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"Смотрящого" за Миколаївщиною кримінального авторитета Науменка засудили до 5 років. ДОКУМЕНТ+ФОТОрепортаж

Ухвалено обвинувальний вирок так званому "смотрящому", кримінальному авторитету Ігорю Науменку на прізвисько Наум, який зі спільниками, раніше неодноразово судимими, Грудським і Уваровим вимагали 200 тис. грн неіснуючого боргу в місцевого мешканця.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням суду трьох обвинувачених засуджено до 5 років позбавлення волі зі взяттям під варту в залі судового засідання. На цей момент у залі засідання Науменка ознайомлюють з рішенням суду в присутності конвойних, під судом присутня велика кількість правоохоронців.

Смотрящого за Миколаївщиною кримінального авторитета Науменка засудили до 5 років 01

Науменка, Грудського та Уварова згідно з рішенням взяли під арешт у залі суду.

"Преступности.НЕТ" зазначає, що Науменко з'явився в суд уже із сумкою з особистими речами, пакетом з ліками.

Як повідомляв раніше "Преступности.НЕТ", 3 липня 2020 року Науменка затримали в Миколаєві співробітники СБУ. Затримання відбувалося в кафе "Картопляна хата", розташованому в районі перетину проспекту Центрального і вулиці Шосейної (Фрунзе).

Крім Науменка, було затримано щонайменше ще трьох осіб.

Видання "Свідок.Info" зазначає, що під час брифінгу в Миколаївській ОДА, який відбувся після затримання Наума, на той час начальник обласного Управління СБУ Олексій Лях заявив, що до діяльності кримінального авторитета причетні представники кримінального світу з Росії, які, за інформацією екскерівника обласної СБУ, власне і поставили Наума "смотрящим" за Миколаєвом.

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Смотрящого за Миколаївщиною кримінального авторитета Науменка засудили до 5 років 02
Смотрящого за Миколаївщиною кримінального авторитета Науменка засудили до 5 років 03
Смотрящого за Миколаївщиною кримінального авторитета Науменка засудили до 5 років 04
Смотрящого за Миколаївщиною кримінального авторитета Науменка засудили до 5 років 05

Автор: 

Миколаїв (1814) СБУ (12915) суд (11731) юстиція (732)


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16.07.2020 12:41 Відповісти
В петушарню его на неделю определите. Завтра все авторитеты и воры в законе галопом из Украину побегут. Именно так борются с криминальными авторитетами.
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16.07.2020 13:00 Відповісти
Азербайджанских, грузинских и прочих зарубежных авторитетов почему то не сажают, а только выпроваживают.
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16.07.2020 14:12 Відповісти
у нас суд может дать конкретный срок , а преступник на свободе ( тоись не закрывают ) , недели две назад или около на цензоре в левой колонке пост был , преступнику дали 5ку ,
а он интервью раздает на свободе
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16.07.2020 16:42 Відповісти
тих же, т.з. злодії в законі, замість викидати нафіг на рашку, чи звідки вони приїзджають, на ніч в пєтушарню і більш ніколи не приїдуть і інші не захочуть, бо тільки й читаєш, вкотре попався, чи сходняк
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16.07.2020 14:22 Відповісти
Их это не пугает, они не прочь друг друга петушить, вор в законе - это универсальный ********.
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16.07.2020 15:11 Відповісти
один одного, то да, а от коли про це інші знають в т.ч., ті якими вони ніби мають керувати, от тоді у них виникає проблема, бо з пєтухами навіть на волі ніхто не хоче мати справ.
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16.07.2020 17:02 Відповісти
Треба зразу в зами обласному керівнику навіщо цінними кадрами розкидатися?
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16.07.2020 13:59 Відповісти
а кому он дела передал?
вот вопрос главный
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17.07.2020 01:12 Відповісти
 
 