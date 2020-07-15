Поліція заважає екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота, - Казанський. ФОТОрепортаж (оновлено)

Під Верховною Радою поліція заважає екоактивістам проводити акцію на підтримку поводження з відходами та сортування сміття.

Про це повідомляє учасник акції, блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Прийшов до Верховної Ради на акцію на підтримку законопроєкту 2207-1д (поводження з відходами, сортування сміття). І тут на нас без будь-якої причини напала поліція. Оточили, взяли в кільце, не пускають під Раду, хоча про акцію ми попереджали, як того вимагає закон", - пише він.

За словами Казанського, учасники акції для наочності принесли із собою вторсировину в мішках.

"Від нас вимагають, щоб ми не брали її із собою. Питаємо - який закон забороняє нам використовувати реквізит? Ніхто нічого не пояснює. Діють, як гопота. Чесно, не чекав такого. Ніхто нічого не порушував, не діяв агресивно, акція навіть не почалася. Прийшли тільки екоактивісти, тематика акція абсолютно не провокаційна", - обурюється блогер.

Також читайте: Президент Угорщини поскаржився Зеленському, що країна тоне в карпатському смітті













Ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов пізніше написав у фейсбуці, що акція все-таки відбулася.

"Провели акцію під Верховною Радою на підтримку реформи управління відходами.

Поліція перешкоджала, порвали сорочку, сотні різних людей, вийшли депутати, несподівано підтримав мер Кличко (дякуємо)", - повідомив він.