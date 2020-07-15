Цитати Столипіна в чаті "слуг народу", Приходько з "Довіри" управляє активами і жест Арахамії своєму заступнику, - робота Ради 15 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 липня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії з обрання глави ДБР. Водночас, Рада провалила призначення своїх представників до конкурсної комісії з добору адміністративних посад в САП.

Потім парламентарії затвердили календарний план на наступну сесію: чергова сесія Ради відкриється 1 вересня 2020 року і завершиться 22 січня 2021 року.

Далі Рада зняла з розгляду питання ліквідації районів.

Тим часом, поліція заважала екоактивістам проводити під Радою акцію на підтримку сортування сміття: взяли в кільце, діють, як гопота.

Також сьогодні Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня. Крім того, Рада не дозволила нардепам брати помічників без освіти.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради 15 липня 2020 року.

"Слуга народу" Юрій Корявченков.

"Слуга народу" Максим Бужанський щось вживає.

"Слуга народу" Лис Олена (праворуч) перешіптується з колегою.

"Слуга народу" Дмитро Любота читає повідомлення в офіційному чаті фракції. Зокрема, його колеги цитують Столипіна.

"Слуги народу" Вадим Струневич і Артем Дубнов

Приходько Борис ("Довіра") читає свої повідомлення.

"... людей і заявив, що Аграрної партії в області немає, на вибори вони не йдуть. Тепер їм треба прийняти рішення з ким йти на вибори: із Зе, чи з НК".





Потім Приходько вирішив покерувати активами:

"Дізнайся за МЕТ29 і суверен 32"

"Думаю, потрібно виходити з нтх ..."

"Суверен ща спошу"

"Давай ставить оффер по Мет..."





"Слуга народу" Ольга Совгиря.

Сергій Власенко ("Батьківщина").





Андрій Парубій та Володимир В'ятрович (ЄС).

Спікер ВР Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

"Слуги народу" слухають розповідь колеги по фракції Дмитра Наталухи.

Володимир Мороз (ОПЗЖ) вирішив почитати новини.





Мороз читає матеріали з телеграм-каналу "Чорний квартал" про "Центренерго"





І "Динамо" Суркіса.

"Слуги народу" Михайло Лаба та Олена Копанчук перемовляються за спиною колеги Вікторії Вагнер.

Гео Лерос (СН), Сергій Власенко ( "Батьківщина") і Ярослав Железняк ("Голос").

Глава фракції СН Давид Арахамія активно жестикулює, спілкуючись зі своїм заступником Артемом Культенком.





Олександра Устінова ( "Голос") і Артем Дмитрук (СН).





"Слуги народу" Єлизавета Ясько і Олександр Качура.





Президія ВР: Руслан Стефанчук, Дмитро Разумков і Олена Кондратюк.





Гео Лерос.





Вітальний поцілунок Олександра Гереги ("За майбутнє") і Людмили Марченко (СН)

Фото: Цензор.НЕТ.