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Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр. ФОТОрепортаж

З молодшим лейтенантом 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим, який загинув на Донбасі, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, попрощалися в рідній бригаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "У 24-ій ОМБр імені короля Данила відбулася церемонія прощання з загиблим напередодні Героєм України - молодшим лейтенантом Матвіївим Тарасом Тарасовичем.

Також всі можуть попрощатися із Тарасом завтра, 14 липня:

- у Києві, на Майдані Незалежності о 08:00;

- у Львові, в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, о 19-30

У середу, 15 липня, о 12:00, відбудеться прощання і похорон Тараса Матвіїва в рідному Жидачеві, Львівської області, у церкві Воскресіння Господнього (вул. Маркіяна Шашкевича, 60)

13 липня 2020 року, молодшому лейтенанту Матвіїву Тарасу Тарасовичу, Указом президента України №271 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно)".

Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр 01
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр 02
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр 03
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр 04
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр 05
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр 06
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр 07
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр 08
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр 09
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр 10

Автор: 

Герой України (321) Ян Осока (1495) 24 омб імені князя Данила Галицького (260) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+37
Вічна пам'ять та вічна Слава Герою України!

С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились в 24-й ОМБ - Цензор.НЕТ 9532
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13.07.2020 20:27
+35
Сльози. 31 рік. Ще б жити і жити.
Горіть у пеклі, москалі!
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13.07.2020 20:32
+22
Світла пам'ять!
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13.07.2020 20:32
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Вічна пам'ять та вічна Слава Герою України!

С погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым простились в 24-й ОМБ - Цензор.НЕТ 9532
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13.07.2020 20:27 Відповісти
Світла пам'ять!
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13.07.2020 20:32 Відповісти
Сльози. 31 рік. Ще б жити і жити.
Горіть у пеклі, москалі!
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13.07.2020 20:32 Відповісти
і зелень разом з москалями
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13.07.2020 21:58 Відповісти
тут нема ні зеленського ні його депутатів ні опущеніх з блоку опж..нема і сочувствія від них. цеж не ленточку перерезать і брехать знову і знову....тут украінці патріоти гордість нашоі націі.гине захищаючи украіну від татаро монгол...шкода хлопця хай буде тобі земля пухом .ти наш син ти син украіни.
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13.07.2020 20:35 Відповісти
Ты забыл упомянуть, кого не было и другие партии - ЕС, Голос и Батькивщина...А также Национальный Корпус, Народный Фронт, Самопомощь и др.
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13.07.2020 20:45 Відповісти
і це не квартальні уроди юзіки з лисими гинуть та не його родичі, брати чи сини, так що зеленій шмарклі поХ... хто там гине і як, головне ***** відлизувати.
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14.07.2020 11:39 Відповісти
Сум і сльози, Україна ховає найкращих своїх синів, а війна продовжується і нема слів, щоб це зупинити, бо путінська орда цього не бажає.

Царство небесне Герою, співчуття його родині і побратимам.
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13.07.2020 20:41 Відповісти
Слава Героям! Смерть рашистам!
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13.07.2020 20:46 Відповісти
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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13.07.2020 20:47 Відповісти
Завтра піду в храм Петра і Павла прощатися.
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13.07.2020 20:54 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр - Цензор.НЕТ 7571
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13.07.2020 20:54 Відповісти
Все, что нужно знать о русне: Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево
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13.07.2020 20:57 Відповісти
Коменти під цією новиною відключені.
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13.07.2020 20:58 Відповісти
А чому наші такі безпечні ? Вже мають знати, що ворог підступний.
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13.07.2020 20:58 Відповісти
це вже питання до того, хто віддав наказ військовому медику.
просто цікаво, хто це був?
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13.07.2020 21:08 Відповісти
Там було по домовленості з ОБСЄ і ще однією конторою. Бойовики дали гарантію.
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13.07.2020 21:23 Відповісти
я це знаю.
тому й питаю: хто дав наказ?
він того не знав? він думав, що там, напроти, люди, а не рюцькіє?
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13.07.2020 21:26 Відповісти
В вечерней сводке пресс-центра ОС про раненых ничего нет...

С начала суток погибли 2 украинских воина, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС
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13.07.2020 21:10 Відповісти
"застрелили военного медика......."

Russisches Schwein ще раз підтвердили, що їх не можна поважати, навіть, як ворогів.
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13.07.2020 22:23 Відповісти
Валентина Матвіїв написала вірша, ковтаючи гіркі сльози...
(мати загиблого воЇна - Тараса Матвіїва)

***
МАТЕРІ ВОЇНА

Одні казали їй: «Пишайся сином!»
А інші: «Нащо він туди пішов…» -
Гірчило їй від слів таких полином,
А часом аж холола в жилах кров…

Ну, як таке ви можете казати
У вічі цим найкращим матерям
Які зростили мужнього солдата,
Що не віддасть Вкраїни ворогам !

Чи ж не бажала б мати йому Долі,
Далекої від клятої війни…?
Щоб він у хаті жив, а не у полі,
Щоб на очах росли його сини!..

Та він обрав собі таку дорогу,
Щоб потім міг сказать своїм синам:
«Я все зробив, сини, для Перемоги,
Аби здобути Долю й Волю вам».

Отож коли лунає сміх дитячий
Поміж щасливих мирних ваших днів -
Згадайте матір, що десь тихо плаче
І молиться за воїнів-синів.
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13.07.2020 21:03 Відповісти
Слава Герою України!

...тот, кто до сих пор ещё верит и собирается подписывать с кацапами какие-то "мирные" соглашения, меморандумы или договора - просто не понял, для чего применяется туалетная бумага
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13.07.2020 21:06 Відповісти
та все це відомо.
питання в іншому: хто ті люди, котрі намагаються подивитися в очі окупанта і підписати з ним договір або меморандум?

Ті люди зрадники?
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13.07.2020 21:10 Відповісти
Коли вже люди перестануть вбивати один одного, коли вже зрозуміють що загарблення тої чи іншої території її з собою в кінці життя на той світ не забереш, що обікравши собі подібного викрадене рано чи пізно залишиш на землі, коли зрозуміють що вони гості на цій землі, коли вже люди стануть людьми.....мабуть ніколи...скоріше людська цивілізація зникне, ніж люди стануть людьми...мається на увазі в своїй масі, а не окремі особи...
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13.07.2020 21:08 Відповісти
так, людська цивілізація зникне.
це точно.
вона приречена.
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13.07.2020 21:11 Відповісти
скоріш за все так...останні події в світ співпадають з описом Біблії - ледве не кожного дня землетруси вже йдуть, підвищення температури викликає активність вірусів та бактерій, що ведуть до вимирання, зміна температури веде і до збільшення ураганів, штормів, підвищується агресивність людей, збільшується кількість суїцидів, наростає напруга між державами...коротше - повний букет, хоч би ще років 40 цивілізація протрималась....
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13.07.2020 21:21 Відповісти
я теж звернув на це увагу.
ще на несамовиту брехню по всьому Світові.
я теж так само думаю - 50 років, а далі .... кінець.
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13.07.2020 21:24 Відповісти
кажуть Ньютон, розгадуючи Біблію, вказав, що кінець світу буде в в 2050 чи 2060 році, якщо не помиляюсь.
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13.07.2020 21:33 Відповісти
Може коли вбивство перестане бути професією?
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13.07.2020 21:13 Відповісти
а коли воно перестане?
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13.07.2020 21:22 Відповісти
Вічна пам*ять. Горіть у пеклі кацапські виплоди.
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13.07.2020 21:10 Відповісти
А головнокомандувач чув щось про це? Чи це теж в смартфоні?
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13.07.2020 21:12 Відповісти
Ні йому ніколи, бо він постійно в очі )(уйлу заглядає....
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13.07.2020 21:34 Відповісти
Ну, і що він тобі скаже? Путін Донбас використовує для ослаблення України. Як припинити війну, як вийти з неї - ніхто відповіді не дасть. ООН миротворців не спішить вводити, щоб наші кордони закрити, Путін зупинятись не збирається, от як найти раціональне зерно за таких обставин?
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13.07.2020 21:53 Відповісти
Про Указ Президента від 13.07.2020 № 271/2020 "Про присвоєння звання Герой України" Тарасу Тарасовичу Матвіїву?
https://www.president.gov.ua/documents/2712020-34357
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14.07.2020 09:40 Відповісти
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр - Цензор.НЕТ 788
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13.07.2020 21:18 Відповісти
-
___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
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13.07.2020 21:40 Відповісти
Дуже боляче.
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14.07.2020 00:15 Відповісти
Зелене падло хоча б виразило співчуття? Чи він вже закінчив війну!!!чмирь.
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14.07.2020 00:26 Відповісти
Нет слов - слёз тоже нет. 6 лет. Были и поражения но больше побед. Что заставило военных голосовать за ....
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14.07.2020 14:26 Відповісти
 
 