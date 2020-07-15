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Протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп під Житомиром: рух ускладнено, - поліція. ФОТОрепортаж

На 128 км автодороги "Київ - Чоп", поблизу с. Гадзинка Житомирської області ускладнено рух транспорту через проведення акції протесту.

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

"У Житомирському районі наразі частково обмежено рух транспорту через акцію громадян. На місці працюють поліцейські, які організовують об’їзд для транспортних засобів. Зранку 15 липня на 128 км автодороги Київ – Чоп, поблизу с. Гадзинки Житомирського району, учасники акції частково обмежили рух транспорту. Люди рухаються по пішохідному переходу, пропускаючи автомобілі екстрених служб. На місці події працюють патрульні та представники поліції превенції ГУНП Житомирщини. Правоохоронці забезпечують безпеку учасників дорожнього руху та проводять роз’яснювальну роботу з протестувальниками. Шановні водії! Візьміть до уваги інформацію про утруднення руху на вказаній ділянці траси Київ – Чоп при плануванні поїздок. Наразі поліцейські організували об’їзд вказаної ділянки автодороги і закликають із розумінням поставитись до тимчасових незручностей у русі транспорту", - йдеться в повідомленні.

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Як уточнили Укрінформу в поліції, учасники акції вимагають впорядкувати роботу Держгеокадастру, звільнити його керівника і вирішити питання з виділенням землі учасникам АТО/ООС.

До пікетувальників прибув заступник голови Житомирської ОДА Віктор Градівський.

Протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп під Житомиром: рух ускладнено, - поліція 01
Протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп під Житомиром: рух ускладнено, - поліція 02
Протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп під Житомиром: рух ускладнено, - поліція 03

Автор: 

дороги (3071) Нацполіція (15260) протест (2402) Житомирська область (1279)


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Топ коментарі
+25
А в чём суть протеста? В статье не указано.
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15.07.2020 12:01
+14
наверняка требуют повысить налоги.. епоха зубожіння ж скінчилася))
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15.07.2020 12:02
+7
против чего протестуют не написали. журналистские стандарты
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15.07.2020 12:02
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А в чём суть протеста? В статье не указано.
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15.07.2020 12:01 Відповісти
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15.07.2020 12:02 Відповісти
наверняка требуют повысить налоги.. епоха зубожіння ж скінчилася))
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15.07.2020 12:02 Відповісти
Вимагають притягнення до відповідальності одного екс президента!
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15.07.2020 12:05 Відповісти
По якій статті?
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15.07.2020 12:05 Відповісти
Протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп під Житомиром: рух ускладнено, - поліція - Цензор.НЕТ 646
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15.07.2020 12:23 Відповісти
а бубочка не слушается...от горе
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15.07.2020 12:06 Відповісти
оно не знает, но куратор требует постить именно это))
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15.07.2020 12:10 Відповісти
ага, требуют в очередной раз зебилам нассать в глаза..
Впррочем, ты привычный к этому процессу))
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15.07.2020 12:09 Відповісти
А что ещё и суть нужна? Дома скучно, телик надоел, пошли гулять по пешиходнику
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15.07.2020 12:04 Відповісти
время такое, что просто выходи на протест - не ошибешся !
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15.07.2020 12:22 Відповісти
та то "год просто высокосный! из-за этого все проблемы"(с)зелена шмаркля
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15.07.2020 12:01 Відповісти
Ещё бы было написано против чего протестуют...
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15.07.2020 12:02 Відповісти
против чего протестуют не написали. журналистские стандарты
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15.07.2020 12:02 Відповісти
Да уж, такое и читать неинтересно. Ладно,если б протестовали кровосиси, как их, фемен...
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15.07.2020 12:08 Відповісти
Холуї олігархів знають як інформацію треба подати.
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15.07.2020 12:17 Відповісти
https://twitter.com/sitizen1000451

https://twitter.com/sitizen1000451 Пожежник з бригади №451

Ми голосували за членотрясів, а не за феодалів

Протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп под Житомиром: движение затруднено, - полиция - Цензор.НЕТ 8227
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15.07.2020 12:05 Відповісти
На фото - юрба ідіотів. Тепер чекайте 4 роки - до нових виборів, а там оберете ще якусь муйню, якщо не дійшло.)))
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15.07.2020 12:07 Відповісти
Дебилы ***(с) А зачем вы за слуг голосовали?
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15.07.2020 12:13 Відповісти
По пріколу. Бачите як їм весело.
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15.07.2020 12:14 Відповісти
Так, а Шо они хотят?
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15.07.2020 12:05 Відповісти
Пива!!!
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15.07.2020 12:13 Відповісти
Аааа...
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15.07.2020 13:35 Відповісти
Перекрито рух на автодорозі Киів-Чоп, в обидві сторони. Учасники АТО перекрили рух дорогою, це пов'язано з земельними ділянками для учасників АТО. https://www.zhitomir.info/news_193449.html Житомир.info | ​Біля Житомира кілька десятків людей перекрили трасу
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15.07.2020 12:06 Відповісти
а чиї то білі прапори??
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15.07.2020 12:06 Відповісти
на прапорі можна прочитати " Атошник"
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15.07.2020 12:11 Відповісти
АНОНС - СКОРО ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ - ЗЕЛЕНЫЕ ДОВЕЛИ))
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15.07.2020 12:14 Відповісти
Зелебобіки проти Зеленського. Це сюр, виверт свідомості чи масовий психоз?
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15.07.2020 12:16 Відповісти
4 года - это реально много - терпение даже у самых упоротых быстрей закончиться
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15.07.2020 12:22 Відповісти
Найсмішніше те, що ще до кінця цього року їм захочеться повернутись у травень 2019 року. Але просторово-часовий устрій Всесвіту виключає таку можливість, або по простому "поезд ушёл".
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15.07.2020 12:26 Відповісти
Ставте правильно запитання: чому повинні страждати інші барани за цих баранів? А на рахунок розгону - попробуйте. Мусора в курсі і тому не лізуть, бо не хочуть прикрашати гіляки посадок обабіч дороги.
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15.07.2020 12:21 Відповісти
Дійсно - мєнти в курсі хто найняв цих скакуасів.
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15.07.2020 13:04 Відповісти
Пора прекращать этот совок с раздачей земли. Нигде в мире землю не "выдают". Хочешь земли - купи.
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15.07.2020 12:57 Відповісти
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за перекриття доріг!
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15.07.2020 13:03 Відповісти
у меня всегда бомбит от таких методов "протеста". вот еду я куда-нибудь, никаким боком к предмету спора не касаясь, с ребенком, на улице жара - и тут: стоять! пока нам землю не дадут, дальше не проедешь! хочешь - разворачивайся, хочешь - подожди часиков пять.
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15.07.2020 13:27 Відповісти
Киев-Чоп. А почему не "Владивосток-Барселона"
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15.07.2020 14:57 Відповісти
Ніби подані новини з передачі "Вокруг смеха" Що случилось в дєрєвнє Кукуєво. Багато тексту, а інформації - нуль. Я так розумію, що Кагарлик невмирущий! Я дивуюсь як при нормі в Києві мати 10 соток на сімью , деякі бобри декларують по 300 га? І чому, ні прокурори, ні МВС, ні ДБР, НАЗК, НАБУ це не розьяснить громадянам. Як і те, чому в маршрутках їздять за живий нал, а в тролейбусі за квиткі? Дивна влада формує таку ж дивну країну.
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15.07.2020 15:10 Відповісти
 
 