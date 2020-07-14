ВООЗ доставить майже 1,6 тисячі літрів дезінфікуючих засобів у 53 лікарні України, що працюють із COVID-19. ФОТОрепортаж
Всесвітня організація охорони здоров'я доставляє засоби для інфекційного контролю в 53 українські лікарні, визначені для роботи з пацієнтами з COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва організації в Україні.
"Щоб забезпечити дотримання гігієни рук у лікувальних установах і зменшити ризик інфікування, ВООЗ доставляє кошти для інфекційного контролю в 53 лікарні, які були визначені для роботи з пацієнтами з підозрою або підтвердженим COVID-19. Медичні установи по всій країні отримають 1590 літрів дезінфікуючого засобу і 530 дозаторів. Передача здійснюється за підтримки USAID для реагування на COVID-19 в Україні", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19. За добу - 638 нових випадків.
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В Украине производство этанола в апреле-мае было одним из самых больших в мире.
А кто-то везёт сюда дезинфекционные средства.
Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).
"Сейчас находится на жестком карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит ограждение, медицинские посты", - рассказал Рубан.
Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.
"Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышкам. Последний случай был в Украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 лиц контактных, 5 заболевших", - добавил Рубан.
Напомним, ранее Рубан заявлял, что https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-adaptivnyy-karantin-mogut-prodlevat-1594734024.html адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022; при этом о возвращении к жесткому карантину на данный момент говорить не стоит .
все политики пиарились
сколько кто привёз разовых шприцов
история повторяется /только суммы отмываются
в разыбольше /
Не удивляюсь, если через 2-3 недели случайно выяснится, что это вообще НЕ бесплатно!...
И это когда наших местных производителей гнобит СБУ.