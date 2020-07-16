"Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак. ФОТО

Фірма ТОВ "Смартленд", яка виграла аукціон з купівлі готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн, зареєстрована в старому будинку в Броварах. Більше того, за 2018 рік вона задекларувала 187 тис. дол. Річного доходу. У цьому випадку, найімовірніше, йдеться про використання "прокладки", щоб не світити гроші, з яких не були сплачені податки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.

""Мільярдер з нетрів" (українська версія). Пораділи успішному продажу на аукціоні готелю "Дніпро"? Знаю, пораділи. Навіть сам Зе оперативно постік ФБ-видав. Але от запитаннячко. А хто сьогодні "та сторона"? Хто ті "невідомі особи", які виграли аукціон? І тут відповідь не така вже легка", - розповів журналіст.

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"Ви вже звернули увагу на скрини з Гугл-мепс? Є якісь здогадки, що це? Добре, не буду довго тягнути. Це будинок, який розташований за юридичною адресою ТОВ "Смартленд" (Бровари, вулиця Київська, 130). Саме ця компанія сьогодні дала на аукціоні найвищу ціну", - зазначив він.





"Не знаю, як ви, а я якось інакше уявляв будівлю компанії, яка викладає 1,1 млрд грн ($40 млн) за готель у центрі Києва. Чомусь, одразу в думках уявляв собі, що це має бути якась світова мережа лакшері-готелів. З пафосними будинками у власників. А не ось це в Броварах... Насправді, мені було цікаво дізнатися, хто ті гуру бізнесу, які під час коронакризи, коли туристичний бізнес рухнув, коли невідомі перспективи виходу галузі з кризи, готовий викласти таку суму. І це ж лише початок. Після цього мільярда треба ще вкластися в ремонт. Ну, щоб готель реально був не менше 4 зірок, як вимагають умови продажу", - зазначив Братущак.

"Знайшов... А ще знайшов, що у 2018-му річний дохід цієї компанії становив 187 000 доларів. Ще раз: сто вісімдесят сім тисяч доларів. Не знаю, може, далі у компанії, як кажуть, поперло, що вони зібрали 40 мільйонів баксів. Ну, от не щастило людям у перші 15 років бізнесу, а потім - вжух - і вистрілило. Буває ж таке", - розповідає журналіст.

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"То що це за бізнес такий, що так вистрілив? Дивимось реєстраційні документи. Основна діяльність - надання в оренду нерухомого майна. 40 мільйонів баксів на оренді. Оце стартап!

А, і ще одна маленька деталька. Як гадаєте, де живе засновник компанії, яка так легко під час кризи викладає $40 млн? Лондон? Париж? Монако? Може, Козин? Не вгадали. Висотка на Троєщині (вулиця Градинська, 18). Не кожен може собі дозволити))) Коротше. Після завершення аукціону має пройти перевірка покупця на доброчесність. За цим теж буде цікаво спостерігати. А якщо почати ще й фільм знімати, то це буде реально блокбастер. І в прокаті цієї стрічки по світу можна буде відбити і $40 мільйонів вартості готелю, і всі витрати на ремонт. Варто лише трошки почекати" , - резюмував Братущак.

"Хтось використав прокладку. Найімовірніше, для того, щоб не світити гроші, з яких не були сплачені податки. Приховані доходи називається. Ті податки, які мали піти на розвиток тих же Броварів. І вже потім із чистими грошима йти на аукціон", - пояснив пізніше журналіст.

Нагадаємо, раніше про готовність цього готелю до приватизації заявляв президент Володимир Зеленський; він також зазначив, що на приватизацію виставлять і великі підприємства, які не є стратегічними.

Конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн. Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Бойко.





