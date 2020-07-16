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В аеропорту "Львів" відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19. ФОТОрепортаж
У міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького відкрили пункт ПЛР-тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, які перетнули державний кордон.
Про це аеропорт повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми почали ПЛР-тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, які перетнули державний кордон", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що вже 23 пасажири, які прилетіли з Лондона до Львова, виявили бажання зробити ПЛР-тест в аеропорту. Медична процедура разом з оформленням триває 15 хвилин.
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Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Деньги в основном пошли на выплаты пострадавшим от карантина украинцам.(с)
не путайте низкокачественные эспресс-тесты, которые все равно не помогут при пересечении границы в той стране, где требуются результаты ПЦР-теста, и собственно ПЦР-тест, результата которого и заключения нужно ждать двое-трое суток.