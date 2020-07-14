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Картину французького художника Гудро, вивезену в 1943 році під час окупації і повернуту США, представили в музеї Ханенків. ФОТОрепортаж

Картина П'єра Луї Гудро "Коханці, або Блудний син з повією", яку вивезли з України в 1943 році, повернулася зі США і представлена ​​в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами генерального директора Музею Ханенків Катерини Чуєвої, "Коханці" П'єра Гудро повернулися до Києва ще 17 березня, але через епідемію коронавірусу презентацію вирішили відкласти.

Як розповідали під час презентації, цей твір було вилучено з колекції музею в 1943 році під час окупації. У січні 2013 року аукціонний дім "Дойл" заявив до продажу картину П'єра Гудро "Закоханий погляд". Попри змінену назву, музейні науковці відразу впізнали в ній розшукуваний твір, і продаж було вчасно заблоковано.

За інформацією аукціонного дому "Дойл", у післявоєнні роки ця картина вперше з'явилася в анонімній приватній колекції в Лондоні, з 1953-го вона перебувала у власника зі штату Массачусетс, а станом на 2013 рік належала арт-дилеру в Нью-Йорку, який і заявив її до продажу на аукціоні.

У квітні 2014 року вченим музею Ханенків вдалося безпосередньо оглянути твір у Нью-Йорку, провести остаточну експертизу і домогтися початку судового розслідування. Зрештою, справу, яка тривала 5 років, було завершено на користь музею Ханенків завдяки беззаперечним свідченням документів із музейного архіву.

Нагадаємо, офіційна церемонія передачі картини американськими правоохоронними органами українській стороні відбулася 19 лютого 2020 року в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку.

Картину французького художника Гудро, вивезену в 1943 році під час окупації і повернуту США, представили в музеї Ханенків 01
Картину французького художника Гудро, вивезену в 1943 році під час окупації і повернуту США, представили в музеї Ханенків 02
Картину французького художника Гудро, вивезену в 1943 році під час окупації і повернуту США, представили в музеї Ханенків 03
Картину французького художника Гудро, вивезену в 1943 році під час окупації і повернуту США, представили в музеї Ханенків 04
Фото: Євген Котенко. Укрінформ

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Автор: 

Друга світова війна (302) картина (111) культура (436) США (23290)


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Топ коментарі
+4
Кто это все будет делать?
Если Порошенко не организует - никто не организует.
Вся надежда на Пороха.
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14.07.2020 22:58
+3
Картину французского художника Гудро, вывезенную в 1943 году во время оккупации и возвращенную США, представили в музее Ханенко - Цензор.НЕТ 1303
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14.07.2020 22:42
+3
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1283097751010586624 1 ч

Україна має ініціювати термінове скликання Ради Безпеки ООН для засудження цинічного і зухвалого злочину російських окупаційних сил на Донбасі.

Вимагати скликання позачергового засідання постійної ради ОБСЄ, засідання ТКГ у Мінську, ініціювати контакти з лідерами ЄС, ЄП.
Дійте!
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14.07.2020 22:51
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Картину французского художника Гудро, вывезенную в 1943 году во время оккупации и возвращенную США, представили в музее Ханенко - Цензор.НЕТ 1303
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14.07.2020 22:42 Відповісти
Очень важная и своевременная новость.
А что Сцыкло делает сейчас?
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14.07.2020 22:50 Відповісти
Вони зустріли самальот з В"єтнаму і відпочивають.
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14.07.2020 23:09 Відповісти
любуется картиной "Любовники, или Блудный сын с проституткой"

не догадывается. что с намеком ее вернули, в назидание.....
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14.07.2020 23:11 Відповісти
В ГБР звонит. А вдруг и тут Порошенко причастен.
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14.07.2020 23:27 Відповісти
https://twitter.com/k_yelisieiev Kostiantyn Yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev @k_yelisieiev https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1283097751010586624 1 ч

Україна має ініціювати термінове скликання Ради Безпеки ООН для засудження цинічного і зухвалого злочину російських окупаційних сил на Донбасі.

Вимагати скликання позачергового засідання постійної ради ОБСЄ, засідання ТКГ у Мінську, ініціювати контакти з лідерами ЄС, ЄП.
Дійте!
показати весь коментар
14.07.2020 22:51 Відповісти
Кто это все будет делать?
Если Порошенко не организует - никто не организует.
Вся надежда на Пороха.
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14.07.2020 22:58 Відповісти
А шо там Венедиктова? Группу захвата ГБР уже отправила?
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14.07.2020 23:15 Відповісти
До слез
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14.07.2020 23:28 Відповісти
"баба - да! баба - да!" - современное название.
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14.07.2020 23:32 Відповісти
Відчепіться від вельмишановної пані Мендель. В неї(на око) МАНДАТ, мін 5-го рангу. Усьо будєт пучком.
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14.07.2020 23:51 Відповісти
Данная картина французского художника произведение искусства и шедев,р поэтому пожалуйста не пишите глупости, ведь это далеко не политический продукт
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14.07.2020 23:51 Відповісти
Кто ценит эту "мазню", пусть покупает в частную коллекцию, "ценности культуры" - это бред и ахинея, вкусы и чувство эстетики у всех разные, поэтому не надо навязывать свои экзальтические мнения (о чем-либо). Кому нравится балет, пусть покупают ПОЛНУЮ стоимость билета и смотрят себе "на здоровье", но ни каких дотаций "на культуру" из бюджета принципе быть не должно, кому надо пусть поддерживают это СВОИМИ ДЕНЬГАМИ!
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15.07.2020 07:59 Відповісти
А погляд зовсім не закоханий.
Оригінальна назва більш підходяща.
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15.07.2020 09:29 Відповісти
Естественно , где еще найти

краденные картины , как не у евреев на аукционах Лондона, Франции и в Штатах.
"По информации аукционного дома "Дойл", в послевоенные годы эта картина впервые появилась в анонимной частной коллекции в Лондоне, с 1953-го она находилась у владельца из штата Массачусетс, а по состоянию на 2013 год принадлежала арт-дилеру в Нью-Йорке, который и заявил ее к продаже на аукционе. Источник: https://censor.net/p3208122
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15.07.2020 09:51 Відповісти
 
 