17-річний хлопець утік з дому на Львівщині, щоб приєднатися до воїнів ООС на Донбасі і захищати Україну, - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці розшукали 17-річного мешканця Пустомитівського району в зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов'янськ Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.
13 липня у поліцію з заявою про зникнення свого 17-річного сина звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району. Чоловік повідомив, що напередодні близько 22:00 хлопець пішов з дому, після чого зв'язок з ним був втрачений.
Правоохоронці негайно оголосили неповнолітнього в розшук, до якого були задіяні співробітники ювенальної превенції, дільничні офіцери поліції, оперативники та співробітники інших сліжб та підрозділів поліції Львівщини. Орієнтування на зниклого були розіслані в територіальні підрозділи Національної поліції України.
Завдяки взаємодії та фаховості, сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця в зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатися до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність і територіальну цілісність нашої держави.
Правоохоронці порадили Денису почекати кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани у передбачнений законом спосіб. Хлопець здоровий та неушкоджений, невдовзі правоохоронці повернуть його додому.
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Юрий Поправка уже ездил с Славянск,где его зверски убили гиркинский бандиты
Значит Коломойский Сверхверховный Главнокомандующий. Бо командует ЗЕбанарием, который командует Хомчаком.
-Хорошо, сыночка, только чтобы я тебя видела. Ты покакал?
-Мамочка, я иду на войну! Ка ты думаешь сколько раз я уже покакал!
(с) "300 еврейцев", в главной роли - будущий президент Украины В.А.Зеленский.
Позже было установлено, что убитый - следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. По имеющейся информации, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был сегодня выйти на пенсию.
https://antikor.com.ua/articles/394587-v_kieve_nashli_ubitym_sledovatelja_sbu_zanimavshegosja_rassledovaniem_del_o_gosizmene
1. вступити до лав ПС або УДА
2. пройти вишкіл
3. потрапити на нуль в рамках чергової ротації..
Один аж до Киева допетлял и в президенты записался, шоб его в армию не забрали.