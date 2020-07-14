П'яний чоловік відкрив вогонь по дітях із вікна своєї квартири в Бердянську. Під час обшуку у зловмисника виявили цілий арсенал зброї. ФОТОрепортаж (оновлено)
У спальному районі Бердянська п'яний чоловік відкрив стрілянину з вікна своєї квартири по дітях, які гралися у дворі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий ресурс PRO.berdiansk.biz.
Інцидент стався ввечері 13 липня у дворі будинку по вулиці Волонтерів, 67. Очевидці звернулися в поліцію і правоохоронці затримали підозрюваного у стрільбі.
За фактом події ведеться розгляд.
Після затримання стрілка, співробітники Бердянського відділу поліції вилучили у нього цілий арсенал зброї: міни, гранати, пістолет, автомат і набої до них. Як нам стало відомо, боєприпаси чоловік зберігав у себе в квартирі.
Станом на 21.30 за медичною допомогою ніхто не звертався, постраждалих немає. Імовірно, стрілянина велася з пістолета.
Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції в Запорізькій області, 13 липня о 16:50 до Бердянського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка заявила, що зі слів її неповнолітнього сина, житель одного з будинків на вулиці Волонтерів, у дворі якого перебувають діти, стріляє з вікна своєї квартири.
Співробітники поліції з’ясували, що за вказаною адресою проживає чоловік 1972 року народження.
За місцем його мешкання правоохоронці вилучили пістолет-кулемет "МП 40", стартовий пістолет "Берета", 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світло шумової та димової дії.
"На місці події співробітники поліції встановили, що чоловіку, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, не сподобалось, що діти кричать на дитячому майданчику і він вирішив їх налякати: почав стріляти в бік неповнолітніх з травматичного пістолета. Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що зброю і боєприпаси він привіз з зони проведення операції Об’єднаних сил. Наразі все вилучене направлено на проведення експертизи до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру", - розповів т.в.о. начальника відділу кримінальної поліції Бердянського відділу поліції Володимир Верховський.
За результатами проведеного обшуку слідчим відкриті кримінальні провадження ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтями передбачає позбавлення волі на строку від трьох до семи років. Тривають досудові розслідування.
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И главное - это его очень остановило бы. Если бы оружие было в свободном доступе, то он не стал бы идиотом и алкаголиком.
Почему меня должно волновать его несогласие?
Оружие делает человека умнее, успешнее, моральнее? Тогда гарлемские ниггерские банды - ум, честь и совесть поборников свободного владения оружием.
Ну, ты совсем отсталый.
Его, теперь, вся Украина знает.
нужно делать поквартирный обход, как в "5ом элементе"..
а вообще, скажу я вам, интересная штука... на складах военных еще от СССР осталось куча забавного оружия (кто читал списки по продаже/утилизации оружия еще при Тимошенко премьером): ППШ, другие автоматы, вплоть до Томпсона (этим еще в 40-хх воевали в США мафиози), разнообразные пистолеты, иностранные, вальтеры, парабеллумы и прочие, пулеметы разных систем... и все тысячами штук! вон, Кролику подарили, твари! его или в открытую с аука пустить надо, либо утилизировать, если не можете раздать добробатам, которые реально кацапскую мразь остановили в 2014 году!!!
В инете в оружейных магазинах можно найти переделки в карабин, кстати. Буквально недавно то ли в "Стволе", то ли в "Ибисе" видел в продаже.
Цікава пропозиція по добробатам. Уявляю як заверещить Захід якщо наприклад "Азов" озброїти МП 40?
https://ibis.net.ua/products/details/karabin-automatic-mp38-kal-9h21-jx6/
Или ул. Героев Сталинграда...
А тут, нормальное название улицы..
Видимо, что-то не сработало.
У меня к тебе встречный вопрос - "Во что можно играть детям вечером на улице, чтобы по ним нельзя было стрелять"?
играли в "чапая",
сепар решил - США наступают!
Метко в прохожих дротик кидали.
Не повезло октябренку Тарасу...
Кошки всю ночь ели свежее мясо.
І, як резюме про вільне володіння зброєю. На скільки мені відомо, у країнах, де є зброя у населення, "неврівноваженим", заборонено вільне володіння зброєю.
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
(Ел накануне "Гарох в малаке")
Куча оружия рядом, как в тире...
Зел закурил ...
Лишь дыра в потолке...