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Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Декларація про державний суверенітет України, ухвалена 30 років тому, стала дорожньою картою геополітичної катастрофи Путіна. Саме тому "п’ята колона" Кремля намагається розхитати підвалини української державності і атакує державну мову

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це під час акції проти русифікації освіти на площі Конституції біля Верховної Ради заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

"30 років тому 16 липня 1990 року в цій будівлі Верховної Ради України була підписана і прийнята Декларація про державний суверенітет. Це не просто нормативний законодавчий акт. Це дорожня карта геополітичної катастрофи Путіна ХХ сторіччя. Це дзвони руйнації Радянського Союзу і дзвони відновлення державності України. Це величезний символ для всього українства", – наголосив п'ятий президент.

Порошенко подякував усім, хто прийшов на майдан Конституції.

"П’ята колона" Кремля, представники якої засіли, в тому числі, в цій залі, також дуже добре розуміються на символізмі. Саме тому сьогодні Путін їде до окупованого Криму. Саме тому сьогодні вони – представники цієї "п’ятої колони", дивної антиукраїнської коаліції "Слуг народу" і ОПЗЖ, – спробували поставити закон про скасування української мови. І лише рішуча ваша воля зруйнувала цей сценарій. Я вітаю вас з цим першим кроком до нашої перемоги", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Він зазначив, що за 14 місяців нинішня влада зазнала краху і показала своє справжнє обличчя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разом ми зупинимо спільну атаку частини "Слуг" та ОПЗЖ", - Порошенко з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про суверенітет України

"Вже 14 місяців при владі ця так звана команда нових облич, яка зазнала руйнівного краху і продемонструвала, ким вони були з самого початку – командою антиукраїнців, нікчем, бездарів, які штовхнули Україну в прірву економічної катастрофи, зруйнували українську безпеку і міжнародну світову коаліцію на підтримку України, яка була побудована нашою командою, яка програла опір пандемії коронавірусу. Що треба робити на їхню думку, коли відбулася ця катастрофа у всіх напрямках? Треба витягати з-під сукна мовне питання. Треба знову продемонструвати вірність і відданість своїм замовникам з Кремля", – наголосив Порошенко.

"Наша з вами команда п’ять років відбудовувала фундамент Української держави, виводила країну зі стану мовної летаргії, відроджували українські пісні на українському радіо. Бо в 2013 році їхня частка становила лише жалюгідних 5%. Ми відновлювали українську мову на українському телебаченні, не даючи їм можливості просувати їхній продукт – російськомовних "Сватів" і російськомовний серіал "Слуга народу". Ми відновили і захистили українську мову, в тому числі і завдяки діяльності Українського культурного фонду, де понад 3 тис. проєктів пройшли і здобули підтримку, прийшовши вже на встановлені нашою командою квоти на мову", – нагадав п’ятий президент.

Порошенко подякував нардепам минулого скликання Верховної Ради, які стали авторами Закону про мову, і наголосив, що спроби реваншу, які відбуваються за політичної волі Зеленського у коаліції з прокремлівськими політичними силами, не пройдуть.

Також дивіться: "Мова або смерть": під Радою відбувається мітинг на підтримку української мови. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Антиукраїнська влада дістає з-під сукна мовне питання, щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко 01
Антиукраїнська влада дістає з-під сукна мовне питання, щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко 02
Антиукраїнська влада дістає з-під сукна мовне питання, щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко 03

Автор: 

Порошенко Петро (15190) українська мова (836) мова (742)


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Топ коментарі
+56
Антиукраинская власть достает из-под сукна "языковой вопрос", чтобы показать свою преданность Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5308
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16.07.2020 12:46
+46
Антиукраинская власть достает из-под сукна "языковой вопрос", чтобы показать свою преданность Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1159
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16.07.2020 12:47
+37
Гетьман прав.
Как всегда, впрочем.
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16.07.2020 12:47
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Свобода сейчас любую площадку использует, что бы хоть как-то о себе напомнить. Пожалуй только одна Свобода и не брезгует с Петром светиться.
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16.07.2020 13:30 Відповісти
І барига зрадник і шмаркля зрадник. Шмаркля майже білш успіхів має ніж барига.
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16.07.2020 13:16 Відповісти
Песботи навіть картинки проти москалів ..блокують !

Головне для них *хеть-ман в рамочці *.
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16.07.2020 13:18 Відповісти
Пустобрех и демагог.
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16.07.2020 13:23 Відповісти
Відновлення армії, створення помісної церкви, захист законами мови, безвіз, антипутінська коаліція. Зелебобік, продовжити? А що зробила ваша дибільна Шмакля? Давай по по пунктам. Ми ж любимо справедливість чи вже ніт?))
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16.07.2020 13:28 Відповісти
Извини, но у пэци лучше твоего получается вешать лапшу на уши))))
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16.07.2020 13:29 Відповісти
Тобто нічого продуктивного сказати не можеш. Я тобі підкажу - Зеленський, за якого ти дереш пупа навіть не нуль, він мінус - до того ж в усьому. Про його "здобутки" навіть ***** не мріяло - так розвалити країну за якийсь рік. І головне - ви зробили це разом.
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16.07.2020 13:41 Відповісти
А что тебе сказать?Про видновлення армии, когда последний год каденции все кому не лень дружно увольнялись со словами "достала эта совковщина"?Про чтворення поиистной церкви с участием бандюгана Мультика-Петровского?Про безвиз, при котором сколько раз ты слетал в Вену попить кавы?Про антипутинскую коалицию, где Германия не давала оружие, зато дала добро путлеру на СП-2?Да ну нафиг!Хочешь слушать своего шоколадного божка?Слушай сколько хочешь, я на его бред не ведусь.
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16.07.2020 13:47 Відповісти
Ти прикидуєшся ідіотом чи реально такий? Я тебе спитав про здобутки Зеленського. Чесно кажучи я в шоці від зелебобіків. Ви ж на гівно сходили - тільки не Порошенко і обрали Зеленського тож давай розказуй про Зеленського. По пунктам.
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16.07.2020 13:54 Відповісти
Ты мне привёл примеры досягненнь пети-я тебе ответил по всей пунктам его "достижений". Ах да, забыл про защиту законами мови-единственное, что там хорошо, это то, что вводятся квоты, всё остальное это водичка. По достижениям Зеленскооо-читай новости, там всё написано.
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16.07.2020 13:57 Відповісти
10 ко бригад новых мало иди тами пго форме советника вавы снарядись по великой форме воспетой вавой и его другом Толей поменячйте сына козлы
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16.07.2020 14:06 Відповісти
Я не почув нічого внятного як щодо спростування досягнень Порошенка, так і щодо успіхів Зеленського. Я вважаю - ви пуста людина, банальний ретранслятор телевізійної пропаганди.
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16.07.2020 14:31 Відповісти
Я тоже не имею ни малейшего желания очередному сое-фанату объяснять банальные вещи. Продолжайте верить в пэцю, говорят с верой легче жить
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16.07.2020 14:36 Відповісти
да ты что кто уволился твой братишка инвафалид попчленец или аватар
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16.07.2020 14:04 Відповісти
Мозг. У тебя. Уволился. Прямо из головы.
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16.07.2020 14:11 Відповісти
из твоей праваославной у тебя там он был у тебя там поповские байки и рузге мир звеняй попочленочка скрепная твоё по зосиме отроком работать у похотливого рузге кнура попа
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16.07.2020 14:14 Відповісти
У тебя шизофазия. Напомни санитарам чтобы далеко не отходили. Желаю быстро вылечиться.
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16.07.2020 14:18 Відповісти
ухаха какой поток подсознания так кто там уволился поведай не прячься вон Апарашин карловарский вернулся в советники ваве - правда был послан на хер в ЗСУ начиная от Наева кончая простым бойцом кто там у вавы в армии советники ух профи отбеливатель ануса Апарашин и Хомчак - я с руснёй договорился
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16.07.2020 14:26 Відповісти


Так понятнее?
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16.07.2020 14:29 Відповісти
Про солнце забыл! Петя солнце каждое утро подымает, а вечером закатывает. А в Англии недавно принцесса асекская родила. Так то от Пети, чтоб ты понимал!
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16.07.2020 13:35 Відповісти
А влада шмарклі викрала всі захисні костюми і маски під час короновірусу і продавали москалям по 25 коп за штуку, вивезли всі запаси зерна, відвели війська, привели до влади олігархів Бені і Ахметки. Відновили старі схеми схеми для наживи Фірташу, Ахметову, Бені, Пинчуку, новінському і Медведчуку. Невже мало вони зробили?
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16.07.2020 13:46 Відповісти
Геть кацапске лайно з влади!
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16.07.2020 13:27 Відповісти
Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4041
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16.07.2020 13:28 Відповісти
В наморднике и спит.
перчатки точно не снимает
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16.07.2020 13:43 Відповісти
бужанский залогинтесь
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16.07.2020 14:10 Відповісти
Это скорее Коля Попакакутим. У него карантина давно нет.
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16.07.2020 14:23 Відповісти
Воно колян-котлета назавжди.
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16.07.2020 14:29 Відповісти
Петра знову пучить
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16.07.2020 13:53 Відповісти
Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7563
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16.07.2020 14:07 Відповісти
Антиукраинская власть ЗЕ должна быть уничтожена.
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16.07.2020 14:22 Відповісти
это ты сейчас на состав преступления наговорил, по своей недалекости.. если не бот..
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16.07.2020 15:01 Відповісти
это о шоколадном, если кто не понял..
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16.07.2020 15:00 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/koalicija-slug-i-opzzh-razrushila-mezhdunarodnuju-podderzhku-ukrainy-poroshenko/ П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що коаліція "Слуги народу" і "Опозиційною платформи - За життя" зруйнували міжнародну підтримку України.
"Сьогодні Путін їде в окупований Крим. Саме сьогодні вони, представники цієї п'ятої колони, дивною антиукраїнської коаліції "Слуг народу" і ОПЗЖ, спробували поставити закон про скасування української мови. І тільки рішуча ваша воля зруйнувала цей сценарій", - заявив Петро Порошенко.

Він поставив риторичне питання: "Чому саме зараз вирішили голосувати за закон Бужанського? Тому що вже 14 місяців ця команда "нових облич", яка зазнала руйнівного краху, продемонструвавши те, ким вони були спочатку - командою антиукраїнців, командою нікчем, командою нездар, які штовхнули Україну у прірву економічної катастрофи. Які зруйнували українську безпеку, які зруйнували міжнародну коаліцію на підтримку України, побудовану нашою командою. Командою, яка програла опір пандемії коронавірусу, продавши захисні костюми за кордон замість того, щоб захищати українців. І в підсумку, що вони зробили, коли сталася така катастрофа в усіх напрямках - вони витягли з-під сукна мовне питання", - сказав п'ятий президент.
Петро Порошенко впевнений, що цей мовний закон Бужанського був "на замовлення Кремля". "Наша команда п'ять років виводила українську мову зі стану летаргії, відроджувала українські пісні на українському радіо, тому що в 13-му році їх було всього 5%. Наша команда відроджувала українську книгу, відроджувала українську мову на телебаченні, не даючи просунути їх російськомовний продукт - "Сватів", серіал "Слуга народу", - зазначив Петро Порошенко.
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16.07.2020 15:38 Відповісти
А сколько потратил сил ты на обучение своих сыновей украинскому языку,или пока строил завод в липецке воспитанием твоих деток занимались российские телеканалы?
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16.07.2020 15:42 Відповісти
так ти ким там в маєтку Порошенка служиш?
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16.07.2020 17:54 Відповісти
бу-ЖОПА-нский це в нього Українська державна влада?
От розсмішив.
Ти ще скажи, що *********** з трупачуком і бухойком теж Українська влада. Вийми піджака з трусів та подивись навкруги. Незабаром до НАТО вступимо всупереч тобі
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16.07.2020 16:12 Відповісти
По рукам бы надавать тому, кто все время в СПАМ отправляет, не согласен с чем-то ответь, не если ума нет, тогда простительно.
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16.07.2020 16:15 Відповісти
ой, ой
тут спамлять ватні пости.
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16.07.2020 16:20 Відповісти
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим
https://twitter.com/Kolym0224

@Kolym0224


Це Абдель! Стосовно МОВИ!!!

https://twitter.com/Kolym0224/status/1283689700151230465

Вивчив мову, а місцеві малороси не здатні
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16.07.2020 16:19 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1283694715716743168
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16.07.2020 16:20 Відповісти
Почему на россии никого не волнуют полторы сотни государственных языков?
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16.07.2020 16:20 Відповісти
а вони є ?
їх вивчають ?
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16.07.2020 16:38 Відповісти
А как же?! В любой республике, всё делопроизводство, не менее чем на двух языках, на выбор. (в Дагестане вообще титульных языков14). И пусть только попробует какой нибудь чиновник не принять заявление от гражданина на его родном языке. Правда, обычно, человеку и проще и легче и получится быстрее, когда он воспользуется межнациональным языком, который родом из Киева.
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16.07.2020 16:56 Відповісти
Невже ?
Але нехай. Мені не принципово що там коїться в засрашці.
До речі, то не ваші лапті оно стоять ?
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16.07.2020 17:02 Відповісти
Я Украинскую мову тоже розумию, но насчёт лаптей, ничего не понял.
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16.07.2020 17:08 Відповісти
Пришлий касап https://censor.net/user/472112, як і кожен касап бреше. Стосовно "полторы сотни государственных языков" в касапів. Насправді - там лише один.
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16.07.2020 17:52 Відповісти
Вы логику включите. А как же эти полторы сотни языков сохранились? А национальные книги, газеты, телерадиоканалы, театры, это, что, тоже брехня? А, что же тогда руководящие национальные кадры, там в своих офисах делают?
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16.07.2020 18:47 Відповісти
Лапти мать, лапти перемать.
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16.07.2020 17:27 Відповісти
Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6469
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16.07.2020 17:29 Відповісти
Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9855
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16.07.2020 18:28 Відповісти
Как говорят умные люди иногда открывая форум Цензора:" И о чем сегодня пишут в спаме?" Как много этим сказано
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17.07.2020 11:46 Відповісти
В Библии, в частности, сказано: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти; Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом» Гал. 5:16-18. Таким образом, освободившись от диктата законов материального мира, человек приобретает возможность жить в протяжении многих столетий. Ибо реальный (духовный) мир обладает естественным механизмом обеспечивающим, при необходимости, полную физиологическую регенерацию человеческого организма. В результате, одно цикличная жизнь человека станет многоцикличной. Подобно тому, как это есть в растительном мире. Я имею в виду одно цикличную жизнь однолетних трав и многоцикличную жизнь многолетних деревьев. Поэтому и сказано: «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: улавливает мудрых в лукавстве их» 1 Кор. 3:19. Отсюда же и такое резко отрицательное восприятие украинской национальной независимости со стороны тех, кто предпочитает жить по законам материального мира. православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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17.07.2020 15:31 Відповісти
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