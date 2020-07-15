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У Києві знайдено мертвим слідчого СБУ з особливо важливих справ Романа Закладного, - ЗМІ. ФОТО

У Києві знайшли мертвим слідчого Служби безпеки з особливо важливих справ Романа Закладного. УВАГА! Матеріал містить інформацію, не рекомендовану для перегляду особам з ослабленою психікою, неповнолітнім та вагітним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформоване джерело Dетектив-Info.

У ніч на середу, 15 липня 2020 р в Оболонському районі столиці неподалік від житлового будинку по вулиці Йорданської (до 2015 року носила назву - Лайоша Гавро) був виявлений труп старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління попереднього розслідування ГСУ СБУ Романа закладного.

За словами джерела, полковник був знайдений без взуття, з вивернутими кишенями і слідами крові на голові знайшли близько 2:20 ночі.

У Києві знайдено мертвим слідчого СБУ з особливо важливих справ Романа Закладного, - ЗМІ 01

Окрім того, при ньому не було виявлено двох мобільних телефонів, які зазвичай використовував Закладний.

За фактом загибелі слідчого СБУ порушила кримінальну справу за статтею про вбивство (ст. 115 КК України), зараз розглядається кілька версій причин смерті Романа Анатолійовича, у якого залишилася дружина і двоє дітей.

Також читайте: У Києві співробітники СБУ влаштували стрілянину у дворі житлового будинку, намагаючись затримати колишнього колегу, - Бутусов

У Києві знайдено мертвим слідчого СБУ з особливо важливих справ Романа Закладного, - ЗМІ 02

Зокрема, журналіст Станіслав Речинський переконаний, що Закладного могли вбити.

Також читайте: Затримано підозрюваного у вбивстві священнослужителя, скоєному в Києві 5 років тому

Видання УНН додає, що Закладний займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою і подіями на сході України. І додає, що саме 15 липня 2020 року слідчий мав вийти на пенсію.

У Києві знайдено мертвим слідчого СБУ з особливо важливих справ Романа Закладного, - ЗМІ 03

Фото: Dетектів-Info

Остаточні висновки щодо причин смерті Романа Закладного покаже розтин, який призначено на 15 липня 2020 року.

Автор: 

Київ (19632) СБУ (12915) вбивство (3108)


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Топ коментарі
+53
"Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины."

Источник: https://censor.net/p3208196

Ну вот чисто случайно убили именно этого следователя в условиях реванша рыгов....
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15.07.2020 11:50
+53
Дело действительно в ограблении! Только не его, а целой страны! 73% лохов облопошили! Уже год как клоуны деребанят, что только можно! Пытаються быстрее яныка всё продать и ********!!
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15.07.2020 11:52
+52
что то не верю я в ограбление, хотя нынешние руками водители довели страну до ручки
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15.07.2020 11:49
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что то не верю я в ограбление, хотя нынешние руками водители довели страну до ручки
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15.07.2020 11:49 Відповісти
Дело действительно в ограблении! Только не его, а целой страны! 73% лохов облопошили! Уже год как клоуны деребанят, что только можно! Пытаються быстрее яныка всё продать и ********!!
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15.07.2020 11:52 Відповісти
Так временщики ж. Вся их ЗЕленая халабуда построена из говна и палок и может навернуться в любой момент.
Так что действуют по принципу хватай-беги.
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15.07.2020 12:01 Відповісти
"хотя нынешние руками водители довели страну до ручки" это мощЬно, я бы даже сказал патужно Зеле просто сложно найти руко водителей в СБУ с рассейским паспортом...а Петя умел!
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15.07.2020 12:17 Відповісти
та ты шо. серьезно? и кто же с кацапским паспортом руководил СБУ при порохе?
а у боканова жена по паспорту гражданка какой страны?
дятел ты винторогий - вы тупой плебс который двух слов связать не может. и ты пытаешься тут тупо тролить порохоботов? А ха ха ха ха
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15.07.2020 12:21 Відповісти
Очевидно - имеется ввиду Семочко, который был в руководстве СБУ, а затем - ио Главы Внешней Разведки Украины и у которого жена и ее детишки - граждане РФ и имеют бизнес в РФ.
Тот самый мерзавец Семочко, который во время своей работы в СБУ заблокировал импорт аппаратов для гемодиализа, тк импортеры решили, что после Революции Достоинства мзду коррумпированным мерзавцам платить не нужно. Это стоило жизни около 200 человек.

Потрох еще вскрытие консервы Семочко воспринял, как персональную атаку на себя любимого.
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15.07.2020 12:40 Відповісти
еще одно притрушеное. ты специалист по госрезерву и маскам опять соврал

1. Семочко - гражданин Украины. у его гражданской (у боканова жена официальная) якобы есть кацапский паспорт. его гражданская жена получила кацапский паспорт в крыму, что согласно украинскому законодатиельству не означает то что она гражданка кацапии потому что она получила паспорт на оккупированной территории.
2. он небыл и.о. главы внешней разведки он был вторым замом.
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15.07.2020 12:47 Відповісти
Соврал тут, как обычно, ты, говномет из секты свидетелей рошена.

"Семочко - гражданин Украины"
1. А где я писал, что Семочко - НЕ гражданин Украины?

"якобы есть кацапский паспорт"
Не якобы, а 100% есть - этому было подтверждение от СБУ.
И не только паспорт, а и бизнес - ибо она официально находится в реестре налогоплательщиков РФ.

"он небыл и.о. главы внешней разведки он был вторым замом."
Лжешь. Он был ПЕРВЫМ замом главы внешней разведки, а когда Потрох убрал главу - стал и.о. Ты так примитивно палишься на нюансах, которые любой может проверить очень легко.
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15.07.2020 13:16 Відповісти
и опять ты юлить начинаешь как с масками. ок продолжим
1. истоия диалога
крысеныш - руководителей в СБУ с рассейским паспортом
мой ответ - кто же с кацапским паспортом руководил СБУ при порохе?
тут влазишь ты - имеется ввиду Семочко
так что тут опять сново обосрался. Семочко гражданин Украины
2.ты видел этот кацапский паспорт? а украинский семочко показал. "по словам СБУ" для меня с недавних пор пустой звук
3. еще раз для деревянных - кацапские паспорта выданные на оккупированных территориях НЕ признаются Украиной и НЕ меняют гражданства граждан с точки зрения Украины
4. выписку с реестра кацапии предоставь
5. "Как отмечают в службе: "СВРУ работает в штатном режиме, а рабочую координацию обеспечивает первый заместитель Председателя Алексеенко А. В" Источник: https://censor.net/n3116856
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15.07.2020 13:30 Відповісти
Свои домыслы оставь при себе - я нигде не писал, что у Семочко нет украинского гражданства.

2. "ты видел этот кацапский паспорт?"
Конечно видел. Копии кацапских паспортов жены Семочко и ее дочери были опубликованы еще в августе 2018го. И ты их тоже наверняка видел, брехун порошковый.
И да, замечу, что в отличие от навязанного кацапами крымчанам ГРАЖДАНСТВА РФ - для получения ПАСПОРТА РФ - необходимо было личное участие.

"а украинский семочко показа"

Тот эфир с обосравшимся по всем статьям семочкой, который предоставил там поддельный паспорт с черно-белой фотографией без печати, я бы на твоем месте забыл, как страшный сон запетькиных пропагандонов - ибо на столько налажать - нужно было постараться.

""по словам СБУ" для меня с недавних пор пустой звук"
Это уже твои личные проблемы.

"4. выписку с реестра кацапии предоставь"
Выписка с реестра предоставлена в расследовании Бигуса - заходишь, смотришь, наслаждаешься. САМ. Ибо слуг у рошеновской шестерки, коей ты являешься, нет и быть не может.

5. Сергій Олексійович Семочко (https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 1 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 , м. Ялта) - генерал-майор, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року), начальник Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області у 2017-2018 роках, начальник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України у 2015-2017 роках.
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15.07.2020 13:52 Відповісти
1. "я нигде не писал, что у Семочко нет украинского гражданства." - так а чего ты тогда лезешь в диалог где чувак чешет про кацапское гражданство руководителей СБУ?
2. давай ссылку на публикации августа 2018 года (при условии что СБУ подтвердило кацапское гражданство в середине декабря 2018 года)
3. нет это проблемы всей страны
4. ну так давай ссылку на расследователя который уже обосрался с свинарчуками по полной
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15.07.2020 13:58 Відповісти
1. Я предположил, кого этот чувак мог иметь ввиду и уточнил, что у Семочко не он сам, а жена является обладателем кацапского паспорта.

2.4. " давай ссылку на публикации августа 2018 года"
Как я писал выше - слуг у рошеновской шестерки нет. Заходишь в гугл и все находишь САМ.

"3. нет это проблемы всей страны"
Всей стране глупоко похрену на то, что для тебя - пустой звук, а что - не пустой.

" который уже обосрался с свинарчуками по полной"
Обосрались только твои свинарчуки. А следствие по ним уже идет к логическому завершению - по их подельнику уже назначена дата первого судебного заседания.

Кстати, по поводу обосравшегося Семочко, тут его бенефис подробненько разобран, еще и ИНН его жены в расейской налоговой имеется:
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/23/7196030/

PS То, как ты забрехиваешься, защищая любого, кто связан с порошком явно идентифицирует тебя как штатного тролля на зарплате. Тролля, которому правда не интересна - тебе ведь не за правду платят.
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15.07.2020 14:16 Відповісти
1. предположив что он имеет в виду семочко ты признал что у семочко кацапское гражданство. потому что если ты что то предполагаешь за кого то то значит ты просто продолжаешь его логическую цепочку полностью ее принимая
2. с каких делов я должен искать подтверждение твоих высеров?
3. а ты решил за всю страну расписаться что ей пох а что не пох?
4. да ты шо? серьезно? а что суд присудил дебилу бихусу сделать со своей публикацией? в жопу ее себе засунуть? а что говорят в МО? я тебе подскажу "в действиях гладковского нет ничего противозаконного". а кто у вас дебьилов "подельник свинарчука" которому назначена дата первого судебного заседания?
5. я тебе открою страшную тайну - каждый человек что в кацапии что у нас имеет ИНН в налоговой. ты понимаешь дятел? КАЖДЫЙ!

вывод - ты обосрался уже даже не дважды. а знаешь почему? потому что ты тупое животное. обтекай
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15.07.2020 14:24 Відповісти
5. и что? зачем мне эта информация из википедии твоей любимой? где там сказано что семочко был и.о. начальника службы внешней разведки?
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15.07.2020 13:59 Відповісти
Зеля ніхто, а Єрмак тільки із кацапським паспортом і призначає...
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15.07.2020 16:42 Відповісти
"Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины."

Источник: https://censor.net/p3208196

Ну вот чисто случайно убили именно этого следователя в условиях реванша рыгов....
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15.07.2020 11:50 Відповісти
да кому сбу щас мешает, разве что дальнобойщикам...
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15.07.2020 11:52 Відповісти
Зараз можуть щезнути документи-докази, які він збирав, і кінці в воду.
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15.07.2020 11:57 Відповісти
це трохи складно, а от справи передати комусь іншому, який або під сукно покладе або не виявить в діях складу злочину і не зробить всіх слідчих дій, та й по тому.
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15.07.2020 12:41 Відповісти
Це вже нюанси.
"Нет человека, нет проблем"...
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15.07.2020 12:44 Відповісти
якось так
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15.07.2020 12:47 Відповісти
Не все СБУ. Верхушка Зелина и то не вся , хоть он замов менял уже и не раз. А следователи и сотрудники пониже есть нормальные и вменяемые. И они хорошо видят куда катится страна.
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15.07.2020 12:06 Відповісти
Ой, а при кому це ПР себе непогано почувала, скуповуючи телеканали, паливопроводи й поставки скрапленного газу? Чи не при одному єкс президенту?
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15.07.2020 11:55 Відповісти
а щас как почувает, при правильном?
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15.07.2020 11:56 Відповісти
Ти дай відповідь за свого хазяїна, для початку.
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15.07.2020 11:58 Відповісти
щас разбежался зебилам отвечать )
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15.07.2020 11:59 Відповісти
О, слушна думка, ото й не зупиняйся, аж до самого "запарєбріка"!
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15.07.2020 12:03 Відповісти
помечтай зебильчик
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15.07.2020 12:03 Відповісти
І додає, що саме 15 липня 2020 року слідчий мав вийти на пенсію. Джерело: https://censor.net/ua/p3208196

чому ви це оминули? Не важливо, ще й як суттєво.
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15.07.2020 12:03 Відповісти
Суттєво для сім'Ї.
Якщо експертиза встановить часушкоджень і смерті до 24.00, то це "під час проходження в/с" із виплатами, а якщо після 00.00, то це уже смерть пенсіонера.
І ще - якщо слідчий виходить на пенсію, то справи він повинен був передати, бо із 15.07 він уже не слідчий.
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15.07.2020 13:00 Відповісти
Не пацана за сигареты ограбили а полковника, да еще и СБУ. И ограблением как то не пахнет.
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15.07.2020 11:52 Відповісти
в том то и дело что карманы гопота выворачивает когда гребёт семечки, что бы вытянуть телефон карман выворачивать не надо, похоже на постанову, выманили из дома и убили.
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15.07.2020 12:19 Відповісти
а почему сняли обувь?
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15.07.2020 19:29 Відповісти
какая пенсия!?
"У той же час співрозмовники автора цих рядків в силових структурах розповідають, що останнім часом Закладний мав певні проблеми з дисципліною на роботі через зловживання спиртними напоями. Через що його змусили написати рапорт на звільнення, але дали можливість виправитися, та опанувати себе на час наданої відпустки."
https://detective-info.com.ua/na-oboloni-znajshli-mertvim-polkovnika-sbu-zakladnogo.html?fbclid=IwAR2I5r3i0Mp53nd1YMwNfDpwSapOxRh5RRtT7ExZCnkGtfufV4xXf778Wvs
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15.07.2020 11:56 Відповісти
Баканов його відстороняв від ведення важливих справ, якщо він зловживав?
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15.07.2020 11:59 Відповісти
всё может быть! решили вместо заслуженного отдыха сразу на вечный покой?
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15.07.2020 12:34 Відповісти
Вполне себе ожидаемое развитие событий
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15.07.2020 11:57 Відповісти
***** попросило бубу або адалженіі
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15.07.2020 11:57 Відповісти
Погиб человек, это всегда трагедия. Но об обстоятельствах не известно ничего. Кроме того, что это день выхода на пенсию. Что пропали ценности. Что перед смертью избит.
Но исходя из этих данных, которые говорят скорее о нападении с целью грабежа, многие уже приплели хер знает что.
Дело чести СБУ быстро раскрыть преступление, связанное с убийством сотрудника СБУ, пусть даже пенсионера. И дело чести рассказать людям о результатах расследования, включая поимку преступников, кто бы они не были. А до того - нехер тут измышлять всяким шавкам. Ещё бы Зеленского в убийстве обвинили.
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15.07.2020 12:01 Відповісти
Может и ограбление. Но чести нет никакой в СБУ очень давно.
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15.07.2020 12:06 Відповісти
А до того - нехер тут измышлять всяким шавкам. Самокритично, от і замкни пельку.
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15.07.2020 12:07 Відповісти
Яке "ограбление" медведчуки зі слугами не народу не дремлють!!! Дуже жаль!! Нехай земля буде йому пухом! ІЖДЕ ЗАЛЯКУВАННЯ СЛІДЧИХ!! ПОТРІБНА ДЕРЖАВНА ОХОРОНА!!
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15.07.2020 12:01 Відповісти
В СБУ вообще давным-давно какая-то хрень происходит. Лучшие СБУшники возглавили батальон "Восток" и стали президентами ЛНР, сделали карьеру в Крыму. Худшие видимо у нас остались.
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15.07.2020 12:04 Відповісти
зрадники - то кращі?
якесь у вас викривлене відчуття дійсності
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15.07.2020 12:25 Відповісти
Слыхали про сарказм?
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15.07.2020 12:39 Відповісти
Что то ты на тварь рашистскую очень похож,причем не первый раз...
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15.07.2020 12:52 Відповісти
Это почему? Конкретизируй. Что за личные оскорбления? Я Лавриненко Андрей, Киев, есть в Фейсбуке, пиши туда, посмотрим, кто тут на тварь рашистскую больше походит
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15.07.2020 13:00 Відповісти
Да как же так же и как это тебе позволили зарегистрироваться на Фейсбуке ,да не может быть,Уася из Южного Судана...
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15.07.2020 13:08 Відповісти
Человек-дебил вместо конкретики переходит к личным оскорблениям.
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15.07.2020 13:30 Відповісти
Он слишком много знал.
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15.07.2020 12:05 Відповісти
Схоже на шпану. Поки громадяни України не отримають законне право відстрілювати шпану, поки громадян України будуть судити за те що посміли захистити своє життя від нападу, як Стерненка, поки і будуть ці вбивства. Як тільки шпана зрозуміє, що при нападі висока вірогідність отримати кулю в морду, а винними будуть в суді тільки їх коріша - тоді кількість нападів і зменшиться. Буде спокійно. Як в Техасі. А шпана просто не буде встигати розмножуватися.
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15.07.2020 12:07 Відповісти
от він то якраз і мав право носити не пукавку гумоплюйну, а справжній, тут важливо його ще вчасно дістати і застосувати. але, про пропажу зброї нічого не кажуть, тільки про телефони, і на сьогоднішній день навіть бомжі знають, що телефон красти тупо, бо тільки включиш і знайдуть.
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15.07.2020 12:45 Відповісти
Право носити є.
Але вогнепал його в ружкімнаті в сейфі і видається лише кілька разів на рік: для залікових стрільб в тирі та на полігоні.
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15.07.2020 13:05 Відповісти
вон тут рембы мечтают что им разрешат и они будут носить ствол везде, а то вдруг чего... а сбушник типа зачем ему, ниче не угрожает
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15.07.2020 13:18 Відповісти
Явная имитация ограбления А нашим спецслужбам надо проявить свою эффективность А то пока у них хорошо выходит задерживать патриотов и волонтёров
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15.07.2020 12:08 Відповісти
Папередники підчищають сліди. Як казав класик у радянській комедії "Он слішком много знал".
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15.07.2020 12:12 Відповісти
Як на мене - звичайна битовуха: далеко за півночі у глухому закутку повертався на підпитку особливо важливий СБУшник. А у закутку тому багато бомжів блукає, щастя шукає. І ось - щастя підвалило.
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15.07.2020 12:33 Відповісти
Та що тут незрозумілого,"відмічав" пенсію (якого біса, до речі, силовики йдуть на пенсію в 45, а не як в розвинених країнах - як і усі інші?), нажрався, п'яний з кимось зчепився, або просто викликав увагу якогось урки як потенційна жертва, і маємо "результат". P.S. Так, як бухають мєнти і феесбеушники, не бухає ніхто, навіть пожежники. А останніми роками вони ще й масово наркоманять.
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15.07.2020 12:14 Відповісти
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15.07.2020 19:32 Відповісти
Повязали двух, очевидно нариков, бабу и мужика.
Водили в наручниках.
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15.07.2020 12:20 Відповісти
Сьогодні повинен був вийти на пенсію... Ну, от вийшов. Увесь. Цікаво, хто у ніч глуху (2:20) знаходить трупи СБУшників? Невже наша доблєстная поліція?
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15.07.2020 12:29 Відповісти
Скажіть хто небудь баканову,щоб в процесі розслідування випадково не вийшли на самих себе...
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15.07.2020 12:49 Відповісти
Такие люди не должны ходить поздней ночью в одиночестве.... Теперь гадай- ограбление это или убийство за проф. деятельность.....
На фото и в удостоверении- два разных человека. Как по мне, не похожи от слова "вообще".
Соболезнования родным.....
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15.07.2020 13:21 Відповісти
А обязательно выкладывать фото трупа?
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15.07.2020 13:59 Відповісти
Ви зробили це разом!
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15.07.2020 15:24 Відповісти
Зедебильной шобле недолго осталось.
Заметают следы.
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15.07.2020 15:38 Відповісти
"В частности, журналист Станислав Речинский убежден, что Закладного могли убить. /

Издание УНН добавляет, что Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. И добавляет, что именно 15 июля 2020 г. следователь должен был выйти на пенсию.",-

- По моему это очевидно что его убили. Даже можно сказать кто. За последние годы, были в тылу убиты, десятки украинцев. Война идет не только на фронте. "Зеленые человечки" уже даже властные кабинеты оккупировали. Все идет по сценарию Геноцида 1918-1933 пока большинство народа резвится и отдыхает...
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15.07.2020 15:40 Відповісти
А какие телефоны?
Если грабили - отчего телефоны не забрали?
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15.07.2020 16:02 Відповісти
В таких справах або ти їх, або вони тебе. ФСБ активно приймає участь у політиці, СБУ пасивно. Результат - нема трупів фсбшників на Черьомушках, є труп сбушника на Оболоні.
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15.07.2020 16:03 Відповісти
"Зокрема, журналіст Станіслав Речинський переконаний, що Закладного могли вбити." е-мо-е, ахЄренно впевнений журналіст. А глянувши на фото я наприклад подумав, що слідчого зацілували до смерті! Тут або випадково потерпілий натрапив на грабіжників, або інсценування розбійного нападу та вбивство у зв'язку зі службовою діяльністю. Стаття 115 КК, згідно ст. 216 КПК, не підслідна сЕбЕу, тому щось у інформаціїї джерела щодо порушення справи СЛУЖБОЮ подані факти не відповідають дійсності.
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15.07.2020 18:16 Відповісти
жаль мужика, мог бы еще пожить...
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15.07.2020 18:53 Відповісти
 
 