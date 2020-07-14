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Новини Фото П'яні за кермом
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У 2019 патрульні оформили 119 тисяч адмінпостанов щодо водіїв у стані сп'яніння, - Шевченко. ФОТО

За минулий рік Патрульна поліція України оформила 119 тисяч адмінпостанов за ст.130 КУпАП - алко- і наркосп`яніння за кермом.

Про це заявив у Facebook директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з усіх оформлених постанов:

- 1457 осіб уникли відповідальності за нетверезе кермування через передання судами справи на розгляд трудових колективів та громадських організацій;

- 633 справи були закриті судами у зв’язку із так званою "малозначністю";

- 13 662 справи були закриті судами через закінчення строку розгляду адмінправопорушення, тому що зараз діє строк розгляду - 3 місяці;

Шевченко нагадав, що законопроект 2695 прийнятий ВР у першому читанні з ініціативи МВС України.

"У разі збереження цих норм під час другого читання, закриє ці три ганебні дірки законодавства", - наголосив представник МВС.

А ще документом передбачено підвищення відповідальності за п'яні ДТП з двома і більше загиблими -  не 5 -10, а 7-12 років позбавлення волі.

"Підозрюваний у страшній автотрощі закоренілий правопорушник Антон Желепа, віправлений судом на 2 місяці під варту безальтернативно, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко і наркокермування. А в ту неділю сів за кермо чужої машини взагалі без посвідчення водія, бо був позбавлений його за попередню пиятику. Власниця Мерседеса, каже, що він фактично незаконно заволодів їхньою автівкою. Але слідство Поліція Києва перевірятиме чи так це було насправді", - повідомив Шевченко.

Він зазначив, що з родини Цурканових живим залишився один старший син хлопець Святослав і доклав до посту фото, де хлопчик, який вижив,  крайній праворуч.

У 2019 патрульні оформили 119 тисяч адмінпостанов щодо водіїв у стані спяніння, - Шевченко 01
У 2019 патрульні оформили 119 тисяч адмінпостанов щодо водіїв у стані спяніння, - Шевченко 02

Нагадаємо, Верховна Рада 14 липня підтримала в першому читанні законопроект №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", згідно з яким посилюється покарання за водіння в нетверезому стані.

Нагадаємо, раніше МВС закликало Раду підтримати цей законопроєкт.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельного ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий.

Автор: 

алкоголь (1247) ВР (15021) ДТП (4480) Шевченко Артем (222)


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Топ коментарі
+3
Только представьте: 119 000 потенциальных убийц мотается по нашим дорогам и улицам! И это только те, кого поймали.
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14.07.2020 21:17
+2
фото счастливой семьи не к теме...
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14.07.2020 19:23
+1
давать дебилам от 3 до 5 на Желтых водах....
Пускай моют вагоны после урановой руды
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14.07.2020 19:12
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давать дебилам от 3 до 5 на Желтых водах....
Пускай моют вагоны после урановой руды
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14.07.2020 19:12 Відповісти
фото счастливой семьи не к теме...
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14.07.2020 19:23 Відповісти
За каждым нарушением должно следовать неотвратимое наказание для каждого,без исключений,можете это осуществить,однозначно нет,поэтому все это фарс!Да и поднимите наконец разрешенную дозу алкоголя до 0,4-0,5 промилле как в Европе хватит уже доить народ!
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14.07.2020 19:27 Відповісти
А лишили бы их пожизненно права управлять авто - и остались бы жить люди. И меньше пробок и выхлопов.
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14.07.2020 19:40 Відповісти
Что за глумление размещать фото погибших в том числе косвенно по вине гос. структур
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14.07.2020 19:52 Відповісти
Опубликуйте что приняли трудовые коллективы и г.о. п 1457 потенциальным убийцам.
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14.07.2020 19:54 Відповісти
633 дела были закрыты судами в связи с так называемой "малозначительностью", это что вообще такое? Фамилии принимавших такие решения в ВСП.
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14.07.2020 19:57 Відповісти
Вот это и ответ, кстати, на разрешение продажи короткостволов - 119 тыс людей, которые прошли медкомиссию, получили права и садятся, за руль, бухими. У них есть все шансы, на получение разрешения, на ношение короткостволов, в будущем, о котором мечтают хоплофилы. И все они будут таскать пистолеты и револьверы с собой, если пьют и садятся за руль. Т.е. если не задавит, так застрелит. Как вам такое будущее?
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14.07.2020 20:03 Відповісти
Тупые менты, включая Шевченко, искренне считают, что вся их работа по обеспечению безопасности движения, заключается в "поймал - выписал штраф". Или "не выписал штраф, а отпустил за бабки". Вахтёры и сторожа. И потом делают бровки домиком и удивляются, что ничего не меняется. Да болт ложили на ваши штрафы те, у кого есть бабло. Бухали и будуть бухать, убивали и будут убивать. Некоторые вообще без прав катаются и им пох. А мусора тупые ничего сделать не могут.
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14.07.2020 21:11 Відповісти
Только представьте: 119 000 потенциальных убийц мотается по нашим дорогам и улицам! И это только те, кого поймали.
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14.07.2020 21:17 Відповісти
А скольких пьяных за рулем не поймали?
Нужно приравнять пьяных за рулем к покушению на убийство. Иначе эту проблему не решить.
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15.07.2020 08:53 Відповісти
 
 