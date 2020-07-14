П'яний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї. ФОТОрепортаж (оновлено)

У спальному районі Бердянська п'яний чоловік відкрив стрілянину з вікна своєї квартири по дітях, які гралися у дворі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий ресурс PRO.berdiansk.biz.

Інцидент стався ввечері 13 липня у дворі будинку по вулиці Волонтерів, 67. Очевидці звернулися в поліцію і правоохоронці затримали підозрюваного у стрільбі.

За фактом події ведеться розгляд.

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Після затримання стрілка, співробітники Бердянського відділу поліції вилучили у нього цілий арсенал зброї: міни, гранати, пістолет, автомат і набої до них. Як нам стало відомо, боєприпаси чоловік зберігав у себе в квартирі.

Станом на 21.30 за медичною допомогою ніхто не звертався, постраждалих немає. Імовірно, стрілянина велася з пістолета.

Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції в Запорізькій області, 13 липня о 16:50 до Бердянського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка заявила, що зі слів її неповнолітнього сина, житель одного з будинків на вулиці Волонтерів, у дворі якого перебувають діти, стріляє з вікна своєї квартири.

Співробітники поліції з’ясували, що за вказаною адресою проживає чоловік 1972 року народження.



Фото: сайт поліції

За місцем його мешкання правоохоронці вилучили пістолет-кулемет "МП 40", стартовий пістолет "Берета", 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світло шумової та димової дії.

"На місці події співробітники поліції встановили, що чоловіку, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, не сподобалось, що діти кричать на дитячому майданчику і він вирішив їх налякати: почав стріляти в бік неповнолітніх з травматичного пістолета. Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що зброю і боєприпаси він привіз з зони проведення операції Об’єднаних сил. Наразі все вилучене направлено на проведення експертизи до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру", - розповів т.в.о. начальника відділу кримінальної поліції Бердянського відділу поліції Володимир Верховський.

За результатами проведеного обшуку слідчим відкриті кримінальні провадження ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтями передбачає позбавлення волі на строку від трьох до семи років. Тривають досудові розслідування.









Фото: сайт PRO.berdiansk.biz