Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 липня, відбулося позачергове пленарне засідання Верховної Ради. На ньому нардепи серед іншого легалізували гральний бізнес, підтримали в цілому законопроєкт про зміни до Закону "Про нотаріат", прийняли закон про детінізацію ринку металобрухту, підтримали в першому читанні законопроєкт про електронний продаж ліків і підвищили розмір стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам.

День роботи народних обранців в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради 14 липня

У групі "ОПЗЖ - місто і область" повідомляють про хід підготовки до місцевих виборів

Нардеп "ОПЗЖ" Олег Волошин робить свій вибір.

Спікер ВР Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук керують роботою парламенту.

В офіційному чаті фракції "СН" розповідають про суть місцевих виборів.

Господар горезвісного "Велюра", "слуга народу" Микола Тищенко слухає колегу.

"Слуги народу" Андрій Мотовиловець і Аліна Загоруйко розмовляють з колегою.

Автор скандального "мовного" законопроєкту, "слуга народу" Максим Бужанський занурився в телефон.

Час голосувати...

"Слуга народу" Богдан Яременко, який виступив проти скандального "мовного" законопроєкту свого однопартійця Бужанського.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розминає пальці.

Позафракційний нардеп Вадим Новинський.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко розмовляє по телефону.

"Слуга народу" Олексій Леонов замислився, на передньому плані в червоній сукні стоїть його колега Роксолана Підласа.

Глава фракції "СН" Давид Арахамія прийшов до президії.

"Слуга народа" Микола Сольський.

У президії перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

"Слуг народу" закликають виконати депутатський обов'язок.

Дистанціювання і маскового режиму дотримуються не ідеально.

"Слуга народу" Галина Янченко показує фото колегам.

Нардепи Новинський і Ковальов (Довіра).

Нардеп "Батьківщини" Сергій Тарута біля колони.

Ложа "Європейської Солідарності"

Фото - Цензор.НЕТ