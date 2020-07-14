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Новини Фото Коронавірус і карантин
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ВООЗ доставить майже 1,6 тисячі літрів дезінфікуючих засобів у 53 лікарні України, що працюють із COVID-19. ФОТОрепортаж

Всесвітня організація охорони здоров'я доставляє засоби для інфекційного контролю в 53 українські лікарні, визначені для роботи з пацієнтами з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва організації в Україні.

"Щоб забезпечити дотримання гігієни рук у лікувальних установах і зменшити ризик інфікування, ВООЗ доставляє кошти для інфекційного контролю в 53 лікарні, які були визначені для роботи з пацієнтами з підозрою або підтвердженим COVID-19. Медичні установи по всій країні отримають 1590 літрів дезінфікуючого засобу і 530 дозаторів. Передача здійснюється за підтримки USAID для реагування на COVID-19 в Україні", - зазначається в повідомленні.

ВООЗ доставить майже 1,6 тисячі літрів дезінфікуючих засобів у 53 лікарні України, що працюють із COVID-19 01

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ВООЗ доставить майже 1,6 тисячі літрів дезінфікуючих засобів у 53 лікарні України, що працюють із COVID-19 02
ВООЗ доставить майже 1,6 тисячі літрів дезінфікуючих засобів у 53 лікарні України, що працюють із COVID-19 03
ВООЗ доставить майже 1,6 тисячі літрів дезінфікуючих засобів у 53 лікарні України, що працюють із COVID-19 04
ВООЗ доставить майже 1,6 тисячі літрів дезінфікуючих засобів у 53 лікарні України, що працюють із COVID-19 05
Фото: facebook.com/WHOUkraine

Нагадаємо, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19. За добу - 638 нових випадків.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дезінфекція (19)


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Топ коментарі
+4
Какой-то сюрреализм.
В Украине производство этанола в апреле-мае было одним из самых больших в мире.
А кто-то везёт сюда дезинфекционные средства.
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14.07.2020 18:18
+3
Ты диви, активизировались. После того, как Трамп заявил, что не даст больше не цента бездельникам.
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14.07.2020 18:18
+3
Как раз вовремя: налог на пай, двойное гражданство, и наша земля - тю-тю - китайцам.
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14.07.2020 18:57
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***... в стране спирт закончился?
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14.07.2020 18:18 Відповісти
та не, есть пока. Просто у ВОЗ подгорает, срочно работать нужно. Непонятно только, Украина платит за эти дезинфекторы или нет.
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14.07.2020 18:20 Відповісти
Ты диви, активизировались. После того, как Трамп заявил, что не даст больше не цента бездельникам.
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14.07.2020 18:18 Відповісти
Какой-то сюрреализм.
В Украине производство этанола в апреле-мае было одним из самых больших в мире.
А кто-то везёт сюда дезинфекционные средства.
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14.07.2020 18:18 Відповісти
не удивлюсь, если еще и антибактериальные. От воза всего можно ожидать.
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14.07.2020 18:22 Відповісти
Шо это за иероглифы на коробках? Китай подкармливает? Ну-ну.
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14.07.2020 18:24 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Помітив вже давно одну хитрість.Спочатку казали за окуляри,мовляв без них маска ні до чого.Але на окулярах багато не заробиш,бо їх хто купить,буде носити,поки не зламаються,а це не вигідно.Так що вже за них мовчать.Краще в 10 разів дорожче китайські маски спродати.ВОЗ співпрацює з китайцями,це корупційна організація.
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14.07.2020 18:55 Відповісти
Річ не в заробітках.
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14.07.2020 19:02 Відповісти
https://censor.net/user/126283 А в чому?
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14.07.2020 19:31 Відповісти
Мабуть, дійсно, в принизливості масок.
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14.07.2020 19:33 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Для китайців і возовців,найголовніше заробітки.Це вже ми самі себе дозволяємо принижувати.
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14.07.2020 19:35 Відповісти
Вспышки https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-nedelyu-zakryli-7-razvlekatelnyh-zavedeniy-1594734306.html коронавируса в Киеве наиболее часто возникают в больницах, церквях и общежитиях. Своеобразный антирейтинг составлен на основании статистики заболевания.
Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).
"Сейчас находится на жестком карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит ограждение, медицинские посты", - рассказал Рубан.
Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.
"Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышкам. Последний случай был в Украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 лиц контактных, 5 заболевших", - добавил Рубан.
Напомним, ранее Рубан заявлял, что https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-adaptivnyy-karantin-mogut-prodlevat-1594734024.html адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022; при этом о возвращении к жесткому карантину на данный момент говорить не стоит .
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14.07.2020 18:30 Відповісти
кто помнит 90 годы
все политики пиарились
сколько кто привёз разовых шприцов
история повторяется /только суммы отмываются
в разыбольше /
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14.07.2020 18:44 Відповісти
По русски, но в украинской транскрипции. *На тоби Божэ---що мени нэ гожэ*. Это *Укрспирту* надо окошки проверить гайками на 8 и рогаточку с резинкой от маски противогаза. Инъекционный спирт как водка стоит в аптеках, а 100гр медицинского сдуреть от 45 гр! Убить!
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14.07.2020 18:52 Відповісти
дорога ложка к обеду...
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14.07.2020 18:54 Відповісти
Как раз вовремя: налог на пай, двойное гражданство, и наша земля - тю-тю - китайцам.
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14.07.2020 18:57 Відповісти
Будет клоунам что продать
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14.07.2020 18:58 Відповісти
Воз прислало?? От этого аж страшно становится..
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14.07.2020 18:59 Відповісти
Восени скоріше,будуть знову намагатися ввести жорсткий карантин і все позакривати.В США сказали,що ніхто вже не буде зупиняти економіку.І послали подалі возовців.Якщо в Україні це повториться,то вже буде остаточний кінець економіці.
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14.07.2020 18:59 Відповісти
Одна радість: минулорічні зебіли, ті, шо казали, шо піх..й, при якій владі їм жити і працювати, один за одним втрачають роботу і заробітки. Погано, шо і нас це торкнеться.
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14.07.2020 19:05 Відповісти
https://censor.net/user/126283 І казали.що виїдуть закордон,якщо їм буде погано.Ну нехай виїжджають.якщо зможуть.
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14.07.2020 19:30 Відповісти
100500% ВОЗ сама НЕ возит, а выполняет ЗАПРОСЫ стран.
Не удивляюсь, если через 2-3 недели случайно выяснится, что это вообще НЕ бесплатно!...
И это когда наших местных производителей гнобит СБУ.
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14.07.2020 19:10 Відповісти
Дякуємо. Бо зеленський, зі своїми вилупками, все, що міг, розпродав, і гроші, на боротьбу з "ковід", розпилив
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14.07.2020 19:17 Відповісти
Непонятно ,каков состав этих в дезинфицирующих гуманитарных средствах ,да ещё и с китайскими иероглифами,потом руки покроются коростами,на нас будут опыты проводить, они уже поставляли в страны 3 его мира свои вакцины, в виде гуманитарной помощи,от которой погибло много детей. Зачем нашей стране такое унижение,что у нас мало спиртовых заводов,мы не в состоянии сами производить? Интересно,а Европа принимает такую гуманитарку от ВОЗ.?
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14.07.2020 20:53 Відповісти
1,5 тысячи литров это 1,5 тонны, а наши доблестные полисмены регулярно арестовывают производителей с 2-5 тоннами на складе.
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15.07.2020 02:53 Відповісти
 
 