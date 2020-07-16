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Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківське СІЗО. ФОТОрепортаж

Співробітники Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини побували в СІЗО Харкова. Ув'язнені розповіли їм про погані умови утримання, неїстівне харчування і жорстоке поводження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт омбудсмена.

Камери СІЗО виявилися переповненими. В ізоляторі на момент візиту було 50 засуджених, яких вже мали відправити в інші пенітенціарні установи для подальшого відбування покарань.

Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківське СІЗО 01

"Більшість камер покриті грибком і цвіллю. Чимало ув'язнених скаржилися на неналежні комунально-побутові та санітарно-гігієнічні умови (відсутність зливних бачків, зношеність матраців, подушок і ковдр, обмежений доступ до питної води, наявність у камерах тарганів і клопів)", - сказано в повідомленні.

Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківське СІЗО 02Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківське СІЗО 03Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківське СІЗО 04Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківське СІЗО 05

Платними камерами при цьому можуть скористатися тільки чоловіки. Більшість в'язнів взагалі не знають про існування таких камер.

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В одному з корпусів монітори виявили 3 приміщення площею менше 1 квадратного метра. Туди ув’язнених поміщали для покарання, це протизаконно.

Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківське СІЗО 06

"Зафіксовано зростання кількості застосованих до слідчо-заарештованих покарань у вигляді приміщення в карцер і значну кількість фактів застосування персоналом установи фізичної сили і спеціальних засобів. Зокрема, за шість місяців 2020 крайні заходи дисциплінарного впливу були застосовані до 374 осіб. Це один із найвищих показників по Україні", - зазначили співробітники Офісу омбудсмена.

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Ув'язнені скаржилися на тривале очікування візиту до лікаря і неможливість отримати лікування без грошей.

"Один із ув'язнених поскаржився на неправомірне застосування до нього фізичної сили і погрози фізичного і сексуального насильства з боку одного зі співробітників установи. Інформація про цю подію буде направлена ​​до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві", - сказано в повідомленні.

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Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківське СІЗО 07

Автор: 

омбудсмен (477) СІЗО (727) Харків (5665) пенітенціарна служба (121)


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Топ коментарі
+20
Зато убийца 6 людей харьковчанка ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА "сидит", загорая под тентом с коктейлем. И ни разу не трудилась, как все осужденные. ВОЛШЕБНАЯ СИЛА БАБЛА, мать его!
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16.07.2020 22:07
+12
почему нет фото малюськи на фоне этой ....красоты????
так какие тюрьмы он хочет закрыть? а сидельцев...сюда же????
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16.07.2020 22:01
+11
Відбуття покарання в таких умовах європейці прирівняють до тортур.
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16.07.2020 22:07
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16.07.2020 22:00 Відповісти
При совке это было нормально . Даже два матраца реальных показали . А вот стаканы - это жесть , - при совдепии такого не было . )
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16.07.2020 23:16 Відповісти
Помню ещё бегали утром " по свистку " , для того , чтоб опорожниться " по-большому " , бежали все по очереди . Некоторым - давали минуту форы .. Прошло 26 лет , но я это вспомнил ))
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16.07.2020 23:39 Відповісти
Та ладно. Малюська везде тайным образом побывал. Сказал, что ништяк.
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16.07.2020 22:01 Відповісти
почему нет фото малюськи на фоне этой ....красоты????
так какие тюрьмы он хочет закрыть? а сидельцев...сюда же????
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16.07.2020 22:01 Відповісти
Вечер в хату, арестанты. Тут надо рассудить по понятиям воровским вразрез законам мусорским: смотрю я на этот дальняк на фотке - он не то что стрёмный, он шкварной. Если фото не с обиженки, то есть нехорошее подозрение, что им вообще никак нельзя воспользоваться, не зашкварившись.
За что ни возьмись, каким боком ни стань - всё одно форшман...

Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківський СІЗО - Цензор.НЕТ 7674
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16.07.2020 22:47 Відповісти
"А теперь, Федя, возьми ручку, садись, и напиши все то, что ты хотел сказать, на нормальном, понятном языке..."(с)
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16.07.2020 23:16 Відповісти
А куда ещо понятней))),дурилку включи паря!
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17.07.2020 00:35 Відповісти
Тело под прокси, за базаром следи, щегол!
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17.07.2020 00:55 Відповісти
Перекладаю: "санвузол" знаходиться у такому стані, що ним важко скористатися, не забруднивши себе і одяг фекально-сечовими субстанціями або взагалі не ґепнувшись на угімнюжену поверхню (що за традиціями кримінального світу вважається оскверненням, навіть якщо трапилося випадково, і загрожує зниженням статусу в'язня в тюремній ієрархії).
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17.07.2020 02:02 Відповісти
молодцы - шикарно раструбили, в Европу точно войдем(даже без ****лина)
еще надо сказать было что там геев обижают - и Европа сама нас попросит в свой состав.
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16.07.2020 22:03 Відповісти
Та да.
СІЗО явно не п'ятизірковий.
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16.07.2020 22:06 Відповісти
Відбуття покарання в таких умовах європейці прирівняють до тортур.
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16.07.2020 22:07 Відповісти
Причому це навіть не покарання. Сюди можна потрапити зовсім без злочину - просто як підозрюваний.
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16.07.2020 22:40 Відповісти
Прикинь и пацыки парятца в таких условиях по несколько лет,а потом без извените,вы свободны,нет на вас ни че!
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17.07.2020 00:38 Відповісти
Так. І замість того, що має бути за стандартами цивілізованих країн - ізоляція (причому обмежена за термінами) в придатних для життя умовах - люди отримують пекло, в якому можуть вбити, покалічити, гомосексуально зґвалтувати... та що завгодно. Особливо якщо інтелігентна людина потрапить до камери, де бидло на бидлі.
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17.07.2020 01:54 Відповісти
В такой камере Масюське заплатишь за чистую постель и по цене 5-ти звездочного отеля
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16.07.2020 22:07 Відповісти
Зато убийца 6 людей харьковчанка ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА "сидит", загорая под тентом с коктейлем. И ни разу не трудилась, как все осужденные. ВОЛШЕБНАЯ СИЛА БАБЛА, мать его!
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16.07.2020 22:07 Відповісти
одно слово, Холодная Гора
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16.07.2020 22:10 Відповісти
А що тут дивного? Це все таке саме,як і в московитів.
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16.07.2020 22:11 Відповісти
Якщо хтось хоче,щоб тут було як в скандинавських країнах,то потрібно поважати одне одного,як там.
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16.07.2020 22:13 Відповісти
А вы хотели убийц и насильников в 4х звёздочные отели переселить Так не выйдет Там уже под игровые автоматы места готовят
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16.07.2020 22:16 Відповісти
Якщо ви не в курсі, СІЗО - це не місце покарання. В цьому закладі може опинитися людина, яку потім на суді визнають непричетною до злочину. Обставини в житті іноді складаються так, що впала підозра - і під арешт до суду.
Питання: чому людина, ще не визнана винною в судовому порядку, має випробовувати борошна, позбавлення та знущання, ніби її вже засудили до тюремного висновку?
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16.07.2020 23:04 Відповісти
А Бревик в Норвегии норм себя чухает)))
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17.07.2020 00:40 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D2%91_%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81 Варґ Вікернес теж нормально відсидів. Що характерно, за одне вбивство отримав аналогічний термін - 21 рік (відсидів 16).
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17.07.2020 02:19 Відповісти
Большинство заключенных вообще не знают о существовании таких камер. - А вы что, всерьез подумали, что это камеры для всех? Депутаты и бизнесмены беспокоятся о СВОЕМ будущем. Простые зеки могут сидеть и в обычных камерах.. Даже при наличии денег. Ну разве что авторитеты. Но им то как раз сан не позволяет туда идти.
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16.07.2020 22:17 Відповісти
Самое место для Клована с его шоблой..
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16.07.2020 22:18 Відповісти
Может в Конче-Заспу переселить отбросы общества? Нужен справедливый суд, а не курорты рецедивистам!
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16.07.2020 22:26 Відповісти
ні, що ти, там же з голубою кров'ю небожителі, як то можна....може до колишніх гарантів прав людини підселити, вони ж демократи, не відкажуть...
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16.07.2020 22:41 Відповісти
дядя, это - СИЗО!
там сидят подозреваемые


а если даже и преступник, то он лишается свободы, а не человеческих условий жизни.

от тюрьмы и от сумы не зарекайся
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17.07.2020 01:33 Відповісти
гм, інколи злочинці лишають своїх жертв життя, а не тільки умов існування....
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17.07.2020 06:56 Відповісти
Але до вироку суду ніхто не є злочинцем. Презумпція невинуватості, сер.
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17.07.2020 14:46 Відповісти
Тут для начала неплохо было бы обеспечить условиями законопослушного гражданина, хотя бы на уровне швейцарской тюрьмы...
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16.07.2020 22:29 Відповісти
Улыбнуло....
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17.07.2020 04:50 Відповісти
Малюська риарится на фоне камер сизо, где идет ремонт, а тут опозорил зе, сидел бы тихо, как шлколад, а теперь гембель будет.
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16.07.2020 22:38 Відповісти
29 лет не делали абсолютно ни хера. Но виноват теперь Малюська, который обратил внимание на плачевное состояние камер СИЗО.
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16.07.2020 22:45 Відповісти
Зкріпно!

Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківський СІЗО - Цензор.НЕТ 2097
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16.07.2020 22:39 Відповісти
Пан Мировая Боль! Хочу задать не совсем скромный вопрос...."Фотки саморучно делали?,Ась?" Ну ,,,,очень жизненные,я так думаю, фотографии...
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17.07.2020 04:55 Відповісти
Це ж фото з цієї новини. Трохи проскролліть вище )))
Можу припустити, що це фото з "обіженки" (камери для в'язнів нижчих каст - їм все одно, бо з дна нема куди падати). Бо для зеків нормальних каст (мужики і вище) такі умови - зашквар.
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17.07.2020 13:58 Відповісти
Й що, начальника СІЗО заарештували??? Чи знову пусте бла..бла...бла???
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16.07.2020 22:54 Відповісти
Начальникэ мана прынимает заказы на мебли,ему некогда!!!
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17.07.2020 00:43 Відповісти
Такому государству не место даже на задворках европы
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16.07.2020 23:00 Відповісти
Жах жахович!А чому не можна 10%від штрафу за перевищення швидкості віддати на утримання тюрем?Чому порядні люди своїми податками мають утримувати кримінал?Це ж абсурд.Нехай,їх утримують своїми штрафами ті,які порушують закон.Та і тими платними камерами,які придумав Молюска ті тюрми будуть ремонтуватися довго і нудно.
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16.07.2020 23:10 Відповісти
это не санаторий. и туда не приглашают.
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16.07.2020 23:16 Відповісти
Ээээ паря,от суммы и от тюрьмы не зарикайся!
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17.07.2020 00:44 Відповісти
Ще раз повторюю: це СІЗО, де сидять підозрювані, а не засуджені.
Мовчу вже про те, що навіть засудженого мають позбавляти свободи, а не перетворювати на фізично й психічно розчавлену худобу, що гниє в сраному хліву.
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17.07.2020 02:24 Відповісти
 
 