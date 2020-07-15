"Слуга народу" Дубінський прикупив BMW Alpina B7 2013 року випуску приблизною вартістю в $80 тис., - Bihus.info. ФОТО

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський придбав у свій автопарк нову машину - BMW Alpina B7 2013 року випуску. Вартість такого автомобіля може становити 80 тис. дол. США.

Про це повідомляє Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Дубінського з придбанням BMW Alpina B7! В інтернеті така вживана модель коштує близько 80 000 доларів, а за скільки її зміг придбати нардеп залишається чекати поновлення декларації. Якщо звісно він вкаже її в декларації, бо "мама любить швидкість", а там автопарк гумовий", - йдеться в дописі.

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Нагадаємо, раніше журналісти проєкту Bihus.info випустили розслідування, в якому з'ясували, що сім'ї Дубінського належать 24 квартири і 17 автомобілів.