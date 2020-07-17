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Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Лимані Донецької області в останню путь провели морського піхотинця лейтенанта Дмитра Красногрудя. Український воїн з позивним "Мир" загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Зайцеве.

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіцер захищав незалежність України майже з самого початку збройної агресії Росії на Донбасі. До служби в морській піхоті служив у 93-ї ОМБр "Холодний Яр" командиром розвідки мотопіхотного батальйону. Після закінчення контракту з бригадою через деякий час повернувся на службу і став командиром взводу 35-ї бригади морської піхоти", - йдеться в повідомленні.

За словами побратимів, вони "за командиром були готові йти хоч на край світу".

Офіцер обожнював саперну справу і був зразковим розвідником.

Також читайте: Загиблий 13 липня під Зайцевим Дмитро Красногрудь брав участь в ліквідації кадрового офіцера РФ Щерби у 2017 р.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 01
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 02
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 03
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 04
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 05

Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 06
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 07
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 08
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 09
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 10
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 11

Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині 12

Автор: 

похорон (1289) втрати (4439) ЗСУ (7648) операція Об’єднаних сил (6725) 35 окрема бригада (65)


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Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине - Цензор.НЕТ 1926
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17.07.2020 12:34 Відповісти
Вічна пам"ять герою !!
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17.07.2020 12:38 Відповісти
Слава Україні !
Героям Слава !
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17.07.2020 12:42 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині - Цензор.НЕТ 6911
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17.07.2020 13:12 Відповісти
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині - Цензор.НЕТ 1433

_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________
Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам Укрвїни!
Герої не вмирають ! Слава Україні ! Слава Героям !
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17.07.2020 13:30 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині - Цензор.НЕТ 3873
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17.07.2020 14:58 Відповісти
R.I.P
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17.07.2020 16:41 Відповісти
 
 