Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині. ФОТОрепортаж
Сьогодні в Лимані Донецької області в останню путь провели морського піхотинця лейтенанта Дмитра Красногрудя. Український воїн з позивним "Мир" загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Зайцеве.
Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіцер захищав незалежність України майже з самого початку збройної агресії Росії на Донбасі. До служби в морській піхоті служив у 93-ї ОМБр "Холодний Яр" командиром розвідки мотопіхотного батальйону. Після закінчення контракту з бригадою через деякий час повернувся на службу і став командиром взводу 35-ї бригади морської піхоти", - йдеться в повідомленні.
За словами побратимів, вони "за командиром були готові йти хоч на край світу".
Офіцер обожнював саперну справу і був зразковим розвідником.
Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.
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