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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Вінничанка народила на вулиці поруч із закритим через COVID-19 пологовим будинком. ФОТО

Мешканка Вінниці Олена Бабич не знала, що пологовий будинок закритий через коронавируса. Народжувати їй довелося поруч з медучреждением на будівельному столі. Дитина мало не загинув, але чоловік впорався і прийняв пологи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на вінницьке видання "33-й канал".

Для Олени Бабич це була вже третя вагітність. Перейми у жінки почалися майже за 2 тижні до передбачуваної дати пологів. Чоловік відвіз її до пологового будинку, але виявилося, що двері медустанови закриті.

"Поруч ні душі, я кричу: "Люди, допоможіть, народжую". Тиша. Тоді до чоловіка: "Приймай дитину". Він кинувся до мене. Біля будівлі пологового саме був стіл для будівельних робіт, там я і розмістилася", - каже Олена.

Вінничанка народила на вулиці поруч із закритим через COVID-19 пологовим будинком 01

"Коли з'явилася голівка, процес чомусь загальмувався. За лічені секунди малюк із червоного став синім, після цього почорнів. Володимир не розгубився й акуратно взяв дитину за плече, і вона опинилася у нього на руках. На щастя, відразу закричав і почав самостійно дихати", - розповіла жінка.

Хвилин через 10 після появи сина на світ до Олени вийшли співробітники пологового будинку, відвезли її на каталці всередину і надали допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Луцьку від ускладнень COVID-19 померла породілля: 5 дітей залишилися сиротами, - міськрада

Вінничанка народила на вулиці поруч із закритим через COVID-19 пологовим будинком 02

Сина назвали Філіпом. Батьки обіцяють, коли виросте, обов'язково розповісти йому історію його екстремальної появи на світ. А от обговорювати те, що трапилося, з лікарями і з'ясовувати, чому ніхто не попередив, що пологовий будинок закритий, не збираються.

"Дитина здорова, і це найголовніше. Чомусь багато хто нас засуджує, але ми справді не знали про закриття пологового через ковід, новин не було можливості читати. Ми вже не хочемо ніяких розбирань, не будемо писати ніяких скарг і судитися. Тому що в стані шоку нічого не фіксували, і доказів на руках немає", - каже Олена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Породілля померла, а здоров'ю її дитини було завдано непоправної шкоди: чотирьом лікарям на Львівщині повідомили про підозру, - поліція

Жінка зазначила, що чоловік був із нею на попередніх двох пологах, а буквально напередодні цієї ​​поїздки в пологовий будинок випадково натрапив в інтернеті на малюнок того, як потрібно правильно приймати немовля.

"Ці знання стали йому в пригоді", - підсумувала жінка.

Вінничанка народила на вулиці поруч із закритим через COVID-19 пологовим будинком 03

Автор: 

Вінниця (626) карантин (18172) немовля (31) пологовий будинок (52) пологи (54) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+34
Женщина не виновата. Почему в роддоме закрылись и не открывали, если там были медики и вышли только через 10 мин после родов на улице? Почему на дверях не было информации, где женщинам рожать детей, если уж закрыли роддом? Что это за наплевательство и полный бардак? Закрыли на карантин, а дальше? Кто больных обслуживает и рожениц? Минздравоохранения чем занимается? Пресс-конференциями или работает на то, чтобы все было налажено и продумано? Идиотизм зеленых зашкаливает выше крыши. Забрались во власть и гадят людям, не выкинешь их оттуда. Чуть из-за них ребенок не погиб в родах.Хорошо что мать третий раз рожает, а если бы первый? Уроды моральные с их драной медициной.
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15.07.2020 16:53
+25
Как можно было закрыть роддом из-за коронавирус? При чем здесь одно к другому? Это уже откровенная дискриминация, когда люди не могут получить медпомощь и все якобы из-за вируса. Это нарушение Конституции Украины.
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15.07.2020 16:36
+24
Молодец муж. не растерялся. Браво! Удачи всему вашему семейству!
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15.07.2020 16:31
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Дура ? Муж не лучше . Когда космические корабли ... Удивительная тупость .
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15.07.2020 16:20 Відповісти
А что было делать, если начались стремительные роды?
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15.07.2020 16:23 Відповісти
Женщина не виновата. Почему в роддоме закрылись и не открывали, если там были медики и вышли только через 10 мин после родов на улице? Почему на дверях не было информации, где женщинам рожать детей, если уж закрыли роддом? Что это за наплевательство и полный бардак? Закрыли на карантин, а дальше? Кто больных обслуживает и рожениц? Минздравоохранения чем занимается? Пресс-конференциями или работает на то, чтобы все было налажено и продумано? Идиотизм зеленых зашкаливает выше крыши. Забрались во власть и гадят людям, не выкинешь их оттуда. Чуть из-за них ребенок не погиб в родах.Хорошо что мать третий раз рожает, а если бы первый? Уроды моральные с их драной медициной.
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15.07.2020 16:53 Відповісти
Та для цієї сім*ї хуже вже точно не буде. А насправді, як це так, що пологовий будинок не працює? Чому не попередили цю жінку, вона ж має стояти на обліку? На кожному напрямку бардак і головне ніхто не несе відповідальності. Як там пан Степанов? Нормально йому спиться? А як пан президент? Чи будуть знову спихувати на Супрун?
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15.07.2020 16:57 Відповісти
Вот вот, такая у нас сейчас медицина, такой учет и так рожать будут все - под дверями на улице. Хорошо, что лето, а то и зимой на снегу будут украинцев рожать. А насчет закрытия больниц и роддомов, то эта преступная шайка бандитов, что при власти,закрыла медучреждения с марта на 4 месяца и еще на месяц продлила карантин. А больные всеми другими заболеваниями пусть подыхают. Кому они нужны? Зеленым? Нет. Зеленые на олигархат работают. Так что никому украинцы в Украине не нужны, тем более одна слуга - зеленая змея сказала, что дети некачественные. Осенью 100% скажут детям учиться на дому онлайн, потому что дядя Билл Гейтс так захотел, не нравятся ему умные дети. Потом прививки будут навязывать,которые здоровье гробят, потом чипы. Все самое лучшее - украинцам - вырождайтесь.
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15.07.2020 17:06 Відповісти
конечно, только так и будет
а потом, родив на тротуаре, будут есть своих новорожденных - у нас же не только медицина такая, у нас и люди все голодные
єто все зеленский виноват - захватил **** власть и ставит єксперименты над людьми
а за спиной у него стоят билл гейтс, коломойша и путин, єто ж все знают, но боятся говорить из-за секретных пыточных камер сбу
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16.07.2020 18:08 Відповісти
смотрели чем закончится...
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15.07.2020 17:47 Відповісти
Ну да, это ж не ковид, за это не платят.
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15.07.2020 18:12 Відповісти
100%. Не хотели возиться с родами, ждали пока сама родит.
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15.07.2020 18:27 Відповісти
скоріш за все. ну скажімо усе дійство за описом відбувалось 15-20 хвилин. плюс 10 хвилин після того як все відбулося. це лікарям потребувалось півгодини, щоб прийняти рішення. не дивно, що діти часто при родах мруть.
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15.07.2020 19:13 Відповісти
ну там наверное какой-то сторож, пока продрал глаза, пошел искать врачей, - уже минут 10 в лучшем случае. (у нас не штаты где все на телефоне и "всегда готовы"). потом врачи пока посмотрели кто там орет, пока убрали бухло дезинфектор, пока надели всякие средства защиты - ковид же, пока нашли ключи от родильного (закрыто же) - вот и еще минут 20. так что все очень даже оперативно на наши реалии.
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15.07.2020 23:28 Відповісти
мадам, а ви все продовжуєте показувати себе сказочной д.
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15.07.2020 19:09 Відповісти
Геть, кацапская вонючая троллина.
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15.07.2020 20:10 Відповісти
докажи, що кацапська. ти як оті школярі про татар.
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15.07.2020 21:28 Відповісти
Дура, если за это голосовала! В противном случае - просто жертва 73%! Мрази, кто привел клоунов к власти! Надеюсь у этих 73% все врачи, водители, сантехники будут клоунами! Пусть вкушат плоды работы своих ПРОХВЕСИОНАЛОВ!!
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15.07.2020 16:24 Відповісти
при чем тут клоуньі? такое и без клоунов происходило. вопрос в том, почему она не знала, что роддом закрьіт? кто должен уведомить роженицу о месте родов? она сама вьібирает роддом или расчитьівает на то, куда судьба принесет? если она вьібрала роддом то почему роддом не уведомил ее о невозможности принять у нее родьі?
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15.07.2020 19:15 Відповісти
Когда клоун президент - вся страна цирк! И никак иначе!!
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15.07.2020 20:00 Відповісти
Нашлись тут избиратели зели! Он сам между прочим советовал: "молодежи еще "заняться борьбой с демографическим кризисом". Тогда где роддомы?!

Зачем вообще роддомы?! Позакрывать всё, к чертовой бабушке, и всем смотреть квартал 95!
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15.07.2020 20:04 Відповісти
ти сам мелеш як виборець зелі - понос слів, запор мислів.
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15.07.2020 20:15 Відповісти
"запор мислів", красава! Лучше уже пиши по-русски, видно же, что ты ни черта не смыслишь в украинском!
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15.07.2020 21:34 Відповісти
хаха, а ти мислящій, стьоба не доганяєш. тебемпринижуьб таким мстилем, показують твою низькозначемість, а ти лише в одній шкілній площині мислить вмієш. класика жанру.
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15.07.2020 22:28 Відповісти
Ахаха, ор!! "Стьоб"! Ахаха! Хорошо, что ты сам оценил свои познания в украинском, как "стьоб" над ним! Ну, говорил же твой президент: "Какая разница!" Понятно ведь, что его стадо будет ему вторить!!
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15.07.2020 22:36 Відповісти
Так долго тужилось над одним предложением на украиском (даже знаки препинания есть), а результат настолько печальный: ошибки одна за одной! Хорошо, что ты хоть краткий, иначе я бы не выдержал: читать русский текст в украиской раскладке!!
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15.07.2020 21:39 Відповісти
мені подобається, як примітивні на узкі речення українською розкладкою реагують. українська розкладка класна, навпаки так не вийде.
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15.07.2020 22:30 Відповісти
А мне не нравиться, когда примитивные коверкают язык! Кажеться, будто общаешься с сиротой-дебилом: без конкретной родины и, соотвественно, языка, и без интелекта выучить какой-то иной язык!!
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15.07.2020 22:41 Відповісти
те, що тобі не подобається, лише твої психологічні проблеми. тебе ніхто силою не заставляє читать. ну зазвичай такі як ти - мозахісти.
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16.07.2020 10:50 Відповісти
Навіщо закривати роддом? Адже роди - приблизно запланована подія. Є відхилення у часі. З такою логікою потрібно було закрити на карантин поліцію, пожежників, сантехніків.
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15.07.2020 23:42 Відповісти
Браво, петик во всей красе! Надеюсь, у Вас нет жены. Иначе, я ей не завидую...
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16.07.2020 00:14 Відповісти
А роддом министр закрыл.
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15.07.2020 16:25 Відповісти
И что ? Нет интернета ? Газеты надо читать и радио слушать ?
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15.07.2020 16:35 Відповісти
Різне буває, навіть в літаках народжують.
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15.07.2020 16:42 Відповісти
То в літаках буває, а тут чоловік привіз до роддому, до спеціального закладу. Потрібно наказувати зелене болото за такі прорахунки.
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15.07.2020 16:59 Відповісти
мадам, аби то ляпнуть. можно народить по дорозі у відкритий роддом, але не у закритий. у літаках, то зовсім інша тема.
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15.07.2020 19:17 Відповісти
Можна, звичайно, дорікнути, що вони мали моніторити режими роботи медзакладів, але пологи почались раніше, ніж очікували, а при бардаку, який влаштували зелені ситуація змінюється кожен день.
І вони приїхали до пологового будинку, який і не зовсім зачинений, як виявилось. В такій ситуації лікарі мали би одразу оглянути породіллю і надати допомогу.
Котів і собак на вулиці підбирають, а тут люди.
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15.07.2020 19:35 Відповісти
так під ковід і садки і школи зачинені лише для клієнтів, уся обслуга як ходила так і ходить на роботу, бо зарплату отримать треба. тут питання у тому, якщо б роддом закрили, жінка б отримала про то інфу? добре, тут лікарі закрилися, щоб не прийняти роди. а якби реально закрили, то породілля була б проінформована?
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15.07.2020 20:13 Відповісти
Ці питання потрібно ставити міністру Степанову та його підлеглим.
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15.07.2020 20:34 Відповісти
знов мимо. до ти, хто постанови про карантин робить - кабмін.
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15.07.2020 22:25 Відповісти
А міністр не член кабміну?
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15.07.2020 22:41 Відповісти
В газете узнать, как принимать роды? Ты в своем уме?
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15.07.2020 16:43 Відповісти
Роддом хоть и закрыт, но внутри "врачи" сидят, ЗП получают. Могли сами закрыться, без министра. Нвглость врачей и пренебрежение к пациентам, по крайней мере, в быдлохарькове, всегда(справедливости ради, процентов 10 врачей еще не потеряли человеческий облик) зашкаливает еще со времен совка, и поголовно все это бездельники ругают Супрун.
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15.07.2020 16:50 Відповісти
А рожать когда? Или это вместо зачатия нужно читать радио слушать и тд, а то надумали детей в короновирусную эпидемию рожать.
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15.07.2020 17:08 Відповісти
И много ты услышал или прочитал о закрытых роддомах ? Да у нас просто дайджесты о роддомах везде печатают....
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15.07.2020 17:13 Відповісти
Ничего страшного, рожали раньше же без всяких "роддомов", что в этом неестественного?
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15.07.2020 17:13 Відповісти
Ребятки, всем пройти курсы * Основы медицинских знаний*, а потом изучать медицинскую литературу всю жизнь. И на хрена нам тогда медицина, если она эволюционировала в такой квартал --95, с клоунами вместо врачей ? Я прабабушку расспрашивал, она не припомнит случая, чтобы в их селе кто - то помер от аппендицита. Операций никому не делали, как то без них лечили. ( это о дореволюционном времени речь ).
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15.07.2020 18:26 Відповісти
Бабушка не збрехала. Бо діагноз "апендицит" ніхто не поставив. Може в селі при її житті ніхто і не хворів на запалення апендициту. Бо ті, що могли захворіти - померли малими дітьми від інших хвороб. А з міцним здоровям і апендицит не прийде.
Зараз так вже не вийде. Бо жінки не народжують по десятеро дітей. емансіпація понімаєш. І хочуть виглядіти в 60 як у 35 років. Хотіти не вредно. але декому вдається.
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15.07.2020 23:51 Відповісти
Ну й слава богу !
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15.07.2020 16:20 Відповісти
Молодець !!!
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15.07.2020 16:21 Відповісти
В Конча-Заспу нужно ехать. Там много места, все оплачено налогоплательщиками.
И доктора точно есть.
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15.07.2020 16:22 Відповісти
У меня кореш в Николаеве сам роды принимал ещё при Яныке.
Скорая как-то не очень спешила...
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15.07.2020 16:22 Відповісти
вот. тут при зэєлє, там при янике! а при Порошенко такой хни не бьіло!
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15.07.2020 16:38 Відповісти
Капец.
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15.07.2020 16:28 Відповісти
Бывает........Главное - ребёночек и мамочка здоровы........🙂

Удачи!.......
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15.07.2020 16:28 Відповісти
потому что 3й ребенок большей частью. а если бьі нет?
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15.07.2020 19:19 Відповісти
Молодец муж. не растерялся. Браво! Удачи всему вашему семейству!
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15.07.2020 16:31 Відповісти
Комментировать не буду потому, как без мата не сумею.
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15.07.2020 16:34 Відповісти
Как можно было закрыть роддом из-за коронавирус? При чем здесь одно к другому? Это уже откровенная дискриминация, когда люди не могут получить медпомощь и все якобы из-за вируса. Это нарушение Конституции Украины.
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15.07.2020 16:36 Відповісти
Ну и трэш...
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15.07.2020 16:36 Відповісти
Ну шо, зебилы, вы удовлетворены? Новые литса? Борьба с коррупцией - еврей дубинский 18-ю машину купил. А родильные дома позакрывали. Бгггг...
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15.07.2020 16:40 Відповісти
Ти правий. Російський шпигун Пєця привів російського шпигуна Зєлю, а тепер удають обоє ворогування.
Може хочаб ця дитина буде думати головою на виборах, а не телевізором
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15.07.2020 16:54 Відповісти
Та я в курсе, что ты из палаты №6. Только при "пеце" такого не было. А зеленского к власти привел в том числе и ты, мудило, обсиравший Пороха 5 лет.
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15.07.2020 16:59 Відповісти
головне, що все добре скінчилось. Мама молодець, чудові дві доньки, а тепер і син, тільки сподіваюсь насправді Пилип, а ніякий не Філіпп.
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15.07.2020 16:41 Відповісти
Может бить Нікіта ілі Тімур. Ну на крайній случай Кіріл ілі Даніл.
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15.07.2020 16:44 Відповісти
Представляю, как тебя плющит от библейских имён!Продвигай украинскую адаптацию Библии. Филипп это греческое имя. Не русское. Узбагойся.
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15.07.2020 16:54 Відповісти
а при чому тут "русскоє"? я хіба щось сказав про русскоє? українською грецьке ім'я Філіппос звучить, як Пилип.
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15.07.2020 18:15 Відповісти
И чо? Звучить Пилип. А родители назвали Филипп. Яке вам до цього дiло? Якi сподiвання? Фарион?
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15.07.2020 18:46 Відповісти
а вам яке діло до моїх сподівань? гець!
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16.07.2020 09:25 Відповісти
Скорее всего у них обед был.
Пообедали - и вышли.
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15.07.2020 16:54 Відповісти
У всех людей, которые пять лет учатся в институте и три года работают в интернатуре шоб в итоге получать четыре с половиной тысячи гривен, шось негаразд.
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15.07.2020 17:47 Відповісти
Точно. Перерыв был. Придурки.
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15.07.2020 17:44 Відповісти
знамениитый эскулап комаровский не одобрил бы такие роды...
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15.07.2020 16:44 Відповісти
Знаю таких Женщин.У неё жуткий токсикоз,боль рвет пополам.А Она буквально вся светится из нутри.От счастья что у неё опять будет ребенок.
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15.07.2020 16:47 Відповісти
Хочу поздравить родителей с чудесным появлением сына на этом свете! Вот это точно - почти в капусте нашли! Вот это счастье! Успехов вам в воспитании Человека!
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15.07.2020 16:49 Відповісти
Отец - красавчик!
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15.07.2020 16:50 Відповісти
Эфиопия.
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15.07.2020 17:06 Відповісти
Географически далеко,а так очень даже рядом.
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15.07.2020 17:56 Відповісти
евросоюз сказал- украинцев должно быть 10-15 миллионов, тогда может быть примем куда-то и до тех пор будем так жить
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15.07.2020 17:14 Відповісти
золотая семья!
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15.07.2020 17:22 Відповісти
А редакторів звільнили оптом?
Що це - "поруч з медучреждением", "Дитина мало не загинув"
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15.07.2020 17:30 Відповісти
В Виннице три роддома. От одного до другого, минут двадцать ползком. Нужно быть полной дурой что бы рожать под роддомом. Есть такси, скорая, машина мужа, что бы добраться в один из роддомов.Она должна была стоять на учете в одном из низ, и не могла не знать, что роддом закрыт.Нужно быть полной дурой что бы рожать под роддомом
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15.07.2020 17:33 Відповісти
А ты тот милосердный доктор , который из за шторки наблюдал, как женщина в полевых условиях рожает ? И двери ей не открыл?
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15.07.2020 18:18 Відповісти
"В Виннице три роддома. От одного до другого, минут двадцать ползком."

20-ть минут ползком...... Вы это серьёзно?
1-й - Хмельницкое шоссе 98 (м-н Вишенка)
2-й - Проспект Коцюбинского, 50 (Замостянский р-н, р-н Центрального рынка)
3-й - ул. Маяковского 138 (Старогородский р-н)
Есть ещё Пироговка, но она областного значения.
P.S. Для Винничан - https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vinnitskij-ekzamen-vladimira-zelenskoho-3894315 Сможет ли Зеленский своим визитом в Винницу и Винницкую область 22 июля восстановить изрядно растаявшее доверие винничан?
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15.07.2020 18:32 Відповісти
Вот просто АХРЕНЕТЬ. А раньше помощь нельзя было оказать?
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15.07.2020 17:43 Відповісти
Слышь работники роддома вы уроды. Вы твари через окна смотрели как муж у жены роды в уличных условиях принимает?
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15.07.2020 17:44 Відповісти
""Когда появилась головка, процесс почему-то затормозился. За считанные секунды малыш из красного стал синим, после этого почернел"....
Господи! Как муж в обморок не упал, молодец!
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15.07.2020 17:57 Відповісти
Угадайте страну, где жизнь человека ничего не стоит, хоть младенца, хоть человека в летах преклонных.
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15.07.2020 19:04 Відповісти
В будинках для породіль працюють особливі еску-Лапи!
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15.07.2020 19:06 Відповісти
З великими лапами.
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15.07.2020 20:13 Відповісти
Минут через 10 после появления сына на свет к Алене вышли ублюдки роддома, отвезли ее на каталке внутрь и оказали помощь.Источник: https://censor.net/p3208286
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15.07.2020 19:23 Відповісти
Врачей находившихся в роддоме судить за неоказание медицинской помощи,и пофиг что он был закрыт на ковид,врачи были на рабочем месте и получали пусть и мизерную но зарплату,
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15.07.2020 20:35 Відповісти
А якби не дай Бог жінка (красива така) і дитинка померли б, кому треба було б "дякувати" ?
ковідці ?

Уроди. Операції повідміняли, допомогу людям не надають, в світі лишилися одні ковідні, а решта хай вмирають.

Молодець чоловік. Хай хлопчик росте здоровим і щасливим.
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15.07.2020 21:10 Відповісти
Писец... А если завтра война, если завтра в поход? Тоже роддома позакрывают? Че за бред???
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16.07.2020 00:26 Відповісти
 
 