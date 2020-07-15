СБУ викрила чиновників НАНУ в незаконній передачі землі в Києві на 300 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала чиновників Національної академії наук на незаконній передачі під забудову ділянок столичної землі вартістю понад 300 000 000 гривен.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці НАНУ з порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України та без обов’язкового погодження з Бюро Президії Академії уклали з приватними комерційними структурами договори на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків на землях установи. Ділянки розташовані поблизу пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія". Організатори оборудки протиправно передали забудовнику землі загальною площею 24,5 гектара у постійне користування терміном на 49 років. Згідно з умовами договору, після завершення робіт комерсанти мали право викупити ділянкки у власність.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 356, ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України правоохоронці проводять обшуки у Президії НАНУ для вилучення документальних матеріалів, що підтверджують протиправну діяльність. Рішенням суду на ці земельні ділянки НАНУ накладено арешт.

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Тривають слідчі дії.





