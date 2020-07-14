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Новини Фото Свободу Марківу
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Акція на підтримку Марківа відбулася під стінами італійського парламенту. ФОТОрепортаж

У Римі біля стін італійського парламенту 13 липня відбулася акція з вимогою справедливого судового процесу на стадії апеляції для українського військового Віталія Марківа,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Серед учасників – кілька десятків представників української громади, батьки засудженого солдата, дипломати та італійський правозахисник. Акція була присвячена річниці вироку Марківу, котрого 12 липня минулого року суд присяжних міста Павії засудив до 24 років ув’язнення. Присяжні визнали його причетним до загибелі італійського репортера на Донбасі шість років тому.

"Солідарність із Віталієм Марківим!", "Незалежний суд без впливу російської пропаганди!", "Солдат Марків несправедливо перебуває в тюрмі без жодного доказу. Чому?", скандували маніфестанти. У виступах учасників лунали заклики і сподівання, що суд другої інстанції в Мілані "виправить помилки" павійських присяжних, проаналізує аргументи захисту та визнає старшого сержанта Нацгвардії України непричетним до трагічного випадку біля Слов’янська 24 травня 2014 року. Тоді на окупованій бойовиками території внаслідок стрілянини загинули фотограф Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов.

"Ми жодним чином не виступаємо проти родини загиблого Роккеллі. Але ми переконані, що на суді не представили жодного доказу причетності Марківа до інциденту. Закликаємо уважно читати мотиваційну частину вердикту суду, який, на жаль, не взяв до уваги ключові докази адвокатів захисту. Нас вразило, чому суд Павії одразу шукав винних у лавах законних військових формувань України, а не серед нерегулярних угруповань проросійських бойовиків, які, можливо, мали на меті убити Андрія Миронова, ворога Володимира Путіна?" – сказав під час виступу голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький.

Перелічивши основні критичні, на його думку, пункти вердикту, активіст висловив впевненість, що Віталія Марківа звільнять.

"Віримо, що це зробить суд в Італії, а не Європейський суд з прав людини", – додав Городецький.

Маніфестацію підтримали італійські партії "Більше Європи" та "Італійські радикали".

Учасники акції також закликали італійську медіаспільноту докладніше зацікавитися "дивною справою Марківа" і висвітлювати громадськості також іншу точку зору, зокрема позицію захисту солдата, а не лише тези обвинувачення і судового рішення. Попри розіслані до італійських медій анонси події, жодного представника місцевої преси на заході не було.

Критики вердикту вважають, що на рішення присяжних вплинула російська дезінформація у медіа довкола процесу і під час самого суду, коли присяжні брали до уваги фейкові документи російських пропагандистських ресурсів.

"В очікуванні розгляду справи в апеляційному суді присяжних Мілана важко говорити, чи щось змінилося за цей рік після вироку. У травні з’явилася дуже негативна стаття у тижневику видання La Repubblica. Гадаю, те, як висвітлює справу преса, більше впливає на суддів, ніж дипломатичні зусилля, які, звісно, потрібні. Головне, щоб суд другої інстанції повністю звільнився від дезінформаційних кліше", – зауважив у коментарі для Радіо Свобода Антоніо Станґо, голова італійської Федерації з прав людини.

Тиражні видання Італії поширюють тезу, що суд присяжних Павії вироком Віталію Марківу поновив принцип права про заборону убивства цивільних і покарав убивць журналістів, які виконували професійний обов’язок на війні.

Акція на підтримку Марківа відбулася під стінами італійського парламенту 01
Акція на підтримку Марківа відбулася під стінами італійського парламенту 02
Акція на підтримку Марківа відбулася під стінами італійського парламенту 03

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС провело слідчий експеримент у справі Марківа, який доводить на 100% його невинуватість, - Аваков

Автор: 

Італія (1584) Національна гвардія (1564) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+8
Markov personalmente non ha ucciso nessuno: nella sua persona, i nazisti italiani hanno condannato la guerra di liberazione ucraina contro l'occupante Putin, il popolo ucraino e il suo stato, e la risposta dovrebbe essere un boicottaggio di tutto l'italiano in Ucraina. Pasta italiana Consiglio a tutti gli appassionati di squadre di calcio italiane di rinunciare a tifare per loro sulla scena internazionale Finita-la commedia, fascismo italiano!

Марків персонально нікого не вбивав.У його особі італьянські фашисти осудили українську визвільну війну проти окупанта Путіна,український народ і його державу.Відповіддю на таке має бути бойкот усього італьянського в Україні.Я відмовився від італьянських піцерій,італьянського виробника одежі та обуві і навіть від італьянських макаронних виробів.Рекомендую усім фанам ітаьянських футбольних клубів відмовитися від вболівання за них на міжнародній арені.Фініта-ля комедія,італійський фашизм!
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14.07.2020 04:37
+7
Что вы хотите от детей фашиста Муссолини?Они оккупантами были,оккупантами и остались-попёрли через 70-ть лет на Украинскую землю поддержать своего друга-власовца ***** и вот незадача-пуля прилетела и ага-оккупанто-фашисто стал финиталя комедия капут.21-ый век,макаронники!Нет в Украине вашего.Если какой-нибуть выпердыш из питерской подворотни на московии называет себя ещё и рус с Кия (русския)-он просто де-факто есть лишнехромосомное *****.Окупант в наше время может быть только террористом,а все его подданые только заложниками-и никакие самоопределения--- действия шакала не оправдывают в окружающем мире-металическая клеть таким -убежище.А Маркiв действовал,как защитник Украины и даже в лапах итальянской фашни-он Герой украинского народа!
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14.07.2020 04:02
+2
Думаем хорошо: а так ли нужно Украине быть в одном евросоюзе с этими озабоченными гейропейцами? Я лично не больше туда рвусь, чем в союз таёжный. Противно от этих дорасов. Что европейский гей, что кремлёвский идор... один хрен. Тем более они друзья и торговые партнёры. Напомню ещё, что с началом войны Европа ввела фактическое эмбарго на поставки оружия в Украину. Доходило до того, что даже патроны для некоторых снайперских комплексов приходилось волонтёрам везти к нам через задницу окольными путями, бо из Гейропы ни-ни! нельзя Путлера раздражать. Про СП-2 все знают...
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14.07.2020 10:15
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Что вы хотите от детей фашиста Муссолини?Они оккупантами были,оккупантами и остались-попёрли через 70-ть лет на Украинскую землю поддержать своего друга-власовца ***** и вот незадача-пуля прилетела и ага-оккупанто-фашисто стал финиталя комедия капут.21-ый век,макаронники!Нет в Украине вашего.Если какой-нибуть выпердыш из питерской подворотни на московии называет себя ещё и рус с Кия (русския)-он просто де-факто есть лишнехромосомное *****.Окупант в наше время может быть только террористом,а все его подданые только заложниками-и никакие самоопределения--- действия шакала не оправдывают в окружающем мире-металическая клеть таким -убежище.А Маркiв действовал,как защитник Украины и даже в лапах итальянской фашни-он Герой украинского народа!
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14.07.2020 04:02 Відповісти
Хорошо что в еуропэйском союзе комментов на цензоре не читают
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14.07.2020 08:25 Відповісти
Markov personalmente non ha ucciso nessuno: nella sua persona, i nazisti italiani hanno condannato la guerra di liberazione ucraina contro l'occupante Putin, il popolo ucraino e il suo stato, e la risposta dovrebbe essere un boicottaggio di tutto l'italiano in Ucraina. Pasta italiana Consiglio a tutti gli appassionati di squadre di calcio italiane di rinunciare a tifare per loro sulla scena internazionale Finita-la commedia, fascismo italiano!

Марків персонально нікого не вбивав.У його особі італьянські фашисти осудили українську визвільну війну проти окупанта Путіна,український народ і його державу.Відповіддю на таке має бути бойкот усього італьянського в Україні.Я відмовився від італьянських піцерій,італьянського виробника одежі та обуві і навіть від італьянських макаронних виробів.Рекомендую усім фанам ітаьянських футбольних клубів відмовитися від вболівання за них на міжнародній арені.Фініта-ля комедія,італійський фашизм!
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14.07.2020 04:37 Відповісти
Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО об исключении из санкционного списка Украины внучки итальянского диктатора времен Второй мировой войны Бенито Муссолини - Алессандры.
Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 сайт президента, https://hromadske.ua/posts/zelenskij-znyav-sankciyi-z-onuchki-diktatora-mussolini-yaka-sposterigala-za-viborami-u-dlnr hromadske
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14.07.2020 06:16 Відповісти
Наблюдателя выборов в ОРДЛО, и это при том, что и как сосна она просто страшная.
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14.07.2020 06:18 Відповісти
Она так страдала от этих санкций что писец, сотни миллиардов евро были заблокированы
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14.07.2020 08:29 Відповісти
Даремна справа-Путлер без 542-х млрд. гноропських інвестицій в путлерасію після розпаду совка не зміг би й рипнутися,аби видавлювати трудові ресурси України на Захід,здешевлювати українські землі для скупки фашньою,викачувати надра та винищувати український народ-більмо в оці навколишньої нацні колонізаторів.Украм(УноКиєРусам) не дадут утворити міцну державу-занадто багато виродків окупантських покосили вони ******* за тисячолітню історію.Майте на увазі.
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14.07.2020 09:01 Відповісти
Тебе бы к доктору сходить, с тобой что то не так
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14.07.2020 09:19 Відповісти
З дурки пишеш,колощелепний москалю?
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14.07.2020 09:32 Відповісти
"Коричнева чума" 21-го сторіччя підняла свою криваву голову-почала косити "ворогів".Путлер окупував український Крим.Італьяшки кинулися йому допомагати,гейропці замість допомоги засудили Марківа,а "петріот" начебто Педрошеску не з тюрьми того витягував,а знайшов "крайню"якусь депутатку Європарламенту «Європейської народної партії» внучку Мусоліні-з партії,в якій і сам з прокацапленим Орбаном та Туском є членом.Красота-видимість боротьби чорта з чортом,коли люди невинні гинуть та увязюються абсолютно безпідставно,а справжня фашня вершить своє мародерне "правосуддя".Світ зійшов з розуму!
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14.07.2020 08:41 Відповісти
Думаем хорошо: а так ли нужно Украине быть в одном евросоюзе с этими озабоченными гейропейцами? Я лично не больше туда рвусь, чем в союз таёжный. Противно от этих дорасов. Что европейский гей, что кремлёвский идор... один хрен. Тем более они друзья и торговые партнёры. Напомню ещё, что с началом войны Европа ввела фактическое эмбарго на поставки оружия в Украину. Доходило до того, что даже патроны для некоторых снайперских комплексов приходилось волонтёрам везти к нам через задницу окольными путями, бо из Гейропы ни-ни! нельзя Путлера раздражать. Про СП-2 все знают...
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14.07.2020 10:15 Відповісти
You right!Якби не змінилася влада в США та не стали раптом їй доступні трансакції на сотні мільярдів долларів між попередниками України та США-Україна на сьогодні вже була б відрізана від Чорного моря.
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14.07.2020 10:41 Відповісти
 
 