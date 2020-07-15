УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5959 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 730 40

17-річний хлопець утік з дому на Львівщині, щоб приєднатися до воїнів ООС на Донбасі і захищати Україну, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці розшукали 17-річного мешканця Пустомитівського району в зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

13 липня у поліцію з заявою про зникнення свого 17-річного сина звернувся мешканець села Гринів Пустомитівського району. Чоловік повідомив, що напередодні близько 22:00 хлопець пішов з дому, після чого зв'язок з ним був втрачений.

Правоохоронці негайно оголосили неповнолітнього в розшук, до якого були задіяні співробітники ювенальної превенції, дільничні офіцери поліції, оперативники та співробітники інших сліжб та підрозділів поліції Львівщини. Орієнтування на зниклого були розіслані в територіальні підрозділи Національної поліції України.

Завдяки взаємодії та фаховості, сьогодні, 15 липня, поліцейські розшукали хлопця в зоні проведення ООС - на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області. За його словами, він мав намір приєднатися до військових та зі зброєю в руках захищати незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Правоохоронці порадили Денису почекати кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, після чого реалізовувати свої плани у передбачнений законом спосіб. Хлопець здоровий та неушкоджений, невдовзі правоохоронці повернуть його додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині знову зростає: за добу - 171 новий випадок, - міськрада

17-річний хлопець утік з дому на Львівщині, щоб приєднатися до воїнів ООС на Донбасі і захищати Україну, - Нацполіція 01

Автор: 

Нацполіція (15260) пропажа (48) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) Львівська область (2454)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+54
От би таких побільше. І поменше "какая разніца"...
показати весь коментар
15.07.2020 11:30
+44
Зелебене в пример!
показати весь коментар
15.07.2020 11:29
+39
Будущее Украины!
показати весь коментар
15.07.2020 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелебене в пример!
показати весь коментар
15.07.2020 11:29 Відповісти
От би таких побільше. І поменше "какая разніца"...
показати весь коментар
15.07.2020 11:30 Відповісти
Если государство не работает - юные романтики пытаются это делать
Юрий Поправка уже ездил с Славянск,где его зверски убили гиркинский бандиты
показати весь коментар
15.07.2020 11:30 Відповісти
Будущее Украины!
показати весь коментар
15.07.2020 11:30 Відповісти
Це вирок Зє.
показати весь коментар
15.07.2020 11:31 Відповісти
Учись, Бубочка!
показати весь коментар
15.07.2020 11:32 Відповісти
А потом таким парням бУбочка будет орать, что ОННЕЛОХ какой-то.
показати весь коментар
15.07.2020 11:35 Відповісти
здохни бубочка!
показати весь коментар
15.07.2020 14:47 Відповісти
Майбутнє країни
показати весь коментар
15.07.2020 11:32 Відповісти
Шо свергли?1
показати весь коментар
15.07.2020 11:37 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
показати весь коментар
15.07.2020 11:38 Відповісти
Ну вообще то все верно. Хомчак - главнокомандующий ВСУ. А президент является "Верховным главнокомандующим".
показати весь коментар
15.07.2020 11:40 Відповісти
А він Верховний Головнокомандувач Збройних сил України.
показати весь коментар
15.07.2020 11:41 Відповісти
Там все вірно, бо Бубочка - це Верховний Головнокомандувач.
показати весь коментар
15.07.2020 11:55 Відповісти
Верхом на Хомчаке командует. Ацкий наездник.

Значит Коломойский Сверхверховный Главнокомандующий. Бо командует ЗЕбанарием, который командует Хомчаком.
показати весь коментар
15.07.2020 12:12 Відповісти
42-літній хлопчик Зебубочка теж хотів втекти на фронт. Його просто мама Рима не пустила.
показати весь коментар
15.07.2020 11:42 Відповісти
Такі потрібні в тилу.
показати весь коментар
15.07.2020 11:47 Відповісти
-Мамочка, я иду на войну!
-Хорошо, сыночка, только чтобы я тебя видела. Ты покакал?
-Мамочка, я иду на войну! Ка ты думаешь сколько раз я уже покакал!
(с) "300 еврейцев", в главной роли - будущий президент Украины В.А.Зеленский.
показати весь коментар
15.07.2020 11:58 Відповісти
В Киеве нашли убитым следователя СБУ, занимавшегося расследованием дел о госизмене

Позже было установлено, что убитый - следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. По имеющейся информации, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был сегодня выйти на пенсию.

https://antikor.com.ua/articles/394587-v_kieve_nashli_ubitym_sledovatelja_sbu_zanimavshegosja_rassledovaniem_del_o_gosizmene
показати весь коментар
15.07.2020 11:42 Відповісти
Пусть его вернут в семью -но вот он наше будущее,а не тут визжащее -вы,бабы,хотите наши должности занять,отправив нас на войну -самое смешное,что эти выродки сейчас тут орут за Иловайск и Дебальцево)
показати весь коментар
15.07.2020 11:43 Відповісти
хлопчина безумовно молодець, але в його діях є певна помилка: треба було
1. вступити до лав ПС або УДА
2. пройти вишкіл
3. потрапити на нуль в рамках чергової ротації..
показати весь коментар
15.07.2020 11:43 Відповісти
Респект пацану и его семье. Воспитали настоящего патриота Украины
показати весь коментар
15.07.2020 11:44 Відповісти
А криворізькі пацани ховаються під сукні своїх мам і дівчат, щоб не захищати Україну. А деякі роблять все, щоб її розвалити.
показати весь коментар
15.07.2020 11:45 Відповісти
Посоны из промзон настолько круты, что при любом шухере уверенно петляют и косят. Не для того их мамки рожали, шоб они Родину защищать пошли.

Один аж до Киева допетлял и в президенты записался, шоб его в армию не забрали.
показати весь коментар
15.07.2020 12:09 Відповісти
фамилия парня НеЗеленский
показати весь коментар
15.07.2020 11:45 Відповісти
Антибуба.
показати весь коментар
15.07.2020 12:07 Відповісти
Можно было и фото этого мальчугана отыскать и выставить здесь! И ткнуть это фото канцелярщику оп и,заодно,тому,у которого в голове 95 квартал так и остался,в "лицо"
показати весь коментар
15.07.2020 12:00 Відповісти
Пацан. мы за тебя.
показати весь коментар
15.07.2020 12:02 Відповісти
Треба хлопця берегти - бенядіктови можуть за ним прийти . Злопам'ятний уклоніст зе може наслати своїх тітушок .
показати весь коментар
15.07.2020 12:03 Відповісти
Хорошо хоть россиянам не выдали
показати весь коментар
15.07.2020 12:07 Відповісти
Справжній козак росте! Оце і є еліта нашої країни. А не те бидло,що в Раді та на Банковій засідає...
показати весь коментар
15.07.2020 12:08 Відповісти
Хлопець справжній патріот. І явно не ********. Ті лише вміють срати зрадою тут на ЦН. А цей не на словах, а на ділі вирішив підтримати Україну.
показати весь коментар
15.07.2020 12:08 Відповісти
Із таких "шалапаїв" виходять Герої і достойні захисникі своєї Батьківщини. Росте гідний воїн,який буде боротись за свою землю.
показати весь коментар
15.07.2020 12:39 Відповісти
Пока такие хлопцы у нас будут - есть у Украины будущее и промосковской мрази мы ее не отдадим!
показати весь коментар
15.07.2020 14:11 Відповісти
Не знаю есть ли возможность лет с 16 проходить военную подготовку изучать военное дело и что бы с 18 лет могли подписать контракт.Они должны быть хорошо подготовленными и обучены ясно что в таком возрасте они романтики и не понимают всего.Но если уж решили то только хорошая подготовка и учение
показати весь коментар
15.07.2020 14:33 Відповісти
Спочатку строкова служба імені Потроха з отриманням навичок підмітання плацу, покраски трави, війни з останнім листям - без цих навичок в ООС ніяк. Свою дитину Потрох побоявся віддавати на строкову службу - відразу замутив контракт і провів атошним туристом.
показати весь коментар
15.07.2020 15:23 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!!
показати весь коментар
15.07.2020 23:39 Відповісти
 
 