Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Верховною Радою другий день відбувається акція "Руки геть від мови!" на захист української мови.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники виступають проти законопроєкту нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського. Документ, зокрема, пропонує скасувати з 1 вересня 2020 року перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську.

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Мітингувальники тримають плакати на підтримку української мови, прапори України, червоно-чорні прапори, а також прапори з партійною символікою. На початку мітингу відбулися сутички між активістами і правоохоронцями, які не пропускали учасників акції з дровами. У результаті сутичок було розпилено газову суміш.

У ході акції учасники мітингу запалили символічну ватру, біля якої розгорнули банер "Не підливайте олії у вогонь. Не чіпайте мову".









































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ