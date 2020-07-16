Поліція за допомогою Інтерполу затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві жителя Каховки, який переховувався в РФ. ФОТО
Поліція Херсонської області у взаємодії з Інтерполом повернула в Україну підозрюваного в жорстокому вбивстві злочинця, який переховувався в Російській Федерації.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.
Вбивство сталося в місті Каховка у вересні 2008 року. Зловмисник мав тривалий конфлікт зі своїм знайомим через жінку. Під час останньої сварки підозрюваний вирішив позбутися суперника, взявши зброю та розстрілявши його. Потерпілий помер на місці від численних поранень в груди та живіт.
Розшуковці встановили обставини вбивства та особу вбивці, за фактом було розпочато кримінальне провадження. Співробітники Каховської поліції пред’явили звинувачення чоловікові у вчиненні злочину. У нього вдома під час обшуку знайшли багато одиниць зброї. Суд арештував чоловіка, але з часом прийняв рішення відпустити його та переніс строки розгляду цієї справи. Розуміючи, що йому загрожує до 15 років тюрми, фігурант втік на власному авто.
Подальші слідчо-оперативні дії ускладнилися тим, що до поліції надійшла інформація про те, що чоловік знаходиться вдома у своєї сестри в Російський Федерації. З 2011 року втікача було оголошено в міжнародний розшук. Численні відрядження поліцейських до іншої країни не дали результатів. Сестра обвинуваченого пояснювала, що чоловік вже не проживає з нею, а його нової адреси вона не має. 48-річний фігурант заховався якнайдалі, де розпочав нове життя з впевненістю у своїй безкарності.
Однак нещодавно каналами Інтерполу його місцезнаходження було встановлено. Днями херсонські оперативники разом з прикордонною службою затримали чоловіка на прикордонному пункті в Харківській області.
Зловмисник відповідатиме перед судом за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство"
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Так его искали , что пограничники его задержали при переходе нелегально границы , о чем и писал сам цензор раньше .
Однако недавно по каналам Интерпола его местонахождение было установлено. На днях херсонские оперативники вместе с пограничной службой задержали мужчину на пограничном пункте в Харьковской области. Источник: https://censor.net.ua/p3208515 -- это шедевр ! 🤣🤣🤣🤣🤣
- Отпускать убийцу - такое может быть только в коррумпированной стране где не работают законы и законы морали тоже.