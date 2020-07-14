Двоє злочинців, які перебували в міжнародному розшуку, екстрадовано із Закарпаття до Угорщини, - Нацполіція. ФОТО
Закарпатська поліція екстрадувала до Угорщини двох злочинців, які перебували в міжнародному розшуку і були заарештовані правоохоронцями в Береговому та на Буковині.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатській області.
"Двох іноземців, які перебували в міжнародному розшуку, поліцейські Закарпаття передали правоохоронцям Угорщини. Затримані намагалися уникнути покарання за скоєння крадіжок та шахрайства", - йдеться в повідомленні на сайті ГУ Нацполіції в Закарпатській області.
У відомстві нагадали, що 10 червня на території міста Берегово оперативники Управління карного розшуку, Сектору міжнародного поліцейського співробітництва, спільно з берегівськими поліцейськими, затримали злочинця. 49-річний громадянин Угорщини перебував у міжнародному розшуку за вчинення серії злочинів та переховувався на території Закарпаття.
"Ще одного іноземця, який переховувався, аби уникнути відповідальності за скоєння крадіжок, затримали працівники поліції Чернівецької області. 39-річного громадянина Молдови, разом із 49-річним угорцем, про якого йшлося раніше, cьогодні, 13 липня, екстрадували до Угорщини", - додали правоохоронці.
Передачу здійснювали військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками сектору Міжнародного поліцейського співробітництва з силовою підтримкою роти поліції особливого призначення на КПП "Тиса" на Закарпатті.
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