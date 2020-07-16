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"Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак. ФОТО

Фірма ТОВ "Смартленд", яка виграла аукціон з купівлі готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн, зареєстрована в старому будинку в Броварах. Більше того, за 2018 рік вона задекларувала 187 тис. дол. Річного доходу. У цьому випадку, найімовірніше, йдеться про використання "прокладки", щоб не світити гроші, з яких не були сплачені податки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.

""Мільярдер з нетрів" (українська версія). Пораділи успішному продажу на аукціоні готелю "Дніпро"? Знаю, пораділи. Навіть сам Зе оперативно постік ФБ-видав. Але от запитаннячко. А хто сьогодні "та сторона"? Хто ті "невідомі особи", які виграли аукціон? І тут відповідь не така вже легка", - розповів журналіст.

Також читайте: Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Бойко, - "слуга народу" Холодов. ДОКУМЕНТ

"Ви вже звернули увагу на скрини з Гугл-мепс? Є якісь здогадки, що це? Добре, не буду довго тягнути. Це будинок, який розташований за юридичною адресою ТОВ "Смартленд" (Бровари, вулиця Київська, 130). Саме ця компанія сьогодні дала на аукціоні найвищу ціну", - зазначив він.

Мільярдер з нетрів: фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель Дніпро, зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак 01
Мільярдер з нетрів: фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель Дніпро, зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак 02

"Не знаю, як ви, а я якось інакше уявляв будівлю компанії, яка викладає 1,1 млрд грн ($40 млн) за готель у центрі Києва. Чомусь, одразу в думках уявляв собі, що це має бути якась світова мережа лакшері-готелів. З пафосними будинками у власників. А не ось це в Броварах... Насправді, мені було цікаво дізнатися, хто ті гуру бізнесу, які під час коронакризи, коли туристичний бізнес рухнув, коли невідомі перспективи виходу галузі з кризи, готовий викласти таку суму. І це ж лише початок. Після цього мільярда треба ще вкластися в ремонт. Ну, щоб готель реально був не менше 4 зірок, як вимагають умови продажу", - зазначив Братущак.

"Знайшов... А ще знайшов, що у 2018-му річний дохід цієї компанії становив 187 000 доларів. Ще раз: сто вісімдесят сім тисяч доларів. Не знаю, може, далі у компанії, як кажуть, поперло, що вони зібрали 40 мільйонів баксів. Ну, от не щастило людям у перші 15 років бізнесу, а потім - вжух - і вистрілило. Буває ж таке", - розповідає журналіст.

Також читайте: Аукціон про приватизацію готелю "Дніпро" виграли партнери гравця в покер Петтері, пов'язаного з естонською компанією, яка судиться з Україною через закриття казино, - ЗМІ

"То що це за бізнес такий, що так вистрілив? Дивимось реєстраційні документи. Основна діяльність - надання в оренду нерухомого майна. 40 мільйонів баксів на оренді. Оце стартап!
А, і ще одна маленька деталька. Як гадаєте, де живе засновник компанії, яка так легко під час кризи викладає $40 млн? Лондон? Париж? Монако? Може, Козин? Не вгадали. Висотка на Троєщині (вулиця Градинська, 18). Не кожен може собі дозволити))) Коротше. Після завершення аукціону має пройти перевірка покупця на доброчесність. За цим теж буде цікаво спостерігати. А якщо почати ще й фільм знімати, то це буде реально блокбастер. І в прокаті цієї стрічки по світу можна буде відбити і $40 мільйонів вартості готелю, і всі витрати на ремонт. Варто лише трошки почекати" , - резюмував Братущак.

"Хтось використав прокладку. Найімовірніше, для того, щоб не світити гроші, з яких не були сплачені податки. Приховані доходи називається. Ті податки, які мали піти на розвиток тих же Броварів. І вже потім із чистими грошима йти на аукціон", - пояснив пізніше журналіст.

Нагадаємо, раніше про готовність цього готелю до приватизації заявляв президент Володимир Зеленський; він також зазначив, що на приватизацію виставлять і великі підприємства, які не є стратегічними.

Конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн. Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Бойко.

Мільярдер з нетрів: фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель Дніпро, зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак 03
Мільярдер з нетрів: фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель Дніпро, зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак 04
Мільярдер з нетрів: фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель Дніпро, зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак 05

Автор: 

готель (213) приватизація (1682) махінації (419) Братущак Олексій (56)


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Топ коментарі
+25
Зебильчики. Рашенский офшор на Кипре -- это уже огромная победа или ещё нет?
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16.07.2020 09:46
+21
О какие инвесторы крутые при Клоуне в Украину хлынули!
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16.07.2020 09:49
+17
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ofshornii-prezydent-kuda-y-kak-zelenskyi-platyt-nalohy-rassledovanye-205244.html Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
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16.07.2020 10:13
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Зебильчики. Рашенский офшор на Кипре -- это уже огромная победа или ещё нет?
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16.07.2020 09:46 Відповісти
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ofshornii-prezydent-kuda-y-kak-zelenskyi-platyt-nalohy-rassledovanye-205244.html Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
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16.07.2020 10:13 Відповісти
******** даже если официально пентагон предоставит документы и подтверждения с прослушкой - все равно не поверят и скажут что ты порохобот. Они клинические к сожалению идиоты.
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16.07.2020 15:42 Відповісти
гостинницу купили люди которые отобрали власть и деньги у борухов)
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16.07.2020 13:28 Відповісти
Добросовестные инвесторы в этот беспредел под названием Украина не прийдут!! поэтому нефиг верить в сказки!! Сначаланаведите порядок (пусть чинуши депутаты олигархи покажут скоко у них и откуда а суды все это оценят типа на скоко сроков тянет) а потом придут инвесторы!!
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16.07.2020 09:47 Відповісти
Во новость то! Да почти вся "приватизации" в Украине проходила с 1991-го года и проходит до ныне по этой схеме.
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16.07.2020 09:48 Відповісти
Ответ на сайте Цензора чуть раньше от "слуги" Холодова. Там все подробно.
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16.07.2020 09:51 Відповісти
Саме тому Бубачка так радів вчора з приводу продажу?
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16.07.2020 09:53 Відповісти
"Бубочка", вот скажи честно: прихватизация святым Рошенком киевской фабрики им. Карла Маркса происходила по иной, чем эта, схеме?
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16.07.2020 09:56 Відповісти
Зебіл, не відповідай питанням на питання.
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16.07.2020 09:57 Відповісти
Дегенерат, я тобі олігофрену нічого не винен. Йди тупи далі.
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16.07.2020 09:59 Відповісти
Який же ти жалюгідний!
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16.07.2020 10:00 Відповісти
Сказано ведь, иди в дупу, петин гамадрил.
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16.07.2020 10:36 Відповісти
Так вы же "зажили по новому". Т.е "по новому" -- это еще хуже чем раньше?
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16.07.2020 10:05 Відповісти
А ти Вася у Іллюшеньки Ківи спитай, він вже подав позов. В 1996 році приватизовани була ця фабрика, добре що ти все помниш.
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16.07.2020 10:08 Відповісти
татышо! вот почему как зебил, так идиот?!

на фабрике было создано орендное предприятие, которое еще в 1993-м выкупило у государства имущество фабрики и стало ЗАТ. а в 1996-м фабрику продали Рошену.
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16.07.2020 10:17 Відповісти
У мене питання до зебіла. Тільки не виляй попою кім як Коля-котрлета: ви зійшли на гівно рік тому доводячи, що обираєте чесну людину, яка поборе корупцію, зубожіння і всі несправедливості в країні. Чому тепер все виходить гірше ніж було. Чому за рік стало питання повернення 90-х. Знову Порох? А може є якесь інше пояснення? Дуже дякую (гнусявим голоском).
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16.07.2020 10:28 Відповісти
Дик а хіба Зе не декларував, що нова влада буде кращою за папєрєдніків? А на ділі що вийшло? Те саме?
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16.07.2020 10:37 Відповісти
тобто, всьо норм? зє може ставити це собі в заслугу?
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16.07.2020 09:54 Відповісти
"Тобто", щоб зрозуміти про що я написав, треба мати хоть трішечки розуму в голові.
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16.07.2020 09:58 Відповісти
ще раз: якщо у даному випадку застосовано шахрайську схему, то це може бути виправдано застосуванням подібних схем раніше?
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16.07.2020 10:03 Відповісти
Им Порошенко по ночам снится
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16.07.2020 10:17 Відповісти
Тю! А Зєлєнскій казав, що закон один для всіх. Лишилось тіко зачекати результатів перевірки на добропорядність фірми покупця і побачити: чи дійсно закон єдиний для всіх, чи хтось все ж трохи рівніший...
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16.07.2020 10:16 Відповісти
А как же все лозунги скомороха? А как же Голобородько? Когда вы научитесь отвечать за косяки ваших ободранцев, а не валить на попередников, аж до Адама и Евы?
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16.07.2020 10:17 Відповісти
Простите, но власть Зеленского же пришла с обещаниями, что подобного больше не будет, более того, было не раз сказано, что коррупция в стране (на высшем уровне) побеждена. Так что же выходит, ничего не изменилось, просто теперь друзья Зеленского разворовывают страну?
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16.07.2020 10:34 Відповісти
Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко, - "слуга народа" Холодов. ДОКУМЕНТ
https://censor.net/news/3208399/auktsion_po_prodaje_gostinitsy_dnepr_veroyatno_vyigral_rossiyiskiyi_igornyyi_magnat_boyiko_sluga_naroda
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16.07.2020 09:48 Відповісти
брехня.украинский бандеровец купил.и азов он финансирует.и жидомасонов **********)
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16.07.2020 13:33 Відповісти
О какие инвесторы крутые при Клоуне в Украину хлынули!
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16.07.2020 09:49 Відповісти
Бровары , как и Княжичи, ******** Мертветчук
Учитывая, что он купил рядом с Днепром площадку на Крещатике ( снесённого Столичного ) и ему не дают там ЗАБАБАХАТЬ НЕБОСКРЁБ , не исключаю шо покупка Днепра совершена Мертветчуком на бабки хремля
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16.07.2020 09:50 Відповісти
Все заздалегідь домовлено.
Чергова тіньова контора.
Бені може
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16.07.2020 09:51 Відповісти
бени больше нет) ахметки больше нет) борухов больше нет) остались мелкие жидомасончики но и им соро песта) и те люди которые это сделали и купили гостинницу)
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16.07.2020 13:35 Відповісти
Видимо клоуну еще и откатили, раз он так пропиарил вчера эту покупку
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16.07.2020 09:53 Відповісти
всё прозоро,лехаим,пацаны !
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16.07.2020 09:55 Відповісти
Ну цель покупки в принципе ясно .. Тут как раз не особо большого ума надо что бы сопоставить . Ведь не даром же слуги так спешили с законом про игорный бизнес ?. Связь как по мне очевидна , иначе смысла покупки данной домины, да еще и в год "туристического кризиза" , вызванного пандемией , вообще не вижу
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16.07.2020 09:55 Відповісти
там спарава на фотке "Зевс". нычка с игровыми автоматами.
шо-то мне подсказывает, шо люди без фантазии... но мож и ошибаюсь...
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16.07.2020 10:24 Відповісти
От таких налогов,которые имеются в Украине нужно прятаться обязательно,иначе банкротство и крах,в белую бизнес вести абсолютно невозможно,даже самые тупые журнащлюшки это должны знать и понимать.
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16.07.2020 09:57 Відповісти
Да что вы говорите! И какие же это "такие налоги" в Украине?
Везде бизнес облагается большими налогами, особенно в странах Западной Европы и в Америке.
Поищите данные в Гугле хотя бы, сравните с Украиной, а потом пишите свои мудрые комментарии.
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16.07.2020 10:06 Відповісти
Совершенно справедливо. 85% новых ппредпринимателей в Японии становятся банкротами в течении первого года. Это прекрасная селекция выгодная государству - деньги отходят ему. Поэтому же бизнес профессии находятся в самом конце списка престижности. Шопаделать - звертный оскал капитализма.
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16.07.2020 10:29 Відповісти
Не надо ля-ля. В штатах налоги в два раза ниже наших (но у нас множество способов платить не всё). Плюс еще есть заметный необлагаемый минимум.
Если Украина хочет хоть с кем-то конкурировать, то ей тоже нужно снижать налоги. Хотя бы до уровня США
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16.07.2020 11:59 Відповісти
а перевірити "фірми" перед акуціоном не здогадалися?!!
Чергова муйня від навозних мух
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16.07.2020 10:01 Відповісти
Инвестиционная няня в натуре.
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16.07.2020 10:06 Відповісти
Вава доволен удачной сделкой
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16.07.2020 10:07 Відповісти
Спорная статья. Т.к. с одной стороны автор абсолютно прав, но с другой ... Всем известно что все большие деньги в Укрине - криминальные. И вот вопрос: 1. Иностранные инвесторы (с чистыми деньгами) в Украину не идут 2. Гос. собственность - убыточна (это, кстати, отдельный вопрос Почему?) 3. Есть криминальные деньги, которые могут быть вложены в экономику страны или лежать на депозитах в офшорах. Как говориться: Вам шашечки или ехать?
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16.07.2020 10:07 Відповісти
самого словосочетание КРИМИНАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ВЛОЖЕНЫ В ЭКОНОМИКУ не коробит! всеравно что лиса охраняет кур!! криминал и добросовестный налогоплательщик вещи не совместимые! я еще могу понять криминал который отошел от дел но тут еще надо посмотреть как и наскоко он отошел!!
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16.07.2020 10:49 Відповісти
Сравнения ваши совершенно не к месту. "Лиса охраняет кур" - это когда коррупционеры борются с коррупцией. А "амнистия капиталов" - это международно признанный юридический процесс, который прошли многие страны. Все равно наши "неподкупные профессионалы" никогда в жизни не определят происхождение и историю этих денег. Поэтому, имейте мозги, хотя бы ими правильно воспользоваться.
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16.07.2020 11:01 Відповісти
амнистия возможна токо в том случае когда у вас налажена система неотвратимости наказания! а если у вас системы наказания нет то амнистия просто похажа на типа "ГРАБТЕ ДАЛЬШЕ ВАМ ВСЕ ПРОСТЯТ"! у нас уже есть неотвратимость наказания? так про какую амнистию ты поешь?!!
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16.07.2020 11:11 Відповісти
Если я не ошибаюсь, то статья была про происхождение капитала. При чем тут "неотвратимость наказания"? Ты мысль сконцентрируй, а потом кидай свои популистские и очевидные всем лозунги про "грабте дальше ...". Так что "поешь" тут ты, а я как раз по делу пишу.
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16.07.2020 11:27 Відповісти
ты первый начал писать про амнистию т.е. про прощение наворованного!! я тебе написал свое мнение никаких амнистий пока система наказания не работает!!
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16.07.2020 12:06 Відповісти
90% инвестиций в Украине - криминальные. (эту просто рассмотрели под микроскопом). Ты же понимаешь, что если следовать твоей (в общем-то правильной) логике, то про инвестиции можно забыть?
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16.07.2020 12:11 Відповісти
я итак это писал изначально
ПРО НОРМАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПРИ СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЕОРОВСТВА МОЖНО ЗАБЫТЬ!!

Теперь твое! типа пусть заходят хоть ворованные типа деньги хоть что то! А для чего сюдя заводятся ворованные деньги? думаешь чтобы что то построить? ан нет их сюда заводят теже самые воры и заводят токо с целью продолжения воровства и его расширения! да он заведет пусть 10млн баксов но токо для того чтобы стырять 100 млн!! он так же как и все остальные инвесторы тут ничего не собирается строить по тем же причинам что и остальные инвесторы!! так что инвестиции от ВОРОВ по факту тут то же не нать!!!
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16.07.2020 12:16 Відповісти
Математика "на сегодня":
Нормальные инвестиции: рабочих мест - 100 Налогов 1 млн.
Криминальные инвестиции: рабочих мест - 100 Налогов - 100 000

Твой вариант: рабочих мест - ноль, Налогов - ноль.
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16.07.2020 12:50 Відповісти
ты хорошо посчитал налоги а не хочешь посчитать скоко сперли в это время! а то ты считаешь одну сторону а другую типа не видишь!! спер 1лярд а налогов заплатил 100 000 очень класный бизнес давай еще!!
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16.07.2020 13:04 Відповісти
Инвестировать в Украину сейчас можно только исключительно «грязные» деньги. Либо если ты *******.
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16.07.2020 10:10 Відповісти
правильно! но вопрос а кто и для чего будет инвестировать грязные деньги?!! неужели типа чтобы построить экономику?!!
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16.07.2020 10:50 Відповісти
если у жидомасона отобрал то можно и инвестировать)
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16.07.2020 13:36 Відповісти
президент сказал: "усё прозрачно и это впервые в украинской истории."
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16.07.2020 10:10 Відповісти
да зеленый много чего уже рассказал. И про зарплаты в 4000$ и конец "эпохи бедности" и т.д. и т.п.
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16.07.2020 10:24 Відповісти
Хорошо хоть металлургические предприятия, химические, конфетные фабрики ... покупались на честно заработанные нелегким трудом!
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16.07.2020 10:16 Відповісти
"Рога и копыта" ? Продажа отеля и принятие закона про игорный бизнес звенья одной цепи..Как чудесно все сложилось
"Нашелся к шарику горшок
И хвост ко дню рождения"
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16.07.2020 10:22 Відповісти
понятно, то "Смартленд" это ширма. Лаптевые за поребриком изголодались( в смысле денег) те, что есть- лежат или работают слабо, а нужно было куда-то пристроить, в развитии Украины перспектива развития все же пока есть, на подходе будет рассмотрение Закона об инвест.нянях ( посмотрим как будут прописаны гарантии государства ) так что у реального владельца усьо будет зашибись
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16.07.2020 10:29 Відповісти
Зе-аукціон з зе-крадених грошей
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16.07.2020 10:30 Відповісти
перевірити надходження коштів і конфіскувати , готель повернути державі
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16.07.2020 10:45 Відповісти
Там живет бородатая ЗЕстарушка.
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16.07.2020 10:46 Відповісти
Яка Європа? Нарід бажає в сіру зону, в болото.
За це і голосували
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16.07.2020 10:57 Відповісти
...тим часом... - https://www.youtube.com/watch?v=57Gqei8kLh4&t=0s ...Куди пішли гроші?
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16.07.2020 11:17 Відповісти
ВОТ ТАК ОНИ И ЗЕМЛЮ НАШУ БУДУТ ПРОДАВАТЬ! ВСЕ НА ПОДСТАВНЫХ! КАЦАПИ ВСЕ ПОТРОХУ СКУПЛЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2020 11:21 Відповісти
"Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак - Цензор.НЕТ 566
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16.07.2020 11:56 Відповісти
Овощ 2.0 2сезон 5серия
Приватизацию мы начали с себя: Продали гостиницу Днепр броварской мазанке бегающей по оффшорам.
Это еще один пример того, как джибутизация и видосики приносят пользу продлевая коррупцию.
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16.07.2020 12:15 Відповісти
В следующей серии мы продадим вашу землю точно так же!
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16.07.2020 12:18 Відповісти
Ну, теперь в "Днепре" можно шикарное казино наверху вместо ресорана сделать, а внизу - автоматы!
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16.07.2020 12:19 Відповісти
2007 році за 1 лярд в Києві вже були продали такому інвестору землю. Потім стало ясно, що один банк взяв кредит в іншого, а той в НБУ, а НБУ надрукував. 13 років пройшло - нічо нового не придумали.
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16.07.2020 12:21 Відповісти
інвестором готелю "Дніпро", який має заплатити за нього більше мільярда гривень, виявився депутат Державної Думи Російської Федерації, учасник організованої злочинної групи "Лужники", Олександр Бабаков.
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16.07.2020 12:25 Відповісти
пестеш. гостинницу купил человек который борухов ******.
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16.07.2020 13:31 Відповісти
а я то думаю чего это зебаран такой вой поднял по поводу продажи отеля.
оказывается это ********** типа прикупил. то то айкосика так прет не по детски)))
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16.07.2020 12:28 Відповісти
Оффшор в Броварах - это новый писк в экономике зеленых идиотов
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16.07.2020 21:25 Відповісти
Такие-же оффшорные аферисты как и Голобородько
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16.07.2020 23:17 Відповісти
Трудяге налог -61,5 % налога ,а с миллиарда -ни копейки -вот они двойные стандарты .Это показывает насколько зеленозадые во главе с пархатым -мрази .Ждёт путлер ,потирает клешни -,когда зелепархатый развалит страну .
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17.07.2020 07:54 Відповісти
Більшість трудяг отримують у конвертах, тому не треба ля.ля.. в нашій країні, що трудяги, що олігархи, на влада - варті одне одного. Жуліки і злодії.
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17.07.2020 10:16 Відповісти
Уся Україна така. Одному Богу відомо скільки у нас "економік" яка середня зарплата і т.п., якщо усе вивести із тіні...
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17.07.2020 10:15 Відповісти
Бедный Зеленски, вчера, как павиан красной жопой, махал новостью о продаже отеля, а сегодня очередная зрада.
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17.07.2020 10:32 Відповісти
 
 