Двох жителів Києва затримали під час спроби заволодіти $100 тисячами, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України затримали двох жителів Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, чоловіків затримали "під час здійснення закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами в розмірі 100 тисяч доларів США шляхом підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст . 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України)".
За даними слідства, затримані, змовившись, підбурювали представника іноземної компанії до передачі зазначеної суми керівництву Державної фіскальної служби і Державної прикордонної служби України, а також судді.
"За ці кошти вони обіцяли нібито сприянню в ухваленні судового рішення про скасування арешту майна і подальшого його повернення, мотивуючи наявністю відповідних особистих зв'язків. При цьому передавати "винагороду" вони не збиралися, а збиралися нею заволодіти. Слідчі дії тривають, зараз вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про затримання одного з фігурантів справи так званих "плівок Єрмака" Дмитра Штанька. Його нібито затримали на гарячому – під час отримання 100 тисяч доларів винагороди за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна.
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Попытка уволить Сытника - это прямой удар по Баканову. Откуда прилетело, догадаться просто - Аваков. Причина проста - СБУ и НАБУ развернули просто охоту за структурами Авакова. Вторая составляющая атаки - применение формулы "Роттердам +" против которой активно выступает НАБУ
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При получении взятки в 100000 долларов задержан фигурант дела "пленок Ермака" Дмитрий Штанько. Именно он вел записи брата Ермака оглашенные Леросом.
4:35 PM · 14 июл. 2020 г
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Красивенный удар группы Баканов-Сытник в ответ на атаку на Сытника. Они берут под свой контроль ключевого свидетеля против Ермака. Хроника
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Бои вокруг Вовы переходят в обмен ударами Если кто то промахнется, Вову по рингу размажет
4:35 PM · 14 июл. 2020 г. https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App