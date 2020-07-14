Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З молодшим лейтенантом 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим, який загинув на Донбасі, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, попрощалися на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У церемонії прощання взяли участь міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Таран вручив батькові загиблого воїна Тараса Матвіїва зірку Героя України. 13 липня 2020 року, молодшому лейтенанту Матвіїву Тарасу Тарасовичу, Указом Президента України №271 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно)".

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Тарас Тарасович Матвіїв народився 18 лютого 1989 року на Волині. Жив у місті Жидачів Львівської області. У 2011-му закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був кореспондентом ТРК "Ера" і телеканалу TVi, блогером в кількох виданнях ("Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин").

Брав активну участь в Революції Гідності (3-тя сотня Самооборони Майдану), був співкоординатором "Пошукової ініціативи" (організації, яка розшукувала зниклих під час Революції Гідності людей), членом ГО "Українська галицька асамблея", засновником ГО "Народний легіон". У 2015 році відправився добровольцем на фронт в складі Окремою добровольчої роти "Карпатська Січ", воював в Пісках і ДАП. У тому ж році став депутатом Жидачівського райради VII скликання від Української галицької партії.

У 2018-му вступив на курси лідерства Національної академії Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, після закінчення яких був спрямований в 24-ту ОМБр.

Був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 10 липня близько 20:00 в районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області в результаті смертельних осколкових поранень, отриманих під час розриву 120-мм міни, коли він витягав двох поранених побратимів з палаючого бліндажа, який був обстріляний перед тим з мінометів найманців РФ. Помер дорогою в лікарню.

У нього залишилися батьки.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ