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Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море для патрулювання і спільних з Україною і Болгарією навчань. ФОТО

У Чорне море увійшли кораблі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) і Постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2). Вони візьмуть участь у регіональних навчаннях, організованих флотами України і Болгарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Об'єднаного командування ВМС НАТО.

Зазначається, що група SNMG2 складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії та Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в якості флагмана, і прибула в Чорне море 9 липня.

До групи SNMCMG2 входять HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta. 7 липня вони вийшли в Чорне море. Там до них приєднався румунський тральщик. Усі судна 10 липня прибули в Бургас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кораблі НАТО готуються до навчань у Чорному морі із заходом у порт Одеси

У повідомленні сказано, що проводитиметься патрулювання і вишкіл із країнами-союзниками (Болгарією, Румунією та Туреччиною) і двома регіональними партнерами (Україною і Грузією).

Найближчими днями представники груп відвідають Болгарію й Україну.

Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море для патрулювання і спільних з Україною і Болгарією навчань 01

Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море для патрулювання і спільних з Україною і Болгарією навчань 02
Фото: mc.nato.int

Автор: 

Болгарія (786) НАТО (6506) військові навчання (2779) Чорне море (1676)


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Топ коментарі
+11
Слава США!
Хоть кто-то еще может нам помочь!
Наш подонок в бане парится на даче.
Дебил, б.лять!
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14.07.2020 22:59
+8
Нарешті, чобіт НАТО трохи потопче нашу землю, давно пора.
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14.07.2020 23:02
+8
а кацапические моряки только свои самолёты топят в средиземье с борта Кузи )))

Реально отрабатывают свои суточные за утилизацию хлама
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14.07.2020 23:11
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Везёт морякам НАТО, ходят везде, создают видимость каких-то учений, а денюжка капает
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14.07.2020 22:58 Відповісти
а кацапические моряки только свои самолёты топят в средиземье с борта Кузи )))

Реально отрабатывают свои суточные за утилизацию хлама
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14.07.2020 23:11 Відповісти
А американские будто другим заняты Сходили попугать Ына, утопили собственный F-18, а Ын чего-то не напугался
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14.07.2020 23:24 Відповісти
Можно подробнее про тот F-18?
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15.07.2020 00:16 Відповісти
К вам парень с масквабада переехал, сделал для особо тупых Гугол. Ищите и воздастся вам!
(или ты думаешь в США самолёты не падают, ну вдруг ты дебил, извини?)
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15.07.2020 00:58 Відповісти
Понятно. Снова московитское инфодерьмо жрешь....
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15.07.2020 00:59 Відповісти
А что мне будет если предоставлю 100%-ю ссылку на авторитетный англоязычный ресурс?
Давай так - я (или кто-то вместо меня) предоставляет такую ссылку, а ты следующим постом признаёшь себя какашкой. Только без фокусов с пропаданием на недели! Договорились?
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15.07.2020 01:05 Відповісти
Не понимаю, к чему эта торговля. Тебя попросили ссылку на СМИ. Для чего ты кривляешься? Цену себе набиваешь? Есть ссылка - дай. Нет - так и скажи.
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15.07.2020 01:09 Відповісти
К тому, что каждый труд должен быть оплачен. Зассал?
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15.07.2020 01:11 Відповісти
Ты пьяный?
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15.07.2020 01:12 Відповісти
Так и знал что зассышь.
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15.07.2020 01:13 Відповісти
Все эти понты означают, шо у тебя просто ничего нет
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15.07.2020 01:14 Відповісти
Спор есть спор. Либо подписывайся, либо признай себя сыкуном.
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15.07.2020 01:16 Відповісти
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15.07.2020 01:17 Відповісти
Спокойной ночи, сыкло.
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15.07.2020 01:17 Відповісти
Я ж говорю - у тебя просто ничего нет, кроме дешевых понтов. Будь здоров, пожиратель инфодерьма
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15.07.2020 01:19 Відповісти
На всякий случай клеёнку подстели и ли памперс какой.
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15.07.2020 01:21 Відповісти
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15.07.2020 01:22 Відповісти
https://censor.net/user/465160 ...Алень, а че тебе за беда? Тебе в родном Мухосранске всю свою никчемную жизнь коротать. Ты ведь не УКРАИНЕЦ, тебе поездка в заграницу не угрожает. Для тебя выезд два раза в год в райцентр Усть-********* уже праздник! Блинов с лопаты поесть, более качественного стекломоя граненый стакан опрокинуть. Живи своими маленькими радостями, поставщик пантов. Оно тебе надо - чужие проблемы
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15.07.2020 02:11 Відповісти
Слава США!
Хоть кто-то еще может нам помочь!
Наш подонок в бане парится на даче.
Дебил, б.лять!
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14.07.2020 22:59 Відповісти
Слава США, поддерживаю! Только в тексте про США ни слова
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14.07.2020 23:26 Відповісти
так и про ******** гундяева нету, а он есть .....
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15.07.2020 01:37 Відповісти
Козел що тут забув.Пішов на *****.
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15.07.2020 03:34 Відповісти
Нарешті, чобіт НАТО трохи потопче нашу землю, давно пора.
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14.07.2020 23:02 Відповісти
...Росіяни, якщо вони справді зважаться на проведення військової операції для вирішення проблеми води в окупованому Криму, плануватимуть швидку операцію, яка поставить Україну і всю світову спільноту перед доконаним фактом окупації відповідної частини Херсонської області. Короткі відстані будуть сприяти цьому.
Може йтися не про звичний для більшості повномасштабний наступ, а про точкове захоплення вертикальними десантами ключових об'єктів, рейдові наземні дії за підтримки гелікоптерів і літаків, точкове підключення посилених батальйонних і ротних тактичних груп із Криму. Головна небезпека - сценарій швидких дій для створення довершених фактів (fait accompli) разом із подальшою загрозою великої ескалації для того, щоб змусити іншу сторону прийняти нову доконану реальність.
В таких умовах головне - швидкість реакції з боку військового керівництва на місцях. На класичне погодження всіх заходів із Києвом не буде часу. Тим самим, українські військові на півдні України повинні бути готовими діяти, не чекаючи погодження із Києвом, якщо відповідна загроза почне реалізуватися. Якщо українські військові почнуть швидко реагувати і їм вдасться виявити і знищити, або скувати передові наступаючі підрозділи російських військ, а також паралельно організовувати перекидання додаткових сил (в пергу чергу артилерії), то можна гарантувати, що ворог відмовиться від своїх намірів і повернеться до вихідних позицій. - https://texty.org.ua/articles/101446/golovne-diyaty-shvydko-u-zsu-dostatno-syl-shob-daty-vidsich-rosijskomu-nastupu-z-krymu/?src=main
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14.07.2020 23:44 Відповісти
Чудо свєршилось!!! Зебіли загавкалі. Вспомнілі такі свой родной ізик🤣
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14.07.2020 23:05 Відповісти
малова-то будет!)
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14.07.2020 23:06 Відповісти
Слава Украине!!! Помогут нам в борьбе с кацапами!!!
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14.07.2020 23:13 Відповісти
очень помогут
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14.07.2020 23:26 Відповісти
эх, авианосцем бы с рапторами постояли у причала, да пару дней...да зебилы или нет? побежали бы селфи делать или нет?
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14.07.2020 23:14 Відповісти
ну дебил ту только один, авианосцы не имеют хода через босфор
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14.07.2020 23:24 Відповісти
Вы - спец, мож подскажете... второй канал на Босфоре роют, в обход мостам, для авианосцев? ... ...
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14.07.2020 23:29 Відповісти
Покажи фотки рытья
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14.07.2020 23:30 Відповісти
ты с канала пишешь? 2 метра хотя бы вырыл?
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14.07.2020 23:55 Відповісти
согласно статьям 20 и 21 (КМ) Турция имеет право регулировать проход кораблей по своему усмотрению...
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14.07.2020 23:31 Відповісти
Канал Стамбул - искусственный, строится до 2023 года и не будет иметь ничего общего с КМ.
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14.07.2020 23:35 Відповісти
давай короче, сколько авианосцев нато уже проплыли за почти 70 лет? или иди конвенцию почитай
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14.07.2020 23:56 Відповісти
Авіаносець в Чорному морі зовсім не потрібен. Досить того,що він,якщо потрібно, буде в Середземному морі. Для палубної авіації різниці ніякої. А так як авіаносець один ніколи не ходить,а тільки в складі авіаносної ударної групи,а це 8-10 кораблів супроводу (ракетні крейсери,есмінці,фрегати,підводні човни та кораблі забезпечення), то удар по кацапам може бути нанесений з любої точки Середземного моря.До відому: штаб-квартира 6 флоту США знаходиться в італійському Неаполі.
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15.07.2020 10:58 Відповісти
А ще,я вибачаюсь, я забув вам сказати,що раптори в ВМС США,наскільки мені відомо,не використовуються. У них є нічим не гірші F-35 Lightning, що перекладається як блискавка.Така собі блискавка вертикального зльоту та посадки...
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15.07.2020 14:10 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1283131959900864515 1 мин

Вкотре закликаю зупинитись і оглянутись на те, що відбувається.
Поки ми тут обговорюємо інформаційні вкиди про вагітність мендель, тішачи себе 10 000 протестуючих під судом проти Порошенка, вони беруть під повне управління всю Україну. Закон про гральний бізнес - про це. Продаж Чумака росіянам - про це. Тиск на мерів, які мають заслужений рейтинг - про це. Присвоєння заслуг місцевої влади (за умови децентралізації Порошенка) на користь бренду "велике будівництво Зе" при цинічному відбиранні грошей з місцевих фондів - про це. Судові справи проти таких мерів, заганяння їх палкою до партії влади - про це. Медійні темники - про це. Розгул корупції і повна відсутність відповідальності для слуг - про це. Ба більше, демонстрація непідсудності і неможливості притягнення до відповідальності - про це. Демонстрація покарання за відос проти Зе зі сміттєвозом, при всіх оцих продажах собак за комуналку, неякісних дітях, іпання в собачий рот слугами - про це. Прилюдне дарування бюджетних мільярдів олігархам при голосному мовчанні "антикорупціонерів" - про це.
Схаменіться! Ще через рік ми прокинемось аналогом Білорусії: коли наші ключові галузі економіки, стратегічні напрямки, будуть в руках росіян. Ми років 3 з 5-ти каденціх Пороха відсували їх від корита. Більше вони нам такого шансу не дадуть.

Вони. Тихо. Поступово. Беруть. Під. Контроль. Усі. Ключові. Напрямки. Діяльності. Української. Держави. Прямо зараз! Поки ми слідкуємо за вагітністю Мендель.
Це окупація. І я вкотре закликаю подумати щодо партизанської боротьби.
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14.07.2020 23:15 Відповісти
да узбагойтесь, все под контролем... А две группы кораблей к учениям (кавказским), Вам шо, иголка в стоге сена?
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14.07.2020 23:25 Відповісти
Ну прям таки беруть під контроль.... . Вони й на менше не здатні. А щодо Мандель, шо вже тут поробиш, таки получається що 73% наріду це більше цікавить.
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14.07.2020 23:59 Відповісти
З нетерпінням чекаємо ще й наших американських друзів!
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15.07.2020 10:37 Відповісти
 
 