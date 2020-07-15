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"Слуга народу" Дубінський прикупив BMW Alpina B7 2013 року випуску приблизною вартістю в $80 тис., - Bihus.info. ФОТО

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський придбав у свій автопарк нову машину - BMW Alpina B7 2013 року випуску. Вартість такого автомобіля може становити 80 тис. дол. США.

Про це повідомляє Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Дубінського з придбанням BMW Alpina B7! В інтернеті така вживана модель коштує близько 80 000 доларів, а за скільки її зміг придбати нардеп залишається чекати поновлення декларації. Якщо звісно він вкаже її в декларації, бо "мама любить швидкість", а там автопарк гумовий", - йдеться в дописі.

Дивіться: Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость". ФОТО

Слуга народу Дубінський прикупив BMW Alpina B7 2013 року випуску приблизною вартістю в $80 тис., - Bihus.info 01

Нагадаємо, раніше журналісти проєкту Bihus.info випустили розслідування, в якому з'ясували, що сім'ї Дубінського належать 24 квартири і 17 автомобілів.

Слуга народу Дубінський прикупив BMW Alpina B7 2013 року випуску приблизною вартістю в $80 тис., - Bihus.info 02

Автор: 

авто (6223) Бігус Денис (197) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+24
Землю разворовал, мафию узаконил---МОЖНО И КУПИТЬ МАМЕ БМВ. В этом и заключалась миссия этого коррупционера.
"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 9732
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15.07.2020 15:31
+15
Бигус, ты уже отработанный материал со своими "свинарчуками" теперь ты можешь только паяца-правдоискателя изображать при новой власти...
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15.07.2020 15:30
+14
"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 134
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15.07.2020 15:33
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Правила форума Рада форумчан
если это за велосипед для мэра, так дороговато....
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15.07.2020 15:29 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 1007
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15.07.2020 15:30 Відповісти
Краще еврогеї, ніж такі наші тридвараси!
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15.07.2020 15:33 Відповісти
А как о коррупции рассказывает! Не о себе, конечно... До чего же мерзкая рожа! А еще говорят, что по физиономии судить о человеке нельзя... Бить то хоть можно?
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15.07.2020 15:58 Відповісти
Даже надо, причем сильно.
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15.07.2020 16:39 Відповісти
этот маланец дубинский думает,что зеленый шмондер и коломойша пришли навсегда ! СЛУШАЙ,ШЛЕМА, очень скоро с тебя спросят о твоей наглости и пархатой напыщенности !!
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15.07.2020 17:54 Відповісти
Насосал !!!
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15.07.2020 15:33 Відповісти
нє насасал, а ********
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15.07.2020 16:33 Відповісти
**********
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15.07.2020 18:30 Відповісти
Маму?Все же на нее записано,а сынок-голодранец.
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15.07.2020 21:13 Відповісти
А ПЕСИКИ: ГАВ-ГАВ-ГАВ )))
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15.07.2020 15:52 Відповісти
то гуляй гавкати там
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15.07.2020 16:25 Відповісти
Бигус, ты уже отработанный материал со своими "свинарчуками" теперь ты можешь только паяца-правдоискателя изображать при новой власти...
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15.07.2020 15:30 Відповісти

Порошкожополизы категорически не способны воспринимать правду о своих кумирах.
В отличие от вас, сектантов, Бигус - человек принципиальный и честный.
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15.07.2020 15:42 Відповісти
То просто лукашист. Кинь в него картошкой-он отвлечётся и уйдёт.
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15.07.2020 15:53 Відповісти
шмаркляве, це твої зебільні умовиводи.
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15.07.2020 16:26 Відповісти
Малоросс, я так и сказал, что Бигус - правдоискатель, но не стал делать инфантильных заявлений насчёт его принципиальности и находит ли он правду.
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15.07.2020 17:06 Відповісти
Кацапа, ты написал, что Бигус "может из себя изображать паяца-правдоискателя", а не то, что он правдоискатель. Смысл этих двух выражений не то, что не идентичен - он прямо противоположен.
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16.07.2020 10:22 Відповісти
Вот нєнада вот щяс зраду тут разганять. Ето нє то што всє думают, ето награда слугє от благодарного наріда.
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15.07.2020 15:30 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 134
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15.07.2020 15:33 Відповісти
Землю разворовал, мафию узаконил---МОЖНО И КУПИТЬ МАМЕ БМВ. В этом и заключалась миссия этого коррупционера.
"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 9732
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15.07.2020 15:31 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 943
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15.07.2020 15:31 Відповісти
ему мама подарила
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15.07.2020 15:32 Відповісти
Бабушка

"Слуга народа" Дубинский обзавелся BMW Alpina B7 2013 года выпуска приблизительной стоимостью в $80 тыс., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 2747
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15.07.2020 15:34 Відповісти
Киевляне , Выбирите его Мером и у его Автопарку Прибавится и Маме поможет , человек Болен шопингом Автомобилей.
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15.07.2020 15:32 Відповісти
Брехня та наклеп, то мамина.
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15.07.2020 15:32 Відповісти
Что изменилось в стране с приходами этих слуг, ой извините - лакеев? Стало только хуже...
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15.07.2020 15:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H_garst3J94
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15.07.2020 15:34 Відповісти
Верёвкой бы этому подонку обзавестись да мылом.
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15.07.2020 15:35 Відповісти
Не согласен,веревка с мылом то дюже гуманно.Вместо веревки лучше металлическая струна.
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15.07.2020 21:20 Відповісти
может он просто коллекционер, ну одни вон марки собирают, другие монеты, а этот автомобили, почему нет? хорошо что не яхты
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15.07.2020 15:36 Відповісти
кацапа, тримай в колекцію,
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15.07.2020 16:29 Відповісти
о, ты и тут, чушка колхозная, ну держи тогда
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15.07.2020 17:53 Відповісти
тварино, ти пішло у спам
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15.07.2020 19:35 Відповісти
дубинский конечно это гавно, но журнашлюха хайпометчитца бигус это полное гавно того же уровня
для понимания цены действительно НОВЫЕ BMW 7-серии 2020 года стоят от 80К USD до 107К USD https://data.bmw.ua/pricelist/BMW_Price_List.pdf
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15.07.2020 15:38 Відповісти
Назва "Alpina" вам ні про що не говорить?
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15.07.2020 15:47 Відповісти
а 2013 год НОВАЯ вам ничего не говорит?
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15.07.2020 16:04 Відповісти
То виходить що нічого не говорить. Ця машина індивідальний заказ, там приблизної ціни взагалі бути не може. І порівнювати її зі стоком, навіть новим то є дурість.
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15.07.2020 16:19 Відповісти
дурнику - нова Альпіна зараз коштує від $170 до $210 тис.- там від серійного бімера тільки кузов
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15.07.2020 16:41 Відповісти
Альпина 2013 года стоит максимум 40К https://auto.ria.com/auto_bmw_alpina_21747235.html
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16.07.2020 14:30 Відповісти
Какая, плять, сенсация! Один Дубинский? А у остальных "слуг" таврии?
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15.07.2020 15:39 Відповісти
Не сыпь мне соль на рану...
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15.07.2020 15:44 Відповісти
*** хокку (почти)))
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный крем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
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15.07.2020 15:58 Відповісти
бородатый собачий рот! лохи все равно за слуг голосовать пойдут.
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15.07.2020 15:45 Відповісти
Эпоха бедности для зеленого стада у власти точно прочла...чурка домишку прикупил...это чмо машину...юзик теперь лпде батончики рошен может себе позволить...а раньше авк давился...
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15.07.2020 15:46 Відповісти
А 26-я квартира на подходе?
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15.07.2020 15:47 Відповісти
Как говорил мой друг- " Бросай гранату -- не промахнёшься "
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15.07.2020 15:49 Відповісти
Нарозслідував))))
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15.07.2020 15:50 Відповісти
в статье приврали конечно, такая же альпина того же года $46к
https://auto.ria.com/auto_bmw_alpina_21747235.html

(ну и цены у вас )
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15.07.2020 15:51 Відповісти
40 тыс евро такая стоит.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=291111802
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15.07.2020 15:51 Відповісти
говорящую жопу Коломойского нужно на чем то возить . не на Ланосе же
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15.07.2020 15:51 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський прикупив BMW Alpina B7 2013 року випуску приблизною вартістю в $80 тис., - Bihus.info - Цензор.НЕТ 178
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15.07.2020 15:55 Відповісти
беня румынам хорошо платит
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15.07.2020 16:01 Відповісти
- Скажите, Марк Савелович, а как будет на латіни слово "пид..".?
- "Servus autem populus", Соломон Яковлевич.
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15.07.2020 16:01 Відповісти
собачий рот
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15.07.2020 16:02 Відповісти
Жечь им нужно ихние тачки что бы сцали покупать есть за что а нет возможности))
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15.07.2020 16:06 Відповісти
В сравнении с Мальдивским, шушара. Но паренек растет, дай Бог. А шо за толк жить в козлятнеке бедным. понимаю, за высе....... ры на этом сайте столько не платят.
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15.07.2020 16:30 Відповісти
какой-то слишком щедрый беня. не? дубина явно не наработал на эту бэху.
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15.07.2020 16:36 Відповісти
це і є результати справжнього покращення, як і обіцяли!
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15.07.2020 16:41 Відповісти
Ну так жеж... НБУ помог завалить - получил подарок от дяди Бени.
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15.07.2020 16:53 Відповісти
Так скоро и до килограммовых золотых цепур на шее и малиновых пиджаков дойдет...Атас! Эй, веселей, рабочий класс. Атас!
Танцуйте, мальчики, любите девочек!
Атас! Пускай запомнят нынче нас,
Малина-ягода.Атас!
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15.07.2020 16:54 Відповісти
почему этот румын дышит нашим воздухом бесплатно?
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15.07.2020 17:01 Відповісти
Золоті часи бігуса позаду, коли він зводив наклепи на Порошенка і добреза це оплачувався. Його зовсім не зацікавили брати єрмаки, бо за це не платять.
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15.07.2020 17:03 Відповісти
Дубинский - это медийный киллер( в свое время именно так охарактеризовал его Р.Безсмертний ), а как все знают услуги такой квалификации стоят очень дорого отсюда и автопарк и квартиры.
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15.07.2020 17:38 Відповісти
Вас имеют как скот 🐮
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15.07.2020 18:31 Відповісти
А сколько єто чмо налогов плотит.?И его мамока,которая любит скорость?
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15.07.2020 19:35 Відповісти
Мама дубинеску любит колечки омаров продающиеся напротив синагоги.
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15.07.2020 21:41 Відповісти
 
 