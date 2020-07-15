Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України. ФОТОрепортаж
Артилеристи Військово-морських сил відпрацювали знищення умовного десанту противника на півдні України.
Про це повідомляють ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Нещодавно на одному з полігонів півдня України з окремою артилерійською бригадою ВМС ЗС України провели командно-штабні навчання, в ході яких було практично відпрацьовано низку завдань з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя та ураження повітряного десанту в тилу своїх військ", - йдеться в повідомленні.
Під час навчань артилеристи відпрацювали нормативи та вдосконалювали навички з підготовки і ведення бойових дій в обороні, виконали завдання з вогневого ураження противника.
Напередодні виконання вогневих завдань була проведена розвідка умовного противника, визначені координати цілей. В ході навчань здійснювалася протидія диверсійно-розвідувальним групам умовного противника.
Особливістю проведення навчань були бойові стрільби у складі артилерійської бригади в нічний час по морських надводних цілях, у тому числі із застосуванням широкого кола технічних засобів розвідки та в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.
Контроль і надання допомоги в ході навчань здійснювали представники Генерального штабу ЗСУ та Військово-морських сил.
Як заявив заступник командувача морської піхоти - начальник артилерії полковник Олександр Сук, метою навчань є перевірка злагодженості дій підрозділів, які входять до складу окремої артилерійської бригади, готовність до виконання завдань за призначенням, умінь командирів усіх рівнів, підвищення їх практичних навичок.
Набутий у ході навчань досвід є вкрай важливим і після обробки результатів буде узагальнений і впроваджений для підготовки інших частин і підрозділів артилерії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер ще потрібно донести до Генштабу що головна зброя проти морського десанту (крім причепної артилерії) це керовані ракети X-25МЛ яких 700 одиниць лежить на складах і потрібно відпрацьовувати тактику нанесення авіаційних ударів бойовою авіацією з використанням ракет X-25МЛ і проводити модернізацію цих ракет, збільшуючи їх дальність з 10 до 30км і зменшуючи висоту їх бойового пуску до кількох метрів над рівнем землі.