Викраденого бізнесмена Ткаченка катували і максимум, що йому дозволяли, їсти і пити, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підприємець Сергій Ткаченко, викрадений групою невідомих злочинців 1 липня, розповів, що він кілька років судився з РФ за відібраний бізнес у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Хочу сказати всім, що коли ви виходите з дому і не дзвоните рідним і близьким, ви робите велику помилку. Коли виходите, попрощайтеся, може назавжди, тому що ми не знаємо, яка воля людей, які хочуть заподіяти зло дітям, родичам і так далі. Я дуже вдячний міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, заступнику міністра Антону Геращенку, який перший подзвонив мені і сказав про те, що все добре, а також керівникові поліції Києва Андрію Крищенкові, який безпосередньо брав участь у цій операції, і всім співробітникам Шевченківського району столичної поліції", - зазначив потерпілий.

"Цінуйте кожну секунду, цінуйте кожну хвилину, бо життя настільки коротке і коли воно обірветься - ніхто не знає", - додав Ткаченко.

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За даним фактом проводиться досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Керівник Нацполіції Ігор Клименко розповів, що Ткаченка тримали в нелюдських умовах у Голосіївському районі Києва - в одному з підвалів будинку він був прикутий наручниками. Там його катували, вимагаючи великі кошти і максимум, що йому дозволяли - їсти і пити.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сказав, що оперативники затримали п'ятьох осіб, з яких переважно всі жителі столиці. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за викрадення та катування людини. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

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У свою чергу, потерпілий Сергій Ткаченко повідомив, що він кілька років судився з РФ за відібраний бізнес у Криму. Спільно зі своєю дружиною Юліанною він подякував рядовим працівникам Національної поліції України за те, що всі 15 днів невпинно його шукали і звільнили.

Нагадаємо, Сергій Ткаченко - акціонер севастопольського судноремонтного заводу "Південний". До окупації жив у Києві, у Крим літав у справах. У 2014 році він, за словами дружини Юліанни, не прийняв російське громадянство. Росіяни внесли його до бази нев'їзних і незаконно відібрали завод. Свої активи Ткаченко оцінив у 150 млн доларів і боровся за бізнес в українських судах. На початку березня 2020 року його заочно заарештував московський суд. Російські ЗМІ повідомляли тоді, що Ткаченка звинуватили "в участі в злочинній спільноті та особливо великому розкраданні коштів".

8 липня ЗМІ повідомили, що Ткаченка викрали 1 липня із салону краси на Дорогожичах. Двоє невідомих, які представилися співробітникам салону "співробітниками федерального розшуку", вивели його на вулицю в наручниках, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.



