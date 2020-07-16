Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК фіксує черговий факт використання російськими незаконними збройними формуваннями на Донбасі заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін ПОМ-2, які загрожують життю і здоров'ю мирного населення Донбасу.

Про це повідомили в штабі ООС, інформує Цензор.НЕТ

Так, 15 липня 2020 року російсько-окупаційні війська з напрямку непідконтрольного селища Доломітне здійснили обстріл у бік житлових будинків селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Ворог застосував РПГ-7, гранату якого замінено на міну ПОМ-2.

Оперативно прибувши на місце обстрілу, спостережна група української сторони СЦКК провела фотофіксацію та встановила, що на території ЗАТ "Бахмутський аграрний союз" внаслідок обстрілу російськими окупантами була виявлена міна ПОМ-2, що не привелася в бойовий стан. Планується подальша утилізація боєприпасу підрозділом ДСНС України. Існує ймовірність можливості знаходження декількох таких мін на прилеглій території.







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Українська сторона СЦКК наголошує, що цей вид мін заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року та виготовляється виключно в Російській Федерації. Протипіхотна міна ПОМ-2 має період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Для доставки мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток, завдовжки до 10 метрів кожна. Існують модифікації міни також і без самоліквідації.

"Незаконні збройні формування Російської Федерації продовжують свідомо нехтувати Мінськими домовленостями, порушуючи норми гуманітарного права, більше того, їхні зухвалі дії свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

УС СЦКК наголошує, що ці тфакти чергового тяжкого злочину наглядно вказують на причетність Російської Федерації до систематичних поставок цього типу мін на непідконтрольну Україні територію, з метою подальшого їхнього застосування окупантами по житлових районах Донбасу.

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