"Слуга народу" Дубінський прикупив BMW Alpina B7 2013 року випуску приблизною вартістю в $80 тис., - Bihus.info. ФОТО
Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський придбав у свій автопарк нову машину - BMW Alpina B7 2013 року випуску. Вартість такого автомобіля може становити 80 тис. дол. США.
Про це повідомляє Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаємо Дубінського з придбанням BMW Alpina B7! В інтернеті така вживана модель коштує близько 80 000 доларів, а за скільки її зміг придбати нардеп залишається чекати поновлення декларації. Якщо звісно він вкаже її в декларації, бо "мама любить швидкість", а там автопарк гумовий", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, раніше журналісти проєкту Bihus.info випустили розслідування, в якому з'ясували, що сім'ї Дубінського належать 24 квартири і 17 автомобілів.
Топ коментарі
+24 Виктор Потоцкий #214349
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+15 ВКЛ_это_мы_01
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Порошкожополизы категорически не способны воспринимать правду о своих кумирах.
В отличие от вас, сектантов, Бигус - человек принципиальный и честный.
для понимания цены действительно НОВЫЕ BMW 7-серии 2020 года стоят от 80К USD до 107К USD https://data.bmw.ua/pricelist/BMW_Price_List.pdf
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный крем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
https://auto.ria.com/auto_bmw_alpina_21747235.html
(ну и цены у вас )
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=291111802
- "Servus autem populus", Соломон Яковлевич.
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