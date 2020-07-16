Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківське СІЗО. ФОТОрепортаж

Співробітники Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини побували в СІЗО Харкова. Ув'язнені розповіли їм про погані умови утримання, неїстівне харчування і жорстоке поводження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт омбудсмена.

Камери СІЗО виявилися переповненими. В ізоляторі на момент візиту було 50 засуджених, яких вже мали відправити в інші пенітенціарні установи для подальшого відбування покарань.

"Більшість камер покриті грибком і цвіллю. Чимало ув'язнених скаржилися на неналежні комунально-побутові та санітарно-гігієнічні умови (відсутність зливних бачків, зношеність матраців, подушок і ковдр, обмежений доступ до питної води, наявність у камерах тарганів і клопів)", - сказано в повідомленні.

Платними камерами при цьому можуть скористатися тільки чоловіки. Більшість в'язнів взагалі не знають про існування таких камер.

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В одному з корпусів монітори виявили 3 приміщення площею менше 1 квадратного метра. Туди ув’язнених поміщали для покарання, це протизаконно.

"Зафіксовано зростання кількості застосованих до слідчо-заарештованих покарань у вигляді приміщення в карцер і значну кількість фактів застосування персоналом установи фізичної сили і спеціальних засобів. Зокрема, за шість місяців 2020 крайні заходи дисциплінарного впливу були застосовані до 374 осіб. Це один із найвищих показників по Україні", - зазначили співробітники Офісу омбудсмена.

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Ув'язнені скаржилися на тривале очікування візиту до лікаря і неможливість отримати лікування без грошей.

"Один із ув'язнених поскаржився на неправомірне застосування до нього фізичної сили і погрози фізичного і сексуального насильства з боку одного зі співробітників установи. Інформація про цю подію буде направлена ​​до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві", - сказано в повідомленні.

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