Поліція Києва звільнила викраденого два тижні тому підприємця Ткаченка, трьох викрадачів затримали, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТОрепортаж

Підприємця Сергія Ткаченка, викраденого групою невідомих злочинців 1 липня в Києві, звільнено.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок чітких та злагоджених дій поліції, підприємець Сергій Ткаченко, викрадений 1 липня в Києві групою невідомих злочинців, був щойно звільнений. Трьох негідників затримано. Два тижні Сергія Ткаченка тримали в підвалі на території Голосіївського району Києва, прикутим до батареї, катували, били і знущалися, вимагаючи гроші", - повідомив він.

За словами Геращенка, зі звільненим працюють медики, його життю ніщо не загрожує.

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"Сьогодні ввечері він буде вже в колі рідних. А лиходіїв тепер чекає тривалий термін ув'язнення за викрадення та катування людини", - зазначив заступник міністра.

Він також висловив подяку співробітникам поліції Києва і особливо - карному розшуку.

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Нагадаємо, Сергій Ткаченко - акціонер севастопольського судноремонтного заводу "Південний". До окупації жив у Києві, у Крим літав у справах. У 2014 році він, за словами дружини Юліанни, не прийняв російське громадянство. Росіяни внесли його до бази нев'їзних і незаконно відібрали завод. Свої активи Ткаченко оцінив у 150 млн доларів і боровся за бізнес в українських судах. На початку березня 2020 року його заочно заарештував московський суд. Російські ЗМІ повідомляли тоді, що Ткаченка звинуватили "в участі в злочинній спільноті та особливо великому розкраданні коштів".

8 липня ЗМІ повідомили, що Ткаченка викрали 1 липня із салону краси на Дорогожичах. Двоє невідомих, які представилися співробітникам салону "співробітниками федерального розшуку", вивели його на вулицю в наручниках, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.