У 2019 патрульні оформили 119 тисяч адмінпостанов щодо водіїв у стані сп'яніння, - Шевченко. ФОТО

За минулий рік Патрульна поліція України оформила 119 тисяч адмінпостанов за ст.130 КУпАП - алко- і наркосп`яніння за кермом.

Про це заявив у Facebook директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з усіх оформлених постанов:

- 1457 осіб уникли відповідальності за нетверезе кермування через передання судами справи на розгляд трудових колективів та громадських організацій;

- 633 справи були закриті судами у зв’язку із так званою "малозначністю";

- 13 662 справи були закриті судами через закінчення строку розгляду адмінправопорушення, тому що зараз діє строк розгляду - 3 місяці;

Шевченко нагадав, що законопроект 2695 прийнятий ВР у першому читанні з ініціативи МВС України.

"У разі збереження цих норм під час другого читання, закриє ці три ганебні дірки законодавства", - наголосив представник МВС.

А ще документом передбачено підвищення відповідальності за п'яні ДТП з двома і більше загиблими - не 5 -10, а 7-12 років позбавлення волі.

"Підозрюваний у страшній автотрощі закоренілий правопорушник Антон Желепа, віправлений судом на 2 місяці під варту безальтернативно, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко і наркокермування. А в ту неділю сів за кермо чужої машини взагалі без посвідчення водія, бо був позбавлений його за попередню пиятику. Власниця Мерседеса, каже, що він фактично незаконно заволодів їхньою автівкою. Але слідство Поліція Києва перевірятиме чи так це було насправді", - повідомив Шевченко.

Він зазначив, що з родини Цурканових живим залишився один старший син хлопець Святослав і доклав до посту фото, де хлопчик, який вижив, крайній праворуч.





Нагадаємо, Верховна Рада 14 липня підтримала в першому читанні законопроект №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", згідно з яким посилюється покарання за водіння в нетверезому стані.

Нагадаємо, раніше МВС закликало Раду підтримати цей законопроєкт.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельного ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий.