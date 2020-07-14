Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП під Києвом Желепі: він визнав свою провину і відмовився від адвоката. ФОТОрепортаж

У Києві відбувається засідання суду щодо обрання запобіжного заходу водієві Антону Желепі, затриманому після ДТП під Києвом, в якій загинуло подружжя і двоє їхніх дітей.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Шевченківський районний суд міста Києва розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП (ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Антону Желепі. Прокуратура просить про взяття чоловіка під варту без права на заставу.

Клопотання розглядає суддя Євген Сидоров

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За даними слідства, водій автомобіля Mercedes Benz GL 250D, перебуваючи в нетверезому стані, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson.

Водій і двоє пасажирів Hyundai Tucson померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані; один з них помер дорогою до лікарні.

За результатами тестування водія Mercedes-Benz визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.

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Водночас підозрюваний Желепа відмовився від послуг адвокатів. Також він заявив у суді, що визнає свою провину і не проти запобіжного заходу, який йому просять прокурори. Також він заявив, що напередодні ДТП "курив травку".

















Фото: Олег Богачук. Цензор.НЕТ