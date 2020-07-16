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В аеропорту "Львів" відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19. ФОТОрепортаж

У міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького відкрили пункт ПЛР-тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, які перетнули державний кордон.

Про це аеропорт повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми почали ПЛР-тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, які перетнули державний кордон", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вже 23 пасажири, які прилетіли з Лондона до Львова, виявили бажання зробити ПЛР-тест в аеропорту. Медична процедура разом з оформленням триває 15 хвилин.

Читайте також: В аеропорту Львова та "Борисполі" можуть з'явитися лабораторії для тестування на COVID-19, - Степанов

В аеропорту Львів відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19 01
В аеропорту Львів відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19 02
В аеропорту Львів відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19 03
В аеропорту Львів відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19 04
В аеропорту Львів відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19 05
В аеропорту Львів відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19 06

Автор: 

аеропорт (1854) карантин (18172) Львів (3087) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Думаю тест платный.
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16.07.2020 17:30 Відповісти
2100 грн
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16.07.2020 18:10 Відповісти
На борьбу с эпидемией и ее экономическими последствиями потратили почти 65 млрд грн…
Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Деньги в основном пошли на выплаты пострадавшим от карантина украинцам.(с)
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16.07.2020 18:04 Відповісти
В аеропорту "Львів" відкрився пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1901Шел шестой месяц пандемии коронавируса. В международном аэропорту Львова только открылся пункт сдачи ПЦР-теста на Covid-19.
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16.07.2020 18:36 Відповісти
в аэропорту его все равно не делают, только берут мазок для анализа, а результата из лаборатории ждать двое -трое суток. так что, есть такой пункт в аэропорту или нет, не играет никакой роли, несколько суток в аэропорту все равно никто не находится.
не путайте низкокачественные эспресс-тесты, которые все равно не помогут при пересечении границы в той стране, где требуются результаты ПЦР-теста, и собственно ПЦР-тест, результата которого и заключения нужно ждать двое-трое суток.
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16.07.2020 20:38 Відповісти
Не в этом дело. Пол года, Карл, пол года! Скорость реакции, как у ракушки...
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17.07.2020 09:26 Відповісти
 
 