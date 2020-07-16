Командир розвідвзводу 35-ї ОБрМП Дмитро Красногрудь загинув 13 липня під Зайцевим унаслідок підриву на невідомому пристрої. ФОТО

13 липня в районі населеного пункту Зайцеве Донецької області під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув Дмитро Анатолійович Красногрудь, 18.10.1978 року народження, лейтенант, командир розвідувального взводу 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 35-ї ОБМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лейтенант Красногрудь Дмитро Анатолійович, командир розвідувального взводу військової частини А3821; 18.10.1978 року народження. Загинув: 13.07.2020 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення ООС у районі н.п. Зайцеве Донецької області. Дмитро Красногрудь зазнав численних осколкових поранень, несумісних із життям, унаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким у зв’язку із загибеллю Захисника України! Гірко сприймати втрату побратима. Вічна пам’ять! Слава Герою України!" - зазначається у повідомленні.

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Про дату та місце прощання буде повідомлено додатково.



