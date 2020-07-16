Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Декларація про державний суверенітет України, ухвалена 30 років тому, стала дорожньою картою геополітичної катастрофи Путіна. Саме тому "п’ята колона" Кремля намагається розхитати підвалини української державності і атакує державну мову

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це під час акції проти русифікації освіти на площі Конституції біля Верховної Ради заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

"30 років тому 16 липня 1990 року в цій будівлі Верховної Ради України була підписана і прийнята Декларація про державний суверенітет. Це не просто нормативний законодавчий акт. Це дорожня карта геополітичної катастрофи Путіна ХХ сторіччя. Це дзвони руйнації Радянського Союзу і дзвони відновлення державності України. Це величезний символ для всього українства", – наголосив п'ятий президент.

Порошенко подякував усім, хто прийшов на майдан Конституції.

"П’ята колона" Кремля, представники якої засіли, в тому числі, в цій залі, також дуже добре розуміються на символізмі. Саме тому сьогодні Путін їде до окупованого Криму. Саме тому сьогодні вони – представники цієї "п’ятої колони", дивної антиукраїнської коаліції "Слуг народу" і ОПЗЖ, – спробували поставити закон про скасування української мови. І лише рішуча ваша воля зруйнувала цей сценарій. Я вітаю вас з цим першим кроком до нашої перемоги", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Він зазначив, що за 14 місяців нинішня влада зазнала краху і показала своє справжнє обличчя.

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"Вже 14 місяців при владі ця так звана команда нових облич, яка зазнала руйнівного краху і продемонструвала, ким вони були з самого початку – командою антиукраїнців, нікчем, бездарів, які штовхнули Україну в прірву економічної катастрофи, зруйнували українську безпеку і міжнародну світову коаліцію на підтримку України, яка була побудована нашою командою, яка програла опір пандемії коронавірусу. Що треба робити на їхню думку, коли відбулася ця катастрофа у всіх напрямках? Треба витягати з-під сукна мовне питання. Треба знову продемонструвати вірність і відданість своїм замовникам з Кремля", – наголосив Порошенко.

"Наша з вами команда п’ять років відбудовувала фундамент Української держави, виводила країну зі стану мовної летаргії, відроджували українські пісні на українському радіо. Бо в 2013 році їхня частка становила лише жалюгідних 5%. Ми відновлювали українську мову на українському телебаченні, не даючи їм можливості просувати їхній продукт – російськомовних "Сватів" і російськомовний серіал "Слуга народу". Ми відновили і захистили українську мову, в тому числі і завдяки діяльності Українського культурного фонду, де понад 3 тис. проєктів пройшли і здобули підтримку, прийшовши вже на встановлені нашою командою квоти на мову", – нагадав п’ятий президент.

Порошенко подякував нардепам минулого скликання Верховної Ради, які стали авторами Закону про мову, і наголосив, що спроби реваншу, які відбуваються за політичної волі Зеленського у коаліції з прокремлівськими політичними силами, не пройдуть.

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