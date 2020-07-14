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ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Десь у Конча-Заспі...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США засудило вбивство українського медика найманцями РФ на Донбасі: "Ми глибоко засмучені"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про загибель військового медика в зоні ООС: Це конкретний умисний злочин - вбивство, засідка і повторне вбивство

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Зе!Реформа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Скоро вже...

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

ПреЗЕдентська еволюція

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Дивись не переплутай!

Читайте: Відео про поїздки Зеленського. Пресслужба президента Волинську область назвала Луцькою

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

У Криворізькій області не можна...

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Це фейк від кардинала!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кожен фейк має своє ім'я". Мендель прокоментувала матеріал про топфейки, серед іншого - її вагітність від Зеленського. ВIДЕО

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Рік минув недаремно

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) фотожаба (13955) Янукович Віктор (10782) Яременко Богдан (148) Слуга народу (2816) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+69
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 259
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14.07.2020 20:08
+67
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8254
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14.07.2020 20:19
+65
класс

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3764
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14.07.2020 20:09
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ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6180
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14.07.2020 20:08 Відповісти
Ждём следующего визита сопли в ужгородскую область, ну и в Закарпатск пусть заедет
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14.07.2020 21:32 Відповісти
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14.07.2020 22:19 Відповісти
Для нашої країни потрібне уточнення щодо даного виборчого цензу: голосувати можуть тільки ті платники податків, які доходи отримують НЕ від держави. Тому що в нашій країні десь під 2-3 мільйони "бюджетників" (включаючи всіх працівників держпідприємств типу УЗ та Нафтогазу, які платять, формально, податки) голосують так, як скаже начальник.
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15.07.2020 07:49 Відповісти
в нашей стране это не сработает! у нас куча мелкого предпринимательства повелось на сладкие сказки и проголосовало за соплю! тупость - это черта местного менталитета
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15.07.2020 10:33 Відповісти
Дійсно: ні про Юлю, ні про Петю, ні про Ляшка... Тіко про зелене сміття... А якщо про сміття - то смітник. Все логічно. Але чому вас не обурює, що країна вже рік перетворена на смітник обраним вами ж зеленим сміттям? Тут все норм?
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14.07.2020 20:18 Відповісти
Так по версии это малоросского ЗЕбила цензор превратился в помойку бо его ватного ЗЕкловнуа тут обижають,а вот когда на Порошенко тонны грязи лили то этот ЗЕбил радостно повизгивал и нахваливал Цензор.
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14.07.2020 20:31 Відповісти
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 827
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14.07.2020 22:21 Відповісти
Актуально.......
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14.07.2020 20:08 Відповісти
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 259
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14.07.2020 20:08 Відповісти
класс

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3764
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14.07.2020 20:09 Відповісти
Дуже слушна порада!
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14.07.2020 20:19 Відповісти
Бо це буде останя фатальна помилка.
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15.07.2020 09:17 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25310439.html Оставь надежду всякий гривну имеющий

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 166"Партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны. Дополнительная эмиссия гривны неизбежно приведет к этим последствиям. Об этом глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал в https://daily.rbc.ua/rus/show/dmitriy-nataluha-mozhem-zakrytymi-glazami-1594652725.html интервью РБК-Украина .

"Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%", - сказал он.

По его словам, рост цен и девальвация будут зависеть от того, куда пойдут деньги. Он не исключил, что средства будут направлены на поддержку крупного бизнеса.

"Так случилось, такая не совсем приятная реальность, что у нас большинство крупного бизнеса сконцентрировано в определенных финансово-промышленных группах. Но этот бизнес генерирует самое большое количество рабочих мест", - заявил Наталуха.

Глава парламентского комитета считает "самым худшим" - потерю рабочих мест и реиммиграцию, когда откроются границы с Европой.

"И просто уедет полстраны, потому что государство не может обеспечить им работу здесь. Поэтому мы вынуждены так делать, поэтому мы не можем дать крупным предприятиям, которые генерируют много рабочих мест, остановиться", - сообщил депутат."

ПРИВЕЕЕЕЕЕТИКИ, РЕБЯТИШЕЧКИ!!!

То есть прямым текстом говорят:

- да, мы напечатаем деньги,
- да, гривня просядет, цены вырастут,
- да, мы кинем деньги на поддержку олигархов,
- хорошо хоть границы закрыты, а то холопы бы разбежались.
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14.07.2020 20:10 Відповісти
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7686
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14.07.2020 20:15 Відповісти
Жалко вас...фейк то не прошел)
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14.07.2020 20:36 Відповісти
Спасибо, что пожалели, хорошее женское качество, но как он должен пройти? никто никакого расследования не проводил и Петя не требовал экспертизы, расследования и суда о защите своей чести, так что не совсем фейк)) Хотя высшие чиновники и политики, это большие актеры на публику одно говорят, а между собой другое))
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14.07.2020 21:23 Відповісти
ты - копрофил-гамноед! давай, проводи экспертизу! докажи нам, что это не так!!
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14.07.2020 21:27 Відповісти
если ты знаешь судебную процедуру, то я подаю в суд, за оскорбление и клевету, а доказывать ты должен, не докажешь, то хотя бы статья 23 гражданского кодекса
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14.07.2020 21:41 Відповісти
Подавай в суд. Не забудь оплатить процент от суммы иска. Подождем. То, шо ты огрызок диаметра в доказательстве не нуждается. Остальные твои перлы пока доктора просто запишут тебе в карточку в раздел "анализы".
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14.07.2020 22:14 Відповісти
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8259
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14.07.2020 22:20 Відповісти
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3409
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14.07.2020 22:51 Відповісти
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 522
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14.07.2020 20:15 Відповісти
Бубачка аферист.
Большая стройка, с которой он носится, как с писаной торбой, началась до него.
15 объектов Харьковской области он включил в свою поганую стройку.
Но! Все эти объекты начали строительство за 2-3 года до его прызыдентства.
Причем, финансируются они из местных бюджетов, или по программам ****.
Т.е. никакого отношения к центральной власти не имеют.
А сейчас этот клован будет ездить и перерезать ЗЕленые ленточки.
Наперсточник херов.
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14.07.2020 20:17 Відповісти
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8254
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14.07.2020 20:19 Відповісти
І вот так-и-и-и-и-м поносом!
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14.07.2020 21:28 Відповісти
а как он самолет с масками одного из маркетов встречал.( с ним ясно сразу стало все) , только я не пойму что так Петю хвалят -он заслужил ? или то дешевые подхалимы?
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15.07.2020 03:02 Відповісти
А оказались товары для "ЭПИЦЕНТРа". Правда маски для продажи в эпицентре тоже были. Около 15% от обьема груза,но главное на самолет посмотрел.
Правда потом запретил больнице принять БЕЗПЛАТНО от Пороха маски и костюмы,заставил купить за бюджет,да так,что пациенты за свои ВСЕ покупали.
Но видосик про "все бесплатно" хрюкающий чмошник снял! И опять за бюджет!
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15.07.2020 09:31 Відповісти
https://twitter.com/5AllanLeVito

https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t

- Что, так и написать на официальной странице: "он ничего не говорит, т.к. держит х&й путлера во рту"?

- Напиши обтекаемо: "он держит ситуацию под личным контролем".
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14.07.2020 20:17 Відповісти
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2813
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15.07.2020 07:59 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/mirovaya-pressa-reformy-v-ukraine-umerli/30723513.html «Реформы в Украине умерли, а слово Зеленского ничего не значит» - мировая пресса

ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9919
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14.07.2020 20:18 Відповісти
Это звиздец нам,а не статья...но зерыгам отчего то радостно
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14.07.2020 20:38 Відповісти
Фейкова Зевлада перетворює життя українців на фейк !!!)))
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14.07.2020 20:28 Відповісти
В Луцкой области, специально для полшестого преЗедента, начали выпускать глобус Кривого Рога.....
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14.07.2020 20:30 Відповісти
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7607

...
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14.07.2020 20:33 Відповісти
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7687
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14.07.2020 20:33 Відповісти
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4658
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14.07.2020 20:34 Відповісти
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1227

...
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14.07.2020 20:34 Відповісти
Мама Рима и папа Шурик, наверное, уже в Межигорье....
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14.07.2020 20:38 Відповісти
Спрятал. Забодались йух вытирать.
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15.07.2020 09:34 Відповісти
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14.07.2020 20:37 Відповісти
Ну при чем тут зеленский? Не? Зеприматы?🤕🤕🤕
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14.07.2020 20:40 Відповісти
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...
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14.07.2020 20:41 Відповісти
ПреЗЕдентская эволюция, фейк от кардинала, новая область на карте Украины. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9909
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14.07.2020 20:44 Відповісти
Та десь мільйонів під 30 вже зробили...
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14.07.2020 20:50 Відповісти
Шкода, що зірка не шестикутна, а то б взагалі фото кричуще було б))
Цікаво скільки порошенкман викинув грошей на розпрямлення пархатих кучерів?
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14.07.2020 20:54 Відповісти
Над собой смеемся. Хватило же ума выбрать таку гидоту ,теперича кушайте гивно.
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14.07.2020 20:54 Відповісти
Стыдно, Леша?
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14.07.2020 22:34 Відповісти
Мразь... мразь... мразь...
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14.07.2020 21:14 Відповісти
Здохни, зелена мразото...
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14.07.2020 22:07 Відповісти
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6946
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14.07.2020 21:28 Відповісти
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14.07.2020 21:37 Відповісти
особливоооо.... дівчаааткаааа))))
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14.07.2020 21:47 Відповісти
Насправді не так злі, як лохи.
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14.07.2020 21:49 Відповісти
- Зееее, как-же ты мог нас обмануть? Мы ведь так верили тебе!
- А как бы я вас смог объегорить, если бы вы мне не поверили?
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14.07.2020 22:07 Відповісти
Ти, часом, не з Луцькоi областi, дебiлятко ...
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14.07.2020 22:11 Відповісти
Что зебил правда об осле глаза колет?? Привыкай...
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14.07.2020 22:19 Відповісти
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5537
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14.07.2020 22:28 Відповісти
Все жабки такие хорошие. Все такие про бедосика ЗЕ. Прям не знаю, какую выбрать...

И шо с этим ублюдком делать прикажете???!!!! Дальше в ржаку играть или наконец прикончить это криворожское быдло?
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14.07.2020 23:02 Відповісти
Второе. Только оно не Криворожское,а криворагУльное быдло. И даже наличие миллионов $ не сделало из быдла человека.
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15.07.2020 09:41 Відповісти
Шкода, шо мєньдєль нема. Я думала, шо вона буде жабазіркою.

Класні жаби, особливо «Зереформа». Як швидко ми при цій владі відкотилися в махровий совок, про який навіть згадувати перестали останні роки.
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14.07.2020 23:22 Відповісти
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1579

"він же наш духовний і практичний лідер, фактично. Нашої політичної сили."

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8041
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14.07.2020 23:29 Відповісти
Далай,давай уже на гору *****!
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15.07.2020 09:44 Відповісти


ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3306
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14.07.2020 23:50 Відповісти
ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7618

ПреЗЕдентська еволюція, фейк від кардинала, нова область на карті України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7593
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15.07.2020 06:04 Відповісти
Второе. Только оно не Криворожское,а криворагУльное быдло. И даже наличие миллионов $ не сделало из быдла человека.
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15.07.2020 09:42 Відповісти
пипец, вован, пора стреляться))))))
только безмозглый моральный урод может спокойно обтекать , когда его вся страна обсерает))))
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15.07.2020 11:29 Відповісти
Не знаю ,если был бы Порошенко сейчас президентом вошла бы Украина в ЕС или НАТО . Но вот 100% Крым бы уже вернул и репарации от россии 100 млрд$. Минимум. Просто он хотел это сделать во второй срок. Но не успел..... И уже больше не успеет....
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15.07.2020 12:00 Відповісти
Зачётный стёб!
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15.07.2020 16:54 Відповісти
В каждой шутке есть только доля шутки. А все остальное - правда.
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15.07.2020 18:57 Відповісти
А ничего, что типа независимый,типа не продажный , типа незаангажированый сайт Ценцор , явно гадит на Президента Зеленского , а из олигарха Порошенко лепит мессию прям ангела во плоти?
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15.07.2020 19:24 Відповісти
Даже как то бросается в глаза ,может показалось?
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15.07.2020 19:25 Відповісти
 
 