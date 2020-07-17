Жителі Харкова підробляли і продавали паспорти іноземцям, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи жителів Харкова, які виготовляли та реалізовували підроблені паспорти громадян України та офіційні документи представництв іноземних держав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У ході обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили підроблені паспорти, печатки українських держустанов і офіційних представництв іноземних держав, а також обладнання для виготовлення фальшивих документів.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 та ст. 358 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Топ коментарі
+11 Топ Ган
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+5 wake up-UA
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+5 Ali Hasan
показати весь коментар17.07.2020 15:02 Посилання
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ай не верю ай не....
дорога платиль, диплома мню и цем..... - дохтар усех наук бо!
не всем так везет, у некоторых папы слесари....