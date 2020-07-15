Із загиблим на Донбасі командиром 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим попрощалися в Жидачеві. ФОТОрепортаж

У Жидачеві Львівської області 15 липня відбулася церемонія прощання з загиблим лейтенантом (посмертно), командиром взводу 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим.

Про це на своїй facebook-сторінці інформує керівник Львівського об'єднаного військового комісаріату Олександр Тищенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Останню данину Герою України, лейтенантові 24-ї бригади Тарасу Матвіїву віддали в його рідному місті Жидачів. Громада міста, бойові побратими, вище військове керівництво схилилися на коліна, проводжаючи Героя України. Герої не вмирають! Слава Україні!", - сказано в повідомленні.

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Фото: facebook/Олександр Тіщенко

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Фото: facebook.com/maria.kulchickaya

Тарас Тарасович Матвіїв народився 18 лютого 1989 року. У 2011-му закінчив факультет журналістики Львівського Національного університету ім. Івана Франка, був кореспондентом ТРК "Ера" і телеканалу TVi, блогером в низці видань ( "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин").

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Брав активну участь у Революції Гідності (Третя сотня Самооборона Майдану), був співкоординатором "Пошукової ініціативи" (організації, яка розшукувала зниклих людей під час Революції Гідності), членом ГО "Українська галицька асамблея", засновником ГО "Народний легіон". У 2015 р вирушив добровольцем на фронт у складі Окремої добровольчої чоти "Карпатська Січ", воював у Пісках і ДАП. З 2015 року - депутат Жидачівської райради VII скликання від Української Галицької партії.

2018 вступив на курси лідерства Національної Академії Сухопутних Військ ім. Петра Сагайдачного, після закінчення яких був воїном 24-ї ОМБр.

Служив командиром взводу. Загинув 10 липня близько 20.00 в районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час розриву 120-мм міни у той час, як витягав двох поранених побратимів із палаючого бліндажа, що був обстріляний перед тим із мінометом найманців РФ. Помер дорогою до лікарні.

У нього залишилися батьки.

13 липня 2020 року молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву указом президента України присвоєно звання лейтенант (посмертно) і звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

14 липня відбулося урочисте прощання з Тарасом Матвіївим на Київському Майдані Незалежності та у Львові.