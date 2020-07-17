Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі. ФОТОрепортаж

Трьох посадових осіб митних постів Одеської митниці ДМС викрито на одержанні неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції трьох посадових осіб митних постів Одеської митниці ДМС викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, заступник начальника одного з відділів митного оформлення, діючи за попередньою змовою із в. о. начальника митного поста "Одеса" Одеської митниці ДМС, використовуючи своє службове становище, організували незаконну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють імпорт вантажів транспортом морського сполучення. Вони систематично одержували "винагороду" за безперешкодний пропуск та прискорення митного оформлення.



Посадовців затримано під час отримання 2100 доларів США неправомірної вигоди від ТОВ за безперешкодне митне оформлення контейнерів з вантажем.





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Також досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного поста "Кучурган" Одеської митниці, організував аналогічну незаконну схему поборів від фізичних осіб за розмитнення транспортних засобів.





Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після одержання 1800 доларів США неправомірної вигоди від особи за безперешкодне митне оформлення п’яти транспортних засобів.

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Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Фото: сайт ОГУ