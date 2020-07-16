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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК фіксує черговий факт використання російськими незаконними збройними формуваннями на Донбасі заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін ПОМ-2, які загрожують життю і здоров'ю мирного населення Донбасу.

Про це повідомили в штабі ООС, інформує Цензор.НЕТ

Так, 15 липня 2020 року російсько-окупаційні війська з напрямку непідконтрольного селища Доломітне здійснили обстріл у бік житлових будинків селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Ворог застосував РПГ-7, гранату якого замінено на міну ПОМ-2.

Оперативно прибувши на місце обстрілу, спостережна група української сторони СЦКК провела фотофіксацію та встановила, що на території ЗАТ "Бахмутський аграрний союз" внаслідок обстрілу російськими окупантами була виявлена міна ПОМ-2, що не привелася в бойовий стан. Планується подальша утилізація боєприпасу підрозділом ДСНС України. Існує ймовірність можливості знаходження декількох таких мін на прилеглій території.

Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2 01
Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2 02
Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2 03

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Українська сторона СЦКК наголошує, що цей вид мін заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року та виготовляється виключно в Російській Федерації. Протипіхотна міна ПОМ-2 має період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Для доставки мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток, завдовжки до 10 метрів кожна. Існують модифікації міни також і без самоліквідації.

"Незаконні збройні формування Російської Федерації продовжують свідомо нехтувати Мінськими домовленостями, порушуючи норми гуманітарного права, більше того, їхні зухвалі дії свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

УС СЦКК наголошує, що ці тфакти чергового тяжкого злочину наглядно вказують на причетність Російської Федерації до систематичних поставок цього типу мін на непідконтрольну Україні територію, з метою подальшого їхнього застосування окупантами по житлових районах Донбасу.

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Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2 04
Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2 05

Автор: 

мінування (1218) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+19
не глаза...
Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 8021
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16.07.2020 11:20
+16
Нужно, чтоб Зеленский прошелся по этим местам, проверил, может параша не враг, а то все глаза путлеровские проверяет.
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16.07.2020 11:12
+10
А перед глазами у НеЛоха - мир в жопе *****.
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16.07.2020 11:12
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А перед глазами у НеЛоха - мир в жопе *****.
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16.07.2020 11:12 Відповісти
клоун поглядел в шоколадный глаз ***** и увидел там мир.
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16.07.2020 13:00 Відповісти
Нужно, чтоб Зеленский прошелся по этим местам, проверил, может параша не враг, а то все глаза путлеровские проверяет.
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16.07.2020 11:12 Відповісти
не глаза...
Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 8021
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16.07.2020 11:20 Відповісти
да он указывает окупантам куда лучше закидывать мины...а вы пройтись..)
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16.07.2020 12:33 Відповісти
Почаще проганяйте по линии *разграничения* торговцев с Парашей и любителей рузького мира
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16.07.2020 11:17 Відповісти
а от зеленське, падло, https://censor.net/ua/news/3195956/*******************************************************************************************************. бо ж нам озброєння ні для чого.
хоча ні, це зветься інакше - ворог.
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16.07.2020 11:41 Відповісти
Утилізація коштує дорого, а такого лайна на складах РФії повно. Проводять як утилізоване, кошти кладуть до кишені, а орки їх "утилізують"
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16.07.2020 11:46 Відповісти
Нетели это мины,что ВСУ утилизровала?
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16.07.2020 12:08 Відповісти
ні то ПФМ-1 були.
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16.07.2020 13:02 Відповісти
В Ливии орки тоже самое делают https://www.dw.com/ru/армия-сша-обвинила-чвк-вагнера-в-закладке-мин-вокруг-триполи/a-54190725
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16.07.2020 16:01 Відповісти
 
 