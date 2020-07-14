Картину французького художника Гудро, вивезену в 1943 році під час окупації і повернуту США, представили в музеї Ханенків. ФОТОрепортаж

Картина П'єра Луї Гудро "Коханці, або Блудний син з повією", яку вивезли з України в 1943 році, повернулася зі США і представлена ​​в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами генерального директора Музею Ханенків Катерини Чуєвої, "Коханці" П'єра Гудро повернулися до Києва ще 17 березня, але через епідемію коронавірусу презентацію вирішили відкласти.

Як розповідали під час презентації, цей твір було вилучено з колекції музею в 1943 році під час окупації. У січні 2013 року аукціонний дім "Дойл" заявив до продажу картину П'єра Гудро "Закоханий погляд". Попри змінену назву, музейні науковці відразу впізнали в ній розшукуваний твір, і продаж було вчасно заблоковано.

За інформацією аукціонного дому "Дойл", у післявоєнні роки ця картина вперше з'явилася в анонімній приватній колекції в Лондоні, з 1953-го вона перебувала у власника зі штату Массачусетс, а станом на 2013 рік належала арт-дилеру в Нью-Йорку, який і заявив її до продажу на аукціоні.

У квітні 2014 року вченим музею Ханенків вдалося безпосередньо оглянути твір у Нью-Йорку, провести остаточну експертизу і домогтися початку судового розслідування. Зрештою, справу, яка тривала 5 років, було завершено на користь музею Ханенків завдяки беззаперечним свідченням документів із музейного архіву.

Нагадаємо, офіційна церемонія передачі картини американськими правоохоронними органами українській стороні відбулася 19 лютого 2020 року в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку.









Фото: Євген Котенко. Укрінформ

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