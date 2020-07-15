УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10247 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
13 994 10

Поліція Києва звільнила викраденого два тижні тому підприємця Ткаченка, трьох викрадачів затримали, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТОрепортаж

Підприємця Сергія Ткаченка, викраденого групою невідомих злочинців 1 липня в Києві, звільнено.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок чітких та злагоджених дій поліції, підприємець Сергій Ткаченко, викрадений 1 липня в Києві групою невідомих злочинців, був щойно звільнений. Трьох негідників затримано. Два тижні Сергія Ткаченка тримали в підвалі на території Голосіївського району Києва, прикутим до батареї, катували, били і знущалися, вимагаючи гроші", - повідомив він.

За словами Геращенка, зі звільненим працюють медики, його життю ніщо не загрожує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бізнесмена з Криму Ткаченка викрали в Києві, родина підозрює ФСБ РФ, - ЗМІ

"Сьогодні ввечері він буде вже в колі рідних. А лиходіїв тепер чекає тривалий термін ув'язнення за викрадення та катування людини", - зазначив заступник міністра.

Він також висловив подяку співробітникам поліції Києва і особливо - карному розшуку.

Поліція Києва звільнила викраденого два тижні тому підприємця Ткаченка, трьох викрадачів затримали, - заступник голови МВС Геращенко 01

Також дивіться: СБУ затримала в Одесі банду "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Києва звільнила викраденого два тижні тому підприємця Ткаченка, трьох викрадачів затримали, - заступник голови МВС Геращенко 02
Поліція Києва звільнила викраденого два тижні тому підприємця Ткаченка, трьох викрадачів затримали, - заступник голови МВС Геращенко 03
Поліція Києва звільнила викраденого два тижні тому підприємця Ткаченка, трьох викрадачів затримали, - заступник голови МВС Геращенко 04

Читайте також: СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, Сергій Ткаченко - акціонер севастопольського судноремонтного заводу "Південний". До окупації жив у Києві, у Крим літав у справах. У 2014 році він, за словами дружини Юліанни, не прийняв російське громадянство. Росіяни внесли його до бази нев'їзних і незаконно відібрали завод. Свої активи Ткаченко оцінив у 150 млн доларів і боровся за бізнес в українських судах. На початку березня 2020 року його заочно заарештував московський суд. Російські ЗМІ повідомляли тоді, що Ткаченка звинуватили "в участі в злочинній спільноті та особливо великому розкраданні коштів".

8 липня ЗМІ повідомили, що Ткаченка викрали 1 липня із салону краси на Дорогожичах. Двоє невідомих, які представилися співробітникам салону "співробітниками федерального розшуку", вивели його на вулицю в наручниках, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Автор: 

Київ (19618) визволення (566) Нацполіція (15254) викрадення (821) Правоохоронні органи (2708) підприємці (620) силовики (2514) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
ты бухим за комп больше не садись , окей?
показати весь коментар
15.07.2020 21:19
+6
Це плюс поліції, але нещодавно вбили полковника СБУ. Чекаємо розслідування.
показати весь коментар
15.07.2020 21:05
+2
Злодеям нужно пожизненное дать. Ну или хотя бы 20 лет. Увы дадут немного
показати весь коментар
15.07.2020 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аваков молодец . Реформированая полиция быстро учится и хорошо работает .
показати весь коментар
15.07.2020 20:59 Відповісти
"Менти не люди" Аваков!!!))
показати весь коментар
15.07.2020 21:03 Відповісти
А ті хто викрали Ткаченко теж менти?
показати весь коментар
16.07.2020 16:00 Відповісти
ты бухим за комп больше не садись , окей?
показати весь коментар
15.07.2020 21:19 Відповісти
Це плюс поліції, але нещодавно вбили полковника СБУ. Чекаємо розслідування.
показати весь коментар
15.07.2020 21:05 Відповісти
По следам этого убийства похоже и это преступление раскрыли.
показати весь коментар
15.07.2020 21:30 Відповісти
а що ви хочете при такій поліції, судах, прокуратурі....повезло підприємцю, що нарвався на дилетантів....але дилетанти вчаться, проникають в правоохоронні органи....іншому підприємцю може неповезти.....правоохоронні органи не реформувати потрібно, а наводити там дисципліну, відповідальність за бездіяння і корупцію, як і в судах...
показати весь коментар
15.07.2020 21:22 Відповісти
Злодеям нужно пожизненное дать. Ну или хотя бы 20 лет. Увы дадут немного
показати весь коментар
15.07.2020 22:39 Відповісти
На телеканалах розповідалі, що він просив охорону у мусорів - ті не дали. Але все таки потрібно було йому самому найняти охорону .
показати весь коментар
16.07.2020 22:09 Відповісти
Да там не все так просто, была публикация как его похищали из парикмахерской, так там вроде как похитители кричали что они "федералы", так что не исключено что там кацапские уши торчат.
показати весь коментар
16.07.2020 22:38 Відповісти
 
 