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Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З молодшим лейтенантом 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим, який загинув на Донбасі, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, попрощалися на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У церемонії прощання взяли участь міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Таран вручив батькові загиблого воїна Тараса Матвіїва зірку Героя України. 13 липня 2020 року, молодшому лейтенанту Матвіїву Тарасу Тарасовичу, Указом Президента України №271 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно)".

Також дивіться: Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися в 24-ій ОМБр. ФОТОрепортаж

Тарас Тарасович Матвіїв народився 18 лютого 1989 року на Волині. Жив у місті Жидачів Львівської області. У 2011-му закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був кореспондентом ТРК "Ера" і телеканалу TVi, блогером в кількох виданнях ("Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин").

Брав активну участь в Революції Гідності (3-тя сотня Самооборони Майдану), був співкоординатором "Пошукової ініціативи" (організації, яка розшукувала зниклих під час Революції Гідності людей), членом ГО "Українська галицька асамблея", засновником ГО "Народний легіон". У 2015 році відправився добровольцем на фронт в складі Окремою добровольчої роти "Карпатська Січ", воював в Пісках і ДАП. У тому ж році став депутатом Жидачівського райради VII скликання від Української галицької партії.

У 2018-му вступив на курси лідерства Національної академії Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, після закінчення яких був спрямований в 24-ту ОМБр.

Був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 10 липня близько 20:00 в районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області в результаті смертельних осколкових поранень, отриманих під час розриву 120-мм міни, коли він витягав двох поранених побратимів з палаючого бліндажа, який був обстріляний перед тим з мінометів найманців РФ. Помер дорогою в лікарню.

У нього залишилися батьки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи застрелили військового медика і поранили двох бійців, які намагалися винести тіло загиблого воїна поблизу Зайцевого, - штаб ООС

Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 01
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 02
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 03
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 04
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 05
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 06
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 07
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 08
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 09
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 10
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 11
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 12
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 13
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 14
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 15
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 16
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 17
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 18
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 19
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 20
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 21
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 22
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 23
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 24
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 25
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 26
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 27
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 28
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 29
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 30
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 31
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 32
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 33
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 34
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 35
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 36
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 37
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 38
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 39
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 40
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 41

Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 42
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 43
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 44
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 45
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 46
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 47
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 48
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 49
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 50
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 51
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 52
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 53
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 54
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 55
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 56
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 57
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 58
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 59
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 60
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 61
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 62
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 63
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 64
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 65
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 66
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 67
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 68
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 69
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 70
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 71
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 72
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 73
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 74
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 75
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 76
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 77
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 78
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 79
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 80
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 81
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 82
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 83
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 84
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 85
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 86
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 87
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 88
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 89
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 90
Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 91

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Герой України (322) Київ (19632) похорон (1289) смерть (6774) військовослужбовці (4799) Хомчак Руслан (246) Таран Андрій (267)


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