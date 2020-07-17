Розбійні напади, тортури і збут наркотиків: поліцейські припинили на Дніпропетровщині діяльність банди рецидивістів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники організованої злочинної групи протягом декількох років займалися розбійними нападами, збутом наркотиків, залякуванням і тортурам людей. Нині п'ятеро активних членів банди затримані, їм повідомлено про підозри, їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління комунікації Національної поліції України.

До складу групи входило щонайменше 10 осіб віком від 22 до 45 років. Всі вони раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів. А один із затриманих знаходився в міжнародному розшуку.

"Ми встановили їх причетність до скоєння низки злочинів на території Дніпропетровської області, в тому числі пов’язаними із викраденням людей, катуванням, вимаганням. Наразі ми проводимо в них обшуки і вже виявили та вилучили цілий арсенал. Там понад 30 одиниць різноманітної зброї, гранати, міни, тротилові шашки та майже п'ять тисяч набоїв різного калібру", - розповів глава Нацполіції Ігор Клименко.

Дивіться: Затримано членів злочинної групи, які виманювали у громадян гроші, обіцяючи їм повернути вкрадене майно. ФОТОрепортаж

П’ятеро активних членів вказаного організованого злочинного угруповання затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України також затримано і лідера групи - 45-річного місцевого мешканця із багатою кримінальною історією.

Голова Нацполіції зауважив, що нині тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, встановлюються особи, які також можуть бути причетні до злочинної діяльності банди.

Також дивіться: Поліція Києва затримала групу осіб, яка грабувала приватні будинки в Києві та області, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Усім затриманим членам групи вже повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: катування, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Трьом із них суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще двом запобіжні заходи будуть обиратися сьогодні – слідство також клопоче про тримання під вартою", - повідомив Голова Нацполіції.

Відповідно до Кримінального кодексу України, за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127 (Катування) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Також у разі встановлення додаткових фактів скоєння злочинів учасниками групи, їх діям буде надана відповідна правова оцінка.



Фото: сайт Нацполіції