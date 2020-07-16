Загиблий на Донбасі військовий медик Ілін мріяв одружитися з українкою і повернутися до Таллінна, - друг. ФОТО

Найкращий друг загиблого в зоні ООС 13 липня військового медика Миколи Ільїна розповів журналістам про його долю, війну і мрії.

З другом Ільїна, українцем Максимом Пчеловим, поспілкувалися журналісти естонського видання Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми познайомилися з Миколою в 2006 році. Це було навесні, в березні, коли в Мінську саме проходила опозиційна акція протесту, в якій він брав участь. Там Миколу жорстоко побили, після чого він потрапив до лікарні. Потім утік до Києва, напевно , через Росію. у Києві відбувалась акція на підтримку білорусів, він на ній був присутній. Ось там ми і познайомилися", - розповів Пчелов.

З Миколою вони однолітки, обоє 1984 року народження. За словами Пчелова, Ілін поїхав до Естонії, щоб отримати політичний притулок. Після переїзду Іліна в Таллінн найкращі друзі на деякий час втратили зв'язок.

"Спілкування відновилося лише в 2014 році, коли, як вам відомо, на Україну напала Росія. Він мені подзвонив, після чого ми зв'язалися через Facebook. Він цікавився, що у нас відбувається, описував, яка ситуація в Естонії, в Таллінні", - згадує Пчелов.

У 2018 році Микола повідомив Максиму, що збирається їхати до Києва. З листування стало зрозуміло, що він хоче потрапити в зону бойових дій. За словами Максима Пчелова, його друга дуже турбувало те, що відбувається на Донбасі.

"Тому що Росія проникає в усі пострадянські країни і не дає спокою ні вам, прибалтам, ні нам, українцям. Про білорусів я взагалі мовчу. Миколу це дуже дратувало, тому він боровся. Мабуть, він вирішив реалізувати це питання на фронті", - міркує Пчелов, але при цьому робить акцент на тому, що Ілін не хотів стріляти і вбивати, тому і вивчився на медика, щоб допомагати пораненим солдатам.

"Він сам розробляв методички та посібники для солдатів, збирав їх за власною ініціативою в групи, навчав. Його метою було, щоб кожен солдат умів сам себе врятувати. Він розповідав, яку потрібно мати аптечку, яке спорядження, як надати допомогу ближньому, - розповідає Пчелов про те, чим займався його друг у зоні бойових дій. - В армії, як ви самі розумієте, ініціатива карається. Були певні проблеми з цим. Але він вибивав, пробивав це все. Він сам був повністю оснащений спорядженням. У нього був спеціальний рюкзак, який був упакований по максимуму. Він навіть мені особисто в автомобільну аптечку дав Celox (кровоспинний засіб), "Турнікет" (джгут) і сказав, що вони обов'язково повинні бути у мене в машині".

За словами Пчелова, в Іліна був контракт зі Збройними силами України, він отримував зарплату - 10-12 тисяч гривень. Всі ці гроші він витрачав на спорядження, на допомогу, на медицину. Нічого не відкладав, оскільки розумів, що, коли перебуваєш в зоні бойових дій, заощадження можуть і не знадобитися.

Однак у нього були мрії і плани на майбутнє, не пов'язані з війною. Микола хотів одружитися з українкою, завести сім'ю. "У нього така окрема любов до України, але він весь час згадував Естонію і хотів туди повернутися. Про Білорусь він навіть якось менше говорив. Багато мені розповідав про Естонію, про Таллінн. Кликав туди з'їздити", - згадує Пчелов.

Друзі спілкувалися часто, листувалися раз на два дні в месенджерах. "Але я у нього ніколи не питав, як там на війні, або щось ще таке. Я йому розповідав про своє життя, а він мені скидав якісь фотографії - як він навчає солдатів тощо. Коли він приїжджав у відпустку, ми разом проводили час. Він і ночував у мене, і на свою пасіку я його привозив. Тобто я його намагався якось реабілітувати і заспокоїти", - розповідає друг загиблого.

Зараз Пчелов чекає, коли тіло його друга передадуть українській стороні. Ілін розумів, що перебуває в зоні бойових дій, тому заповідав своєму найкращому другові: "Якщо мене вб'ють, то кремуйте мене і розвійте прах над Україною, Білоруссю та Естонією".

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".





