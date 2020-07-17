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Новини Фото ДТП
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У РФ згорів автобус з окупованого Донецька: в ньому їхали 39 пасажирів, п'ятеро постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рейсовий автобус, який їхав з Донецька до Петербурга, згорів у Липецькій області після ДТП вранці 17 липня. Постраждали люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Аварія сталася на 375-му кілометрі траси М-4 "Дон" в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелінець, де автобус зіткнувся з "Газеллю".

Після зіткнення автобус загорівся. Прибулі пожежники оперативно загасили загоряння і надали допомогу постраждалим. Пасажирами були 39 громадян України, в тому числі дитина.

Постраждали п'ятеро людей. У лікарні доставили трьох. Пасажири чекають іншого автобуса в готелі.

Також читайте: Дві особи загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП на Старообухівській трасі, - поліція Києва

У РФ згорів автобус з окупованого Донецька: в ньому їхали 39 пасажирів, пятеро постраждали 01

Причини аварії з'ясовуються.

У МЗС України поки ситуацію не коментували.

У РФ згорів автобус з окупованого Донецька: в ньому їхали 39 пасажирів, пятеро постраждали 02
У РФ згорів автобус з окупованого Донецька: в ньому їхали 39 пасажирів, пятеро постраждали 03
Фото: росЗМІ

Автор: 

Донецьк (948) ДТП (4480) росія (65883)


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Топ коментарі
+35
Те люди ехали с той стороны в ту сторону
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17.07.2020 10:40
+25
В новрсти написано пострадали люди. Откуда в автобусе Донецк-С.Петербург люди?
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17.07.2020 10:52
+20
Жалко ... хороший автобус был - мог еще долго людей возить, а тут огнеупорная дАнецкая вата...
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17.07.2020 10:42
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Те люди ехали с той стороны в ту сторону
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17.07.2020 10:40 Відповісти
Ха- ха - ха !
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17.07.2020 10:41 Відповісти
а может, те люди с той стороні поехали не в ту сторону?
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17.07.2020 10:43 Відповісти
А были ли там люди?
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17.07.2020 11:08 Відповісти
Жалко ... хороший автобус был - мог еще долго людей возить, а тут огнеупорная дАнецкая вата...
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17.07.2020 10:42 Відповісти
В "Газелі" обгортки від цукерок "Рошен" ще не знайшли?
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17.07.2020 10:43 Відповісти
В "Газели" нашли флешку всех серий "Сватов" и "студия 95 квартал"
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17.07.2020 10:46 Відповісти
Та ні... Скоріш всього, саме в автобусі була флешка... І "водидло" з "громадянами України" її під час рейсу, дивився та слухав... Тому з "Газеллю" і зіткнувся...
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17.07.2020 10:59 Відповісти
Если бы вата удар не смягчила, разбились бы насмерть.
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17.07.2020 10:45 Відповісти
не только вата, но и бояра расслабила тела даунбасят
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17.07.2020 10:52 Відповісти
Ну і що???
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17.07.2020 10:47 Відповісти
Тамженашілюді їхали до брацкага нароту, але не склалось.
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17.07.2020 10:48 Відповісти
ну, а шо ни хотели?набить автобус ватой-всегда огнеопасно
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17.07.2020 10:51 Відповісти
В новрсти написано пострадали люди. Откуда в автобусе Донецк-С.Петербург люди?
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17.07.2020 10:52 Відповісти
выражаю обеспокоенность
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17.07.2020 10:57 Відповісти
Не люди, а предатели Родины с аусвайсами страны-агрессора! Не о чем жалеть!
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17.07.2020 10:58 Відповісти
У РФ згорів автобус з окупованого Донецька: в ньому їхали 39 пасажирів, п'ятеро постраждали - Цензор.НЕТ 881
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17.07.2020 11:06 Відповісти
Приємно вражений що у газелі спрацювала подушка безпеки,та ще й вона в квіточку і коричневого кольору.Дизайнери на газі з фантазією
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17.07.2020 11:17 Відповісти
А то хіба не "просто подушка"? Так звана, диванна "думка"?... Судячи з усього, "Газель" - транспортна, для перевезення малогабаритних вантажів... А водії в таких вантажівках сплять на сидіннях, бо обладнаних місць для спання там нема. А що під голову класти?... Бо я сумніваюсь, що "подушки безпеки" бахромою обшивають... От саме ця подушка і злетіла з пасажирського сидіння (або вилетіла з-за нього), при ударі...
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17.07.2020 11:27 Відповісти
Ну то, взагалі - то, тонкий троллінг був
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17.07.2020 14:19 Відповісти
А у мене - "грубий тролінг"... Стосовно "бахроми" на "подушці безпеки"...
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17.07.2020 14:44 Відповісти
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17.07.2020 11:28 Відповісти
там ехали те, кого россияне могут продолжать называть хохлами
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17.07.2020 11:35 Відповісти
липецкая катінь. низабудимнипрастим.
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17.07.2020 11:45 Відповісти
Сгорела вата, да и путена на неё🤣🤣
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17.07.2020 12:10 Відповісти
Горіла вата, палала !
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17.07.2020 12:45 Відповісти
Із Донецька зараз українські автобуси не їздять. МІДу не має чим більше зайнятись?
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17.07.2020 13:56 Відповісти
Мене найбільше хвилює чи подох той кацап що їхав в "Газелі".
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17.07.2020 15:09 Відповісти
 
 