіння Господнього (вул. Маркіяна Шашкевича, 60)

13 липня 2020 року, молодшому лейтенанту Матвіїву Тарасу Тарасовичу, Указом президента України №271 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно)".



















