"Смотрящого" за Миколаївщиною кримінального авторитета Науменка засудили до 5 років. ДОКУМЕНТ+ФОТОрепортаж

Ухвалено обвинувальний вирок так званому "смотрящому", кримінальному авторитету Ігорю Науменку на прізвисько Наум, який зі спільниками, раніше неодноразово судимими, Грудським і Уваровим вимагали 200 тис. грн неіснуючого боргу в місцевого мешканця.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням суду трьох обвинувачених засуджено до 5 років позбавлення волі зі взяттям під варту в залі судового засідання. На цей момент у залі засідання Науменка ознайомлюють з рішенням суду в присутності конвойних, під судом присутня велика кількість правоохоронців.

Науменка, Грудського та Уварова згідно з рішенням взяли під арешт у залі суду.

"Преступности.НЕТ" зазначає, що Науменко з'явився в суд уже із сумкою з особистими речами, пакетом з ліками.

Як повідомляв раніше "Преступности.НЕТ", 3 липня 2020 року Науменка затримали в Миколаєві співробітники СБУ. Затримання відбувалося в кафе "Картопляна хата", розташованому в районі перетину проспекту Центрального і вулиці Шосейної (Фрунзе).

Крім Науменка, було затримано щонайменше ще трьох осіб.

Видання "Свідок.Info" зазначає, що під час брифінгу в Миколаївській ОДА, який відбувся після затримання Наума, на той час начальник обласного Управління СБУ Олексій Лях заявив, що до діяльності кримінального авторитета причетні представники кримінального світу з Росії, які, за інформацією екскерівника обласної СБУ, власне і поставили Наума "смотрящим" за Миколаєвом.

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