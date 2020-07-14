Із загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим попрощалися у Львові. ФОТО

14 липня, в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (місто Львів) відбулася церемонія прощання з Тарасом Тарасовичем Матвіївим, 1989 року народження, уродженцем Волинської області, жителем міста Жидачів Львівської області, молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 10 липня близько 20.00 в районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час розриву 120-мм міни у той час, як витягав двох поранених побратимів із палаючого бліндажа, що був обстріляний перед тим із мінометом найманців РФ. Помер дорогою до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Тарас Матвіїв народився 18.02.1989 року. У 2011 закінчив факультет журналістики Львівського Національного університету ім. Івана Франка, був кореспондентом ТРК "Ера" і телеканалу TVi, блогером в низці видань ( "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин").

Брав активну участь у Революції Гідності (Третя сотня Самооборона Майдану), був співкоординатором "Пошукової ініціативи" (організації, яка розшукувала зниклих людей під час Революції Гідності), членом ГО "Українська галицька асамблея", засновником ГО "Народний легіон". У 2015 р вирушив добровольцем на фронт у складі Окремої добровольчої чоти "Карпатська Січ", воював у Пісках і ДАП. З 2015 року - депутат Жидачівської райради VII скликання від Української Галицької партії.

2018 вступив на курси лідерства Національної Академії Сухопутних Військ ім. Петра Сагайдачного, після закінчення яких був воїном 24-ї ОМБр.

Завтра, 15 липня, о 12.00 відбудеться прощання з Героєм у місті Жидачів у церкві Воскресіння Господнього (вул. Маркіяна Шашкевича, 60).

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Сьогодні з Тарасом Матвіївим відбулося урочисте прощання на Майдані Незалежності.

13.07.2020 року молодшому лейтенанту Матвіїву Тарасу Тарасовичу Указом президента України присвоєно звання лейтенант (посмертно) і звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно). У нього залишилися батьки.









