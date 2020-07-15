Протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп під Житомиром: рух ускладнено, - поліція. ФОТОрепортаж

На 128 км автодороги "Київ - Чоп", поблизу с. Гадзинка Житомирської області ускладнено рух транспорту через проведення акції протесту.

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

"У Житомирському районі наразі частково обмежено рух транспорту через акцію громадян. На місці працюють поліцейські, які організовують об’їзд для транспортних засобів. Зранку 15 липня на 128 км автодороги Київ – Чоп, поблизу с. Гадзинки Житомирського району, учасники акції частково обмежили рух транспорту. Люди рухаються по пішохідному переходу, пропускаючи автомобілі екстрених служб. На місці події працюють патрульні та представники поліції превенції ГУНП Житомирщини. Правоохоронці забезпечують безпеку учасників дорожнього руху та проводять роз’яснювальну роботу з протестувальниками. Шановні водії! Візьміть до уваги інформацію про утруднення руху на вказаній ділянці траси Київ – Чоп при плануванні поїздок. Наразі поліцейські організували об’їзд вказаної ділянки автодороги і закликають із розумінням поставитись до тимчасових незручностей у русі транспорту", - йдеться в повідомленні.

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Як уточнили Укрінформу в поліції, учасники акції вимагають впорядкувати роботу Держгеокадастру, звільнити його керівника і вирішити питання з виділенням землі учасникам АТО/ООС.

До пікетувальників прибув заступник голови Житомирської ОДА Віктор Градівський.





