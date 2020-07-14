Нардепи замовили цукерки в коробках "Слуга народу" до річниці існування партії, - журналістка Лазур. ФОТО
Нардепи від "Слуги народу" замовили коробки цукерок до річниці існування партії. На них зображено президента і цитати з медійних матеріалів про політсилу.
Таку інформацію в ефірі 24 каналу в програмі "Політбюро" розповіла журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур і додала, що їй вдалося поспілкуватися з нардепами партії і дізнатися докладніше про ідею, передає Цензор.НЕТ.
"Я побачила, як один депутат давав іншим ці цукерки. Я у них запитала, що це. Вони сказали: "Ось, ми випустили до річниці нашої партії коробки цукерок "Слуга народу", - зазначила Власта Лазур.
На коробці надруковано уривки різних заголовків і статей, в яких йдеться про "слуг народу" або президента. Зображено і самого президента Володимира Зеленського, проте його фото маленького розміру. Також на коробці є заклик: "Неважливо, зі сходу ти чи із заходу, якого у тебе кольору шкіра чи якою мовою ти розмовляєш. Ми разом, ми - українці. Змінимо Україну разом!"
За словами журналістки, цукерки виготовляють у Рівненській області, оскільки депутати заявили, що "не вживають товар фірми Roshen, бо це хімія". Це стало однією з причин виготовляти власні цукерки.
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Сумніваюсь,що таке... хтось би купував,та в ВР можна було б роздати зюзікам.як презент
(потому что на строительстве газопровода "сися сибири" всё будет просто, хохол - копай траншею с 6:00 до 24:00)
Приблизно такий меседж я бачу в цих "какая разница".
Зєлю геть. Дострокові,
Обертки снимет, конфеты сложит в фирменную коробочку и будет трескать.
Ну шоб без палева.) И другана Вову не нервировать.
Вот эта фраза..
что "не употребляют товар фирмы Roshen, потому что это химия"
Источник: https://censor.net.ua/p3208125
Это фраза бабушек на лавочке..или продавщицы дешевых конфет на рынке...а не депутата...
Зеленые не были бы зелеными, если бы не врали с утра до ночи.
Юзик жрет рошеновский батончик в зале ВР.
https://kr24.com.ua/Media/images/news-slider/big/15cafa448bd858eee5f5edacba1a3d7c.png
Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй Раді сидить ворог і сміється з тебе.
Сегодня произошло просто чудесное событие с голосованием за законопроект 3133, который вводил запрет на работу в антикоррупционных органах для чиновников, получивших решение суда о нарушении антикоррупционного законодательства (самый яркий пример - коррупционер и глава НАБУ Сытник).
Глава фракции Слуг Народа Давид Арахамия с самого утра методично обходил депутатов, и сообщал, что голосов под этот законопроект нет, и он лично будет голосовать «красной кнопкой».
Таким образом, глава фракции Слуг встал на сторону не только коррупционера Артема Сытника, а и любых других правоохранителей и чиновников, которые теперь могут числиться в антикоррупционных органах и спокойно брать взятки - опираясь на «кейс» Сытника, который внесён в государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, но при этом остаётся главой одного из ключевых антикоррупционных органов.
Отличный получился сигнал всем «борцам» с коррупцией.
Бери, воруй, @би гусей - глава монобольшинства одобряет, и не допустит увольнения таких ценных сотрудников.