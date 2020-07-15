Вінничанка народила на вулиці поруч із закритим через COVID-19 пологовим будинком. ФОТО

Мешканка Вінниці Олена Бабич не знала, що пологовий будинок закритий через коронавируса. Народжувати їй довелося поруч з медучреждением на будівельному столі. Дитина мало не загинув, але чоловік впорався і прийняв пологи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на вінницьке видання "33-й канал".

Для Олени Бабич це була вже третя вагітність. Перейми у жінки почалися майже за 2 тижні до передбачуваної дати пологів. Чоловік відвіз її до пологового будинку, але виявилося, що двері медустанови закриті.

"Поруч ні душі, я кричу: "Люди, допоможіть, народжую". Тиша. Тоді до чоловіка: "Приймай дитину". Він кинувся до мене. Біля будівлі пологового саме був стіл для будівельних робіт, там я і розмістилася", - каже Олена.

"Коли з'явилася голівка, процес чомусь загальмувався. За лічені секунди малюк із червоного став синім, після цього почорнів. Володимир не розгубився й акуратно взяв дитину за плече, і вона опинилася у нього на руках. На щастя, відразу закричав і почав самостійно дихати", - розповіла жінка.

Хвилин через 10 після появи сина на світ до Олени вийшли співробітники пологового будинку, відвезли її на каталці всередину і надали допомогу.

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Сина назвали Філіпом. Батьки обіцяють, коли виросте, обов'язково розповісти йому історію його екстремальної появи на світ. А от обговорювати те, що трапилося, з лікарями і з'ясовувати, чому ніхто не попередив, що пологовий будинок закритий, не збираються.

"Дитина здорова, і це найголовніше. Чомусь багато хто нас засуджує, але ми справді не знали про закриття пологового через ковід, новин не було можливості читати. Ми вже не хочемо ніяких розбирань, не будемо писати ніяких скарг і судитися. Тому що в стані шоку нічого не фіксували, і доказів на руках немає", - каже Олена.

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Жінка зазначила, що чоловік був із нею на попередніх двох пологах, а буквально напередодні цієї ​​поїздки в пологовий будинок випадково натрапив в інтернеті на малюнок того, як потрібно правильно приймати немовля.

"Ці знання стали йому в пригоді", - підсумувала жінка.