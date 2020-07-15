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Цитати Столипіна в чаті "слуг народу", Приходько з "Довіри" управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 липня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії з обрання глави ДБР. Водночас, Рада провалила призначення своїх представників до конкурсної комісії з добору адміністративних посад в САП.

Потім парламентарії затвердили календарний план на наступну сесію: чергова сесія Ради відкриється 1 вересня 2020 року і завершиться 22 січня 2021 року.

Далі Рада зняла з розгляду питання ліквідації районів.

Тим часом, поліція заважала екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота.

Також сьогодні Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня. Крім того, Рада не дозволила нардепам брати помічників без освіти.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 01

Пленарне засідання Верховної Ради 15 липня 2020 року.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 02

"Слуга народу" Юрій Корявченков.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 03

"Слуга народу" Максим Бужанський щось вживає.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 04

"Слуга народу" Лис Олена (праворуч) перешіптується з колегою.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 05

"Слуга народу" Дмитро Любота читає повідомлення в офіційному чаті фракції. Зокрема, його колеги цитують Столипіна.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 06

"Слуги народу" Вадим Струневич і Артем Дубнов

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 07

Приходько Борис ("Довіра") читає свої повідомлення.

"... людей і заявив, що Аграрної партії в області немає, на вибори вони не йдуть. Тепер їм треба прийняти рішення з ким йти на вибори: із Зе, чи з НК".


Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 08

Потім Приходько вирішив покерувати активами:

"Дізнайся за МЕТ29 і суверен 32"

"Думаю, потрібно виходити з нтх ..."

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 09

"Суверен ща спошу"

"Давай ставить оффер по Мет..."


Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 10

"Слуга народу" Ольга Совгиря.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 11

Сергій Власенко ("Батьківщина").


Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 12

Андрій Парубій та Володимир В'ятрович (ЄС).

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 13

Спікер ВР Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 14

"Слуги народу" слухають розповідь колеги по фракції Дмитра Наталухи.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 15

Володимир Мороз (ОПЗЖ) вирішив почитати новини.


Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 16

Мороз читає матеріали з телеграм-каналу "Чорний квартал" про "Центренерго"


Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 17

І "Динамо" Суркіса.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 18

"Слуги народу" Михайло Лаба та Олена Копанчук перемовляються за спиною колеги Вікторії Вагнер.

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 19

Гео Лерос (СН), Сергій Власенко ( "Батьківщина") і Ярослав Железняк ("Голос").

Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 20

Глава фракції СН Давид Арахамія активно жестикулює, спілкуючись зі своїм заступником Артемом Культенком.


Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 21

Олександра Устінова ( "Голос") і Артем Дмитрук (СН).


Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 22

"Слуги народу" Єлизавета Ясько і Олександр Качура.


Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 23

Президія ВР: Руслан Стефанчук, Дмитро Разумков і Олена Кондратюк.


Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 24

Гео Лерос.


Цитати Столипіна в чаті слуг народу, Приходько з Довіри управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня 25

Вітальний поцілунок Олександра Гереги ("За майбутнє") і Людмили Марченко (СН)

Фото: Цензор.НЕТ.

Автор: 

Власенко Сергій (111) ВР (15022) Парубій Андрій (1290) В’ятрович Володимир (237) Герега (65) Арахамія Давид (1106) Приходько Борис (5) Кондратюк Олена (91) Юрій Корявченков (38) Разумков Дмитро (1528) Стефанчук Руслан (760) Струневич (6) Бужанський Максим (104) Качура Олександр (170) Артем Дмитрук (71) Єлизавета Ясько (79) Лерос Гео (383) Железняк Ярослав (563) Устінова Олександра (113) Любота Дмитро (6) Культенко Артем (10) Вагнер Вікторія (5) Совгиря Ольга (52)


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Топ коментарі
+17
Серпентарій блазнів...
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15.07.2020 17:09
+10
Газует в сторонке...
Цитати Столипіна в чаті "слуг народу", Приходько з "Довіри" управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня - Цензор.НЕТ 2155
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15.07.2020 17:25
+7
Дайте им всем по 10 лет и они не узнают Украину
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15.07.2020 17:23
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Серпентарій блазнів...
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15.07.2020 17:09 Відповісти
Эту работу в раде можно охарактеризовать одним очень уместным выражением - пусти козла в огород.
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15.07.2020 17:14 Відповісти
...в расход
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15.07.2020 17:16 Відповісти
Независимо из какой фракции депутаты , всем им плевать на жизнь и проблемы простых людей ,ВСЕ они живут иной жизнью , и в другом мире , ЗА НАШ СЧЁТ.
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15.07.2020 17:21 Відповісти
Самая любимая олигархическая лапша на уши охлоса - все одинаковые == мы вас , дибилы ,все равно ****** па-любому . Выбирать не нужно -- лучше возьми бабло за того , на кого мы тебе , дибил , покажем !
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15.07.2020 17:31 Відповісти
Я говорю о том, что к мразям которые уничтожали Украину все годы Независимости , добавились сегодняшние зелёные мрази, и из сегодняшних "партий" выбирать НЕКОГО, поэтому нужна новая народная политсила.
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15.07.2020 20:44 Відповісти
Один Юзик на своем месте - колонну подпирает.
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15.07.2020 17:22 Відповісти
Скоро начнет опять билеты на квартал продавать/раздавать
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15.07.2020 17:25 Відповісти
Ему бы бутер размером с колонну !
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15.07.2020 17:27 Відповісти
Дайте им всем по 10 лет и они не узнают Украину
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15.07.2020 17:23 Відповісти
Газует в сторонке...
Цитати Столипіна в чаті "слуг народу", Приходько з "Довіри" управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня - Цензор.НЕТ 2155
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15.07.2020 17:25 Відповісти
похоже зеленым мартышкам надоели зелёные флажки ... прогресс
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15.07.2020 17:40 Відповісти
Зебобы, залайкайте своего депутата, он старался, знал, что вам понравится.

Почти Дженифер Лопес, Коля Попес.
Видео:

https://twitter.com/i/status/1283412376600158209
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15.07.2020 17:56 Відповісти
О как.
Не только рожей торгует, но и тухесом трясёт.
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15.07.2020 18:08 Відповісти
Чуваки! Харе цитувати Столипіна! Сходіть краще до київської опери, як Столипін у 1911-му році!
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15.07.2020 18:01 Відповісти
Слуга народа" Максим Бужанский что-то употребляетИсточник: https://censor.net.ua/p3208303
Судя по впалости щек, сосёт.
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15.07.2020 18:02 Відповісти
Вывод один. Запретить в ВР депутатам пользоваться телефонами сотовой связи или поставить "глушилки".
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15.07.2020 18:17 Відповісти
Фракция «Мудаки народа» и главный Мудак ведут страну к финансовой катастрофе - эксперт Июль 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d0%b0.html#comments Комментарии: 2
Цитати Столипіна в чаті "слуг народу", Приходько з "Довіри" управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня - Цензор.НЕТ 6350«Нами правят не слуги народа, а мудаки народа. Точнее, редкие мудаки народа»…
Когда я слушаю Зеленского, который заявляет, что гривня слишком переоценена, когда я читаю о планах фракции «Слуги народа» напечатать денег на 300 млрд грн, когда я читаю интервью с главой парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой (СН) о том, что следствием эмиссии будет неизбежный рост цен и девальвация и «с этим надо смириться», я понимаю, что я живу в королевстве кривых зеркал.
Такое признание https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BB.html «Ответственность берем на себя». В «Слуге народа» настаивают на включении «печатного станка»
Я открываю Закон Украины о Национальном банке и читаю статью 6, которая гласит:
«Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.»
Повторим еще раз для нашего Президента и его слуг, что согласно Конституции и Закону про НБУ основной функцией НБУ является обеспечение стабильности валюты и стабильности цен.
И как с этим быть? Кому это написано? Зачем мы принимаем законы, если на них все, начиная с гаранта Конституции, кладут бритвенный прибор?
В этой связи у меня возникают несколько вопросов:
1. Как квалифицировать действия фракции Слуги народа, направленные на сознательную раскрутку инфляции и девальвации гривни?
2. Как квалифицировать действия Президента, который вынудил Смолия, который отказывался раскручивать инфляцию и девальвацию, уйти в отставку?
3. Если инфляция - это дополнительный налог на население, а Слуги народа уже пояснили, что эмиссия будет направлена на поддержку бизнесов олигархов, то как квалифицировать их действия?
4. Не правильно ли будет фракцию Слуги народа переименовать во фракцию Слуги олигархов?
Вопросы, впрочем, риторические. Для себя я уже нашел ответ на них. Вот он:
«Нами правят не слуги народа, а мудаки народа. Точнее редкие мудаки народа»…
Специально для мудаков народа, для их главного Муд…ка и для тех 73%, которые их избрали, хочу пояснить, что самыми очевидными последствиями такой эмиссионной поддержки олигархов будут:
- разрыв отношений с МВФ;
- разрыв отношений со всеми мировыми финансовыми структурами;
- невозможность каких-либо заимствований на внешних рынках;
- резкиq рост всех тарифов, которые привязаны к доллару, и неизбежность новой эмиссии;
- рост неплатежей по ЖКХ и дальнейший развал инфраструктуры ТКЭ. Теплотрассы будут рвать в каждом квартале
- рост ставок по кредитам и сжатие кредитования. Через год резкое падение ВВП/
- рост безработицы через год;
- прекращение притока ПИИ и бегство капитала;
- подорожание всего импорта, от которого невозможно отказаться, так как мы сами уже ниху…я не производим. Как следствие дальнейшая раскрутка инфляции;
Итогом всего этого безумия будет глубокий политический кризис с досрочными парламентскими и, возможно,- что было бы крайне желательно ,- президентскими выборами.
На днях влиятельная газета «Вашингтон пост» написала, что политика Зеленского становиться непрогнозируемой.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB.html «Судя по всему, реформы в Украине умерли» - The Washington Post
Газета не права. Политика Зеленского вполне прогнозируема и направлена на обеспечение интересов двух самых крупных олигархов Украины.
Прогнать старика Смолия и напечатать уйму ничем необеспеченных фантиков легко. Делать реформы, направленные на привлечение инвестиций и реальный рост экономики трудно. Это не х..м на рояле играть. Тут крепкие яйца нужны.
***
Андрей Головачев «забыл», что Нацбанк в прошлом году ревальвировал гривну с курса 28 до 23 грн/долл, чем нанес колоссальный вред украинской экономике, и только за это его надо гнать в три шеи. Поэтому с учетом антиэкономического укрепления гривны ее определенная девальвация сейчас оправдана.
Во-вторых, Головачеву не стоит ссылаться на Конституцию, поскольку в ней написано немало глупостей, которые невозможно выполнить или даже неправильно было бы стараться выполнять.
Насчет требования Конституции о сохранении стабильного курса гривны - как раз тот случай. И любой экономический эксперт не может этого не понимать.
Стабильный курс гривны возможен и оправдан лишь в одном случае - при нулевом уровне инфляции. Если же в Украине среднегодовая инфляция за период с момента введения гривны (1996 год) равняется около 10%, то гривну ни в коем случае нельзя удерживать на неизменном уровне, поскольку тем самым будет наноситься вред украинской экономике и, соответственно, всей Украине (и народу).
Для сохранения конкурентоспособности украинской экономики гривна должна, напротив, регулярно девальвировать, лишь немного отставая по темпам девальвации от темпов инфляции. А поскольку безмозглые руководители Нацбанка и государства этого не соблюдали, то в Украине и случилось уже три мощных обвала нацвалюты (1998-1999 годы, 2008-й и 2014-2015 годы).
В ближайшей перспективе - четвертый обвал. Как раз на фоне запуска «печатного станка», вероятного разрыва с МВФ, пандемии, глобального экономического кризиса и тотальной бездарности зе-власти. В данном аспекте ваш покорный слуга согласен с Головачевым…
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15.07.2020 19:05 Відповісти
Маруська Звэробий беременна от Хряка. За что Хряка выгнала из дома його Маричка
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15.07.2020 19:40 Відповісти
 
 