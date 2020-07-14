СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві заступника начальника Військового ліцею імені Івана Богуна під час отримання хабаря за допомогу у вступі до навчального закладу.

Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними слідства, чиновник вимагав 5000 доларів США від жительки столиці. За вказану суму фігурант "гарантував" зарахування її родича на навчання до ліцею.

Оперативники затримали його прямо в службовому кабінеті під час отримання частини хабаря в розмірі $ 2,5 тисячі.

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Наразі затриманого поміщено до гауптвахти Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області). Вирішується питання про повідомлення про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.