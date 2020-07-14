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Із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися у Львові. ФОТО

14 липня, в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (місто Львів) відбулася церемонія прощання з Тарасом Тарасовичем Матвіївим, 1989 року народження, уродженцем Волинської області, жителем міста Жидачів Львівської області, молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 10 липня близько 20.00 в районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час розриву 120-мм міни у той час, як витягав двох поранених побратимів із палаючого бліндажа, що був обстріляний перед тим із мінометом найманців РФ. Помер дорогою до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Тарас Матвіїв народився 18.02.1989 року. У 2011 закінчив факультет журналістики Львівського Національного університету ім. Івана Франка, був кореспондентом ТРК "Ера" і телеканалу TVi, блогером в низці видань ( "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин").

Брав активну участь у Революції Гідності (Третя сотня Самооборона Майдану), був співкоординатором "Пошукової ініціативи" (організації, яка розшукувала зниклих людей під час Революції Гідності), членом ГО "Українська галицька асамблея", засновником ГО "Народний легіон". У 2015 р вирушив добровольцем на фронт у складі Окремої добровольчої чоти "Карпатська Січ", воював у Пісках і ДАП. З 2015 року - депутат Жидачівської райради VII скликання від Української Галицької партії.

2018 вступив на курси лідерства Національної Академії Сухопутних Військ ім. Петра Сагайдачного, після закінчення яких був воїном 24-ї ОМБр.

Завтра, 15 липня, о 12.00 відбудеться прощання з Героєм у місті Жидачів у церкві Воскресіння Господнього (вул. Маркіяна Шашкевича, 60).

Дивіться також: Із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися на Майдані Незалежності в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні з Тарасом Матвіївим відбулося урочисте прощання на Майдані Незалежності.

13.07.2020 року молодшому лейтенанту Матвіїву Тарасу Тарасовичу Указом президента України присвоєно звання лейтенант (посмертно) і звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно). У нього залишилися батьки.

Із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися у Львові 01
Із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися у Львові 02
Із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися у Львові 03
Із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися у Львові 04
Із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися у Львові 05

Автор: 

похорон (1289) Ян Осока (1495) 24 омб імені князя Данила Галицького (260) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+29
Схиляю голову.........
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14.07.2020 19:02
+25
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 5052
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14.07.2020 19:16
+19
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 552
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14.07.2020 19:23
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14.07.2020 19:01 Відповісти
Схиляю голову.........
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14.07.2020 19:02 Відповісти
RIP
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14.07.2020 19:07 Відповісти
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 5052
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14.07.2020 19:16 Відповісти
Досить наживатись на війні.
С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 5257
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14.07.2020 19:16 Відповісти
Слава Героям України! Бач як прощались, на Хрещатику, та все інше. Якби не був активістом- був би звичайний похорон. Чому військовим не доводять де та як будуть його ховати, ну щоб про це знати ще при житті.
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14.07.2020 19:20 Відповісти
//
Похмурий день, туман усе укрив
І сльози котяться щоками
Мій син Вкраїну боронив,
Тепер він спатиме віками.

Як я згадаю день той роковий,
Коли поїхав голуб в далину,
То вирок був смертельно- больовий,
Бо повернувся вкладений у домовину.

Мій сину, любий мій, рідненький,!!!!
Так стрімко не покидай мене.
Ти пожалій нещасну свою неньку...
Ця біль не щезне і не промине.

О ні! Коханий мій, моє дитя,
Навіщо доля нас отак скарала?
Ти вже поринув в майбуття,
Залишивши мені навічну рану.
(мама Воїна-Янгола)
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14.07.2020 19:21 Відповісти
Прости нас, синку, не вберегли ми разом тебе. Вічна пам'ять людська тобі та царство боже.
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14.07.2020 19:21 Відповісти
Сьогодні я дивився церемонію прощання з Тарасом Матвіївим. Безмежно жаль цього молодого хлопця і його родичів. Маю надію, що його смерть навчить деяких прихильників росії в Україні.
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14.07.2020 19:22 Відповісти
Не навчить. Треба щоб ми цих прихильників, відправляли любити рашу в безпосередній близькості від неї.
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14.07.2020 19:35 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ С погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвиивым попрощались во Львове - Цензор.НЕТ 552
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14.07.2020 19:23 Відповісти
Почему мы должны терять таких людей. Почему мы ничего не делаем для того, чтобы они не гибли. Мы виноваты в том, что это происходит.
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14.07.2020 19:33 Відповісти
Козломордый, пшелнах
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14.07.2020 19:52 Відповісти
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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14.07.2020 20:07 Відповісти
Царство Небесне ...
Вічна слава Герою !
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14.07.2020 20:47 Відповісти
**
За пів години командир почесної варти шикує бійців.
Труну виносять з Майдану.
Люди встають навколішки.
Коли вартові вантажать домовину в автомобіль, скандують "Герої не вмирають!"
Неподалік автівки батько Тараса Матвіїва тримає щойно переданий орден.
Від коментарів відмовляється, тихо промовляє: "Вже їдеш синку додому".**
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14.07.2020 20:49 Відповісти
Дякую батькам за такого сина. Якби я міг зняти з них хоча б частинку цього горя, то зробив би це. А так тільки щиро співчуваю. Слава Герою, Слава Україні!
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15.07.2020 03:07 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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14.07.2020 21:47 Відповісти
Закройте границу с рф
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14.07.2020 21:51 Відповісти
Герой України Тарас Матвіїв не молодший лейтенант.
Учора на церемонії прощання на Майдані було повідомлено, що наказом Міністра оборони Тарасу Матвіїву присвоєне війькове звання лейтенант.
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15.07.2020 09:24 Відповісти
Спочивай з миром, синку...
Із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися у Львові - Цензор.НЕТ 8811
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15.07.2020 12:24 Відповісти
 
 