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У Миколаєві спалили автомобіль голови обласної організації "Нацкорпусу" Янтар. ФОТО

У Миколаєві спалили автомобіль голови обласної організації партії "Національний корпус" Дениса Янтаря.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив сам Янтар, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, поки невідомі, дегенерати о 3-30 підпалили мою машину, яка стояла біля дому. В принципі, машина це просто груда металу та засіб пересування, такі втрати- буденність людини з активною життєвою позицією і я адекватно ставлюсь до таких речей. А от моменти переживання моїх рідних, у зв'язку з цими обставинами, це буде дорого коштувати цим виродкам. Я завжди відкрито висловлюю позицію, відкрито конфліктую і завжди відповідаю за вчинки і слова, чого і раджу іншим. В мене всього два припущення, хто міг це зробити, поки абстрактно зазначу: політичні опоненти чи криміналітет. По лінії поліції слабко вірю в успіх, пошукаємо трошки по іншому. Такі епізоди мотивують ставати дещо активнішим та сильнішим, не більше. А розпачу чи тим паче страху точно не буде я всіх запевняю", - заявив Янтар.

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У Миколаєві спалили автомобіль голови обласної організації Нацкорпусу Янтар 01
У Миколаєві спалили автомобіль голови обласної організації Нацкорпусу Янтар 02

Автор: 

авто (6223) місцеві вибори (1366) Миколаїв (1814) підпал (693) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+18
Гарного Вам полювання!
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16.07.2020 12:18
+8
так сожгите десяток машин петушариесосов. по-любому какой-то из этих говноедов петушария причастен.
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16.07.2020 12:30
+4
Голова Херсонської облради вже в СІЗО, тепер черга Голів облрад Миколаївської та Одеської областей!
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16.07.2020 12:22
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Гарного Вам полювання!
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16.07.2020 12:18 Відповісти
Голова Херсонської облради вже в СІЗО, тепер черга Голів облрад Миколаївської та Одеської областей!
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16.07.2020 12:22 Відповісти
шарий мстит.)))
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16.07.2020 12:19 Відповісти
Не. Это мелко для Шария. Он до такого не опустится - нанять кого-то, чтобы сжечь личный автомобиль главы областной террористической организации.
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16.07.2020 12:31 Відповісти
ПєтуШарію треба нагнітання хаосу в Україні, як цього добивається кремль, - розвалювати Україну з середини.
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16.07.2020 13:00 Відповісти
Кремль, шоб вы знали не разваливает Украину. Украину разваливают Соединительные штаты Америки. Извне. А изнутри её разваливают националисты. Впрочем, запад и изнутри разваливает.Соросята,поросята, набсоветы, компрадоры.
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16.07.2020 13:16 Відповісти
от добре Америка розвалила Південну Корею.Зато росія зміцнила Північну.Ви,можливо,черги займаєте,щоб купити товари з Північної Кореї?
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16.07.2020 13:28 Відповісти
Ты сам понял что написал? Или как узбек ,что вижу о том и пою. Логика на уровне краба. Когда уже школа начнется,может хоть чему то тебя научат.
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16.07.2020 14:58 Відповісти
ти якесь упороте, ти які речовини вживаєш? лікуйся, якщо це ще можливо.
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16.07.2020 14:25 Відповісти
не похоже, Шариков обписивает шины

мне кажется, это был самострел комедия, господа
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16.07.2020 12:31 Відповісти
Вряд лі, єслі би ето бил шмарій, то пропалі би токо какахі із туалета актівіста.))
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16.07.2020 12:34 Відповісти
"Сегодня, пока неизвестные, дегенераты в 3-30 подожгли мою машину, которая стояла возле дома. Источник: https://censor.net/p3208463" - хорошо, что они не запустили её в космос во время движения!
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16.07.2020 12:20 Відповісти
Не, ну если для тебя это обыденность и ты адекватно относишься к таким вещам - просто забудь. Зачем кого-то искать. Надеюсь полное КАСКО поможет тебе возместить убытки. Купишь новую и всех делов.
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16.07.2020 12:25 Відповісти
скоро нацжонов шарики ногами пинать будут.
и поделом, не нужно служить Сабакову
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16.07.2020 12:30 Відповісти
так сожгите десяток машин петушариесосов. по-любому какой-то из этих говноедов петушария причастен.
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16.07.2020 12:30 Відповісти
а що буде, якщо дозволять створення приватних воєнізованих формувань....це ж на вулицю не вийдеш, гарматне м'ясо олігархів буде один одного відправляти в космос....і запросто можна буде під руку гарячу попасти якомусь чуваку....
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16.07.2020 12:35 Відповісти
наверное, ...порохоботы подожгли
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16.07.2020 12:37 Відповісти
Вата, яку за рік виплекав зеленський
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16.07.2020 12:59 Відповісти
Это тот доброволец, которому Зе сказал, что он не лох - председатель николаевского Нацкорпуса Денис Янтар

У Миколаєві спалили автомобіль голови обласної організації "Нацкорпусу" Янтар - Цензор.НЕТ 1739
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16.07.2020 13:18 Відповісти
тот самый "доброволец", который обещал не уходить с тех позиций. Интересный спектакль был...
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16.07.2020 13:38 Відповісти
Ветеран АТО Денис Янтарь (справа) воевал в составе полка "Азов", в частности в Широкино. Кремль вооружает медведчуковско-ФСБ-шных боевиков Кивы, "казаков" Мелитополя, бандюков из АнтиМайдана - хочет расжечь уже НАСТОЯЩУЮ гражданскую войну!

У Миколаєві спалили автомобіль голови обласної організації "Нацкорпусу" Янтар - Цензор.НЕТ 1392
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16.07.2020 13:29 Відповісти
Неизвестные сожгли машину известному дегенерату....
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16.07.2020 18:12 Відповісти
Партизаны?

Активисты? Не поделили потоки хозяев
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27.08.2020 23:07 Відповісти
Рип ин пис
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10.09.2020 21:30 Відповісти
 
 