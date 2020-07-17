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Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Верховною Радою другий день відбувається акція "Руки геть від мови!" на захист української мови.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники виступають проти законопроєкту нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського. Документ, зокрема, пропонує скасувати з 1 вересня 2020 року перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всесвітній конгрес українців застерігає владу від підтримки "мовного" законопроєкту Бужанського

Мітингувальники тримають плакати на підтримку української мови, прапори України, червоно-чорні прапори, а також прапори з партійною символікою. На початку мітингу відбулися сутички між активістами і правоохоронцями, які не пропускали учасників акції з дровами. У результаті сутичок було розпилено газову суміш.

У ході акції учасники мітингу запалили символічну ватру, біля якої розгорнули банер "Не підливайте олії у вогонь. Не чіпайте мову".

Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 01
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 02
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 03
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 04
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 05
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 06
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 07
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 08
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 09
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 10
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 11
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 12
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 13
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 14
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 15
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 16
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 17
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 18
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 19
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 20
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 21
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 22
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 23
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 24
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 25
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 26
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 27
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 28
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 29

Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 30
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 31
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 32
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 33
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 34
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 35
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (15025) мітинг (755) протест (2402) українська мова (836) мова (742) російська мова (314) Бужанський Максим (104)


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Топ коментарі
+51
Гнать срачами чертей рюзькава мирка
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17.07.2020 10:52
+49
не хотите дрова - получите шины.
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17.07.2020 10:56
+48
На гиляку бужанского!
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17.07.2020 10:54
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Гнать срачами чертей рюзькава мирка
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17.07.2020 10:52 Відповісти
На гиляку бужанского!
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17.07.2020 10:54 Відповісти
він хоче весіти на вєтві.
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17.07.2020 17:19 Відповісти
не хотите дрова - получите шины.
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17.07.2020 10:56 Відповісти
"В начале митинга произошли потасовки между активистами и правоохранителями, которые не пропускали участников акции с дровами" - это они зря дрова не пропускали, для авторов таких законов костер - самое оно.
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17.07.2020 10:57 Відповісти
так, полиция с наридом?
Или с народом?
Гниды зеленые будут переносить рассмотрение снова, авось, люди устанут приходить...
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17.07.2020 10:58 Відповісти
полиция с наридом. а вот Нацгвардия - поглядим...
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17.07.2020 11:01 Відповісти
А нацгвардія проти Порошенка.
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17.07.2020 14:22 Відповісти
СЛАВА НАЦІЇ - НІ РУСИФІКАЦІЇ !!!
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17.07.2020 11:05 Відповісти
слухайте, поліція, вам зараз не треба чіпати людей.
вам же потім краще буде.
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17.07.2020 11:20 Відповісти
Дайте слугам - украинофобам ещё 100 дней и вы не узнаете страну 😁😁😁
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17.07.2020 11:20 Відповісти
мда, докерувався зеленський.
після каденції зеленського, 95-квартал повинен бути заборонений на території України.
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17.07.2020 11:22 Відповісти
зеленоанальні паскуди забервть свої смердючі граблі від УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ!
ВІДГРЕБЕТЕ ПО ПОВНІЙ!
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17.07.2020 11:24 Відповісти
мусара!!!!!... мусара!!!!!......
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17.07.2020 11:25 Відповісти
Примут таки закон. Серьезно настроены. Просто пока не знают как им это сделать, чтобы не обрушить остатки и так уже рухнувшего рейтинга. А тут еще и местные выборы а носу. Тем более этим законом рейт себе особо не поднимешь, области где это можно было сделать сейчас в основном окупированы, но видать зеленому лишенцу нужно показать работу перед прокацапскими кураторами, чье мнение он не может не учитывать.
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17.07.2020 11:26 Відповісти
якщо справа дійде до чергового Майдану і на гіллі дерев в центрі Києва знову буде висіти лише листя, можна буде стверджувати, що ця країна не відбудеться ніколи а кремль свій шанс не упустить, адже 5 колона таки розростається за рахунок совкового лохторату якого ще є і який ще невиздихав.
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17.07.2020 11:27 Відповісти
Знищать мову, потім напевно повернуть Томос в Константинополь, а далі і армію розпустять, газ її тримати, раз у Путіна мир в очах
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17.07.2020 11:27 Відповісти
Они обосрутся сделать хоть что-то одно из того , что вы перечислили...
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17.07.2020 11:48 Відповісти
зеленым гомодрилам срочно нужно разогнать граждан, которые вышли против принятия закона фашиста бужанского. не удивлюсь если аваковская мусорня провокаторов в гражданском навезла под раду, чтобы иницировать беспорядки.
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17.07.2020 11:28 Відповісти
А че тут все на русском пишут?? Противники русского языка
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17.07.2020 11:35 Відповісти
Тебе не влаштовує,що люди,яким,в силу різних обставин звичніше думати і писати на російській мові хочуть ,щоб їхні діти навчалися і думали на мові своїх предків - українській?
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17.07.2020 11:43 Відповісти
На форуме много людей родом из советского союза. Тогда и была первая поголовная руссификация, чему удивляться?
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17.07.2020 12:04 Відповісти
патамушта акацапливали нас с децтва такие же малароSSы (цыгане безродные) как ты, чёп в случае чаво (в 2014-м) сказать чё в Украине "руцкий мир" панятна те https://censor.net/user/400476? кстати чаво ты не на сваём англицком пишешь?
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17.07.2020 15:59 Відповісти
https://censor.net/user/441517, при твоём убийце-Януковиче, когда ты выбрал азиопу вместо Европы, зарплаты достигли уровня внутримкадья или чуть-чуть времени не хватило, как и при твоём Блазне - за два дня до окончания срока резко станет как во внутримкадье?
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17.07.2020 11:55 Відповісти
Мова прописана в Конституции. Что её защищать?
Государственный язык - основа государства! Зачем такое шаткое основание?
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17.07.2020 11:47 Відповісти
Зе плесень спецом людей на протесты гоне...
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17.07.2020 11:55 Відповісти
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка - Цензор.НЕТ 3187
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17.07.2020 11:57 Відповісти
За українську мову з кацапським матом!!!
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17.07.2020 12:00 Відповісти
ну i що?
до тiєї сволоти, що внесла цей гiвно-проект, саме кацапсько-ординським матом i потрiбно звертатись. це те, що вони розумiють.
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17.07.2020 13:24 Відповісти
Я тебе верю.
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17.07.2020 13:27 Відповісти
плевать на то, во что ты там себе веришь или нет. ты никто и звать тебя никак.
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17.07.2020 13:28 Відповісти
Мне нравится, когда вас колбасит.
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17.07.2020 13:33 Відповісти
НА ОФІЦІЙНОМУ законному РІВНІ ТРЕБА ЗАТВЕРДИТИ ЩО РОСІЙСЬКА МОВА ЦЕ ІМПЕРСЬКА МОВА, А НЕ МОВА МЕНШОСТІ

Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка - Цензор.НЕТ 5775
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17.07.2020 12:10 Відповісти
Бужанський недоумок послідовник Гадіка Колісніченка.Закінчить так само- десь на Ростові чи на Кримнашу збухається.Кремлівське сміття
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17.07.2020 12:12 Відповісти
МОВА ЦЕ МАЙБУТНЄ, ЯЗИК ЦЕ ВІДСТІЙ, ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ КАЦАПСЬКОМОВНИХ СЕРІАЛОВ ЯКІ ВИПУСКАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ.
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17.07.2020 12:16 Відповісти
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка - Цензор.НЕТ 2601
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17.07.2020 12:32 Відповісти
,Бужинский тварюка ,не подобаэтся мова, как кажуть у нас в Iзраэле Лех на )(уй на Ростов😡
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17.07.2020 12:25 Відповісти
сволоту Бужанського та всiх, хто проголосує за його антиукраїнську прорашистську маячню спалити разом з цим проектом, проектом, написаним на паРашi гебешними та кремлiвськими кураторами ЗеБiльноi шобли та зажОпп .
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17.07.2020 12:41 Відповісти
Да, что ж такое. Почему на россии полторы сотни государственных языков и никаких протестов на красной площади. Почему в каждой банановой республике, свои национальные школы, театры, газеты, книги, теле радио каналы, и никаких потасовок с правоохранительными органами. Прямо, аж обидно. Да.
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17.07.2020 12:42 Відповісти
В потасовке обе стороны матюкались на русском языке.К чему бы это?
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17.07.2020 13:14 Відповісти
Да и когда по домам разошлись, то тоже, прошедшее событие, на кацапсинском изыке обсуждали.
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17.07.2020 14:42 Відповісти
Хряк проголодался,очень к корыту хо-ца.
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17.07.2020 13:15 Відповісти
УКРАЇНЦІ, скільки ми ще будемо терпіти цю ************** слугоуродівську мерзоту при владі? Ви що не бачите куди все повертається? Ми маємо за...ашити усю цю зелено-коломойшинську срань, або станемо рабами у *****, мАцквабаду, та медведчуківсько-*************** ...здоти!
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17.07.2020 13:18 Відповісти
Порошенковские заробитчане...
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17.07.2020 13:28 Відповісти
ось так свинособацi сiрОжi буде зрозумiло.))
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17.07.2020 13:43 Відповісти
ВР не будет сегодня рассматривать этот Законопроект. Думаю зеленые мрази будут ждать подходящий момент, когда все утихнет. А ватному гандону Бужанскому советую вспомнить своего "идеологичского кореша" Бузину. С ватой часто случаются "внезапные несчастные случаи"...
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17.07.2020 13:45 Відповісти
Та лишиться ви мови. Її продали, продали 73% разом із державою... до того ж продали за пусті обіцянки.
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17.07.2020 13:53 Відповісти
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка - Цензор.НЕТ 1982
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17.07.2020 14:07 Відповісти
Выход один.
И он реализуется очень скоро..
Вот когда повесят первую зелёную мразь, можно даже на майдане вздернуть Колю котлету, а рядом бужанского, Киву, и Новинского..
Вот посмотрите..
В Украине в тот же день наступит мир и покой..
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17.07.2020 14:12 Відповісти
Ещё Медведчука с Рабиновичем.
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17.07.2020 14:54 Відповісти
"Под Радой второй день митингуют в поддержку украинского языка: между протестующими и правоохранителями произошла потасовка." - "правоохранители" против украинского языка и поддерживают Бужанского.
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17.07.2020 14:56 Відповісти
Бузина зачекався Бужанського.
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17.07.2020 16:56 Відповісти
режим не чепляє та не знищує ні податкову мафію , ні безподаткову :лісову, янтарну, порно, ігорно, нарко ... ні любу іншу мафію, режиму треба для початку лише мову людську українську знищити...бо це для режиму- найголовне...браво слуги, браво...
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17.07.2020 17:29 Відповісти
дожили! біомусор б'є жінку - вчительку, за українську мову в Українi!!!

/// спецназовцы МВД из спецподразделения ТОР, дискутируют с учительницей младших классов Натальей Безъязыковой которая пришла поддержать українську мову под ВР.
фото Wladyslaw Musiienko



Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка - Цензор.НЕТ 9542
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17.07.2020 20:45 Відповісти
У этой страны нет будущего. Её рвут на части. На востоке - рашка, на западе - венгры, а в центре - "активисты". Вопрос только один: Сколько времени нам осталось.
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18.07.2020 01:02 Відповісти
 
 