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Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський. ФОТОрепортаж (оновлено)

Під Верховною Радою поліція заважає екоактивістам проводити акцію на підтримку поводження з відходами та сортування сміття.

Про це повідомляє учасник акції, блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Прийшов до Верховної Ради на акцію на підтримку законопроєкту 2207-1д (поводження з відходами, сортування сміття). І тут на нас без будь-якої причини напала поліція. Оточили, взяли в кільце, не пускають під Раду, хоча про акцію ми попереджали, як того вимагає закон", - пише він.

За словами Казанського, учасники акції для наочності принесли із собою вторсировину в мішках.

"Від нас вимагають, щоб ми не брали її із собою. Питаємо - який закон забороняє нам використовувати реквізит? Ніхто нічого не пояснює. Діють, як гопота. Чесно, не чекав такого. Ніхто нічого не порушував, не діяв агресивно, акція навіть не почалася. Прийшли тільки екоактивісти, тематика акція абсолютно не провокаційна", - обурюється блогер.

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Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський 01
Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський 02
Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський 03
Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський 04
Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський 05
Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський 06

Ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов пізніше написав у фейсбуці, що акція все-таки відбулася.

"Провели акцію під Верховною Радою на підтримку реформи управління відходами.

Поліція перешкоджала, порвали сорочку, сотні різних людей, вийшли депутати, несподівано підтримав мер Кличко (дякуємо)", - повідомив він.

Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський 07

Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський 08

Автор: 

ВР (15022) сміття (479) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+29
Точнее мусора против сортировки мусора.
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15.07.2020 12:05
+17
Мусор за мусор
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15.07.2020 12:03
+7
Геращенко снова Деканоидзе обвинит в неудавшейся реформе эцилопов...
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15.07.2020 12:06
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Мусор за мусор
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15.07.2020 12:03 Відповісти
Точнее мусора против сортировки мусора.
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15.07.2020 12:05 Відповісти
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15.07.2020 12:15 Відповісти
ЗИльоный бред Сабакова
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15.07.2020 12:16 Відповісти
А кто против мусора - тот экоактивист!
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15.07.2020 14:02 Відповісти
Геращенко снова Деканоидзе обвинит в неудавшейся реформе эцилопов...
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15.07.2020 12:06 Відповісти
Сразу видно по изысканным выражениям-пишет представитель элиты, а не какое-то там быдло
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15.07.2020 12:11 Відповісти
Це вони перед завтрашнім засіданням ВР тренуються...
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15.07.2020 12:09 Відповісти
хай тренуються по кущах ховатися. тищ за тридцять збереться.
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15.07.2020 12:15 Відповісти
Завтра будуть слугам мову на хліб намазувати?
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15.07.2020 12:18 Відповісти
Мабуть бажає мусорня до беркутят в москву.
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15.07.2020 12:10 Відповісти
А давайте правильно розставимо коми: "Полиция мешает экоактивистам проводить под Радой акцию в поддержку сортировки, мусора взяли в кольцо, действуют, как гопота"
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15.07.2020 12:12 Відповісти
Ну вы даете, ребята, зачем вы мусор принесли, полицаи же не любят конкуренцию. )
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15.07.2020 12:12 Відповісти
My cop і мусор.))
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15.07.2020 12:13 Відповісти
Будь ласка не називайте це стадо поліцією..це аваківське ОЗУ..падаль, шакали.
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15.07.2020 12:20 Відповісти
мусора не любят, когда их сортируют )) не смотрел, может кто-то уже пошутил выше)
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15.07.2020 12:28 Відповісти
Наших мусоров можно (и нужно) сортировать только в одном случае. Это когда хорошие мусора пускай плывут по реке в хороших гробах, а хреновые - в плохих.
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15.07.2020 12:50 Відповісти
Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський - Цензор.НЕТ 9727
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15.07.2020 12:29 Відповісти
Обиделись за мусор в пакете? С другой стороны, где же еще мусору быть?
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15.07.2020 12:38 Відповісти
https://twitter.com/IrynaSoroka9
https://twitter.com/IrynaSoroka9

IrynaSoroka

@IrynaSoroka9


Ооо-оо.. щойно хтось в рупор: ми шануємо нашого президента, нам треба гуртуватися... Блд.. з цієї автівки звук

https://twitter.com/IrynaSoroka9/status/1283306810343075840
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15.07.2020 12:43 Відповісти
Бабочки злетілися на вогник.
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15.07.2020 12:43 Відповісти
"Эко"-активисты и есть настоящие террористы. Во всем цивилизованном мире.
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15.07.2020 12:59 Відповісти
Ринатик и тут против мусороперерабатывающих заводов.....
А я За них, так как нужна дешёвая электроэнергия.
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15.07.2020 13:14 Відповісти
Этих активистов надо поселить на мусорной свалке, пусть сортируют раз они его так любят.
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15.07.2020 13:36 Відповісти
Почему "как гопота"? Нынешняя мусорня и есть гопота. Тупая, жадная, необразованная гопота. Если бы сейчас мусорам приказали разгонять Майдан, то бывший Беркут тихо плакал бы в сторонке от обиды со словами "а что - так было можно?"...
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15.07.2020 14:00 Відповісти
Творіння Потроха, більше сказати нічого.
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15.07.2020 15:18 Відповісти
 
 