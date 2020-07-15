У Києві знайдено мертвим слідчого СБУ з особливо важливих справ Романа Закладного, - ЗМІ. ФОТО

У Києві знайшли мертвим слідчого Служби безпеки з особливо важливих справ Романа Закладного. УВАГА! Матеріал містить інформацію, не рекомендовану для перегляду особам з ослабленою психікою, неповнолітнім та вагітним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформоване джерело Dетектив-Info.

У ніч на середу, 15 липня 2020 р в Оболонському районі столиці неподалік від житлового будинку по вулиці Йорданської (до 2015 року носила назву - Лайоша Гавро) був виявлений труп старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління попереднього розслідування ГСУ СБУ Романа закладного.

За словами джерела, полковник був знайдений без взуття, з вивернутими кишенями і слідами крові на голові знайшли близько 2:20 ночі.

Окрім того, при ньому не було виявлено двох мобільних телефонів, які зазвичай використовував Закладний.

За фактом загибелі слідчого СБУ порушила кримінальну справу за статтею про вбивство (ст. 115 КК України), зараз розглядається кілька версій причин смерті Романа Анатолійовича, у якого залишилася дружина і двоє дітей.

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Зокрема, журналіст Станіслав Речинський переконаний, що Закладного могли вбити.

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Видання УНН додає, що Закладний займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою і подіями на сході України. І додає, що саме 15 липня 2020 року слідчий мав вийти на пенсію.

Фото: Dетектів-Info

Остаточні висновки щодо причин смерті Романа Закладного покаже розтин, який призначено на 15 липня 2020 року.