Двох жителів Києва затримали під час спроби заволодіти $100 тисячами, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України затримали двох жителів Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, чоловіків затримали "під час здійснення закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами в розмірі 100 тисяч доларів США шляхом підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст . 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України)".

За даними слідства, затримані, змовившись, підбурювали представника іноземної компанії до передачі зазначеної суми керівництву Державної фіскальної служби і Державної прикордонної служби України, а також судді.

"За ці кошти вони обіцяли нібито сприянню в ухваленні судового рішення про скасування арешту майна і подальшого його повернення, мотивуючи наявністю відповідних особистих зв'язків. При цьому передавати "винагороду" вони не збиралися, а збиралися нею заволодіти. Слідчі дії тривають, зараз вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу", - сказано в повідомленні.





Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про затримання одного з фігурантів справи так званих "плівок Єрмака" Дмитра Штанька. Його нібито затримали на гарячому – під час отримання 100 тисяч доларів винагороди за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна.