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П'яний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї. ФОТОрепортаж (оновлено)

У спальному районі Бердянська п'яний чоловік відкрив стрілянину з вікна своєї квартири по дітях, які гралися у дворі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий ресурс PRO.berdiansk.biz.

Інцидент стався ввечері 13 липня у дворі будинку по вулиці Волонтерів, 67. Очевидці звернулися в поліцію і правоохоронці затримали підозрюваного у стрільбі.

За фактом події ведеться розгляд.

Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 01

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Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 02

Після затримання стрілка, співробітники Бердянського відділу поліції вилучили у нього цілий арсенал зброї: міни, гранати, пістолет, автомат і набої до них. Як нам стало відомо, боєприпаси чоловік зберігав у себе в квартирі.

Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 03

Станом на 21.30 за медичною допомогою ніхто не звертався, постраждалих немає. Імовірно, стрілянина велася з пістолета.

Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 04

Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції в Запорізькій області, 13 липня о 16:50 до Бердянського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка заявила, що зі слів її неповнолітнього сина, житель одного з будинків на вулиці Волонтерів, у дворі якого перебувають діти, стріляє з вікна своєї квартири.

Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 05

Співробітники поліції з’ясували, що за вказаною адресою проживає чоловік 1972 року народження.

Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 06
Фото: сайт поліції

За місцем його мешкання правоохоронці вилучили пістолет-кулемет "МП 40", стартовий пістолет "Берета", 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світло шумової та димової дії.

Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 07

"На місці події співробітники поліції встановили, що чоловіку, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, не сподобалось, що діти кричать на дитячому майданчику і він вирішив їх налякати: почав стріляти в бік неповнолітніх з травматичного пістолета. Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що зброю і боєприпаси він привіз з зони проведення операції Об’єднаних сил. Наразі все вилучене направлено на проведення експертизи до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру", - розповів т.в.о. начальника відділу кримінальної поліції Бердянського відділу поліції Володимир Верховський.

Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 08

За результатами проведеного обшуку слідчим відкриті кримінальні провадження ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтями передбачає позбавлення волі на строку від трьох до семи років. Тривають досудові розслідування.

Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 09
Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 10
Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 11
Пяний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї 12
Фото: сайт PRO.berdiansk.biz

Автор: 

Бердянськ (470) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+36
Я вас помирю - це звичайний риг, бо риги бухають, зелебобіки ширяються, а порохоботи їдять цукерки.)))
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14.07.2020 09:38
+31
Судя по внешнему виду, типичный избиратель ЗЕ. Простой в доску.
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14.07.2020 09:30
+13
МП-40! новый!!! эхо войны)))

а вообще, скажу я вам, интересная штука... на складах военных еще от СССР осталось куча забавного оружия (кто читал списки по продаже/утилизации оружия еще при Тимошенко премьером): ППШ, другие автоматы, вплоть до Томпсона (этим еще в 40-хх воевали в США мафиози), разнообразные пистолеты, иностранные, вальтеры, парабеллумы и прочие, пулеметы разных систем... и все тысячами штук! вон, Кролику подарили, твари! его или в открытую с аука пустить надо, либо утилизировать, если не можете раздать добробатам, которые реально кацапскую мразь остановили в 2014 году!!!
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14.07.2020 09:37
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Судя по внешнему виду, типичный избиратель ЗЕ. Простой в доску.
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14.07.2020 09:30 Відповісти
Не, єто и есть голосовавшие за шеколадного. Ну то избранное меньшенство.
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14.07.2020 09:35 Відповісти
Я вас помирю - це звичайний риг, бо риги бухають, зелебобіки ширяються, а порохоботи їдять цукерки.)))
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14.07.2020 09:38 Відповісти
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14.07.2020 10:33 Відповісти
І не прості цукерки, а з геричом та коксом від другана Потроха Аліка - Наріка.
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14.07.2020 10:43 Відповісти
Грамматику учи, почитатель зеленых соплей!
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14.07.2020 09:40 Відповісти
Ходить тут без зубів, завжди пьяне, вонюче. В батька пенсіонера на хліб кожен день приходе взяти, з ним тако-го фасону "дама сярдця". Завжди оруще "порох-сила". Отаке воно життя.
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14.07.2020 09:45 Відповісти
он так же точно мог и за чоколядного голосовать, и за ОПЗЖ, и за шляшко!
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14.07.2020 09:39 Відповісти
З вірогідністю 86,55% відсотків можна стверджувати що все-таки це зебіл.
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14.07.2020 09:45 Відповісти
з вірогідністью 86,54% відсотків можна стверджувати що голосовали "аби не шакал-прилипала". Тому дуже низька вірогідність що "зебіл". А ось те що ти москаль 100% вірогідність.
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14.07.2020 09:49 Відповісти
А давайте не ліпити відмазки! Чи ви знову будете патякати, що не винні у цьому зеленому лайні, напроти якого поставили галочку!
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14.07.2020 09:53 Відповісти
Відмазки ліплять порохолизи. Інші люди працюють не покладаючи рук на процвітання держави Україна.
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14.07.2020 10:50 Відповісти
наверно был против свободной продажи оружия?.....
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14.07.2020 09:30 Відповісти
Ога.
И главное - это его очень остановило бы. Если бы оружие было в свободном доступе, то он не стал бы идиотом и алкаголиком.
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14.07.2020 09:32 Відповісти
от Желепа с тобой не согласен!)
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14.07.2020 09:36 Відповісти
Ху из факинг желепа?
Почему меня должно волновать его несогласие?

Оружие делает человека умнее, успешнее, моральнее? Тогда гарлемские ниггерские банды - ум, честь и совесть поборников свободного владения оружием.
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14.07.2020 09:39 Відповісти
Желепу не знаешь?
Ну, ты совсем отсталый.
Его, теперь, вся Украина знает.
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14.07.2020 09:45 Відповісти
в том то и дело, что нет, это сарказм к мнению, что у нас быть должно быть свободная продажа оружия, как в стране победившей демократии и свободы!)
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14.07.2020 09:55 Відповісти
Так у нас страна победившего жлобья, а не демократии и свободы.
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14.07.2020 17:32 Відповісти
Скорее - наоборот - ярый фанат оружия.
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14.07.2020 09:32 Відповісти
Хфулиган...
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14.07.2020 09:31 Відповісти
говорят, год высокосный.. шизики всех мастей выходят из спячки и начинают чудить..
нужно делать поквартирный обход, как в "5ом элементе"..
П'яний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї - Цензор.НЕТ 855
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14.07.2020 09:36 Відповісти
МП-40! новый!!! эхо войны)))

а вообще, скажу я вам, интересная штука... на складах военных еще от СССР осталось куча забавного оружия (кто читал списки по продаже/утилизации оружия еще при Тимошенко премьером): ППШ, другие автоматы, вплоть до Томпсона (этим еще в 40-хх воевали в США мафиози), разнообразные пистолеты, иностранные, вальтеры, парабеллумы и прочие, пулеметы разных систем... и все тысячами штук! вон, Кролику подарили, твари! его или в открытую с аука пустить надо, либо утилизировать, если не можете раздать добробатам, которые реально кацапскую мразь остановили в 2014 году!!!
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14.07.2020 09:37 Відповісти
Скорее всего, массо-габаритная модель.

В инете в оружейных магазинах можно найти переделки в карабин, кстати. Буквально недавно то ли в "Стволе", то ли в "Ибисе" видел в продаже.
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14.07.2020 09:41 Відповісти
В Ибисе он так и называется Карабин охотничий самозаряд МП38/40 9х21. Но мне как то попадался малокалиберный, тот был больше похож на оригинал
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14.07.2020 09:50 Відповісти
с большой вероятностью он может быть еще выпуска военного. я же написал, у нас на складах новые в масле такие же лежат а на Ибисе там уже переделан и визуально совсем другой... латунью украсили вроде
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14.07.2020 10:09 Відповісти
В 40-х мафиози в США уже не воевали.
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14.07.2020 09:45 Відповісти
верно, в 30-хх. опечатался
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14.07.2020 10:05 Відповісти
если не можете раздать добробатам...

Цікава пропозиція по добробатам. Уявляю як заверещить Захід якщо наприклад "Азов" озброїти МП 40?
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14.07.2020 09:46 Відповісти
Нацкорпусу отдать!
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14.07.2020 09:47 Відповісти
И откуда ж у него это добро
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14.07.2020 09:40 Відповісти
их есть у нас
https://ibis.net.ua/products/details/karabin-automatic-mp38-kal-9h21-jx6/
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14.07.2020 09:53 Відповісти
Больше интересует откуда мон-50 и подствольные гранаты
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14.07.2020 10:11 Відповісти
на рыбалке нашёл ящик с боеприпасами.
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14.07.2020 10:36 Відповісти
какаяразнiца?
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14.07.2020 09:54 Відповісти
Разница в том что это не ментовский а армейский арсенал
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14.07.2020 10:14 Відповісти
Какая разница для убитого мальчика и потенциальных жертв?
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14.07.2020 10:29 Відповісти
Хочу себе прикупить пару мон-90
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14.07.2020 11:00 Відповісти
ты что,не согласен с политикой Партии и Президента ?
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14.07.2020 14:46 Відповісти
Вообщем стало известно кто это, ну и стало понятно откуда это добро у него.
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14.07.2020 17:57 Відповісти
Ну, была бы ул. Московская...
Или ул. Героев Сталинграда...
А тут, нормальное название улицы..
Видимо, что-то не сработало.
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14.07.2020 09:42 Відповісти
В минулому - вулиця Піонерська
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14.07.2020 09:57 Відповісти
Так, когда улица была Пионерской, дяди по детям не стреляли...
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14.07.2020 10:04 Відповісти
а цей дядя якраз і з піонерсько-комсомольським вихованням..
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14.07.2020 10:15 Відповісти
В Новочеркаську в 1962 на вулиці Машиностроітелей повбивали купу народу, була би Бандери, не повбивали б. Приблизно така ж логіка.
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14.07.2020 10:20 Відповісти
і мешканець, схоже, саме з минулого.
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14.07.2020 10:05 Відповісти
А втік би вчасно в Луцьку область, ніхто б і не знайшов.
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14.07.2020 09:43 Відповісти
!!!???
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14.07.2020 10:22 Відповісти
Луцької області не має, є Волинська, це у всіх окрім ***********.
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14.07.2020 11:01 Відповісти
"Инцидент произошел вечером" - цікаво, що то за діти були і у що вони грались.
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14.07.2020 09:47 Відповісти
"Дети в подвале играли в гестапо, зверски замучен сантехник Потапов", а мужик решил с ними разобраться
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14.07.2020 09:53 Відповісти
Волали під вікнами добродія - ПОРОШЕНКО НА НАРИ... От і не витримав
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14.07.2020 09:55 Відповісти
Т.е., вопрос к детям - "Почему вы вечером на улице играете"?
У меня к тебе встречный вопрос - "Во что можно играть детям вечером на улице, чтобы по ним нельзя было стрелять"?
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14.07.2020 10:01 Відповісти
Мабуть тихенько в шахи грали.
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14.07.2020 10:07 Відповісти
детки под домом
играли в "чапая",

сепар решил - США наступают!
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14.07.2020 09:56 Відповісти
Дети в разбойников в парке играли,
Метко в прохожих дротик кидали.
Не повезло октябренку Тарасу...
Кошки всю ночь ели свежее мясо.
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14.07.2020 10:12 Відповісти
шо то за кошки такие
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14.07.2020 10:21 Відповісти
Страшилки из 80-х: девочка в поле гранату нашла и за советом к отцу подошла. Дерни колечко, - ей папа сказал! Долго над полем сандалик летал! Нравились когда - то...
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14.07.2020 10:56 Відповісти
Да, было дело
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14.07.2020 14:11 Відповісти
Рабам зброю мати заборонено.
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14.07.2020 10:12 Відповісти
Неврівноважений фігурант. Напевно, діти своїми іграми та криками під вікнами довели.
І, як резюме про вільне володіння зброєю. На скільки мені відомо, у країнах, де є зброя у населення, "неврівноваженим", заборонено вільне володіння зброєю.
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14.07.2020 10:25 Відповісти
Нещодавно в країні,де вільно володіють зброєю, один такий врівноважений,шанований громадянин, успішний (бо мільйонер),з вікна готелю розстріляв цілий музичний фестиваль.
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14.07.2020 10:54 Відповісти
"Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
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14.07.2020 10:29 Відповісти
Своїх ватокацапсячих виродків чекав, чекав, та не витримав...
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14.07.2020 10:32 Відповісти
Типичный потрохобецыл, при Потрохе бадюганы чувствовали себя вольготно, теперь их начинает колбасить без пахана у власти.
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14.07.2020 10:40 Відповісти
и детки и их родители и мужик все дебилы
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14.07.2020 10:50 Відповісти
100 процентный порохобот, ждав. ждав, колы путин нападэ и не дождался. АРМИЯ, ВИРА и все остальное.
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14.07.2020 11:10 Відповісти
Зел Зелебобыч сидел у сартире
(Ел накануне "Гарох в малаке")
Куча оружия рядом, как в тире...
Зел закурил ...
Лишь дыра в потолке...
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14.07.2020 12:00 Відповісти
Чєкало, чєкало рашистів, та не дочєкалось-по пьяні вирішив ,,хохлів,, постріляти без прикриття...
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14.07.2020 18:30 Відповісти
Главное в новости -участник АТО стрелял по детям .Эффект запоминания достигнут !
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14.07.2020 19:27 Відповісти
Это был сотрудник полиции. Иначе не могу объяснить наличие у него пистолета. Ведь короткоствол гражданам Украины запрещён. Верно, хоплофобы?
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15.07.2020 00:46 Відповісти
 
 