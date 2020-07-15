Затриманий у Києві засновник "розвідуправління "ДНР" Кунавін може стати ключовим свідком у справі MH17, - Bellingcat. ФОТО
Заарештованого судом у Києві громадянина України, який, за версією слідства, виконував на Донбасі завдання російських спецслужб і може бути причетним до катастрофи MH17, звати Андрій Кунавін. За даними групи Bellingcat, він був "політичним рішалою", який налагоджував зв'язки бойовиків з елітою в Москві.
Розслідувальна група Bellingcat встановила особу затриманого в Києві чоловіка, який, імовірно, стане головним свідком у суді у справі про катастрофу малайзійського Boeing MH17 на Донбасі. Про це 14 липня повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Ім'я людини, яку Служба безпеки України називає "куратором" бойовиків "ДНР", - Андрій Кунавін, стверджує журналіст Bellingcat Христо Грозєв.
"Це громадянин України. У нього кримінальне минуле. 10 років тому, наприклад, були у нього проблеми із законом. І у нього є зв'язки як із кримінальним світом, із людьми, які перебувають під міжнародними санкціями через їхню кримінальну діяльність, так і з елітою в Москві. Можна його назвати політичним "рішалою", який міг знайти зв'язок між кримінальним і політичним світом", – сказав Грозєв.
Андрій Кунавін
У перехоплених СБУ розмовах Кунавін посилається на тодішнього помічника президента Росії Владислава Суркова і директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова. Його співрозмовники, генерал-майор ГРУ Сергій Дубінський (позивний Хмурий) та інший обвинувачений у справі MH17, громадянин України Леонід Харченко (позивний Кріт), вірять йому і розмовляють з ним із повагою, зазначили в Bellingcat.
"Це буде джерело інформації. Він спілкувався тісно з ключовими обвинуваченими. І він принаймні знав, що відбувається щодо їхніх стосунків з елітою в Москві. Наскільки він вирішував і впливав на рішення, цього ми ще не можемо сказати. Можливо, він просто використовував свої контакти. Але сам факт, що і Дубінський, і Харченко розмовляють із ним, ніби він якась впливова людина. Тому, у будь-якому разі, це ключовий свідок, який дасть інформацію про те, що називається "ланцюжком влади". Тобто він має бути людиною, яка в курсі, як ухвалювалися рішення і на персональному, і на структурному рівні, хто міг допомогти зброєю чи персоналом ось цим сепаратистським лідерам", – проаналізував записи Грозєв.
Свідчення Кунавіна можуть допомогти слідству в Нідерландах довести "ланцюжок" обвинувачених у справі MH17 до найвисокопоставленішого чиновника, який дав дозвіл на отримання "Бука" сепаратистами, вважає розслідувач.
7 липня СБУ повідомила про затримання в Києві громадянина К., який керував агентурною мережею, що мала влаштувати низку терактів і диверсій на підконтрольній українському уряду території. 9 липня суд у Києві заарештував чоловіка на два місяці. Цензор.НЕТ публікував розшифровку розмов затриманого в Києві засновника "розвідуправління ДНР" Кунавіна з кураторами від ГРУ РФ.
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Сейчас ключевого свидетеля - в обмен на таксиста или какого-то уголовника (который через неделю рванет обратно в Донецк)
Кажеш що ще і головою грохнулась? Ну що ж - такі тоже якось живуть.
Обмовка прямо по Фрейду......
"Bellingcat (также пишется bell¿ngcat) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 интернет-издание , основанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 15 июля 2014 года британским гражданским журналистом и блогером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82 Элиотом Хиггинсом . По словам создателей сайта, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований о зонах военных действий, используя метод https://ru.wikipedia.org/wiki/OSINT анализа данных из открытых источников ."
таки да, зебаран и его шобла правят))))
а "лейтенант" рулит ))))
Немедленно обменять его на таксиста!