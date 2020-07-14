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Двох жителів Києва затримали під час спроби заволодіти $100 тисячами, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України затримали двох жителів Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, чоловіків затримали "під час здійснення закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами в розмірі 100 тисяч доларів США шляхом підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст . 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України)".

За даними слідства, затримані, змовившись, підбурювали представника іноземної компанії до передачі зазначеної суми керівництву Державної фіскальної служби і Державної прикордонної служби України, а також судді.

"За ці кошти вони обіцяли нібито сприянню в ухваленні судового рішення про скасування арешту майна і подальшого його повернення, мотивуючи наявністю відповідних особистих зв'язків. При цьому передавати "винагороду" вони не збиралися, а збиралися нею заволодіти. Слідчі дії тривають, зараз вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу", - сказано в повідомленні.

Двох жителів Києва затримали під час спроби заволодіти $100 тисячами, - Офіс генпрокурора 01
Двох жителів Києва затримали під час спроби заволодіти $100 тисячами, - Офіс генпрокурора 02
Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про затримання одного з фігурантів справи так званих "плівок Єрмака" Дмитра Штанька. Його нібито затримали на гарячому – під час отримання 100 тисяч доларів винагороди за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна.

Автор: 

хабар (4723) затримання (4350) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+10
Двух жителей Киева задержали при попытке завладеть $100 тысячами, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2723
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14.07.2020 22:20
+5
Вечно путаю Офис Президента и Офис Генпрокурора. Идиоты и там и там.
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14.07.2020 22:50
+4
СБУ затримала тих, хто записав корупцію Ермаків. Брата Ермака СБУ затримувати не збирається. Самого фсбшника Ермака теж. До Медвечука - жодних питань. До ворогів країни в СБУ питань нема. Як ми збираємось виграти війну або бодай вижити з таким їх відношенням до роботи?
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14.07.2020 22:17
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СБУ затримала тих, хто записав корупцію Ермаків. Брата Ермака СБУ затримувати не збирається. Самого фсбшника Ермака теж. До Медвечука - жодних питань. До ворогів країни в СБУ питань нема. Як ми збираємось виграти війну або бодай вижити з таким їх відношенням до роботи?
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14.07.2020 22:17 Відповісти
Когда у президента Украины в голове будет война,а не АТО,ООС или ещё что нибудь невразумительное,тогда можно будет и нам думать о победах А президенты мира войну не выигрывают
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14.07.2020 23:09 Відповісти
Двух жителей Киева задержали при попытке завладеть $100 тысячами, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2723
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14.07.2020 22:20 Відповісти
Не боишься? СБУ прочтет и арестует за оскорбление президента!
Вычислить тебя по АйПи - 5 минут..
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15.07.2020 01:54 Відповісти
Тебе, видно, травмував рускій мір, що ти сам усього боїшся і інших лякаєш?
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15.07.2020 15:06 Відповісти
Вечно путаю Офис Президента и Офис Генпрокурора. Идиоты и там и там.
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14.07.2020 22:50 Відповісти
При получении взятки в 100000 долларов задержан фигурант дела "пленок Ермака" Дмитрий Штанько. Именно он вел записи брата Ермака оглашенные Леросом.. Красивенный удар группы Баканов-Сытник в ответ на атаку на Сытника. Они берут под свой контроль ключевого свидетеля против Ермака.

Попытка уволить Сытника - это прямой удар по Баканову. Откуда прилетело, догадаться просто - Аваков. Причина проста - СБУ и НАБУ развернули просто охоту за структурами Авакова. Вторая составляющая атаки - применение формулы "Роттердам +" против которой активно выступает НАБУ
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14.07.2020 22:58 Відповісти
Переходят ли бои вокруг Вовы в обмен ударами?
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15.07.2020 01:35 Відповісти
Да какие там бои, так крысиные бега.
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15.07.2020 11:31 Відповісти
Да какие там бои, так крысиные бега.

https://twitter.com/tZEinform tZE inform
При получении взятки в 100000 долларов задержан фигурант дела "пленок Ермака" Дмитрий Штанько. Именно он вел записи брата Ермака оглашенные Леросом.
4:35 PM · 14 июл. 2020 г
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Красивенный удар группы Баканов-Сытник в ответ на атаку на Сытника. Они берут под свой контроль ключевого свидетеля против Ермака. Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Бои вокруг Вовы переходят в обмен ударами Если кто то промахнется, Вову по рингу размажет

4:35 PM · 14 июл. 2020 г. https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App
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15.07.2020 12:54 Відповісти
 
 