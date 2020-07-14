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Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП під Києвом Желепі: він визнав свою провину і відмовився від адвоката. ФОТОрепортаж

У Києві відбувається засідання суду щодо обрання запобіжного заходу водієві Антону Желепі, затриманому після ДТП під Києвом, в якій загинуло подружжя і двоє їхніх дітей.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Шевченківський районний суд міста Києва розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП (ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Антону Желепі. Прокуратура просить про взяття чоловіка під варту без права на заставу.

Клопотання розглядає суддя Євген Сидоров

Також дивіться: Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними слідства, водій автомобіля Mercedes Benz GL 250D, перебуваючи в нетверезому стані, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson.

Водій і двоє пасажирів Hyundai Tucson померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані; один з них помер дорогою до лікарні.

За результатами тестування водія Mercedes-Benz визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.

Дивіться також: Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас підозрюваний Желепа відмовився від послуг адвокатів. Також він заявив у суді, що визнає свою провину і не проти запобіжного заходу, який йому просять прокурори. Також він заявив, що напередодні ДТП "курив травку".

Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП під Києвом Желепі: він визнав свою провину і відмовився від адвоката 01
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП під Києвом Желепі: він визнав свою провину і відмовився від адвоката 02
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП під Києвом Желепі: він визнав свою провину і відмовився від адвоката 03
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП під Києвом Желепі: він визнав свою провину і відмовився від адвоката 04
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП під Києвом Желепі: він визнав свою провину і відмовився від адвоката 05
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП під Києвом Желепі: він визнав свою провину і відмовився від адвоката 06
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП під Києвом Желепі: він визнав свою провину і відмовився від адвоката 07
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в смертельній ДТП під Києвом Желепі: він визнав свою провину і відмовився від адвоката 08

Фото: Олег Богачук. Цензор.НЕТ

Автор: 

арешт (2535) ДТП (4480) Київ (19633) суд (11731)


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Топ коментарі
+10
И снова никакой инфы откуда у него ключи и доступ к такой тачке.....
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14.07.2020 14:16
+6
Для этого ***** нужна смертная казнь, да и зайцеву туда же
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14.07.2020 14:31
+3
К какой "такой"? Любой киевлянчег, продаши бабушкину квартиру купит два таких не совсем свежих корыта, ато и четыре.
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14.07.2020 14:25
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в таких шортиках, он в СИЗО станет популярнее журнала "Плейбой"..
новая обстановка, новая карьера, новые ощущения..
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14.07.2020 14:04 Відповісти
Глупости говоришь.
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14.07.2020 14:06 Відповісти
Звідки в нього цей Мерседес, якщо він не має роботи та не сплачує податки? Може він мент?
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14.07.2020 15:11 Відповісти
он его угнал.. Ииигаарь! .. читай внимательно, а то получишь линейкой по лысине!
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14.07.2020 15:59 Відповісти
Може вже треба навчитись читати не тільки заголовки?
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14.07.2020 23:39 Відповісти
Для нього СІЗО не є щось новим
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14.07.2020 14:44 Відповісти
ощущенія не нові. Він вже відсидів 10 років за те, що на авто вбив жінку.
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14.07.2020 15:42 Відповісти
как говорят, один раз не тридварас, а каждый рас, как первый рас..
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14.07.2020 16:01 Відповісти
У ментов рожи страшнее чем у него.
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14.07.2020 14:06 Відповісти
И снова никакой инфы откуда у него ключи и доступ к такой тачке.....
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14.07.2020 14:16 Відповісти
да и хозяин мерса - не простой... боится публикаций о себе в прессе
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14.07.2020 14:24 Відповісти
К какой "такой"? Любой киевлянчег, продаши бабушкину квартиру купит два таких не совсем свежих корыта, ато и четыре.
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14.07.2020 14:25 Відповісти
Работал на даче у кого то , кто хозяин не пишут .
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14.07.2020 14:27 Відповісти
Вчера по ТВ сюжет був. Показали хозяина и он пояснил как єта мразь завладела авто. Сорри что тебе лично не доложили
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14.07.2020 14:54 Відповісти
та ніби ж то писали що типу якась там тітка зробила заяву що цей укурок угнав в неї автівку. Тільки не зрозуміло коли вона цю заяву зробила до аварії чи після.
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14.07.2020 15:44 Відповісти
В том то и дело, что после аварии
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15.07.2020 07:56 Відповісти
А и правда, нафига ему адвокат. Токо лишние траты времени.
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14.07.2020 14:20 Відповісти
Для этого ***** нужна смертная казнь, да и зайцеву туда же
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14.07.2020 14:31 Відповісти
хоть совесть не всю пробухал.
признал вину.
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14.07.2020 14:40 Відповісти
прямо як "наш" президент "травку курив"..
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14.07.2020 15:41 Відповісти
Этот преступник,ничем не отличается от серийного убийцы!
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14.07.2020 16:18 Відповісти
 
 