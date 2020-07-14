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Новини Фото Хабарники
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СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві заступника начальника Військового ліцею імені Івана Богуна під час отримання хабаря за допомогу у вступі до навчального закладу.

Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними слідства, чиновник вимагав 5000 доларів США від жительки столиці. За вказану суму фігурант "гарантував" зарахування її родича на навчання до ліцею.

Оперативники затримали його прямо в службовому кабінеті під час отримання частини хабаря в розмірі $ 2,5 тисячі.

Також дивіться: Проректор столичного приватного вишу вимагав 224 тис. грн за вступ іноземців в університет, - Нацполіція. ФОТО

СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом 01
СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом 02

Наразі затриманого поміщено до гауптвахти Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області). Вирішується питання про повідомлення про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Автор: 

хабар (4727) виш (552) Київ (19633) СБУ (12918)


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Топ коментарі
+12
При Зеленском коррупция выросла в разы...Грустно
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14.07.2020 12:51
+8
При Порохе такого не было, при ваЗЕлине дан ЗЕлёный свет коррупции.
Да, какая разница, - скажут ЗеДятлы.
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14.07.2020 13:06
+7
Одни отмазываются от армии за 5к, другие-чтобы попасть.
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14.07.2020 12:59
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При Зеленском коррупция выросла в разы...Грустно
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14.07.2020 12:51 Відповісти
Я почему-то думаю, что этот ублюдок начинал еще с Кучмы...
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14.07.2020 13:11 Відповісти
При этой власти его поймали, а виноват Зеля...а почему не Петя пять лет грудью защищавший Украину? Как он только терпел такое все пять лет ?
Занят был наверное...
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14.07.2020 13:16 Відповісти
Да, занят. Лицом торговал в телевизоре. Озабоченно-напряженным выражением...
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14.07.2020 13:19 Відповісти
При этой власти его поймали, а виноват Зеля ©
А ти не розглядаєш такий варіант: при "Пєтє" він сидів тихенько, як миша під віником, а при ЗЕлених вирішив, шо вже все можна - раз брат дЄрьмака заробляє гроші, то чому йому не можна?
Можливі й інші варіанти. Наприклад, він є "засланим козачком", який активізувався при Зе. Щоби був привід зняти з посади Гордійчука, який у ліцеї "развёл русофобію" серед молоді і "мєшаєт дружить с мишебратьямі".
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14.07.2020 14:32 Відповісти
Помощником Гордийчука его поставили три года назад, и именно что поставили, т.к. Игорь Влодимирович не сильно в том состоянии, что бы заниматься кадрами. А вообще там многие дети говорят между собой, что "я сдесь за трёху", другой за пятёрик. Просто при Алексеевиче так в открытую не "вякали", а счас они уже совсем страх потеряли. Пацаны говорят, что после вступительной, многие из персонала себя очень вольготно чувствуют.
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14.07.2020 17:36 Відповісти
с какого перепуга сбу занято взятками?
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14.07.2020 12:51 Відповісти
C того же что и контролем веса фур на дорогах. А когда же им заниматься сепаратистами и предателями?
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14.07.2020 13:25 Відповісти
Одни отмазываются от армии за 5к, другие-чтобы попасть.
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14.07.2020 12:59 Відповісти
Дело в том, что те кто платят за поступление, это те кто в армию не пойдут. Там это всё оговаривается. А вот те кто не платят (представьте, что там есть не мало пацанов которые имеют цель!), вот именно их и пресуют, что типа если ты не пойдёшь учится в военный вышак, то будешь отдавать деньги потраченные на тебя государством. (Вроде 180к за год)
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14.07.2020 17:41 Відповісти
При Порохе такого не было, при ваЗЕлине дан ЗЕлёный свет коррупции.
Да, какая разница, - скажут ЗеДятлы.
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14.07.2020 13:06 Відповісти
А воно в АТО хоч було?
Виглядає як підстава начальника ліцею - легендарного Ігоря "Сумрака" Гордійчука.
Відправити цього хабарника на палю в ООС, на розмінування полів.
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14.07.2020 13:06 Відповісти
Дня на три? А потом наградить?
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14.07.2020 13:12 Відповісти
...з компенсацією моральних збитків

СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом - Цензор.НЕТ 7213
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14.07.2020 13:55 Відповісти
Потому что он был поставлен при Порохе. А так как сейчас идёт удаление всех нормальных командиров, воевавших с Рашкой, то очевидно что его могут выдавить под предлогом недогляда за подчиненными и поставить своё ЗЕлёное болото, типа, как сейчас министр МО. Которое не будет уже учить молодёжь что Рашка это враг и с удовольствием без экзаменов принимать на учёбу сынков сепаров с даунбаса. Это такая политика сейчас ЗЕбильной власти.
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14.07.2020 13:30 Відповісти
Можливо, шо копатимуть і під Гордійчука.
Адже Генерал Марченко вже був під арештом.
А от зі "своїми" - *************** - інша розмова...

СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом - Цензор.НЕТ 6416
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14.07.2020 14:00 Відповісти
...он был поставлен при Порохе. ©
Сподіваюсь, ти мав на увазі Гордійчука. Який дійсно був призначений Порохом і котрого "могут выдавить под предлогом недогляда за подчиненными и поставить своё ЗЕлёное болото".
А от його замом є, імовірно, полковник Ромахін Вячеслав Юрійович (це http://www.kvl.mil.gov.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f/ на сайті ліцею ).

СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом - Цензор.НЕТ 4566
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14.07.2020 14:22 Відповісти
Про минуле Ромахіна не вдалося нагуглити нічого суттєвого.
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14.07.2020 14:24 Відповісти
Да..."вихователь" сукін син. Щоб ти зд..!
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14.07.2020 13:12 Відповісти
При Зеленском, кстати, задерживают. Чего не было при Порохе. Это для тех, кто во всем винит нынешнюю власть.
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14.07.2020 13:15 Відповісти
Задерживали точно так же.
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14.07.2020 13:26 Відповісти
Главное чтобы это не сказалось на легенде началтнике лицея Гордийчуке.
Я не оправдываюзам начальника лицея, но прокуроры и судьи ездят на машинах которые стоят миллионы и где там работа СБУ??
Попахивает подставой Гордийчука...
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14.07.2020 13:18 Відповісти
И заменой его на очередное ЗЕлёное болото, типа министра МОУ.А потом начнётся приём сепарских детей с даунбаса без экзаменов и политика дружбы с Рашкой.
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14.07.2020 13:32 Відповісти
Если начальник не ведает, что делает ближайший зам -это грусно и подозрительно: или халатность, или соучастие ( во что не хочется верить).
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14.07.2020 13:33 Відповісти
Если вы такое пишете, то я вижу, что вы вообще не в курсе о состоянии здоровья Генерала. Он там как Герой, как олицетворение мужества и преданности к своим подчинённым и своей Украине. Он старается передать свои чувства детям, много с ними общается, поддерживает и ругает, но по делу. А вот всю внутреннюю кухню решают его замы. Это и в правду больше похоже на подставу. Мне даже сложно представить как Гордийчук себя счас чувствует, после этого инциндента.
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14.07.2020 17:54 Відповісти
а богун взятки не брал, а правнуки берут запросто
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14.07.2020 14:52 Відповісти
Посмотрите, какие чистые (никогда, ничего не брали) и натруженные руки! Зря взяли! Прервали так налаженный воспитательний процесс. Таких сажать надо - навечно. Ведь вред от них не только сиюминутный, а растянутый на десятилетия.
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14.07.2020 15:42 Відповісти
От скоти, коли ж вам дійде, що корупція вбиває вашу державу?! Нічого суки не вчаться! Вже війна на порозі, а вони продовжують гребсти під себе. Та ти падло розумієш, що як прийде кацап і постукає в двері твого триповерхового будинку, який ти збудував за гроші, що вкрав у своїх же, то ніхто і пальцем не пошевелить, щоб захистити тебе, а навіть навпаки ще й факел піднесе, щоб швидше згоріло.
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14.07.2020 17:48 Відповісти
Позорище
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14.07.2020 23:58 Відповісти
А барельеф Суворова на стене лицея при входе уже сняли или еще???
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15.07.2020 08:24 Відповісти
 
 