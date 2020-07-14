ВООЗ доставить майже 1,6 тисячі літрів дезінфікуючих засобів у 53 лікарні України, що працюють із COVID-19. ФОТОрепортаж

Всесвітня організація охорони здоров'я доставляє засоби для інфекційного контролю в 53 українські лікарні, визначені для роботи з пацієнтами з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва організації в Україні.

"Щоб забезпечити дотримання гігієни рук у лікувальних установах і зменшити ризик інфікування, ВООЗ доставляє кошти для інфекційного контролю в 53 лікарні, які були визначені для роботи з пацієнтами з підозрою або підтвердженим COVID-19. Медичні установи по всій країні отримають 1590 літрів дезінфікуючого засобу і 530 дозаторів. Передача здійснюється за підтримки USAID для реагування на COVID-19 в Україні", - зазначається в повідомленні.

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Фото: facebook.com/WHOUkraine

Нагадаємо, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19. За добу - 638 нових випадків.