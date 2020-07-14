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Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур. ФОТО

Нардепи від "Слуги народу" замовили коробки цукерок до річниці існування партії. На них зображено президента і цитати з медійних матеріалів про політсилу.

Таку інформацію в ефірі 24 каналу в програмі "Політбюро" розповіла журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур і додала, що їй вдалося поспілкуватися з нардепами партії і дізнатися докладніше про ідею, передає Цензор.НЕТ.

"Я побачила, як один депутат давав іншим ці цукерки. Я у них запитала, що це. Вони сказали: "Ось, ми випустили до річниці нашої партії коробки цукерок "Слуга народу", - зазначила Власта Лазур.

На коробці надруковано уривки різних заголовків і статей, в яких йдеться про "слуг народу" або президента. Зображено і самого президента Володимира Зеленського, проте його фото маленького розміру. Також на коробці є заклик: "Неважливо, зі сходу ти чи із заходу, якого у тебе кольору шкіра чи якою мовою ти розмовляєш. Ми разом, ми - українці. Змінимо Україну разом!"

За словами журналістки, цукерки виготовляють у Рівненській області, оскільки депутати заявили, що "не вживають товар фірми Roshen, бо це хімія". Це стало однією з причин виготовляти власні цукерки.

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Нардепи замовили цукерки в коробках Слуга народу до річниці існування партії, - журналістка Лазур 01

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свято (682) ЗМІ (1364) Слуга народу (2816)


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Топ коментарі
+65
В зв'язку з появою на ринку нової шоколадної продукції. Прошу зелефанів, коли вони пишуть шоколадний барига, уточнювати, кого вони мають на увазі.

Нардепы заказали конфеты в коробках "Слуга народа" к годовщине существования партии, - журналистка Лазур - Цензор.НЕТ 5375
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14.07.2020 23:09
+35
Какие ж они ущербные 😂😂😂
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14.07.2020 23:12
+28
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1283131959900864515 1 мин

Вкотре закликаю зупинитись і оглянутись на те, що відбувається.
Поки ми тут обговорюємо інформаційні вкиди про вагітність мендель, тішачи себе 10 000 протестуючих під судом проти Порошенка, вони беруть під повне управління всю Україну. Закон про гральний бізнес - про це. Продаж Чумака росіянам - про це. Тиск на мерів, які мають заслужений рейтинг - про це. Присвоєння заслуг місцевої влади (за умови децентралізації Порошенка) на користь бренду "велике будівництво Зе" при цинічному відбиранні грошей з місцевих фондів - про це. Судові справи проти таких мерів, заганяння їх палкою до партії влади - про це. Медійні темники - про це. Розгул корупції і повна відсутність відповідальності для слуг - про це. Ба більше, демонстрація непідсудності і неможливості притягнення до відповідальності - про це. Демонстрація покарання за відос проти Зе зі сміттєвозом, при всіх оцих продажах собак за комуналку, неякісних дітях, іпання в собачий рот слугами - про це. Прилюдне дарування бюджетних мільярдів олігархам при голосному мовчанні "антикорупціонерів" - про це.
Схаменіться! Ще через рік ми прокинемось аналогом Білорусії: коли наші ключові галузі економіки, стратегічні напрямки, будуть в руках росіян. Ми років 3 з 5-ти каденціх Пороха відсували їх від корита. Більше вони нам такого шансу не дадуть.
Вони. Тихо. Поступово. Беруть. Під. Контроль. Усі. Ключові. Напрямки. Діяльності. Української. Держави. Прямо зараз! Поки ми слідкуємо за вагітністю Мендель.
Це окупація. І я вкотре закликаю подумати щодо партизанської боротьби.
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14.07.2020 23:16
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Юзику нужно много кахвет.
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15.07.2020 00:18 Відповісти
А для духовного лідера спец.асорті з наркотою замовили?Бо ще абідіцца "потужний лідєр світового масштабу"
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15.07.2020 00:22 Відповісти
Это,конечно,полный капец! Но и журналистка маху дала:почему не узнала кто автор идеи.А вообще-то какая разница...
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15.07.2020 00:22 Відповісти
Предполагаю шо это за конфеты. А-ха-ха!!!
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15.07.2020 00:30 Відповісти
ЗЕлені - шоколадні бариги! Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур - Цензор.НЕТ 1473
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15.07.2020 00:39 Відповісти
Гидко Гидко бачити що всім наплювати на втрати наших захисників. Бездіяльність та жування шмарклів у так званого керівництва... Що далі?
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15.07.2020 00:41 Відповісти
На фабрике "Рошен"?
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15.07.2020 00:54 Відповісти
"Рошен" зуйні не виробляє. Скоріше якийсь зкріпний АВК.
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15.07.2020 00:57 Відповісти
Могли б і випустити для такої "святої" справи разову патрію смоктульок на паличках.У Рошена є Шалена бджілка,а то була б ще й Зелена шмаркля.
Сумніваюсь,що таке... хтось би купував,та в ВР можна було б роздати зюзікам.як презент
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15.07.2020 01:03 Відповісти
Уточнення: роздати як презент - а потім вже пост фактум сказати "так це ж був Рошен"
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15.07.2020 01:16 Відповісти
І щось мені підказує, що саме в цих канхветах (а зовсім не у расово вірному Рошені) буде ВОНА - гіперобсмоктана 73% виборців зкріпна СОЯ Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур - Цензор.НЕТ 7863
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15.07.2020 00:56 Відповісти
якщо не важливо якою мовою в Україні розмовляють, і яка є державна мова,то як може бути важлива наволоч,котра це написала?
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15.07.2020 01:07 Відповісти
Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур - Цензор.НЕТ 3211
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15.07.2020 01:13 Відповісти
Я бы тоже не голосовал за олигарха, из принципа. Замутить революцию чтобы сделать себе кумиром олигарха. Что может быть абсурднее.
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15.07.2020 02:07 Відповісти
Хорошо хоть Коломойского перестали боготворить. Все это просто лютый нелогичный бред.
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15.07.2020 02:09 Відповісти
Вопрос-можно ли теперь официально называть полшестого,, шоколадным бубочкой,,?
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15.07.2020 01:51 Відповісти
Или подождать еще фирменный лимонад,для поклонников оного,,Ду-ра-ти-но,,?
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15.07.2020 01:52 Відповісти
Можна, тільки по іншому, бо в цукерках замість шоколаду - його перетравлена субстанція.
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15.07.2020 07:21 Відповісти
Им бы в пору выпустить серию пирожков з героином , бо следующий по логике закон должен быть по легализации героина и кокса ...
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15.07.2020 02:01 Відповісти
...телепні,заказуйте цукерки "на ростов"...
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15.07.2020 02:08 Відповісти
Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний. ©
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15.07.2020 02:48 Відповісти
"Не важливо, зі Сходу ти чи з Заходу, якого кольору в тебе шкіра чи якою мовою ти розмовляєш..."
(потому что на строительстве газопровода "сися сибири" всё будет просто, хохол - копай траншею с 6:00 до 24:00)
Приблизно такий меседж я бачу в цих "какая разница".
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15.07.2020 03:26 Відповісти
Наложить бы им туда дерьма, пусть жуют. А какая разница!
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15.07.2020 03:40 Відповісти
Яка незадача для козлощелепних цензора-зесааки на них забили і їм нічого не лишається,як топити за секту ПетяШарія.
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15.07.2020 08:54 Відповісти
Цім "слугам" мало з'їдати країну, вони при цьому ще хочуть заїдати шоколадом! Покидьки!
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15.07.2020 04:29 Відповісти
Цинизму зелёных нет предела.
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15.07.2020 05:25 Відповісти
Пир во время зеленой чумы
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15.07.2020 05:32 Відповісти
Не подавитесь своими конфетами - слуги уроды.
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15.07.2020 06:54 Відповісти
Кто производит эти конфеты? Рошен ил АВК? ЕС или ОПЗЖ?
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15.07.2020 07:03 Відповісти
Рошен в відповідь повинен випустити цукерти "ЗЕшкварки".
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15.07.2020 07:32 Відповісти
Лицеміри. Справжній слуга народу до цих мародерів з монобільшості має таке саме відношення, як морська свинка має відношення до моря. Або Порошенко до совісті і правди. Власне між Пєцєю і Зєлєю різниці нема.
Зєлю геть. Дострокові,
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15.07.2020 08:00 Відповісти
Как конфетки на вкус зелиному избирателю,не горчат?
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15.07.2020 10:49 Відповісти
Тебе же слабоумному,то что ты сейчас вещаешь-,,Справжній слуга народу до цих мародерів з монобільшості має таке саме відношення, як морська свинка має відношення до моря,, говорили год назад умные люди.Не послушал.А теперь лепишь новые отмазки своей тупости и недальновидности.Сначала было ,,парахаботы заставили миня галасавать за зеленского,, теперь,,они адинакавые,никакой разницы,,.Когда наконец признаешь свою ошибку и то,что тебя банально поимели?
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15.07.2020 10:55 Відповісти
Зная как у Слуг все получается, я бы нерискнул эти конхветы попробовать!Но взглянуть конечно интересно,наверное там зеленый шоколад,да и форма навеоное тоже интересная🐸
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15.07.2020 08:01 Відповісти
Гавно в вазелиновой глазури...это то что больше всего подходит зеленому стаду...
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15.07.2020 08:31 Відповісти
на "рошене" заказали хоть?
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15.07.2020 08:43 Відповісти
Юзик все равно будет жрать рошеновские батончики.
Обертки снимет, конфеты сложит в фирменную коробочку и будет трескать.
Ну шоб без палева.) И другана Вову не нервировать.
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15.07.2020 08:59 Відповісти
Какие же они убогие...
Вот эта фраза..
что "не употребляют товар фирмы Roshen, потому что это химия"
Источник: https://censor.net.ua/p3208125

Это фраза бабушек на лавочке..или продавщицы дешевых конфет на рынке...а не депутата...
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15.07.2020 09:05 Відповісти
Еще как едят! За обе щеки.
Зеленые не были бы зелеными, если бы не врали с утра до ночи.

Юзик жрет рошеновский батончик в зале ВР.

https://kr24.com.ua/Media/images/news-slider/big/15cafa448bd858eee5f5edacba1a3d7c.png
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15.07.2020 09:13 Відповісти
Думаю следующей годовщины не будет или закажут гробы
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15.07.2020 09:05 Відповісти
Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур - Цензор.НЕТ 9512
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15.07.2020 09:22 Відповісти
Навіть в Юзовці(колишня назва Донецька) до тридцять третього року важко було почути російську, лише українська. Потім українська мова стала небезпечною, бо її носіїв вбивали у жорстокий спосіб голодом, а на керівні посади брали тільки росіян, що українською гидують. Тому люди вимушено переходили на російську. Ще не минуло і Сто років, коли російської мови на Південному Сході України не було фактично. А в Краснодарському краю до голодомору російської не було взагалі. Казацьке плем'я ломали через коліно особливо жорстоко саме там. Якщо в Україні в 33му заносили на "чорну дошку" райони, які не виконували план по хлібу, то в Краснодарському краю така суворість була з усіма
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15.07.2020 09:58 Відповісти
Этим слугам урода только в цирке выступать. Клоуны дебилоидные.
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15.07.2020 09:25 Відповісти
Почнемо з того, що партія це особлива громадська організація (об'єднання), яка має певну ідеологію і прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади! Тобто, партія "соціальної справедливості", яка не прагне влади це громадська організація, як клуб по інтересам, а от партія філателістів ціль якої отримати владу це вже не клуб, а партія. Тобто, бариги партією назвали оце зелене різнопланове збіговисько абсолютно різних за ідеологією типів, типу об'єднання: з корабельних сосен, торгашів з вулиць, базарів, сватів і братів, однокласників і сусіді, які сповідують кожний все, що лише в його черепній коробці завалялось - націоналістів, імперців, євроінтеграторів, фанатів вступу до НАТО і фанатів вступу до структур СНГ і РФ , відвертих будівничих різних хабадних єрусалимів, чи путінських Новоросій великої тоталітарної РФ. В одній фракції зеленої шобли, яку вибрали такі ж туполобі українські виборці чомусь назвали партією з дивною назвою "Слуга народу", яка абсолютно ні про, що не говорить зокрема про ідеологію. Тобто, партія, яка як флюгер, має характер і напрямок тільки тоді коли на дворі повний штиль, а коли буря то буде какофонія в усьому. "Слуга народу" просто збіговисько одноклітинних за їх інтересами, це наш український оксіморон, чи окіюморон, як кому це подобається.
Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй Раді сидить ворог і сміється з тебе.
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15.07.2020 10:31 Відповісти
Коробка очень похожа на макет надгробного камня... ...надеюсь такое будет в граните у каждого слуги урода...на могиле...
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15.07.2020 10:50 Відповісти
дивно що на коробці пише цукерки а не сладкое.
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15.07.2020 11:26 Відповісти
Дебилы,бл... (C) Говорящая Лошадь
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15.07.2020 11:34 Відповісти
та шоб у них заворот кишок был от такого шоколада!
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15.07.2020 11:41 Відповісти
dubinsky.pro, [14.07.20 17:51]
Сегодня произошло просто чудесное событие с голосованием за законопроект 3133, который вводил запрет на работу в антикоррупционных органах для чиновников, получивших решение суда о нарушении антикоррупционного законодательства (самый яркий пример - коррупционер и глава НАБУ Сытник).
Глава фракции Слуг Народа Давид Арахамия с самого утра методично обходил депутатов, и сообщал, что голосов под этот законопроект нет, и он лично будет голосовать «красной кнопкой».

Таким образом, глава фракции Слуг встал на сторону не только коррупционера Артема Сытника, а и любых других правоохранителей и чиновников, которые теперь могут числиться в антикоррупционных органах и спокойно брать взятки - опираясь на «кейс» Сытника, который внесён в государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, но при этом остаётся главой одного из ключевых антикоррупционных органов.

Отличный получился сигнал всем «борцам» с коррупцией.

Бери, воруй, @би гусей - глава монобольшинства одобряет, и не допустит увольнения таких ценных сотрудников.
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15.07.2020 11:51 Відповісти
Вопреки законам жанра зелебобикам удалось сделать из конфетки гамно.
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15.07.2020 13:14 Відповісти
Не подобається рошен нехай жують портянки Коломойського.
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15.07.2020 17:18 Відповісти
чтоб они просрались...шакалы
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15.07.2020 19:53 Відповісти
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