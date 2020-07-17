У РФ згорів автобус з окупованого Донецька: в ньому їхали 39 пасажирів, п'ятеро постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рейсовий автобус, який їхав з Донецька до Петербурга, згорів у Липецькій області після ДТП вранці 17 липня. Постраждали люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Аварія сталася на 375-му кілометрі траси М-4 "Дон" в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелінець, де автобус зіткнувся з "Газеллю".
Після зіткнення автобус загорівся. Прибулі пожежники оперативно загасили загоряння і надали допомогу постраждалим. Пасажирами були 39 громадян України, в тому числі дитина.
Постраждали п'ятеро людей. У лікарні доставили трьох. Пасажири чекають іншого автобуса в готелі.
Причини аварії з'ясовуються.
У МЗС України поки ситуацію не коментували.
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