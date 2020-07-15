Поліція на Дніпропетровщині затримала ватажка наркоугруповання, який пропонував 130 тис. грн хабаря капітану НПУ. ФОТОрепортаж

За неперешкоджання у незаконній діяльності 35-річний лідер угрупування, яке займається збутом наркотичних засобів, запропонував заступнику начальника одного з відділів поліції Дніпропетровської області 130 тис. грн хабаря. Його затримали на гарячому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Так, до заступника начальника відділу поліції Дніпропетровщини з корупційною пропозицією звернувся 35-річний місцевий мешканець. Чоловік запропонував 130 000 гривень за невтручання поліцейських у його кримінальний "бізнес". Оперативники встановили, що зловмисник займається виготовленням та збутом наркотичних засобів. Крім того, за оперативною інформацією, чоловік має вплив на криміногенну ситуацію в регіоні.

Капітан поліції відразу повідомив про подію працівникам Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції.

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Працівники внутрішньої безпеки НПУ, військової прокуратури, за підтримки бійців спецпідрозділу поліції КОРД затримали чоловіка під час передачі частини обіцяної суми - 100 000 гривень. Речові докази вилучено.







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Під час невідкладних слідчих дій в автомобілі зловмисника виявлено і вилучено ще понад 100 000 гривень та мобільний телефон.

Готується оголошення про підозру фігурантові. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. За надання неправомірної вигоди службовій особі затриманому організатору злочинного угрупування загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.