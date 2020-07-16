В аеропорту "Львів" відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19. ФОТОрепортаж

У міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького відкрили пункт ПЛР-тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, які перетнули державний кордон.

Про це аеропорт повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми почали ПЛР-тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, які перетнули державний кордон", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вже 23 пасажири, які прилетіли з Лондона до Львова, виявили бажання зробити ПЛР-тест в аеропорту. Медична процедура разом з оформленням триває 15 хвилин.

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