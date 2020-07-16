У Миколаєві спалили автомобіль голови обласної організації "Нацкорпусу" Янтар. ФОТО

У Миколаєві спалили автомобіль голови обласної організації партії "Національний корпус" Дениса Янтаря.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив сам Янтар, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, поки невідомі, дегенерати о 3-30 підпалили мою машину, яка стояла біля дому. В принципі, машина це просто груда металу та засіб пересування, такі втрати- буденність людини з активною життєвою позицією і я адекватно ставлюсь до таких речей. А от моменти переживання моїх рідних, у зв'язку з цими обставинами, це буде дорого коштувати цим виродкам. Я завжди відкрито висловлюю позицію, відкрито конфліктую і завжди відповідаю за вчинки і слова, чого і раджу іншим. В мене всього два припущення, хто міг це зробити, поки абстрактно зазначу: політичні опоненти чи криміналітет. По лінії поліції слабко вірю в успіх, пошукаємо трошки по іншому. Такі епізоди мотивують ставати дещо активнішим та сильнішим, не більше. А розпачу чи тим паче страху точно не буде я всіх запевняю", - заявив Янтар.

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