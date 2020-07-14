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Новини Фото
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Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 липня, відбулося позачергове пленарне засідання Верховної Ради. На ньому нардепи серед іншого легалізували гральний бізнес, підтримали в цілому законопроєкт про зміни до Закону "Про нотаріат", прийняли закон про детінізацію ринку металобрухту, підтримали в першому читанні законопроєкт про електронний продаж ліків і підвищили розмір стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам.

День роботи народних обранців в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 01

Пленарне засідання Верховної Ради 14 липня

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 02

У групі "ОПЗЖ - місто і область" повідомляють про хід підготовки до місцевих виборів

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 03

Нардеп "ОПЗЖ" Олег Волошин робить свій вибір.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 04

Спікер ВР Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук керують роботою парламенту.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 05Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 06

В офіційному чаті фракції "СН" розповідають про суть місцевих виборів.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 07

Господар горезвісного "Велюра", "слуга народу" Микола Тищенко слухає колегу.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 08

"Слуги народу" Андрій Мотовиловець і Аліна Загоруйко розмовляють з колегою.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 09

Автор скандального "мовного" законопроєкту, "слуга народу" Максим Бужанський занурився в телефон.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 10

Час голосувати...

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 11

"Слуга народу" Богдан Яременко, який виступив проти скандального "мовного" законопроєкту свого однопартійця Бужанського.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 12

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розминає пальці.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 13

Позафракційний нардеп Вадим Новинський.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 14

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко розмовляє по телефону.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 15

"Слуга народу" Олексій Леонов замислився, на передньому плані в червоній сукні стоїть його колега Роксолана Підласа.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 16

Глава фракції "СН" Давид Арахамія прийшов до президії.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 17

"Слуга народа" Микола Сольський.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 18

У президії перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 19Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 20

"Слуг народу" закликають виконати депутатський обов'язок.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 21

Дистанціювання і маскового режиму дотримуються не ідеально.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 22

"Слуга народу" Галина Янченко показує фото колегам.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 23

Нардепи Новинський і Ковальов (Довіра).

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 24

Нардеп "Батьківщини" Сергій Тарута біля колони.

Передвиборчі пристрасті в партійних чатах, червоне плаття Підласої та фотопоказ від Янченко, - робота Ради 14 липня 25

Ложа "Європейської Солідарності"

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (15021) Новинський Вадим (535) Тимошенко Юлія (4697) Арахамія Давид (1105) Разумков Дмитро (1528) Янченко Галина (71) Стефанчук Руслан (760) Корнієнко Олександр (666) Підласа Роксолана (60) Волошин Олег ОПЗЖ (38)


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Топ коментарі
+14
Це в неї памперс сповз? Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 9778
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14.07.2020 18:24
+12
Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 218
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14.07.2020 18:15
+12
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома



Московська зозуля в обіймах суки православної...Холст.Масло.(сьогодні на засіданні ВР) З ким тут об"єднуватись,Петре Олексійовичу?!...тут хоч би сякий-такий пакт про ненапад з кимось підписати..

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 8431
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14.07.2020 18:27
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Правила форума Рада форумчан
А де там ....*хфото * !? ..
..
..Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 331...
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14.07.2020 18:11 Відповісти
на смартфоне у девочки, но показывают там совсем другое
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14.07.2020 18:55 Відповісти
"Трєнікі" об'єктив прикрили
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14.07.2020 19:00 Відповісти
зигзаг удачи
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14.07.2020 20:36 Відповісти
половина без масок, и ещё что-то требуют с других, штрафуют...
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14.07.2020 18:12 Відповісти
Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 218
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14.07.2020 18:15 Відповісти
Посмотрел фото, и шо то сразу вспомнил О.Ляшко-"Скотиняки так!."
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14.07.2020 18:18 Відповісти
Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 2725

...
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14.07.2020 18:20 Відповісти
Це в неї памперс сповз? Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 9778
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14.07.2020 18:24 Відповісти
ни це просто труси в ср@ку вл1зли
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14.07.2020 18:39 Відповісти
Просто турнюр попышнее обычного. А вот последнее фото про ладу ЕС улыбнуло, справлять малую нужду перед лицом Парубия это сильно.
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15.07.2020 09:14 Відповісти
Насрать на всех.. янченко я буду судить и наказывать..
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14.07.2020 18:25 Відповісти
Как говорил Кузьма-это все должно быть пи..... и стр.....о!
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14.07.2020 18:26 Відповісти
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома



Московська зозуля в обіймах суки православної...Холст.Масло.(сьогодні на засіданні ВР) З ким тут об"єднуватись,Петре Олексійовичу?!...тут хоч би сякий-такий пакт про ненапад з кимось підписати..

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Подласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 8431
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14.07.2020 18:27 Відповісти
пропонує косатій посаду голови ВР? за які послуги?
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14.07.2020 19:24 Відповісти
так ляшко уже объеднався с воной)
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14.07.2020 19:33 Відповісти
это он её ящуром хочет сразить
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14.07.2020 20:35 Відповісти
Жаби та Гадюки..
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14.07.2020 18:28 Відповісти
Гнусное зрелище....
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14.07.2020 18:36 Відповісти
Пошла Юля по рукам...
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14.07.2020 19:18 Відповісти
https://twitter.com/babaikit

https://twitter.com/babaikit Баба і кіт https://twitter.com/babaikit @babaikit https://twitter.com/babaikit/status/1282978376664231936 6 ч

«Блокатор вірусів» на піджаку й ікона від НАТО на айфоні.

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 6832
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14.07.2020 19:31 Відповісти
Какие отвратительные у всех рыла наглых воров. Ни одного светлого лица- все чернь и гниль
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14.07.2020 20:00 Відповісти
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал...
Они же все давно на 33 года расстрела наседели!
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14.07.2020 20:07 Відповісти
цука православная , конкретно поседела!
Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 8952
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14.07.2020 20:33 Відповісти
цука и козлопетек

Предвыборные страсти в партийных чатах, красное платье Пидласой и фотопоказ от Янченко, - работа Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 8142
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14.07.2020 20:38 Відповісти
ну и ряхи,их бы в шахту.
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14.07.2020 20:47 Відповісти
Какое гадкое и алчное выражение лица у Новинского.
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14.07.2020 22:37 Відповісти
 
 