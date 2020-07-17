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Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі. ФОТОрепортаж

Трьох посадових осіб митних постів Одеської митниці ДМС викрито на одержанні неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції трьох посадових осіб митних постів Одеської митниці ДМС викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, заступник начальника одного з відділів митного оформлення, діючи за попередньою змовою із в. о. начальника митного поста "Одеса" Одеської митниці ДМС, використовуючи своє службове становище, організували незаконну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють імпорт вантажів транспортом морського сполучення. Вони систематично одержували "винагороду" за безперешкодний пропуск та прискорення митного оформлення.

Посадовців затримано під час отримання 2100 доларів США неправомірної вигоди від ТОВ за безперешкодне митне оформлення контейнерів з вантажем.

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Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі 01

Також досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного поста "Кучурган" Одеської митниці, організував аналогічну незаконну схему поборів від фізичних осіб за розмитнення транспортних засобів.

Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі 02

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після одержання 1800 доларів США неправомірної вигоди від особи за безперешкодне митне оформлення п’яти транспортних засобів.

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Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі 03

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі 04
Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі 05
Фото: сайт ОГУ

Автор: 

хабар (4729) затримання (4350) Одеса (5496) митниця (1881) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+8
О, это уже "новая таможня" от ЗЕкаманды и метросексуала Нефьодова заработала...
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17.07.2020 13:17
+6
Одесские таможенники никого не боялись при шоколаде, саакашвили слегка наломал дров, но шоколад быстро его убрал, конечно они потеряли страх.
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17.07.2020 13:30
+5
Ублюдки...
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17.07.2020 13:18
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О, это уже "новая таможня" от ЗЕкаманды и метросексуала Нефьодова заработала...
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17.07.2020 13:17 Відповісти
Чому лише трьох, треба було всіх і жодної помилки не було б !!!))
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17.07.2020 13:28 Відповісти
...ііі пошло отвлєчєніє на нєгодний об'єкт

Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках - Цензор.НЕТ 3335
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17.07.2020 13:40 Відповісти
Тебе как свидетелю патужных риформ виднее... Чем сегодня вас на свиноферме кормят?
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17.07.2020 13:54 Відповісти
галасуй за вєрєщук - ірка лучшая із сук...

Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі - Цензор.НЕТ 6133
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17.07.2020 14:12 Відповісти
вот это креативище!
Хоть и с опаской, нажму "нравится"...
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17.07.2020 14:13 Відповісти
да какая бы ******* не была... туда идут люди с целью брать взятки .... традиция
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17.07.2020 14:16 Відповісти
Зато при Портрохові контрабас працював як годиник, а всрався Зеленський. Один Альперін скільки бабла сколоти в Пєті!!!Парахаботіки фас!!!
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17.07.2020 17:46 Відповісти
не верю
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17.07.2020 13:17 Відповісти
извиняться,наградят,отпустят
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17.07.2020 13:17 Відповісти
Як прокурорів ,відновлят на посаді з виплатою компенсаціі !!))
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17.07.2020 13:29 Відповісти
Ублюдки...
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17.07.2020 13:18 Відповісти
Митниця не "даёт добро" , вона добро бере !!)))
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17.07.2020 13:31 Відповісти
Они не винновны ведь они тоже президенты и думали что настал конец эпохи бедности. Понять и простить!!!
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17.07.2020 13:22 Відповісти
Какой из вариантов имел место:
- перестали делится ?
- обидели уважаемого человека ?
- требовали с родственника ах какого человека ?
- демпинговали перед коллегами ?
П.С. Про борьбу с коррупцией речь не идёт...
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17.07.2020 13:24 Відповісти
У зеленого стада всего всегда по три...то литинант бакланов бакланит про три тераракта...теперь тут три начальника....кае тут не вспомнить о трех кинокамерах...и трех пиджаках щамшевых...импортных...😃
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17.07.2020 13:28 Відповісти
Одесские таможенники никого не боялись при шоколаде, саакашвили слегка наломал дров, но шоколад быстро его убрал, конечно они потеряли страх.
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17.07.2020 13:30 Відповісти
ага, точно, раньше они никого не боялись, а при зелепупенских реформаторах так боятся, что воруют уже всем кагалом...
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17.07.2020 13:59 Відповісти
Коррупция задержала на Одесской таможне сразу троих начальников на взятках....
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17.07.2020 13:30 Відповісти
Нужно минимизировать человеческий фактор, эта коррупция тотальная уже всех достала. Предпринимателей доят все подряд,
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17.07.2020 13:31 Відповісти
Таможня - синонім слова "хабар". Доведеться філологію рихтувати.
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17.07.2020 13:50 Відповісти
При Петре Алексеевиче такой зрады небыло....
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17.07.2020 14:10 Відповісти
Ну и как твоя борьба с коррупцией, а зе? Когда же начнёшь исполнять свои обещания, давшие ещё год назад? Если бы народ знал, что ты не хозяин слов своих, сидеть бы тебе в своём квартале пожизненно.
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17.07.2020 19:50 Відповісти
 
 