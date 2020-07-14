Прикордонники затримали підозрюваного у вбивстві на кордоні з Росією, - МВС. ФОТО

Чоловіка, якого розшукували правоохоронні органи України, затримали вчора прикордонники Харківського загону в пункті пропуску "Гоптівка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Затриманий, громадянин України 1972 року народження, пішки йшов з Росії. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що прибулий перебуває в розшуку за підозрою в скоєнні умисного вбивства та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Затриманого передали компетентним правоохоронним органам для ухвалення подальшого правового рішення.

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