17-річний хлопець утік з дому на Львівщині, щоб приєднатися до воїнів ООС на Донбасі і захищати Україну, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці розшукали 17-річного мешканця Пустомитівського району в зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

13 липня у поліцію з заявою про зникнення свого 17-річного сина звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району. Чоловік повідомив, що напередодні близько 22:00 хлопець пішов з дому, після чого зв'язок з ним був втрачений.

Правоохоронці негайно оголосили неповнолітнього в розшук, до якого були задіяні співробітники ювенальної превенції, дільничні офіцери поліції, оперативники та співробітники інших сліжб та підрозділів поліції Львівщини. Орієнтування на зниклого були розіслані в територіальні підрозділи Національної поліції України.

Завдяки взаємодії та фаховості, сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця в зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатися до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Правоохоронці порадили Денису почекати кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани у передбачнений законом спосіб. Хлопець здоровий та неушкоджений, невдовзі правоохоронці повернуть його додому.

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