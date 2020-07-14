Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур. ФОТО

Нардепи від "Слуги народу" замовили коробки цукерок до річниці існування партії. На них зображено президента і цитати з медійних матеріалів про політсилу.

Таку інформацію в ефірі 24 каналу в програмі "Політбюро" розповіла журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур і додала, що їй вдалося поспілкуватися з нардепами партії і дізнатися докладніше про ідею, передає Цензор.НЕТ.

"Я побачила, як один депутат давав іншим ці цукерки. Я у них запитала, що це. Вони сказали: "Ось, ми випустили до річниці нашої партії коробки цукерок "Слуга народу", - зазначила Власта Лазур.

На коробці надруковано уривки різних заголовків і статей, в яких йдеться про "слуг народу" або президента. Зображено і самого президента Володимира Зеленського, проте його фото маленького розміру. Також на коробці є заклик: "Неважливо, зі сходу ти чи із заходу, якого у тебе кольору шкіра чи якою мовою ти розмовляєш. Ми разом, ми - українці. Змінимо Україну разом!"

За словами журналістки, цукерки виготовляють у Рівненській області, оскільки депутати заявили, що "не вживають товар фірми Roshen, бо це хімія". Це стало однією з причин виготовляти власні цукерки.

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