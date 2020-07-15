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Затриманий у Києві засновник "розвідуправління "ДНР" Кунавін може стати ключовим свідком у справі MH17, - Bellingcat. ФОТО

Заарештованого судом у Києві громадянина України, який, за версією слідства, виконував на Донбасі завдання російських спецслужб і може бути причетним до катастрофи MH17, звати Андрій Кунавін. За даними групи Bellingcat, він був "політичним рішалою", який налагоджував зв'язки бойовиків з елітою в Москві.

Розслідувальна група Bellingcat встановила особу затриманого в Києві чоловіка, який, імовірно, стане головним свідком у суді у справі про катастрофу малайзійського Boeing MH17 на Донбасі. Про це 14 липня повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Ім'я людини, яку Служба безпеки України називає "куратором" бойовиків "ДНР", - Андрій Кунавін, стверджує журналіст Bellingcat Христо Грозєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розшифровка розмов затриманого в Києві засновника "розвідуправління ДНР" Кунавіна з кураторами від ГРУ РФ. АУДIО

"Це громадянин України. У нього кримінальне минуле. 10 років тому, наприклад, були у нього проблеми із законом. І у нього є зв'язки як із кримінальним світом, із людьми, які перебувають під міжнародними санкціями через їхню кримінальну діяльність, так і з елітою в Москві. Можна його назвати політичним "рішалою", який міг знайти зв'язок між кримінальним і політичним світом", – сказав Грозєв.

Затриманий у Києві засновник розвідуправління ДНР Кунавін може стати ключовим свідком у справі MH17, - Bellingcat 01

Андрій Кунавін

У перехоплених СБУ розмовах Кунавін посилається на тодішнього помічника президента Росії Владислава Суркова і директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова. Його співрозмовники, генерал-майор ГРУ Сергій Дубінський (позивний Хмурий) та інший обвинувачений у справі MH17, громадянин України Леонід Харченко (позивний Кріт), вірять йому і розмовляють з ним із повагою, зазначили в Bellingcat.

"Це буде джерело інформації. Він спілкувався тісно з ключовими обвинуваченими. І він принаймні знав, що відбувається щодо їхніх стосунків з елітою в Москві. Наскільки він вирішував і впливав на рішення, цього ми ще не можемо сказати. Можливо, він просто використовував свої контакти. Але сам факт, що і Дубінський, і Харченко розмовляють із ним, ніби він якась впливова людина. Тому, у будь-якому разі, це ключовий свідок, який дасть інформацію про те, що називається "ланцюжком влади". Тобто він має бути людиною, яка в курсі, як ухвалювалися рішення і на персональному, і на структурному рівні, хто міг допомогти зброєю чи персоналом ось цим сепаратистським лідерам", – проаналізував записи Грозєв.

Свідчення Кунавіна можуть допомогти слідству в Нідерландах довести "ланцюжок" обвинувачених у справі MH17 до найвисокопоставленішого чиновника, який дав дозвіл на отримання "Бука" сепаратистами, вважає розслідувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засновника "розвідуправління ДНР" затримано в Києві, - Офіс генпрокурора

7 липня СБУ повідомила про затримання в Києві громадянина К., який керував агентурною мережею, що мала влаштувати низку терактів і диверсій на підконтрольній українському уряду території. 9 липня суд у Києві заарештував чоловіка на два місяці. Цензор.НЕТ публікував розшифровку розмов затриманого в Києві засновника "розвідуправління ДНР" Кунавіна з кураторами від ГРУ РФ.

Автор: 

затримання (4350) Донбас (22356) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Bellingcat (128) найманці рф (2063) Кунавін (5)


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Топ коментарі
+55
значит зеля его сдаст коцапам по обмену
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15.07.2020 09:42
+39
Сейчас произойдёт срочный обмен на маршрутчиков.
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15.07.2020 09:44
+30
О! - а я думаю, чего єто зележопые (дерьмак и другие) срочно начали метушиться с обменом!

Сейчас ключевого свидетеля - в обмен на таксиста или какого-то уголовника (который через неделю рванет обратно в Донецк)
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15.07.2020 09:47
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значит зеля его сдаст коцапам по обмену
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15.07.2020 09:42 Відповісти
какой обмен, просто отдаст
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15.07.2020 09:47 Відповісти
Просто отдать это слишком сложно. На таксистов поменяет.
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15.07.2020 09:57 Відповісти
Сейчас произойдёт срочный обмен на маршрутчиков.
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15.07.2020 09:44 Відповісти
О! - а я думаю, чего єто зележопые (дерьмак и другие) срочно начали метушиться с обменом!

Сейчас ключевого свидетеля - в обмен на таксиста или какого-то уголовника (который через неделю рванет обратно в Донецк)
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15.07.2020 09:47 Відповісти
Попался, курчавенький! (с)
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15.07.2020 09:48 Відповісти
Ооо, зеля сча быстро обменяет его на таксиста с ДыРы.
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15.07.2020 09:50 Відповісти
Ну и морда у ...этого политического решалы с Москвой. На нарика с подворотни похож.
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15.07.2020 09:51 Відповісти
так а какая там на мацкве ылита? окурок во главе, какая-то смешная недоросль первый зам, какой-то узкоглазый луноликий чукча - министр обороны - там куда ни плюнь одни недоразвитые
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15.07.2020 10:02 Відповісти
кстати, это ещё одна причина для Зеленского его срочно амнистировать и отпустить...
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15.07.2020 10:56 Відповісти
все, пропал свидетель
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15.07.2020 09:54 Відповісти
"Задержанный в Киеве создатель "разведуправления "ДНР" Кунавин может стать ключевым свидетелем в деле MH17, - Bellingcat." - не станет ключевым свидетелем в деле MH17, Зеленский обменяет его на таксиста.
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15.07.2020 09:55 Відповісти
А почему бы нет? Если хорошо яйца закрутить, а потом пообещать освобождение, если хорошо рассказать ему, что он видел и что слышал от других злодеев, включая Пу, то свидетель будет ляля!
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15.07.2020 09:56 Відповісти
ЗЕвлада вже мала такого Цемаха. І де він зараз?
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15.07.2020 09:57 Відповісти
А взагалі то його скоро випустять, це ж не волонтер, доброволець чи ветеран, яких нізащо можна тримати місяцями.
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15.07.2020 10:02 Відповісти
В этот раз менять не будут. Мишень на лбу-- решение проблемы
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15.07.2020 10:01 Відповісти
Думається,що скоро в нас на одного таксиста з лугандонії побільшає...
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15.07.2020 10:03 Відповісти
а-а-а - вон оно что...
Затриманий у Києві засновник "розвідуправління "ДНР" Кунавін може стати ключовим свідком у справі MH17, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 9932
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15.07.2020 10:03 Відповісти
А шумим для чего? Огласка в таких делах подобна предательству ! Вы уж всем заинтересованным сообщили о намерениях....Одним словом - идиоты...... зеленые.
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15.07.2020 10:04 Відповісти
Розголос для того, щоб не не дати Владіміру Ссаничу обміняти його як Цемаха.
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15.07.2020 10:40 Відповісти
Ща за Цемахом пойдет....
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15.07.2020 10:06 Відповісти
Не смішили б вже з цим "вellingcat".
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15.07.2020 10:07 Відповісти
Тебя и смешить не надо ,ты уже смешным родился в Абхазии по совковой программе скрещивания приматов с человеком,да еще при этом грохнувшись головкой о плитку пола....
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15.07.2020 10:21 Відповісти
Співчуваю........

Кажеш що ще і головою грохнулась? Ну що ж - такі тоже якось живуть.
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15.07.2020 10:29 Відповісти
Да,не нравится татаромордве падлючей белингкэт ,уж очень часто он их тыкает свиным рылом в факты своих преступлений ...
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15.07.2020 10:36 Відповісти
"уж очень часто он их тыкает свиным рылом в факты своих преступлений ..."

Обмовка прямо по Фрейду......
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15.07.2020 11:30 Відповісти
Ватный рашистский длбб,я понимаю что ты малограмотное животное ,изворотливое,лживое и подлое ,что не понятно тебе ,чьи преступления -ваши ,тварь,ваши, рашистов-неофашистов!
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15.07.2020 12:39 Відповісти
Крім того потрібно враховувати наступне

"Bellingcat (также пишется bell¿ngcat) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 интернет-издание , основанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 15 июля 2014 года британским гражданским журналистом и блогером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82 Элиотом Хиггинсом . По словам создателей сайта, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований о зонах военных действий, используя метод https://ru.wikipedia.org/wiki/OSINT анализа данных из открытых источников ."
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15.07.2020 11:33 Відповісти
Я вас,глядей,рентгеном вижу ,кацапюры падлючие...
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15.07.2020 12:41 Відповісти
Если не обмен, то лям $ любому вертухаю и ключевой свидетель зажмурится от "сердечной недостаточности". У нас уже был один такой "ключевой" - начальник ПВО ... Молчали бы уже!
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15.07.2020 10:12 Відповісти
Хорошо ему, вокруг карантин, а он в Гаагу едет, бесплатно.
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15.07.2020 10:30 Відповісти
ни пайму аднаво. пачиму Зе иво да сих пор не выдал кремлядям?!!!!
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15.07.2020 10:32 Відповісти
он проста занит был...
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15.07.2020 10:35 Відповісти
Единственньій вопрос , как єтот "решала" оказался в Киеве ? Возможна игра ФСБ , с целью дискредитировать расследование. Все зависит от грамотной работьі контрразведки СБУ. А кадр , судя по прослушке , ценньій и информированньій , не чета алкашу Цемаху.
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15.07.2020 10:33 Відповісти
все кадры брошены на расшатывание киевской власти, вот почему
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15.07.2020 11:14 Відповісти
Свідок, який розповість, що це було полювання на літак Аерофлота? На обмін! )) Таку версію навіть Европа не хоче розглядати.
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15.07.2020 10:36 Відповісти
Отдать Кремлю- не глядя! Опыт У Дерьмака есть!
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15.07.2020 10:40 Відповісти
Затриманий у Києві засновник "розвідуправління "ДНР" Кунавін може стати ключовим свідком у справі MH17, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 8291
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15.07.2020 10:46 Відповісти
Ег бубочка сейчас на какого-то таксиста обменяет. После этого ещё и с Голландией порвём дипломатические отношения. Когда-то же надо выбирать: голландцы или "братский" народ.
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15.07.2020 10:52 Відповісти
Что ж там за элита на мацкве, если общаются с таким поцем. У него на лбу написано, что он тупой наркоман
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15.07.2020 11:01 Відповісти
пипец, мокшанско-даунбаский "штирлиц" спокойно себе живет в Киеве ? ))))как это может быть?

таки да, зебаран и его шобла правят))))
а "лейтенант" рулит ))))
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15.07.2020 11:13 Відповісти
а то мы уставов не знаем, кто отдает по букам приказы
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15.07.2020 11:16 Відповісти
Немедленно!
Немедленно обменять его на таксиста!
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15.07.2020 11:36 Відповісти
Один ключевой уже был. Успешно обменяли на какое-то чучело.
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15.07.2020 11:56 Відповісти
Нічого, незабаром українофоб-нелох обміняє його на злодюжку, що поцупив у АТБ батон.
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15.07.2020 12:23 Відповісти
 
 