Артилеристи ВМС ЗСУ провели навчання зі знищення умовного десанту противника на півдні України. ФОТОрепортаж

Артилеристи Військово-морських сил відпрацювали знищення умовного десанту противника на півдні України.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно на одному з полігонів півдня України з окремою артилерійською бригадою ВМС ЗС України провели командно-штабні навчання, в ході яких було практично відпрацьовано низку завдань з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя та ураження повітряного десанту в тилу своїх військ", - йдеться в повідомленні.

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Під час навчань артилеристи відпрацювали нормативи та вдосконалювали навички з підготовки і ведення бойових дій в обороні, виконали завдання з вогневого ураження противника.

Напередодні виконання вогневих завдань була проведена розвідка умовного противника, визначені координати цілей. В ході навчань здійснювалася протидія диверсійно-розвідувальним групам умовного противника.

Особливістю проведення навчань були бойові стрільби у складі артилерійської бригади в нічний час по морських надводних цілях, у тому числі із застосуванням широкого кола технічних засобів розвідки та в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.

Контроль і надання допомоги в ході навчань здійснювали представники Генерального штабу ЗСУ та Військово-морських сил.

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Як заявив заступник командувача морської піхоти - начальник артилерії полковник Олександр Сук, метою навчань є перевірка злагодженості дій підрозділів, які входять до складу окремої артилерійської бригади, готовність до виконання завдань за призначенням, умінь командирів усіх рівнів, підвищення їх практичних навичок.

Набутий у ході навчань досвід є вкрай важливим і після обробки результатів буде узагальнений і впроваджений для підготовки інших частин і підрозділів артилерії.















