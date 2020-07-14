СБУ затримала заступника начальника ліцею ім. Богуна, який вимагав $5 тис. за допомогу зі вступом. ВІДЕО+ФОТО
Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві заступника начальника Військового ліцею імені Івана Богуна під час отримання хабаря за допомогу у вступі до навчального закладу.
Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними слідства, чиновник вимагав 5000 доларів США від жительки столиці. За вказану суму фігурант "гарантував" зарахування її родича на навчання до ліцею.
Оперативники затримали його прямо в службовому кабінеті під час отримання частини хабаря в розмірі $ 2,5 тисячі.
Наразі затриманого поміщено до гауптвахти Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області). Вирішується питання про повідомлення про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.
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Занят был наверное...
А ти не розглядаєш такий варіант: при "Пєтє" він сидів тихенько, як миша під віником, а при ЗЕлених вирішив, шо вже все можна - раз брат дЄрьмака заробляє гроші, то чому йому не можна?
Можливі й інші варіанти. Наприклад, він є "засланим козачком", який активізувався при Зе. Щоби був привід зняти з посади Гордійчука, який у ліцеї "развёл русофобію" серед молоді і "мєшаєт дружить с мишебратьямі".
Да, какая разница, - скажут ЗеДятлы.
Виглядає як підстава начальника ліцею - легендарного Ігоря "Сумрака" Гордійчука.
Відправити цього хабарника
на палюв ООС, на розмінування полів.
Адже Генерал Марченко вже був під арештом.
А от зі "своїми" - *************** - інша розмова...
Сподіваюсь, ти мав на увазі Гордійчука. Який дійсно був призначений Порохом і котрого "могут выдавить под предлогом недогляда за подчиненными и поставить своё ЗЕлёное болото".
А от його замом є, імовірно, полковник Ромахін Вячеслав Юрійович (це http://www.kvl.mil.gov.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f/ на сайті ліцею ).
Я не оправдываюзам начальника лицея, но прокуроры и судьи ездят на машинах которые стоят миллионы и где там работа СБУ??
Попахивает подставой Гордийчука...