Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківське СІЗО. ФОТОрепортаж
Співробітники Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини побували в СІЗО Харкова. Ув'язнені розповіли їм про погані умови утримання, неїстівне харчування і жорстоке поводження.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт омбудсмена.
Камери СІЗО виявилися переповненими. В ізоляторі на момент візиту було 50 засуджених, яких вже мали відправити в інші пенітенціарні установи для подальшого відбування покарань.
"Більшість камер покриті грибком і цвіллю. Чимало ув'язнених скаржилися на неналежні комунально-побутові та санітарно-гігієнічні умови (відсутність зливних бачків, зношеність матраців, подушок і ковдр, обмежений доступ до питної води, наявність у камерах тарганів і клопів)", - сказано в повідомленні.
Платними камерами при цьому можуть скористатися тільки чоловіки. Більшість в'язнів взагалі не знають про існування таких камер.
В одному з корпусів монітори виявили 3 приміщення площею менше 1 квадратного метра. Туди ув’язнених поміщали для покарання, це протизаконно.
"Зафіксовано зростання кількості застосованих до слідчо-заарештованих покарань у вигляді приміщення в карцер і значну кількість фактів застосування персоналом установи фізичної сили і спеціальних засобів. Зокрема, за шість місяців 2020 крайні заходи дисциплінарного впливу були застосовані до 374 осіб. Це один із найвищих показників по Україні", - зазначили співробітники Офісу омбудсмена.
Ув'язнені скаржилися на тривале очікування візиту до лікаря і неможливість отримати лікування без грошей.
"Один із ув'язнених поскаржився на неправомірне застосування до нього фізичної сили і погрози фізичного і сексуального насильства з боку одного зі співробітників установи. Інформація про цю подію буде направлена до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві", - сказано в повідомленні.
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так какие тюрьмы он хочет закрыть? а сидельцев...сюда же????
За что ни возьмись, каким боком ни стань - всё одно форшман...
еще надо сказать было что там геев обижают - и Европа сама нас попросит в свой состав.
СІЗО явно не п'ятизірковий.
Питання: чому людина, ще не визнана винною в судовому порядку, має випробовувати борошна, позбавлення та знущання, ніби її вже засудили до тюремного висновку?
там сидят подозреваемые
а если даже и преступник, то он лишается свободы, а не человеческих условий жизни.
от тюрьмы и от сумы не зарекайся
Можу припустити, що це фото з "обіженки" (камери для в'язнів нижчих каст - їм все одно, бо з дна нема куди падати). Бо для зеків нормальних каст (мужики і вище) такі умови - зашквар.
Мовчу вже про те, що навіть засудженого мають позбавляти свободи, а не перетворювати на фізично й психічно розчавлену худобу, що гниє в сраному хліву.