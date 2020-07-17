Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під Верховною Радою другий день відбувається акція "Руки геть від мови!" на захист української мови.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Учасники виступають проти законопроєкту нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського. Документ, зокрема, пропонує скасувати з 1 вересня 2020 року перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську.
Мітингувальники тримають плакати на підтримку української мови, прапори України, червоно-чорні прапори, а також прапори з партійною символікою. На початку мітингу відбулися сутички між активістами і правоохоронцями, які не пропускали учасників акції з дровами. У результаті сутичок було розпилено газову суміш.
У ході акції учасники мітингу запалили символічну ватру, біля якої розгорнули банер "Не підливайте олії у вогонь. Не чіпайте мову".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Или с народом?
Гниды зеленые будут переносить рассмотрение снова, авось, люди устанут приходить...
вам же потім краще буде.
після каденції зеленського, 95-квартал повинен бути заборонений на території України.
ВІДГРЕБЕТЕ ПО ПОВНІЙ!
Государственный язык - основа государства! Зачем такое шаткое основание?
до тiєї сволоти, що внесла цей гiвно-проект, саме кацапсько-ординським матом i потрiбно звертатись. це те, що вони розумiють.
И он реализуется очень скоро..
Вот когда повесят первую зелёную мразь, можно даже на майдане вздернуть Колю котлету, а рядом бужанского, Киву, и Новинского..
Вот посмотрите..
В Украине в тот же день наступит мир и покой..
/// спецназовцы МВД из спецподразделения ТОР, дискутируют с учительницей младших классов Натальей Безъязыковой которая пришла поддержать українську мову под ВР.
фото Wladyslaw Musiienko