Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море для патрулювання і спільних з Україною і Болгарією навчань. ФОТО

У Чорне море увійшли кораблі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) і Постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2). Вони візьмуть участь у регіональних навчаннях, організованих флотами України і Болгарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Об'єднаного командування ВМС НАТО.

Зазначається, що група SNMG2 складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії та Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в якості флагмана, і прибула в Чорне море 9 липня.

До групи SNMCMG2 входять HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta. 7 липня вони вийшли в Чорне море. Там до них приєднався румунський тральщик. Усі судна 10 липня прибули в Бургас.

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У повідомленні сказано, що проводитиметься патрулювання і вишкіл із країнами-союзниками (Болгарією, Румунією та Туреччиною) і двома регіональними партнерами (Україною і Грузією).

Найближчими днями представники груп відвідають Болгарію й Україну.



Фото: mc.nato.int