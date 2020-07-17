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Жителі Харкова підробляли і продавали паспорти іноземцям, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Жителі Харкова підробляли і продавали паспорти іноземцям, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи жителів Харкова, які виготовляли та реалізовували підроблені паспорти громадян України та офіційні документи представництв іноземних держав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили підроблені паспорти, печатки українських держустанов і офіційних представництв іноземних держав, а також обладнання для виготовлення фальшивих документів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 та ст. 358 Кримінального кодексу України.

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Тривають слідчо-оперативні дії.

Жителі Харкова підробляли і продавали паспорти іноземцям, - контррозвідка СБУ 01
Жителі Харкова підробляли і продавали паспорти іноземцям, - контррозвідка СБУ 02
Жителі Харкова підробляли і продавали паспорти іноземцям, - контррозвідка СБУ 03
Жителі Харкова підробляли і продавали паспорти іноземцям, - контррозвідка СБУ 04

Автор: 

контррозвідка (470) паспорт (1158) СБУ (12918) Харків (5666)


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Топ коментарі
+11
...****************...
Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5780
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17.07.2020 15:02
+5
Підозрюю - основна маса клієнтів з Даунбасу та Лугандону...
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17.07.2020 15:01
+5
Харків'янам не дає спокій успіхи Кернеса із трьома стаканчиками і шариком.
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17.07.2020 15:02
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Підозрюю - основна маса клієнтів з Даунбасу та Лугандону...
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17.07.2020 15:01 Відповісти
Харків'янам не дає спокій успіхи Кернеса із трьома стаканчиками і шариком.
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17.07.2020 15:02 Відповісти
Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7721
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17.07.2020 15:04 Відповісти
...****************...
Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5780
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17.07.2020 15:02 Відповісти
так шо у бакана с вованом, и того, фамилию которого я не хочу знать отзовут?
ай не верю ай не....
дорога платиль, диплома мню и цем..... - дохтар усех наук бо!
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17.07.2020 15:09 Відповісти
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17.07.2020 15:11 Відповісти
папа саня сынуле за бесплатно на бухгалтера дипломец отшлепал?
не всем так везет, у некоторых папы слесари....
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17.07.2020 15:25 Відповісти
в заголовке неточность: не "жители Харькова", а харьковские мусора подделывали паспорта.
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17.07.2020 15:06 Відповісти
Почему в прошедшем времени?
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17.07.2020 15:22 Відповісти
Вот-вот!
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17.07.2020 15:59 Відповісти
на Східній Україні, жителі Харкова підробляли і продавали паспорти іноземцям...
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17.07.2020 15:36 Відповісти
Паспорта для донбасян динирівських ? Так одразу й кажіть.
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17.07.2020 15:32 Відповісти
Вопрос словарного запаса.
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17.07.2020 16:31 Відповісти
А возглавлял нач. паспортного стола? Ить бланки на улице не валяются.
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17.07.2020 16:46 Відповісти
 
 