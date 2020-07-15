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Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України. ФОТОрепортаж

Артилеристи Військово-морських сил відпрацювали знищення умовного десанту противника на півдні України.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно на одному з полігонів півдня України з окремою артилерійською бригадою ВМС ЗС України провели командно-штабні навчання, в ході яких було практично відпрацьовано низку завдань з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя та ураження повітряного десанту в тилу своїх військ", - йдеться в повідомленні.

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Під час навчань артилеристи відпрацювали нормативи та вдосконалювали навички з підготовки і ведення бойових дій в обороні, виконали завдання з вогневого ураження противника.

Напередодні виконання вогневих завдань була проведена розвідка умовного противника, визначені координати цілей. В ході навчань здійснювалася протидія диверсійно-розвідувальним групам умовного противника.

Особливістю проведення навчань були бойові стрільби у складі артилерійської бригади в нічний час по морських надводних цілях, у тому числі із застосуванням широкого кола технічних засобів розвідки та в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.

Контроль і надання допомоги в ході навчань здійснювали представники Генерального штабу ЗСУ та Військово-морських сил.

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Як заявив заступник командувача морської піхоти - начальник артилерії полковник Олександр Сук, метою навчань є перевірка злагодженості дій підрозділів, які входять до складу окремої артилерійської бригади, готовність до виконання завдань за призначенням, умінь командирів усіх рівнів, підвищення їх практичних навичок.

Набутий у ході навчань досвід є вкрай важливим і після обробки результатів буде узагальнений і впроваджений для підготовки інших частин і підрозділів артилерії.

Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України 01
Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України 02
Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України 03
Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України 04
Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України 05
Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України 06
Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України 07
Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України 08

Автор: 

ВМС (1396) військові навчання (2781) артилерія (796)


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Топ коментарі
+8
Учения надо проводить на дамбасе, москали ведь приезжают туда зачёты сдавать.
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15.07.2020 14:14
+3
Просто дефицит снарядов а новая власть только критиковать могли а делов вообще ноль. Никто снаряды и мины не закупает не говоря про патронный завод.
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15.07.2020 14:26
+2
керованими ракетами треба мочити їх малі катери та гумові човни при десанті. 2 км- хлопок та й забули про десяток кацапів ще на підльоті
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15.07.2020 13:33
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керованими ракетами треба мочити їх малі катери та гумові човни при десанті. 2 км- хлопок та й забули про десяток кацапів ще на підльоті
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15.07.2020 13:33 Відповісти
Використання на навчаннях протитанкових гармат МТ-12 це вже величезний прорив Генштабу у розумінні ******** тактики і стратегії ведення бойових дій! Гармати Гіацинт без керованих снарядів Квітник це слабка зброя, але в нас досі немає БПЛА або катера-дрона який може наблзитись до ворожого корабля і підсвітити його променем лазера, тому використання Квітника поки неможливе! Але сам факт того що Генштаб зрозумів що тільки причепна артилерія зможе швидко доїхати до місця можливої висадки десанту - це вже прорив мишлення генералів! Це плюс!
Тепер ще потрібно донести до Генштабу що головна зброя проти морського десанту (крім причепної артилерії) це керовані ракети X-25МЛ яких 700 одиниць лежить на складах і потрібно відпрацьовувати тактику нанесення авіаційних ударів бойовою авіацією з використанням ракет X-25МЛ і проводити модернізацію цих ракет, збільшуючи їх дальність з 10 до 30км і зменшуючи висоту їх бойового пуску до кількох метрів над рівнем землі.
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15.07.2020 16:11 Відповісти
И где еще быть представителям Генштаба, как не на море. Хотя может это и хорошо.
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15.07.2020 13:34 Відповісти
Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України - Цензор.НЕТ 1239
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15.07.2020 13:39 Відповісти
Ага, лично видел подобные "учения". По одному выстрелу на ствол. Позорище одно! Хенералам зад прикрыть и галочку в отчетах поставить.
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15.07.2020 13:58 Відповісти
Просто дефицит снарядов а новая власть только критиковать могли а делов вообще ноль. Никто снаряды и мины не закупает не говоря про патронный завод.
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15.07.2020 14:26 Відповісти
И я о том же. Это не учения. Это их видимость.
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15.07.2020 14:30 Відповісти
Учения надо проводить на дамбасе, москали ведь приезжают туда зачёты сдавать.
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15.07.2020 14:14 Відповісти
Реально ипоште там,где надо, из того,что есть,а не на показухе...
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15.07.2020 19:21 Відповісти
**** с этих тренировок ...день через день на передке гибнут бойцы в окопной войне, в 21веке!!!! На передок лучше идите учения свои проводите ,зрусскомирцев потрепаете!...
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16.07.2020 00:09 Відповісти
 
 